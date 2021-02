SRAS-2: mensonges et liens entre scientifiques américains-chinois sous l’ombre de Gates divulgués par Daily Mail et Die Welt + Premiers signes de troubles immunitaires mortels apparaissant chez les personnes vaccinées aux États-Unis

WUHAN-GATES – 31. SRAS-2: mensonges et liens entre les scientifiques américains-chinois sous l’ombre de Gates divulgués par Daily Mail et Die Welt

L’OMS nie l’origine biologique du virus.

L’Allemagne a manipulé des études sur les risques de Covid-19

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Finalement! Après les différentes enquêtes menées par Gospa News et Veterans Today en relation avec l’hypothèse du virus SRAS-CoV-2 construit en laboratoire et la manipulation géopolitique de la pandémie, même les grands journaux européens commencent à creuser dans une montagne de mensonges construits par des scientifiques faisant autorité en complicité avec les gouvernements et les institutions internationales.

Ces derniers jours, Die Welt, le quotidien de Hambourg a dévoilé le scandale du ministre allemand de l’Intérieur qui a exhorté les scientifiques dans une correspondance dense à écrire un cauchemar sur les dangers de Covid-19 ne correspondant pas à la vérité mais utile pour justifier les sévères restrictions de verrouillage à travers L’Allemagne au printemps dernier. C’était fondamental pour créer cette pandémie de terrorisme utile pour la commercialisation des vaccins fabriqués en Allemagne.

Dans un article publié aujourd’hui, mercredi 10 février, le Daily Mail, le journal londonien populaire, a toutefois mis au pilori le zoologiste britannique Peter Daszak, désormais résidant à New York, qui après avoir participé à la mission de l’Organisation mondiale de la santé en Chine pour enquêter sur la origines de la nouvelle souche de Coronavirus, qui s’est terminée sans résultat concret comme l’avait prédit Gospa News il y a deux mois, il a lancé une attaque très lourde via Twitter sur les États-Unis d’Amérique.

«Un scientifique de la mission d’enquête controversée de l’OMS à Wuhan a lancé aujourd’hui une attaque extraordinaire contre les services de renseignement américains – affirmant qu’ils sont« faux sur de nombreux aspects» à propos de Covid. Peter Daszak, un expert anglo-américain des pandémies, a averti les gens de ne pas «trop se fier» aux informations provenant des États-Unis et de «faire confiance» aux données chinoises» ont écrit les journalistes Tim Stickings et Chris Pleasance le 10 février sur MailOnline.

«Il a également accusé le président Biden d’avoir ‘essayé de paraître dur envers la Chine’ après qu’un porte-parole du département d’État se soit demandé si Pékin avait été pleinement ouvert à l’enquête de l’OMS – lit plus loin dans le Daily Mail – Washington a exprimé son scepticisme après que des scientifiques de l’OMS, dont Daszak, aient conclu que Covid n’a pas fui d’un laboratoire de Wuhan – comme l’ont suggéré des responsables américains – tout en se fondant sur les théories émanant de Pékin selon lesquelles il aurait pu être importé dans le pays sur des viandes congelées».

La mission de l’OMS, cependant, ne s’est pas limitée à réfuter la possibilité que le virus soit sorti de l’Institut de virologie de Wuhan, hypothèse qui doit effectivement être vérifiée, mais est même allée jusqu’à nier la possibilité que le SRAS-CoV-2 peut avoir une origine artificielle – quel que soit l’endroit où elle s’est échappée – niant ainsi une théorie également soutenue par des experts en virologie, avec des recherches publiées, et d’anciens responsables du renseignement.

Après cette ouverture véhémente, le rapport du journal britannique analyse tous les conflits d’intérêts macroscopiques de Daszak et du directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, qui représentent en fait la synthèse des enquêtes de WuhanGates no 24 et 27 dirigé par Gospa News et présenté en avant-première aux États-Unis par Veterans Today. Au centre des intrigues se trouvent justement ses relations dangereuses déjà révélées dans nos précédents articles dans lesquels il est apparu que Bill Gates est le lien entre l’OMS, Wuhan, New York, Royaume-Uni, l’Union européenne et les vaccins multinationaux.

Le zoologiste anglo-américain Peter Daszak avec la batwoman chinoise Shi Zhengli

«Mais la crédibilité de Daszak est remise en question après qu’il est apparu que l’organisation qu’il dirige, l’EcoHealth Alliance, a canalisé pendant une décennie de l’argent dans le laboratoire au centre des théories des fuites – l’Institut de virologie de Wuhan – et son chercheur en chef le Dr Shi Zhengli également connue sous le nom de batwoman de Chine. Daszak a également été impliqué dans les efforts visant à minimiser les théories selon lesquelles le virus a fui du laboratoire dès février de l’année dernière, et a publié un article dans The Guardian en juillet affirmant que ces théories étaient fausses. Et cela en dépit de s’être averti quelques années plus tôt qu’une maladie hautement infectieuse pourrait s’échapper d’un laboratoire, et du fait que les origines de Covid sont encore inconnues – ce que l’enquête de l’OMS sur laquelle il a travaillé reconnaît» a souligné Mail.

MISSION DE L’OMS POUR COUVRIR LA THÉORIE DES VIRUS DE LABORATOIRE

«Il était peu probable que le groupe d’experts, dans sa mission politiquement chargée, puisse identifier la source de la pandémie en Chine un an après son début. Mais, après avoir visité l’Institut de virologie de Wuhan, ils ont fermé le couvercle sur une théorie controversée selon laquelle le coronavirus provenait d’une fuite de laboratoire ou avait été fabriqué par des scientifiques», a plutôt ajouté la BBC, saisissant le cœur de l’enquête.

Au bout d’un mois, les 17 experts du groupe de travail créé par l’OMS pour répondre à la résolution approuvée à la quasi-unanimité par l’Assemblée générale de l’agence de santé des Nations Unies en mai, n’ont pas ajouté de virgule par rapport à ce que l’on sait déjà sur les origines de la virus: en fait, ils ont accrédité l’hypothèse de scientifiques chinois selon laquelle le marché aux poissons pourrait avoir joué un rôle dans la transmission du Covid-19 mais en relation avec les produits surgelés de l’étranger.

Mais, au lieu de cela, ils ont mis un point ferme sur le prétendu non-fondement de la théorie du virus artificiellement construit, tout comme le prétend l’équipe d’experts de Pékin qui a soutenu la délégation internationale et qui comprenait également Shi Zhengli elle-même, connue pour les expériences dangereuses sur le virus. SRAS est infecté par le VIH (WuhanGates 9).

Graphique du Daily Mail sur les traces du virus en 2019

Le Dr Peter Embarek, chef de la mission, a confirmé la possibilité qu’il provienne d’un «réservoir naturel» [, à ce moment il doit apporter sur un plateau d’argent le coronavirus en question, sinon qu’ils laissent d’autres experts qui soutiennent la version contraire investiguer en Chine, aux USA, en France, en Grande-Bretagne et leurs alliés, au lieu de bâcler l’enquête comme si l’on cachait quelque chose ; JDDM – MIRASTNEWS] du virus chez les chauves-souris, mais il a estimé qu’il était peu probable que cela se produise à Wuhan et a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve d’une propagation avant les premiers cas officiels découverts en décembre 2019 grâce au médecin-héros, Li Wenliang, d’abord arrêté par le régime de Pékin puis décédé des suites de l’infection du SRAS-CoV-2. Malgré diverses études, résumées dans le graphique du Daily Mail, ayant prouvé cela.

Le Dr Embarek a également déclaré qu’une visite au laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan au cours de la mission a montré qu’il était «très improbable» que quoi que ce soit ait pu s’échapper de là. Mais il a également ajouté une phrase qui semble mettre une pierre tombale sur la théorie du laboratoire «pas dans les hypothèses que nous proposerons pour de futures études».

Il a déclaré avoir interrogé des employés et examiné les processus d’audit sanitaire lors de leur visite à l’Institut de virologie de Wuhan «et il est très peu probable que quoi que ce soit puisse s’échapper de cet endroit». Le chef du groupe de travail, pressé par les journalistes, est allé beaucoup plus loin en déclarant que «des accidents se produisent… il n’y avait eu aucune publication ou recherche sur ce virus ou un proche de ce virus, nulle part dans le monde», selon The Guardian.

Et c’est dans cette déclaration aussi péremptoire que fausse que le Dr Embarek dénote une grande ignorance scientifique ou une mauvaise foi flagrante. En fait, il existe de multiples études, publiées par Gospa News dans les enquêtes WuhanGates 2, 3, 4, 8, 9, 11 et 12 desquelles émerge la dangereuse recherche sur le virus SRAS-CoV de 2003 et le MERS de 2012, proches parents de SARS-CoV-2, menée dans divers laboratoires à travers le monde depuis 2004 grâce à un financement de la Commission européenne (projet Episars lancé par le président italien Romano Prodi) d’abord et de l’agence gouvernementale américaine USAID, contrôlée par la Central Intelligence Agency en initiatives à l’étranger, en collaboration avec la Daszak EHA et la Fondation Bill & Melinda Gates, sous la supervision de l’OMS.

L’ancien directeur du contre-espionnage britannique du MI6 Richard Dearlove et le microbiologiste du renseignement militaire israélien (Adam) Dany Shoham ont fait état de ces enquêtes, qui ont ouvertement déclaré que toutes les agences de renseignement dans le monde étaient conscientes de l’origine artificielle du virus.

EXPÉRIENCES DANGEREUSES SUR LE VIRUS DU SRAS

«C’est le travail de professionnels, le travail de biologistes moléculaires, c’est un travail très minutieux. En regardant les séquences, vous pouvez dire le travail d’un horloger. Mon travail consiste à exposer les faits. Je n’accuse personne: je ne sais pas qui a fait cela et pourquoi. La possibilité est qu’ils voulaient fabriquer un vaccin contre le sida. Ils ont donc pris de petites séquences de virus et les ont insérées dans la plus grande séquence du CoronaVirus».

Ce sont quelques-unes des phrases prononcées par le virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine précisément pour la découverte du VIH, le virus de l’immunodéficience dont dérive le sida, qui a fait sensation en avril.

«Les États-Unis sont au courant mais ont financé une partie des recherches effectuées dans les laboratoires de Wuhan et cela est publié. Ce n’est donc pas seulement une affaire chinoise. Il a été produit par un laboratoire, c’est ce qu’on appelle recombinant, ce virus est produit par un laboratoire chinois ou peut-être par d’autres laboratoires» a ajouté Montagnier qui n’a pas été influencé par la rhétorique facile soutenue par l’ancien président américain Donald Trump et son ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, têtu à blâmer la Chine et Wuhan bien que des expériences similaires aient été menées dans de nombreux autres centres de recherche.

Cela s’est produit notamment aux États-Unis, comme à Fort Detrick, le complexe de 4 bio-laboratoires du Maryland où l’USAMRIID (l’institut de recherche de l’armée) a été fermé à l’été 2019 en raison d’une mystérieuse perte bactériologique, à Chapel Hill, en ceux de l’Université de Caroline du Nord où des supervirus chimériques améliorés avec le gain de fonction (une augmentation de la charge virale conceptuellement similaire à l’enrichissement de l’uranium pour les armes atomiques) ont été étudiés pendant l’administration Obama-Biden, lorsqu’elle était directrice adjointe de l’expert en armes biologiques de la CIA Avril Haines, maintenant promue directrice nationale du renseignement par le nouveau président Joe Biden.

Mais une recherche risquée similaire à des fins «à double usage», vaccin et arme bactériologique, également au Laboratoire national de microbiologie du Canada à Winnipeg, où le virologue âgé Frank Plummer qui est mort mystérieusement en Afrique juste après l’éclosion de la pandémie a travaillé, et dans le Pirbright Institute du village homonyme de Guildford dans le comté de Surrey (Royaume-Uni) où le Pentagone, à travers l’agence DARPA spécialisée dans la recherche avancée sur les armes, a financé des expériences sur des agents pathogènes avec la contribution de la Fondation Bill & Melinda Gates.

SUSPECTS DES SCIENTIFIQUES AU SUJET DE DASZAK

Malgré les liens étroits de Daszak avec l’Institut de virologie de Wuhan, il a été invité par l’OMS à rejoindre son équipe de dix experts internationaux enquêtant sur l’épidémie et mène une enquête similaire pour The Lancet, a souligné le Daily Mail, comme rapporté ces dernières semaines par Gospa News à WuhanGates 27.

«Peter Daszak a des conflits d’intérêts qui le disqualifient sans équivoque de faire partie d’une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19» Richard Ebright, expert en biosécurité et professeur de biologie chimique à l’Université Rutgers du New Jersey, a déclaré à l’époque, selon le journal britannique. Il était le contractant responsable du financement de la recherche à haut risque sur les coronavirus de chauve-souris liés au Sars à l’Institut de virologie de Wuhan et un collaborateur de cette recherche», a ajouté Ebright, soutenant ce qui a été découvert indépendamment par nos reportages.

«Une telle recherche est controversée au sein de la communauté scientifique car les chercheurs se demandent si les risques liés à l’étude des maladies à potentiel pandémique l’emportent sur les bénéfices. La recherche dite de «gain de fonction» est particulièrement controversée, comme celle menée à l’Institut de Wuhan, qui peut augmenter la capacité d’un virus à infecter les humains», écrivent les journalistes Tim Stickings et Chris Pleasance dans le journal londonien.

Daszak, qui est né à Manchester et a étudié dans des universités britanniques, a passé une grande partie de l’année écoulée à essayer de contrer les allégations d’une éventuelle fuite de laboratoire tout en défendant le Dr Zhengli contre les critiques.

«Les courriels diffusés par le biais de demandes d’accès à l’information ont montré que Daszak avait recruté certains des meilleurs scientifiques du monde pour contrer les allégations d’une éventuelle fuite de laboratoire en publiant une lettre collective historique à The Lancet au début de l’année dernière. Il a rédigé leur déclaration attaquant les «théories du complot suggérant que Covid-19 n’a pas d’origine naturelle», puis a persuadé 26 autres scientifiques éminents de le soutenir», a ajouté le Daily Mail en référence aux e-mails également publiés par Gospa News il y a deux mois.

Son expertise, qui comprend plus de 300 articles scientifiques, a gagné en importance dans les cercles scientifiques et de santé publique mondiaux. Cependant, il a été la cible d’abus sur sa position et s’est fait envoyer de la poudre blanche suspecte chez lui. Pourtant, il est accusé d’intimidation des opposants par ceux qui se sont affrontés avec lui, parmi lesquels Colin Butler, professeur honoraire de santé environnementale à l’Université nationale australienne. Butler a édité une revue scientifique avec Daszak pendant trois ans.

«Il croit probablement sincèrement en son travail, mais il a construit un empire autour de l’idée que les zoonoses [infections animales à humaines] sont la chose la plus importante au monde – a déclaré Butler – Il a également travaillé avec l’Institut de Wuhan dans ce qui serait un gain de la recherche fonctionnelle».

Butler, un ancien conseiller de l’OMS qui a travaillé en Chine, a publié le mois dernier un article dans le Journal Of Human Security soulignant les incohérences dans la réponse du laboratoire et les preuves circonstancielles «frappantes» donnant foi à la possibilité que Covid-19 se soit échappé d’un laboratoire – y compris l’emplacement de l’épidémie à Wuhan.

Dans la même enquête, le Daily Mail rapporte également un article du correspondant de sécurité Abul Taher qui se concentre sur les révélations, même très vagues et enfumées, de «l’un des plus hauts responsables du gouvernement américain» qui a déclaré «que la théorie la plus crédible sur le l’origine du coronavirus est qu’il s’est échappé d’un laboratoire en Chine».

Matthew Pottinger, qui est le conseiller adjoint à la sécurité nationale respecté du président Donald Trump, a déclaré que les derniers renseignements indiquent que le virus a fui de l’institut de virologie très secret de Wuhan, à 17 km du marché, déclarant: «Il y a un nombre croissant de preuves que le laboratoire est probablement la source la plus crédible du virus».

Une hypothèse également étayée par le jeune virologue de Hong Kong Li-Meng Yan qui s’est enfui aux Etats-Unis et placé sous protection par le FBI, qui a encore rédigé un «article» scientifique sur l’origine en laboratoire du SARS-CoV-2. Au vu de tout cela, on se demande pourquoi l’équipe d’enquête de l’OMS a de nouveau voulu annuler toute hypothèse et étude future sur la théorie du virus artificiel face à un nombre aussi important d’autorités dans les domaines scientifique et du renseignement qui le croient le plus probable. La réponse est simple: conflit d’intérêts.

AUTRES CONFLITS D’INTÉRÊTS ENTRE LA CHINE ET L’OMS

Le Daily Mail consacre une longue étude aux relations étroites, y compris financières, entre le directeur de l’OMS Tedros Adhanom Gebreyesus et la Chine, que nous avons résumées en détail dans le rapport WuhanGates 24.

«Il a également été révélé que le Dr Tedros avait reçu le soutien de Pékin alors qu’il était en lice pour devenir chef de l’OMS, et que la Chine avait souvent fait don de grosses sommes d’argent aux gouvernements ou aux organisations dont il faisait partie. Lors de sa conférence de presse, le Dr Embarek a également soutenu les affirmations de Pékin selon lesquelles il n’y avait aucune preuve de transmission «à Wuhan ou ailleurs» en Chine avant décembre 2019 – malgré de multiples études suggérant que le virus circulait dans le monde des mois plus tôt», a ajouté le Daily Mail.

Dans l’enquête WuhanGates 27, nous avons analysé les conflits d’intérêts de Daszak, mais si nous analysons attentivement les programmes des autres membres du groupe de travail envoyés à Wuhan, d’autres éléments curieux émergent, qui sont également liés au récent scandale découvert en Allemagne sur les études sur Covid -19 piloté par le gouvernement allemand pour justifier des verrouillages sévères.

Le représentant russe Vladimir Dedkov, en effet, qui a été parmi les premiers à exclure la possibilité que le virus se soit échappé de l’Institut de virologie de Wuhan dans une interview avec Sputnik News, est un chercheur à l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg) fondé en 1888 sur l’émulation de celui de Paris avec lequel elle a entretenu des relations aboutissant au consortium international du programme PTR (Programmes Transversaux de Recherche).

Le programme PTR financé par l’Institut Pasteur (Paris) permet de financer des projets de recherche collaboratifs et interdisciplinaires liés aux domaines de recherche stratégiques de l’Institut Pasteur, de promouvoir des approches technologiques innovantes et de catalyser des découvertes concernant la santé humaine. Ce programme de subventions PTR aborde les défis associés aux 4 domaines stratégiques prioritaires: les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens et aux antimicrobiens, les maladies de connectivité cérébrale et la neurodégénérescence, le développement technologique et méthodologique.

Eh bien il ne faut pas oublier que le premier projet de recherche sur les virus du SRAS, également infectés par le VIH, a été mené à partir de 2004 dans les centres de recherche de Pékin et Wuhan grâce au projet EPISARS financé par la Commission européenne sous la supervision de l’Institut Pasteur à Paris.

John Watson, membre de l’équipe britannique de l’OMS, a été nommé directeur médical adjoint du Département de la santé. Il était auparavant responsable des maladies respiratoires au UK Public Health Center for Infectious Disease Control and Surveillance. Il est sans aucun doute un médecin expert dans le domaine puisqu’il est professeur honoraire au Département des maladies infectieuses et tropicales de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et professeur invité au Département des soins primaires et des sciences de la population de l’University College London.

Ses principaux intérêts sont la tuberculose et les infections respiratoires aiguës (en particulier la grippe, la légionellose et le SRAS). Son travail s’est concentré sur la surveillance, la prévention et le contrôle de ces maladies aux niveaux local, national et international ainsi que sur la recherche connexe. Il est président de l’International Society for Influenza and Other Respiratory Virus Diseases (ISIRV).

Mais Watson lui-même est également membre du groupe consultatif du «Plan d’action mondial pour les vaccins antigrippaux» au sein de l’Organisation mondiale de la santé qui a récemment confié le plan COVAX de vaccination contre Covid-19 aux ONG de Bill Gates, bailleur de fonds des expériences à Wuhan, dans un autre conflit d’intérêts aux côtés du gourou de l’informatique et de son «pantin» Tedros Adhanom Gebreyesus, directeur de l’agence de santé des Nations Unies.

La présence du médecin vétérinaire allemand Fabian Lendertz devient également embarrassante au vu du scandale qui a frappé l’Institut Robert Koch, où il travaille, et le ministère allemand de l’Intérieur pour la prétendue manipulation de la recherche scientifique.

ÉTUDES MANIPULÉES EN ALLEMAGNE

«Un document commandé au nom du ministère allemand de l’Intérieur, et signé par un groupe d’experts faisant autorité, aurait servi à justifier les mesures restrictives décidées par l’Allemagne pour limiter la propagation du Sars-CoV-2. Dommage que le rapport, qui est resté top secret, contienne des chiffres exagérés et des prophéties dramatiques qui ne se sont jamais réalisées. Le rapport parle d’un million de morts et de sept Allemands sur dix infectés par le virus. Rien à voir avec la réalité des faits, étant donné qu’aujourd’hui, un an après le déclenchement de la pandémie, l’Allemagne compte près de 63 000 morts et 2,29 millions d’infectés», écrit Federico Giuliani sur InsideOve, le site géopolitique du journal Il Giornale.

«En substance, les sombres prédictions des scientifiques, réunies dans le document précité demandé par le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, auraient été utilisées par Berlin comme justification. Pour quoi? Simple: expliquer aux citoyens les fermetures en fer imposées d’en haut. Mais ce n’est pas tout, car il semble que tout aurait été délibérément dramatisé à la demande de Seehofer».

Le scandale a éclaté après une information reçue par des journalistes du journal hambourgeois Die Welt qui ont contraint les autorités à rendre publique «une correspondance interne dense, entre les mondes politique et scientifique, visant à dramatiser les menaces apportées par le coronavirus. Le seul objectif aurait été de persuader l’opinion publique d’accepter les mesures strictes de confinement».

L’histoire remonte au printemps dernier lorsque le gouvernement allemand a dû décider quelle ligne mettre en œuvre face aux premières épidémies de Covid-19 en Allemagne. La ligne dure a prévalu avec «la fermeture des écoles et des commerces, en plus de la limitation de la plupart des libertés individuelles des citoyens et de l’élévation de la soi-disant distanciation sociale à un dogme essentiel».

«En tout cas, à cette époque, Seehofer aurait rencontré le virologue Christian Dorsen et Lothar Wieler, ce dernier à la tête de l’Institut Robert Koch, l’organisation responsable du contrôle et de la prévention des maladies infectieuses en Allemagne. La réunion a convaincu le ministre de tout garder fermé jusqu’après Pâques », ajoute InsideOver.

Mais selon ce que Die Welt a révélé, la politique ne se limitait pas à parler aux scientifiques, mais dictait en fait les critères avec lesquels élaborer les relations. Le 19 mars, Markus Kerber, sous-secrétaire à l’Intérieur et ombre du ministre Seehofer, aurait écrit un message à ses interlocuteurs, expliquant que le ministère aurait voulu créer «une plate-forme de recherche ad hoc» avec différents instituts afin de «planifier le situation »et planifiez les prochaines étapes. C’est-à-dire: choisir les «mesures préventives et répressives» à adopter.

«Le ministère aurait dicté la ligne à suivre aux scientifiques et suivi méticuleusement leurs travaux. Bref, la signification d’un tel geste aurait été évidente: instiller un peu de saine peur pour justifier le coup de poing dur »conclut Federico Giuliani.

Mais à quoi sert la mise en place de ces lourdes restrictions sur la population sinon pour justifier une pandémie de terrorisme utile pour promouvoir l’activité vaccinale lancée par l’allemand BioNTech en partenariat avec PFzier, tous deux financés par des investissements spéculatifs lucratifs de Bill Gates?

QUI EST RÉDUIT AU SILENCE DANS L’ENQUÊTE ITALIENNE

La question rappelle le scandale du plan d’urgence pandémique jamais mis à jour en Italie et donc dissimulé, comme l’a révélé un responsable de l’OMS à Venise qui a récemment témoigné devant le parquet de Bergame enquêtant sur une épidémie coupable et fausse. Le chercheur Francesco Zambon avait rapporté aux médias un dossier brûlant qui avait disparu sur recommandation du Dr Raniero Guerra, assistant du directeur général de l’OMS à Genève, d’où il ressortait que le ministère de la Santé (dont Guerra lui-même avait été directeur) n’avait pas préparé toutes les précautions requises par la loi pour faire face à une pandémie.

Dans cette circonstance, le Dr Zambon a violé la disposition de l’OMS qui avait imposé à ses collaborateurs de se prévaloir de l’immunité diplomatique devant les magistrats, soulevant une vague de controverses sur la transparence des activités de l’agence de santé des Nations Unies. Aussi pour cette raison, ainsi que pour les relations embarrassantes du Dr Guerra avec la multinationale de vaccins GSK, financée et contrôlée par Gates, les conclusions de l’enquête farceuse du groupe de travail de l’OMS à Wuhan semblent biaisées et trop conditionnées par l’équipe de scientifiques sélectionnés par le Parti communiste. Les Chinois qui, en janvier, ont fait arrêter le médecin qui a révélé la pandémie, ont émis l’hypothèse en février qu’une arme bactériologique américaine en était la cause, et à partir de mars, la rhétorique de déni a commencé, aboutissant à l’arrestation, à la torture et à la condamnation de l’avocat et journaliste Zhang Zhan.

Les derniers développements, par conséquent, sont la continuation inévitable d’un faux scénario écrit pour dissimuler une «pandémie planifiée depuis des décennies par Bill Gates» comme le prétend l’avocat des droits de l’homme Robert F. Kennedy, visant à créer une dictature de la santé pour dicter un nouveau monde. Commandez également via la spéculation sur les vaccins initiée par Gates lui-même via BioNTech, Moderna et Pfizer-GSK.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

Pas de reproduction sans autorisation – Version originale en Italien

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORTS WUHAN.GATES

GOSPA NEWS – DOSSIER CORONA VIRUS

DAILY MAIL – QUI ATTAQUE L’AMÉRIQUE

BBC – UN VIRUS IMPROBABLE FUITÉ PAR UN LABORATOIRE

À L’INTÉRIEUR – LO SCANDALO TEDESCO SVELATO DA DIE WELT

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS

Les premiers signes de troubles immunitaires mortels apparaissent chez les personnes vaccinées aux États-Unis

Publié par Tapestry

Des dizaines de personnes développent des troubles sanguins rares après avoir pris des vaccins contre le coronavirus – rapports

Des signes de trouble immunitaire apparaissent dans l’image de stock de vaA montre un flacon de sang à côté d’une explication de la thrombocytopénie immunitaire © Getty Images

Au moins 36 personnes ayant reçu les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna aux États-Unis ont développé un trouble immunitaire rare qui attaque le sang, selon des rapports. Un patient est décédé et les médecins ne peuvent exclure de blâmer le vaccin.

Le Dr Gregory Michael – un obstétricien-gynécologue de 56 ans qui dirigeait son propre cabinet au Mount Sinai Medical Center de Miami Beach pendant plus d’une décennie – est décédé en janvier d’une hémorragie cérébrale. Il avait reçu une dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech deux semaines plus tôt, et avait immédiatement développé une thrombopénie immunitaire, une maladie sanguine rare et parfois mortelle.

ÉGALEMENT SUR RT.COMUK, le régulateur dit que les avantages de vaccin Covid-19 «l’emportent de loin sur tous les effets secondaires connus» avec les dernières données confirmant la sécurité des vaccins Michael est l’une des 36 personnes au moins à avoir développé la maladie après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus de Pfizer ou Moderna, selon un rapport du New York Times publié lundi. Les cas ont été auto-déclarés au système gouvernemental de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) avant la fin du mois de janvier, ce qui signifie que davantage de personnes auraient pu développer la maladie depuis lors.

La thrombopénie immunitaire est une maladie rare affectant environ 50 000 personnes aux États-Unis. La maladie est causée par le système immunitaire du corps qui attaque les plaquettes qui sont le composant du sang responsable de la coagulation. Avec leur sang incapable de coaguler, les patients développent souvent des ecchymoses internes ou externes, qui peuvent ressembler à une éruption cutanée. Dans plusieurs cas comme celui de Michael, la maladie a provoqué des hémorragies massives ou des accidents vasculaires cérébraux.

Un patient contacté par le Times a souffert de saignements vaginaux abondants deux semaines après avoir reçu le vaccin de Moderna et a dû subir des transfusions de plaquettes et un traitement aux stéroïdes pour survivre. Une autre femme a été hospitalisée avec des ecchymoses et des saignements dans la bouche juste un jour après avoir reçu le même vaccin. Son état s’est détérioré au point que les médecins ont craignant qu’un léger coup déclencherait des saignements mortels avaient peur de la déplacer du lit d’hôpital.

ÉGALEMENT SUR RT.COM Le vaccin Covid-19 n’est pas lié aux décès post-injection, confirme le régulateur des médicaments de l’UE après que la Norvège a signalé des décès les cas ne peuvent pas tous être liés de manière concluante aux vaccins, mais le Dr James Bussel, hématologue et expert de la maladie, a déclaré au Times qu’une association «est possible».

«Le faire se produire après un vaccin est bien connu et a été observé avec de nombreux autres vaccins», a-t-il déclaré. «Pourquoi cela arrive, nous ne savons pas.»

Contrairement aux vaccins traditionnels, qui utilisent une forme inactive du pathogène contre lequel ils protègent, les offres de Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARNm. Technologiquement nouveaux et donc non testés en masse, ces vaccins agissent en introduisant dans les cellules du corps un brin d’ARN avec des instructions qui indiquent à l’ADN de la personne comment commencer à fabriquer des anticorps.

Les chercheurs de l’Université de Cambridge affirment que les effets secondaires pourraient inclure des «réactions auto-immunes», mais les scientifiques de Harvard affirment que les vaccins à ARNm produisent «un type d’immunité plus fort» que leurs homologues traditionnels.

La thrombocytopénie immunitaire peut également se développer à la suite de certains médicaments et cancers, de la grippe et apparemment de Covid-19 lui-même. Dès le printemps dernier, bien avant que les vaccins soient presque terminés, des médecins aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Chine ont remarqué la maladie chez des patients Covid et soupçonné un lien.

Des responsables de la Food and Drug Administration (FDA) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’ils enquêtaient sur les rapports du VAERS, tandis que Pfizer et Moderna ont déclaré au Times qu’ils surveillaient la sécurité de leurs vaccins.

Les médecins contactés par le Times insistent toujours sur le fait que la vaccination est sûre et que le risque de développer une maladie grave due au coronavirus est toujours plus élevé que le risque d’effets secondaires du vaccin.

A LIRE AUSSI : La vaccination contre le coronavirus peut être la cause d’une maladie sanguine rare chez au moins 36 personnes, selon un nouveau rapport

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

ESTIMATION DE LA PLANIFICATION DE LA DÉPOPULATION

Vérifiez-le sur le site Web par vous-même. Partagez ceci autour de ce qu’ils ont prévu.

179 pays sont répertoriés avec une prévision pour 2025. Cliquez sur les icônes pour trier la liste.

Switch to List of Countries 2019

Ce site Web est à but non lucratif, construit sur le temps libre et nous fournissons nos informations et services EN L’ÉTAT sans autres explications et / ou garanties. Nous ne sommes liés à aucun gouvernement. Tenez compte du fait que la prévision n’est rien de plus qu’un jeu de chiffres, qu’ils soient erronés ou corrects, sur la base de certaines hypothèses spéculatives.

Clause de non-responsabilité ci-dessous *

Avertissement*

En 2014, nous avons publié un avertissement sur les prévisions. En six ans, le scénario a radicalement changé. Cette nouvelle clause de non-responsabilité vise à identifier la situation à partir de 2020. Parler des États-Unis et de l’Union européenne en tant qu’entités séparées n’a plus de sens. Les deux sont le bloc occidental, continuent d’imprimer de l’argent et partageront le même sort.

Après COVID, nous pouvons tirer deux conclusions majeures:

Le modèle de réussite du monde occidental a été construit sur des sociétés sans résilience qui peuvent à peine résister à des difficultés, même de faible intensité. C’était supposé mais nous avons obtenu la confirmation complète sans aucun doute. La crise COVID sera utilisée pour prolonger la vie de ce système économique mourant grâce à la soi-disant grande réinitialisation.

La grande réinitialisation; comme le changement climatique, la rébellion d’extinction, la crise planétaire, la révolution verte, les canulars de pétrole de schiste (…) promus par le système; est une autre tentative pour ralentir considérablement la consommation des ressources naturelles et donc prolonger la durée de vie du système actuel. Cela peut être efficace pendant un certain temps, mais ne résoudra finalement pas le problème de la ligne de fond et ne fera que retarder l’inévitable. Les élites dirigeantes du noyau espèrent rester au pouvoir, ce qui est en fait la seule chose qui les inquiète vraiment.

L’effondrement du système financier occidental – et finalement de la civilisation occidentale – a été le principal moteur des prévisions avec une confluence de crise avec un résultat dévastateur. Comme COVID l’a prouvé, les sociétés occidentales qui embrassent le multiculturalisme et l’extrême libéralisme sont incapables de faire face à des difficultés réelles. Il y a un siècle, la grippe espagnole représentait la mort de 40 à 50 millions de personnes. Aujourd’hui, la population mondiale est quatre fois plus importante avec le transport aérien en plein essor qui est par définition un super épandeur. Le nombre de morts dans le monde d’aujourd’hui représenterait 160 à 200 millions en termes relatifs, mais plus probablement 300 à 400 millions en tenant compte du facteur de transport aérien qui n’existait pas il y a un siècle. Jusqu’à présent, le nombre de morts de COVID est d’environ 1 million de personnes. Il est fort probable que la crise économique due aux verrouillages causera plus de morts que le virus dans le monde.

Le système soviétique était moins capable de livrer des friandises au peuple que le système occidental. Néanmoins, la société soviétique était plus compacte et résiliente sous un régime autoritaire. Cela à l’esprit, l’effondrement du système soviétique a anéanti 10 pour cent de la population. La dure réalité des sociétés occidentales diverses et multiculturelles est qu’un effondrement aura un bilan de 50 à 80 pour cent en fonction de plusieurs facteurs, mais en termes généraux, les plus diversifiés, multiculturels, endettés et riches (niveau de vie le plus élevé) subiront le plus de dégâts. La seule colle qui empêche un tel collage aberrant de s’effondrer est la surconsommation avec de fortes doses de dégénérescence sans fond déguisée en vertu. Néanmoins, la censure généralisée, les lois haineuses et les signaux contradictoires signifient que même cette colle ne fonctionne plus. Tout le monde n’est pas obligé de mourir, la migration peut également jouer un rôle positif à cet égard.

Les pays autrefois connus sous le nom de pays du deuxième et du troisième monde sont inconnus à ce stade. Leur sort dépendra des décisions qu’ils prendront à l’avenir. Les puissances occidentales ne vont pas les reprendre comme elles l’ont fait dans le passé parce que ces pays ne pourront pas contrôler leurs propres villes, bien moins que des pays éloignés. S’ils restent liés à l’ancien Ordre Mondial, ils suivront les puissances occidentales mais ne connaîtront pas le déclin brutal de ces derniers temps parce qu’ils sont plus pauvres et pas assez diversifiés mais plutôt assez homogènes utilisés pour faire face à une sorte de difficultés mais pas précisément celui qui vient. S’ils passent en Chine, ils peuvent avoir une chance de se stabiliser, mais cela dépendra de la gestion de leurs ressources.

Nous nous attendions à ce que cette situation se déroule et se déroule actuellement avec les élections de novembre qui déclenchent une bombe majeure si Trump est réélu. Si Biden est élu, il y aura également de très mauvaises conséquences. Il y a beaucoup de mauvais sang dans les sociétés occidentales et les protestations, les manifestations, les émeutes et les pillages ne sont que les premiers symptômes de ce qui s’en vient. Cependant, une nouvelle tendance prend place, éclipsant celle-ci.

La situation entre les trois grandes puissances a radicalement changé. La seule réalisation pertinente des puissances occidentales au cours de la dernière décennie a été la formation d’une alliance stratégique, à la fois militaire et économique, entre la Russie et la Chine. À l’heure actuelle, le partenariat potentiel entre la Russie et l’Union européenne (UE) est mort, la Russie se tournant définitivement vers la Chine. C’était depuis le début le résultat le plus probable. Airbus n’a jamais tenté d’établir un véritable partenariat mais plutôt une stratégie pour faire disparaître l’industrie aérospatiale russe. En fait, la Russie et la Chine ont formé une nouvelle alliance pour construire un avion de ligne long-courrier. L’Europe occidentale (sans parler des États-Unis) ne s’est jamais intéressée au développement de la Russie ou à la formation de quoi que ce soit d’autre

La Russie se prépare à une guerre majeure depuis 2008 et la Chine augmente ses capacités militaires depuis 20 ans. Aujourd’hui, la Chine n’est pas une puissance de second rang par rapport aux États-Unis. Tant sur le plan militaire qu’économique, la Chine est au même niveau et dans certains domaines spécifiques, elle est loin devant. Dans le domaine de la haute technologie, la 5G a été un succès dans le domaine commercial, mais le destroyer Type 055 est également une autre percée avec les États-Unis acquérant une capacité similaire (DDG 51 Flight IIII) au milieu de cette décennie (plus probablement d’ici 2030). Nanchang, le navire de tête de la classe Type 055, a été mis en service au milieu de la pandémie et du verrouillage en Chine.

Il y a six ans, la probabilité d’une guerre majeure était minime. Depuis lors, il n’a cessé de croître de manière spectaculaire et est aujourd’hui de loin l’événement majeur le plus probable dans les années 2020. Le conflit ultime peut venir de deux manières. Un conflit conventionnel impliquant au moins deux grandes puissances qui dégénère en une guerre nucléaire ouverte. Un deuxième scénario est possible à l’horizon 2025-2030. Une première frappe russe contre les États-Unis et leurs alliés avec le nouveau S-500, des défenses antimissiles stratégiques, des sous-marins Yasen-M, des missiles INF Zircon et Kalibr et un nouvel actif spatial jouant le rôle clé. La première frappe sournoise impliquerait toutes les branches des forces stratégiques de missiles russes (bombardiers et missiles au sol) aux différentes étapes d’une telle attaque, ce qui serait une traduction stratégique de ce qui a été vu en Syrie en novembre 2015. Il n’y a pas eu de rapport selon lequel le Russe avait une telle capacité de lancer une attaque interarmes multiples de haute précision sur des cibles distantes de plus de 2000 kilomètres. Les renseignements occidentaux n’avaient aucune idée. L’ironie est que depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis manœuvrent à travers l’OTAN pour parvenir à une position permettant d’exécuter une première frappe sur la Russie et il semble maintenant que la première frappe puisse avoir lieu mais que le pays fini serait les États-Unis.

Une autre particularité du système occidental est que ses individus ont subi un lavage de cerveau au point que la majorité accepte leur niveau moral élevé et leur avantage technologique comme acquis. Cela a donné la suprématie des arguments émotionnels sur les arguments rationnels qui sont ignorés ou déconseillés. Cet état d’esprit peut jouer un rôle clé dans les événements catastrophiques à venir. Au moins dans le système soviétique, la majorité silencieuse de la population était consciente des erreurs dont elle en avait assez. Nous pouvons voir les allégations des États-Unis selon lesquelles le G5 leur a été volé par la Chine ou la technologie hypersonique volée par la Russie comme la preuve que les élites occidentales sont également infectées par cet orgueil. Au cours de la prochaine décennie, il deviendra évident que l’Occident prend du retard sur le bloc Russie-Chine et le malaise pourrait se transformer en désespoir. Entrer en guerre peut sembler une solution rapide et facile pour restaurer l’hégémonie perdue pour enfin les retrouver dans un moment France 1940. À l’époque, la France n’avait pas d’armes nucléaires pour transformer une défaite en victoire. L’Occident pourrait essayer cet échange parce que la perspective désagréable de ne pas être Mars et Vénus, mais plutôt un tyran et sa sale garce s’enfuit dans la peur pendant que le reste du monde se moque d’eux.

S’il n’y a pas de changement radical de cap, le monde va assister à la première guerre nucléaire. L’effondrement du bloc occidental peut survenir avant, pendant ou après la guerre. Ce n’est pas important. Une guerre nucléaire est un jeu avec des milliards de victimes et l’effondrement se joue par centaines de millions.

Ce site Web est à but non lucratif, construit sur le temps libre et nous fournissons nos informations et services EN L’ÉTAT sans autres explications et / ou garanties. Nous ne sommes liés à aucun gouvernement. Tenez compte du fait que la prévision n’est rien de plus qu’un jeu de chiffres, qu’ils soient erronés ou corrects, sur la base de certaines hypothèses spéculatives.

Vendredi 25 septembre 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Deagle.com