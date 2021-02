AlexJonesShow: Officiel: les vaccins Covid à ARNm Euthanasient des milliers de personnes âgées dans le monde + CHOQUANT! – Publication des données officielles sur les effets indésirables des vaccins Covid

AlexJonesShow: Officiel: les vaccins Covid à ARNm Euthanasient des milliers de personnes âgées dans le monde

Le spectacle Alex Jones (spectacle complet) – 2-11-21

Des rapports faisant état de milliers de personnes âgées décédant quelques minutes ou quelques heures après avoir pris le vaccin affluent du monde entier.

En outre, Alex Jones couvre le dernier sur le procès simulé de «destitution» contre Trump ainsi que les victoires massives de Bitcoin.

LES ACTEURS DE CRISE COVID

«Covid19 est une fausse pandémie créée à des fins politiques. C’est une dictature mondiale avec une excuse sanitaire. Nous exhortons les médecins, les médias et les autorités politiques à mettre fin à cette opération criminelle, en répandant la vérité.

-Fondation Rockefeller:

LOCK STEP – Un monde de contrôle gouvernemental descendant plus strict et de leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et une répulsion croissante des citoyens. En 2012, la pandémie que le monde prévoyait depuis des années a finalement frappé. Contrairement au H1N1 de 2009, cette nouvelle souche de grippe – provenant d’oies sauvages – était extrêmement virulente et mortelle. Même les pays les plus préparés à une pandémie ont été rapidement submergés lorsque le virus s’est répandu dans le monde entier, infectant près de 20% de la population mondiale et tuant 8 millions en seulement sept mois, la majorité d’entre eux étant de jeunes adultes en bonne santé. La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies: la mobilité internationale des personnes et des marchandises a été stoppée, affaiblissant des industries comme le tourisme et brisant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Même localement, des magasins et des immeubles de bureaux normalement animés sont restés vides pendant des mois, sans employés ni clients

Le document complet à http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

L’événement 201 est un exercice sur table sur la pandémie organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY. L’exercice a illustré les efforts de préparation à une pandémie nécessaires pour atténuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d’une pandémie grave. Devinez quel virus ils ont choisi pour leur «simulation»? Un coronavirus! Devinez quelles cellules animales ils utilisent? Cellules de porc! S’appuyant sur des événements réels, l’événement 201 identifie les problèmes politiques importants et les défis de préparation qui pourraient être résolus avec une volonté et une attention politiques suffisantes. Ces questions ont été conçues dans un récit pour impliquer et éduquer les participants et le public.

En 2014, le monde a évité une épidémie mondiale d’Ebola, grâce à des milliers d’agents de santé désintéressés – plus, franchement, une très bonne chance. Avec le recul, nous savons ce que nous aurions dû mieux faire. Le moment est donc venu, suggère Bill Gates, de mettre en pratique toutes nos bonnes idées, de la planification de scénarios à la recherche de vaccins en passant par la formation des agents de santé. Comme il le dit, « Il n’y a pas lieu de paniquer … mais nous devons y aller. »

Clade X est un exercice sur table sur une pandémie d’une journée organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security le 15 mai 2018 à Washington, DC. L’exercice simule une série de réunions convoquées par le Conseil de sécurité nationale de 10 dirigeants du gouvernement américain, jouées par des personnalités de premier plan dans les domaines de la sécurité nationale ou de la réponse à l’épidémie.

Du 18 au 27 octobre 2019, Wuhan a accueilli les Jeux mondiaux militaires et a spécifiquement utilisé la 5G (pour la première fois) pour l’événement. Également le 18 octobre 2019 à New York, le Johns Hopkins Center en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates a accueilli l’événement 201 – «A Global Pandemic Exercise», qui est une simulation d’une pandémie.

Jeux militaires de Wuhan 5g http://www.chinaopticsvalley.com/2019-02/26/c_341132.htm

Etude 1 sur la connexion de 5g et Covid

L’étude 2 montre une corrélation directe entre les réseaux 5G et Covid

L’appel international des scientifiques sur les CEM sert de voix crédible et influente aux scientifiques des CEM (champs électromagnétiques) qui appellent de toute urgence les Nations Unies et ses sous-organisations, l’OMS et le PNUE, et tous les États membres des Nations Unies, à une meilleure protection de la santé contre les expositions CEM.

https://emfscientist.org/

Un autre professionnel de la santé dans la fleur de l’âge des semaines mortes après avoir reçu l’injection expérimentale à ARNm alors que Memphis pleure la perte d’un médecin de 36 ans

Barton Williams, médecin orthopédiste de Memphis, 36 ans, mort. Source de l’image.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Dans ce qui devient un rapport fréquent ici à Health Impact News, un autre professionnel de la santé est décédé quelques semaines après avoir reçu une injection expérimentale COVID à ARNm, et une fois de plus, les autorités sanitaires et les médias locaux «assurent» au public que sa mort est sans rapport avec l’injection expérimentale que j’ai reçue.

ABC Local 24 a signalé le décès de Barton Williams, médecin orthopédiste de Memphis, 36 ans, quelques semaines après avoir reçu une injection de COVID.

Le CDC enquêterait sur sa mort, car il est imputé à un «syndrome rare lié à la COVID».

On pense qu’un médecin de Memphis âgé de 36 ans est décédé d’un syndrome rare lié à la COVID. Les Centers for Disease Control étudient si le Dr Barton Williams, un médecin orthopédiste, est mort du syndrome inflammatoire multisystémique. Le MIS-C est rare chez les enfants qui ont eu la COVID-19. MIS-A encore plus rare chez les adultes. Williams est décédé récemment après avoir été admis à Baptist East. «Au cours d’une année de tragédies, c’est celle qui frappe à la maison – en particulier dans le milieu de la santé», a déclaré le Dr Stephen Threlkeld, spécialiste des maladies infectieuses. « Barton était un gars extraordinaire qui était aimé par tant de membres de la famille et d’amis et était très respecté par la communauté médicale. » Threlkeld a déclaré qu’il travaillait avec le CDC, mais il semble que MIS-A soit la cause de la mort de Williams. Threlkeld a déclaré que Williams aurait déjà eu un cas asymptomatique de COVID. Threlkeld a ajouté que Williams avait également été vacciné contre la COVID il y a environ un mois et que les tests ont révélé les deux types d’anticorps dans son système – un type d’anticorps résultant d’une infection naturelle à la COVID et un deuxième type d’anticorps du vaccin. Threlkeld a également déclaré que Williams avait été testé négatif pour la COVID-19 à l’hôpital. (Source.)

Cela soulève la question, une fois de plus, que nous posons depuis des semaines: pourquoi quelqu’un choisirait-il de recevoir une injection expérimentale d’ARNm, en particulier dans ce cas où le défunt aurait déjà eu des anticorps «naturels» contre la COVID-19?

La seule conclusion logique à laquelle on peut arriver est que les personnes qui s’inscrivent pour recevoir ces injections n’ont tout simplement pas pris le temps de les rechercher, même les professionnels de la santé eux-mêmes, et ne savent probablement même pas ce que la FDA a publié sur ces injections dans leurs directives, où ils affirment catégoriquement qu’il s’agit de «vaccins» NON APPROUVÉS, dont l’efficacité et les risques sont INCONNUS.

J’ai récemment parlé avec un de mes voisins qui m’a informé qu’il avait reçu la première dose des injections de Pfizer dans son centre VA local (c’est un vétéran militaire.). Quand je l’ai informé que la loi devait lui donner les directives de la FDA avant de l’injecter, et que je lui ai ensuite demandé s’il avait reçu cela à lire avant de se faire vacciner, il a répondu «non». Il a dit qu’il était entré et sorti de la clinique dans environ 5 minutes.

S’il vous plaît, ne devenez pas une autre victime de ces plans expérimentaux qui sont encore dans les essais de phase 3 sans d’abord lire ce qui est exactement publié à propos de ces plans, et ce que les médecins et les scientifiques dissidents qui ne sont PAS sur la liste de paie de Big Pharma en disent. Voir:

Pourquoi quelqu’un choisirait-il de recevoir une injection expérimentale COVID à ARNm?

Dans le cas du Dr Barton Williams de Memphis, non seulement ils ne relient pas l’injection de COVID à sa mort, mais ils encouragent en fait davantage de personnes à se faire injecter pour éviter ce qui est arrivé au Dr Williams!

Découvrez comment ce « spécialiste des maladies infectieuses » fait tourner ceci:

Le MIS-A semble se produire des semaines après l’infection initiale. «Ce n’est pas une infection par le coronavirus. L’infection dans ces situations est généralement terminée parfois pendant des semaines. Les personnes ne sont généralement plus testées positives pour le virus lui-même. Il est parti, mais le système immunitaire se retourne sur lui-même et nous attaque», a déclaré Threlkeld. Threlkeld a déclaré que l’on pense que moins de 20 adultes ont été diagnostiqués avec la maladie et qu’ils n’avaient pas été vaccinés. En octobre dernier, le CDC a publié un rapport sur MIS-A. «À l’exception peut-être d’une autre personne dans le pays, personne d’autre n’a été signalé comme ayant eu cette infection après avoir été infecté et vacciné», a déclaré Threlkeld. La rareté de la situation est également l’une des raisons pour lesquelles le CDC est impliqué. En plus d’une autopsie, Threlkeld a déclaré que des tests supplémentaires étaient en cours. Les experts médicaux ont déclaré que le MIS-A crée une réponse inflammatoire sévère dans le corps, provoquant un dysfonctionnement des organes. « Les gens peuvent avoir ce problème de système immunitaire de suivi même sans avoir un cas grave de COVID 19 au départ », a déclaré Threlkeld. Threlkeld a déclaré qu’il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la mort de Williams était soit liée à l’une des variantes de la COVID, soit liée à la réception du vaccin, ce que Threlkeld a déclaré faux. « Cela n’a pas été considéré comme une nouvelle variante », a déclaré Threlkeld. « L’infection semble avoir été dans le passé et il a eu le temps de fabriquer des anticorps contre cette infection, donc ce n’était pas une nouvelle forme de virus qui a bondi et a causé l’infection. » En ce qui concerne le lien avec le vaccin, «tous ceux qui en ont souffert ont été infectés», a ajouté Threlkeld. « Il n’y a pas encore eu de cas publié de quelqu’un qui a été documenté pour avoir ce problème, qui a été vacciné dans le passé. » Threlkeld a déclaré qu’une façon d’éviter le MIS-A serait de se faire vacciner. «Ce n’est pas une raison, de ne pas se faire vacciner. C’est une raison pour se faire vacciner, car seules les personnes qui ont eu l’infection en ont eu une». (Source.)

L’explication de cet «expert» a-t-elle un sens pour conclure que la mort du Dr Williams est une «raison pour que tout le monde se fasse vacciner?»

Je dois admettre que j’ai dû lire ses commentaires, et les commentaires de Jeni Diprizio qui a écrit l’article, plusieurs fois maintenant pour essayer de comprendre leur raisonnement selon lequel sa mort ne pouvait pas être liée à l’injection expérimentale, et que par conséquent, tout le monde devrait sortir et «se faire vacciner».

Tels semblent être les «faits» rapportés dans l’article:

Le Dr Williams est décédé d’un «syndrome rare lié au COVID», appelé «syndrome inflammatoire multisystémique» (SIG)

Moins de 20 adultes ont été diagnostiqués avec la maladie, et à l’exception peut-être d’une personne, les autres n’ont pas été vaccinés.

MIS « semble se produire des semaines après l’infection initiale. »

Le Dr Williams a reçu une injection de COVID «il y a environ un mois».

«Tous ceux qui en ont souffert ont été infectés. Il n’y a pas encore eu de cas publié de quelqu’un qui a été documenté pour avoir ce problème, qui a été vacciné dans le passé. «

Par conséquent: «Une façon d’éviter le MIS-A serait de se faire vacciner. C’est une raison pour se faire vacciner, car seules les personnes qui ont eu l’infection en ont eu une ».

Suis-je le seul ici à me gratter la tête sur cette «logique»? Les faits allégués, tels qu’exprimés dans cet article, étayent-ils la conclusion? Une condition qui aurait affecté moins de 20 personnes dans tout le pays justifie-t-elle TOUT type de conclusion positive pour obtenir les injections pour éviter ce «syndrome rare lié à la COVID» dont le Dr Williams serait décédé APRÈS avoir été injecté?

Eh bien, ce n’est pas grave, car le Dr Stephen Threlkeld est un «spécialiste des maladies infectieuses». Il doit donc savoir ce qu’il y a de mieux, même s’il a échoué à son cours de logique à l’université. Ou peut-être que des cours de logique et de raisonnement ne sont pas nécessaires pour obtenir un diplôme en médecine?

Big Tech et Big Pharma s’associent pour créer des «passeports santé» numériques pour les voyages dans le monde

Source de l’image.

Alors que nous ne sommes que deux mois environ dans le déploiement des injections expérimentales COVID à ARNm, avec des centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés suite aux injections, l’industrie du voyage envisage déjà d’exiger des «passeports de santé» comme condition pour les voyages en avion. , ce qui comprendrait la preuve que vous avez reçu un «vaccin COVID».

Et ces «vaccins» ne sont même pas encore approuvés par la FDA, et encore en phase 3 d’essais, utilisant le public américain comme cobaye.

Quelle est la prochaine étape après son déploiement en tant qu’exigence pour les voyages en avion? Besoin d’un emploi, d’acheter de la nourriture et quoi d’autre?

Cela a été l’agenda mondial tout au long de la mise en œuvre de la plandémie COVID.

Il est difficile de créer des «passeports santé» numériques. Ces entreprises s’associent pour s’assurer qu’elles fonctionnent toutes

Par Heather Landi

Fierce Healthcare

Extraits:

Les résultats du test COVID-19 sont déjà requis pour l’entrée dans certains aéroports et aux frontières internationales, et il est probable que la confirmation de l’obtention d’un vaccin COVID-19 suivra bientôt.

Mais la plupart des patients qui ont été vaccinés contre le virus n’obtiennent qu’un petit morceau de papier comme preuve.

Ces papiers sont faciles à perdre et très vulnérables à la fraude et à la contrefaçon, disent les parties prenantes de l’industrie. Les organisations publiques et privées se sont donc tournées vers l’idée de développer des passeports de santé numériques pour aider à redémarrer les voyages dans le monde.

Mais il y a là aussi un hic, disent les experts. Sans normes convenues, différentes passes de santé numérique risquent de créer un système fragmenté qui ne fera que ralentir les efforts pour ramener les voyages en toute sécurité.

«Vous pourriez vous présenter à l’aéroport pour essayer de prouver votre récent résultat de test COVID ou votre certificat de vaccination, et vous ouvrir une application qui n’est pas reconnue, et maintenant vous avez du mal à trouver comment monter dans l’avion», a déclaré Dakota Gruener, directeur exécutif d’ID2020, une organisation qui défend les identités numériques.

Gruener s’est entretenu avec des journalistes lors d’un briefing avec les journalistes lundi pour annoncer une nouvelle collaboration intersectorielle visant à résoudre le problème. Des entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et des voyages se sont regroupées pour former le Good Health Pass Collaborative afin de créer un «modèle pour des systèmes de laissez-passer de santé numériques interopérables».

«La fragmentation est un risque que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer. Pour être utiles aux utilisateurs, les informations d’identification doivent être acceptées lors de l’enregistrement, à l’arrivée par les agences de contrôle aux frontières, et plus encore», a déclaré Gruener. « Nous pouvons y arriver – même avec plusieurs systèmes – tant que les solutions respectent des normes ouvertes et participent à un cadre de gouvernance commun. »

Mais sans cela, a déclaré Gruener, « la fragmentation est inévitable, et les voyageurs – et l’économie – continueront à en souffrir inutilement ».

Les organisations impliquées comprennent la société de technologie de la santé Lumedic, IBM, Airport Council International, Commons Project Foundation, COVID-19 Credentials Initiative, Evernym, Hyperledger, Chambre de commerce internationale, Mastercard et l’Alliance ID2020, un partenariat mondial axé sur les identités numériques.

Différents efforts sont actuellement en cours pour développer des systèmes de certificats numériques de santé – à la fois des certificats de vaccination et de test. L’application mobile CommonPass, créée par la Commons Project Foundation et le World Economic Forum, est utilisée par United Airlines et d’autres compagnies aériennes sur certains vols internationaux.

L’Organisation mondiale de la santé travaille également sur un certificat de vaccin numérique pour les voyages internationaux, et Health Pass by Clear est utilisé à l’aéroport international de Los Angeles.

Lire l’article complet sur Fierce Healthcare

« Avertissement urgent concernant les décès liés au vaccin Covid-19 chez les personnes âgées et les maisons de soins »

Lettre ouverte de la UK Medical Freedom Alliance à:

Nadhim Zahawi – Ministre du déploiement du vaccin Covid-19

Matt Hancock – Secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales

MHRA

JCVI

Cc: Boris Johnson – Premier ministre 05 février 2021

Objet: mise en garde urgente concernant les décès liés au vaccin Covid-19 chez les personnes âgées et les maisons de soins

Dans notre lettre ouverte du 23 novembre 2020, adressée à la MHRA, JCVI et Matt Hancock nous avons fait part de nos préoccupations concernant les risques potentiels pour la santé publique résultant d’un déploiement en masse des vaccins Covid-19 en raison de données de sécurité limitées à court terme et d’absence de données de sécurité à long terme.

Dans cette lettre, nous attirons votre attention sur les preuves croissantes que les risques pour la santé publique que nous identifiés peuvent se matérialiser.

Nous appelons maintenant à un audit immédiat et urgent des décès survenus depuis le début du déploiement du vaccin Covid-19, pour vérifier si les vaccins Covid-19 (en général ou en particulier) entraînent une augmentation du nombre de décès (liés à Covid-19 et non-Covid-19), des cas de Covid19 ou un risque accru de décès dans certains groupes d’âge ou cohortes.

Parmi nos préoccupations dans notre précédente lettre ouverte, nous avons soulevé les problèmes potentiels de:

1. Amélioration dépendante des anticorps (EAD) induite par les vaccins provoquant des Covid-19, avec une augmentation des hospitalisations et des décès dans les semaines ou les mois suivant vaccinations.

2. Le manque de données de sécurité sur les personnes âgées présentant de multiples comorbidités. Cette cohorte était sous représentées et un groupe statistiquement non significatif dans les essais cliniques de vaccins. Nous avons postulé qu’il peut y avoir une augmentation des effets secondaires du vaccin dans ce groupe, qui deviendrait apparente alors que plusieurs milliers d’entre eux avaient été vaccinés.

3. L’absence de données de sécurité concernant les personnes qui ont déjà eu Covid-19, et le possibilité qu’une immunité antérieure puisse entraîner une augmentation des effets secondaires des vaccins Covid-19.

PRÉOCCUPATIONS ET CONTEXTE ACTUELS

Notre préoccupation particulière est l’impact des vaccins Covid-19 sur les personnes très âgées et les personnes soignées maisons. Les données de l’ONS montrent que les décès hebdomadaires dans les foyers de soins ont triplé au cours des deux semaines entre le 8 et 22 janvier 2021ii, à une époque où il y avait une augmentation massive du taux de vaccination des soins résidents du domicileiii (Fig 1 et Fig 2).

Fig 1: Image du Daily Mail 26 janvier 2021iv Fig 2: ONS All Cause Care Home Deathsv

Dans le même temps, le PDG de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré que les événements indésirables du vaccin Covid-19 signalés arrivaient « épais et rapide » j’ai vu mais il n’y a aucune transparence autour de ces rapports, contrairement aux États-Unis.

Le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du gouvernement américain est ouvert au public et est montrant déjà un nombre élevé d’événements indésirables graves et de décès au stade initial du vaccin déploiement, par rapport aux vaccins précédents vii, en particulier chez les personnes âgées.

Il existe cependant des données publiques montrant une flambée des décès dans les foyers de soins (figure 3) qui a commencé très bientôt après le début de la vaccination de masse dans ce contexte juste avant Noël et semble être en corrélation avec l’augmentation du déploiement des vaccins dans ce contexte et cette tranche d’âge. Cela faisait suite à une période de mois de stabilité du taux de mortalité dans ces cohortes. Comme indiqué ci-dessus, de nombreux décès de janvier 2021 ont séjourné dans des maisons de retraite britanniques.

Fig 3: Données ONS – Décès dans les foyers de soins en Angleterre (toutes causes) par date de survenue

Il n’y a pas de données solides pour indiquer que la nouvelle variante signalée, qui est apparue à cette époque, augmente la mortalité ou les maladies graves causées par Covid-19. Il semble très plausible que le principal ou le facteur causal pourrait être le déploiement de ces vaccins expérimentaux, à des millions de cette cohorte, sur une en très peu de temps. Une explication possible d’une augmentation des infections ou des décès pourrait être réduction transitoire des taux de lymphocytes après la vaccination observée dans les données de la phase 1/2 de Pfizer

Essai. L’abaissement prononcé des taux de lymphocytes, en particulier chez ceux qui ont reçu la dose élevée, a duré environ 7 joursviii

Cela pourrait entraîner une sensibilité accrue aux infections dans la semaine suivant la vaccination, ce qui pourrait être catastrophique pour certaines personnes fragiles et âgées.

Nous appelons le gouvernement britannique et les régulateurs à enquêter d’urgence et catégoriquement exclure, la possibilité d’effets négatifs imprévus des vaccins Covid-19 chez les personnes fragiles et personnes âgées avant de procéder aux deuxièmes doses à ce groupe.

Nous attirons votre attention sur trois sources d’informations qui signalent la possibilité d’un problème important de réactions indésirables, entraînant des décès et une augmentation de la maladie Covid-19, dans les cohortes qui sont vaccinées en premier:

1. Rapports des médias sur les épidémies et les décès dans les foyers de soins

De nombreux reportages médiatiques similaires du monde entier montrent un modèle émergeant d’épidémies de Covid-19 et les grappes de décès survenus dans les maisons de soins dans la semaine ou deux APRÈS le vaccin a été mis en place auprès des résidents. Ce modèle a également été signalé par de nombreux dénonciateurs sur les réseaux sociaux.

2. Les régulateurs, les médecins et autres tirent la sonnette d’alarme

Déclarations des régulateurs nationaux et d’autres organisations officielles, ainsi que des médecins s’exprimant pour soulever de sérieuses préoccupations et pour demander que des enquêtes soient menées.

3. Données épidémiologiques

Il existe de solides preuves épidémiologiques, provenant du monde entier, pour étayer l’hypothèse que le déploiement du vaccin Covid-19 peut être lié à une augmentation des décès dans certains groupes d’âge.

Chacun de ces éléments constitue un «drapeau rouge» potentiel que nous développons plus en détail ci-dessous.

1. RAPPORTS MÉDIATIQUES SUR LES ÉPIDÉMIES ET LES DÉCÈS DE COVID-19 À DOMICILE DE SOINS

Depuis le déploiement du vaccin Covid-19, il y a eu un flux constant de rapports des médias internationaux concernant les épidémies de Covid-19, les hospitalisations et les décès survenus les maisons de soins du monde entier, dans les heures ou les jours suivant la vaccination. Alors que certaines autorités ont ont cherché à impliquer que ces événements ne sont pas liés au déploiement du vaccin, les corrélations émergentes sont frappants et méritent une enquête plus approfondie. La liste suivante représente certains des rapports des médias du Royaume-Uni et d’outre-mer:

• Royaume-Uni: des dizaines de décès de résidents de foyers de soins britanniques signalés après la première dose de

Vaccin Covid-19ix

• Angleterre: le foyer de soins de Basingstoke a une grave épidémie de Covid-19 avec 60% des résidents test positif et 22 décès au moment de la vaccination Covid-19 de résidents x

• Écosse: les résidents et le personnel des foyers de soins d’Abercorn ont reçu le vaccin Pfizer le 15

Décembre et a connu une importante épidémie de Covid-19 au 10 janvier 2021 xi

• Écosse: le foyer de soins Meallmore Lodge signale une flambée de 35 résidents et employés après la vaccination contre Covid-19 début janvierxii

• États-Unis: État de New York – une maison de soins signale une épidémie majeure de Covid-19 – 130 cas et 32 ​​décès, qui ont débuté en même temps que la première dose de vaccin administré aux résidents et au personnelxiii

• Allemagne: 10 décès de personnes âgées fragiles âgées de 79 à 93 ans dans les quatre jours suivant vaccination avec le vaccin Pfizerxiv

• Allemagne: 11 décès sur 41 résidents de la maison de soins meurent dans les jours suivant la première dose de vaccin Covid-19xv

• Israël: un foyer de soins qui n’a eu aucun Covid-19 pendant toute la pandémie épidémie avec 30 hospitalisations et 1 décès dans les 2 semaines suivant la première dose de déploiement du vaccin Covid-19xvi

• Suède: épidémie de Covid-19 Care Home affectant 10 résidents et 5 membres du personnel bien que tous aient reçu 2 doses de vaccin Pfizerxvii

• Canada: 7 résidents de foyers de soins développent Covid-19 après la première dose de Pfizer vaccinxviii

• Norvège: 29 décès de personnes âgées dans des maisons de retraite peu après avoir reçu Pfizer vaccinxix

2. LES RÉGULATEURS ET LES MÉDECINS EXPOSENT

Les régulateurs norvégiens des médicaments n’ont pas tardé à signaler un groupe de décès survenus dans les soins maisons, reliant 29 décès à la première dose du vaccin Pfizer. Les autorités norvégiennes ont énuméré la fièvre, vomissements et nausées comme effets secondaires qui «peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», et les a amenés à mettre à jour leurs conseils concernant l’administration des vaccins Covid-19 aux plus fragilesxx.

Le sous-comité de la sécurité des vaccins du GACVS COVID-19 de l’OMS était apparemment suffisamment préoccupé convoquer une réunion le 22 janvier 2021 pour examiner les rapports de décès de personnes âgées très fragiles vacciné avec le vaccin Pfizer COVID-19, BNT162b2xxi. Alors qu’ils ont décidé qu’il n’y avait pas encore suffisamment de preuves pour changer leurs recommandations pour vacciner les personnes âgées, ils prévoient de continuer à surveiller la sécurité des vaccins Covid-19 dans cette sous-population.

La Commission suprême israélienne d’Helsinki – chargée de superviser les essais humains en Israël – est attendue de soumettre un avis au ministère israélien de la Santé déclarant que la campagne de vaccination menée par le gouvernement avec Pfizer est fondamentalement la recherche clinique (essais sur l’homme) et, par conséquent, recevoir l’autorisation explicite du Comitéxxii.

L’implication est que le Royaume-Uni (et tous les autres pays) mènent également un essai de vaccin sur le public, à leur insu ou sans leur consentement éclairé.

Le médecin américain, le Dr Hooman Noorchashm, a écrit une lettre ouverte à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) et Pfizerxxiii le 26 janvier 2021, avertissant que si les antigènes viraux (provenant d’une exposition actuelle ou récente ou maladie de Covid-19) sont présents dans les tissus des sujets vaccinés, les antigènes spécifiques la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin pourrait cibler ces tissus et provoquer une inflammation des tissus et les dommages, par ex. à l’endothélium vasculaire, entraînant la formation de caillots sanguins, avec le potentiel de complications thromboemboliques majeures, par exemple accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde ou embolie pulmonaire. Et ce mécanisme pourrait expliquer certains décès signalés dans les maisons de soins que nous avons mis en évidence. Dr

La solution recommandée par Noorchashm consiste à utiliser le dépistage des anticorps pour exclure / retarder la vaccination

Les personnes qui auraient pu être exposées au virus et qui ont des antigènes viraux persistants dans leurs tissus.

3. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Plusieurs pays ont enregistré une augmentation des décès depuis qu’ils ont commencé leur déploiement du vaccin Covid-19. À comparaison entre les pays qui ont lancé des programmes de vaccination et ceux qui ont non, est frappant. Ci-dessous, nous présentons des graphiques de données du Royaume-Uni, d’Irlande, de Suède, d’Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, et la Jordanie. Les graphiques des taux de mortalité Covid-19 dans différents pays et de la vaccination Covid-19 les taux de mortalité montrent une augmentation marquée des taux de mortalité à partir du moment où les déploiements ont commencé. en corrélation avec le taux et le nombre de vaccinations administrées.

Données du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays au monde à commencer le déploiement massif de vaccins, en commençant lentement au cours de la première semaine de décembre 2020 et augmentant considérablement mi-fin décembre. Il est donc frappant de voir une telle augmentation des décès à partir de peu de temps après, en corrélation avec le taux de vaccination (Fig 4), juste au moment où la mortalité globale due à Covid-19 avait commencé à baisser, après avoir été stable jusqu’en novembre et décembre 2020.

Fig 4: Décès cumulés au Royaume-Uni par million et vaccins Covid-19 par million

Données d’Irlande

L’Irlande montre une tendance similaire. Le nombre de décès hebdomadaires est resté stable de la mi-octobre à la mi-décembre 2020 mais a quintuplé au cours des trois dernières semaines de janvier 2021, en corrélation avec la nombre de vaccins administrés, qui a également été multiplié par cinq au cours des deux premières semaines de Janvier (Fig 5).

Fig 5: Décès cumulés de Covid-19 en Irlande par million et vaccins par million

Suède (pas les vaccins Covid-19) contre l’Angleterre

Il est frappant de comparer les décès de Covid-19 en décembre et janvier en Suède (rouge), qui n’a pas encore commencer son déploiement de vaccin, avec l’Angleterre (noir) (Fig 6).

Fig 6: Décès de Covid-19 entre Angleterre et Suède

Autres pays

Israël a le taux de vaccination Covid-19 le plus élevé au monde, avec plus de 58 doses administrées par 100 personnes depuis le 20 décembre 2020, mais elles souffrent de leurs pires niveaux de cas de Covid-19 et décès depuis le début de la pandémiexxiv, là encore l’augmentation de ces paramètres correspond à l’échelle de temps nombre de vaccins administrés (Fig 7). Il a été rapporté que 17% des patients hospitalisés avaient déjà ont reçu leur premier vaccin Pfizer dosexxv.

Fig 7: Décès cumulés de Covid-19 en Israël par million et vaccins par million

Les Émirats arabes unis ont également déployé rapidement des vaccins, avec près de 35 doses pour 100 personnes administrés depuis le 5 janvier 2021. Ils ont connu une forte augmentation des cas et des décès coïncidant avec le déploiementxxvi (Fig 8).

Fig 8: Décès cumulatifs de Covid-19 aux EAU par million et vaccins par million

Bahreïn a commencé son programme de vaccination contre Covid-19 vers la fin de décembre 2020 et a connu une forte hausse des décès à partir de la mi-janvier 2021 (figure 9).

Fig 9: Décès cumulés par Covid-19 à Bahreïn par million et vaccins par million

La Jordanie est intéressante car elle n’a PAS encore commencé le déploiement de son vaccin et ne souffre PAS de la même manière deuxième augmentation du nombre de décès cet hiver que subissent ses voisins Israël, Bahreïn et ÉMIRATS ARABES UNIS. Au lieu de cela, le taux de mortalité a régulièrement chuté d’un sommet à la mi-novembre 2020, jusqu’à Décembre et janvier 2021 (Fig 10).

Fig 11: Décès cumulés de Covid-19 en Jordanie par million

CONCLUSION

C’est une énorme responsabilité de déployer un vaccin expérimental auprès de millions de personnes en un court laps de temps. Il est donc impératif que tous les signes avant-coureurs de problèmes inattendus soient pris en compte, protéger le public. Nous pensons qu’il existe des preuves convaincantes que les vaccins pourraient avoir causé des maladies et des décès liés à Covid-19 (liés à Covid-19 et non-Covid-19) dans certaines cohortes.

Nous exigeons donc un audit urgent et une enquête complète sur tous les décès survenus depuis le lancement du vaccin le 8 décembre 2020, à réaliser par des scientifiques indépendant du SAGE et du gouvernement et supervisé par un comité multipartite. Nous voudrions pour voir les résultats publiés publiquement, avant tout déploiement de secondes doses de vaccin à ceux qui ont reçu la première dose.

Merci d’avoir pris en compte nos préoccupations. Nous attendons avec impatience votre réponse.

Cordialement

UK Medical Freedom Alliance

http://www.ukmedfreedom.org

800 millions de livres sterling de contrats Covid, accordés aux donateurs conservateurs

L’Inde bloque le déploiement du vaccin expérimental Pfizer, exigeant l’essai clinique

Rédacteur ER: Merci à Principia Scientifica International (PSI), un site que nous recommandons vivement, pour avoir lancé ces deux articles il y a quelques jours.

L’Inde demande à Pfizer de mener un essai clinique de son vaccin expérimental avant que le déploiement général «d’urgence» puisse avoir lieu, alors que Pfizer s’attendait à une dérogation (deuxième histoire ci-dessous). En réponse, les médecins de première ligne américains le renvoient à l’équipe de Biden pour justifier pourquoi il autorise l’administration du vaccin compte tenu de la réponse cliniquement appropriée des responsables de la santé indiens (première histoire).

********

Des médecins appellent les États-Unis à aborder le bloc de vaccins COVID Pfizer en Inde

MÉDECINS DE PREMIÈRE LIGNE D’AMÉRIQUE

Les médecins de première ligne américains (AFLDS) ont publié aujourd’hui (ER: 6 février) la déclaration suivante exhortant l’administration Biden à répondre immédiatement à la décision des responsables de la santé indiens de refuser l’autorisation du vaccin COVID-19 de Pfizer en raison d’un manque de preuves de sécurité et d’efficacité, selon un rapport de Reuters:

«Le président Biden et son groupe de travail COVID-19 doivent immédiatement et clairement expliquer au peuple américain pourquoi le vaccin expérimental Pfizer-BioNTech est sans danger pour les Américains malgré le refus des régulateurs indiens de son utilisation d’urgence en raison de préoccupations concernant les effets secondaires potentiels, l’immunogénicité et autre informations. La charge de la preuve devrait incomber à la Maison-Blanche de Biden pour fournir aux Américains une plus grande transparence et des informations afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs propres soins de santé. La science devrait guider le plan de réponse COVID de cette administration et non les relations publiques, les sondages et la politique.»

Plus d’informations sur www.americasfrontlinedoctors.com

Source

********

Pfizer participe à une retraite sur les vaccins COVID après que l’Inde exige plus de données

RT

Pfizer dit avoir retiré une demande visant à autoriser l’utilisation de son vaccin Covid-19 en Inde. La société a promis de soumettre à nouveau l’application une fois qu’elle aura rassemblé plus de données.

Le fabricant de médicaments basé aux États-Unis a déclaré que la décision avait été prise après une réunion avec un groupe d’experts du régulateur de l’État indien mercredi (ER: 3 février).

« Sur la base des délibérations de la réunion et de notre compréhension des informations supplémentaires dont le régulateur pourrait avoir besoin, la société a décidé de retirer sa demande pour le moment », a déclaré le porte-parole de Pfizer dans un communiqué.

La société a ajouté qu’elle « soumettra à nouveau sa demande d’approbation avec des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles dans un proche avenir ».

Le journal Economic Times a cité une source gouvernementale disant que Pfizer souhaitait une dérogation pour un essai clinique pour son vaccin, développé conjointement avec la société allemande BioNTech, mais le régulateur a insisté sur une étude de transition en Inde. Les experts voulaient voir comment le vaccin fonctionnerait parmi la population indienne avant qu’il ne puisse être autorisé pour une utilisation générale dans le pays, a expliqué la source.

Vinod K. Paul, le chef d’un panel gouvernemental sur la stratégie vaccinale, a déclaré à Reuters plus tôt ce mois-ci qu’un essai de transition en Inde est une «condition préalable» pour que tout vaccin soit autorisé dans le pays.

L’Inde a lancé une campagne de vaccination à l’échelle nationale le 16 janvier, en utilisant une version fabriquée localement du vaccin AstraZeneca-Oxford et un vaccin appelé Covaxin, fabriqué par une société pharmaceutique indienne, Bharat Biotech.

En savoir plus sur www.rt.com

https://www.thelibertybeacon.com/india-blocks-rollout-of-experimental-pfizer-vaccine-demanding-clinical-trial/

Dre Simone Gold arrêtée

Une Gestapo aux États-Unis d’Amérique?

CHOQUANT! – Publication des données officielles sur les effets indésirables des vaccins Covid

Le gouvernement britannique a publié un rapport mettant en évidence les réactions indésirables à la fois au Pfizer et à Oxford / Astrazeneca qui se sont produites depuis le lancement du déploiement le 8 décembre et ce n’est pas une lecture agréable.

Le rapport a rassemblé des données saisies jusqu’au 24 janvier 2021 via le système de carte jaune MHRA. À ce stade, environ 5,4 millions de premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech et 1,5 million de doses du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca avaient été administrées, et environ 0,5 million de secondes doses, principalement le vaccin Pfizer / BioNTech, avaient été administrées.

Mais comme prévu, avec l’augmentation des vaccins administrés, il y a eu une augmentation des effets indésirables avec 49 472 réactions au vaccin Pfizer et 21 032 réactions au vaccin Oxford / Astrazeneca. Pour les deux vaccins, cela équivaut à 1 personne sur 333 souffrant d’une réaction indésirable. Ce taux pourrait en fait être plus élevé car certains cas peuvent ne pas avoir été signalés au programme de carte jaune.

Le Daily Expose a parcouru le rapport (que vous pouvez trouver ici) et a effectué un examen approfondi des réactions au vaccin Pfizer et voici ce que nous avons trouvé –

Grâce au vaccin Pfizer, qui utilise la technologie de l’ARNm pour instruire les cellules humaines d’accomplir «une certaine tâche», 5 personnes sont maintenant aveugles et 31 autres ont eu une déficience visuelle. Au total, 634 troubles oculaires ont été signalés à ce jour. Imaginez être confiné aux mêmes quatre murs pendant plus d’un an et ne pas pouvoir voir la famille ou les amis. S’exciter ensuite parce que vous pensez naïvement qu’un «vaccin» expérimental vous redonnera la vie et vous permettra de les revoir. Mais ensuite partir sans la possibilité de jamais revoir quoi que ce soit.

Tableau tiré du rapport du gouvernement

Il y a également eu 21 accidents vasculaires cérébraux grâce au vaccin expérimental Pfizer. Un accident vasculaire cérébral est la mort subite de certaines cellules cérébrales en raison d’un manque d’oxygène lorsque le flux sanguin vers le cerveau est altéré par le blocage ou la rupture d’une artère cérébrale. Un accident cérébrovasculaire est également appelé accident vasculaire cérébral.

Nous vous avons dit le 4 décembre comment le gouvernement britannique a admis qu’il ne savait pas si le vaccin Pfizer avait un impact sur la fertilité, ce qui a dû vraiment convaincre tous les futurs parents en herbe de se faire vacciner. Mais cet aveu comprenait également des commentaires sur la grossesse qui étaient les suivants:

‘Grossesse’

Il n’y a pas ou peu de données sur l’utilisation du vaccin à ARNm COVID-19 BNT162b2.

Les études de toxicité sur la reproduction animale ne sont pas terminées. Vaccin ARNm COVID-19

BNT162b2 n’est pas recommandé pendant la grossesse.

Pour les femmes en âge de procréer, la grossesse doit être exclue avant la vaccination. De plus, les femmes

en âge de procréer doit être avisé d’éviter une grossesse pendant au moins 2 mois après la deuxième dose

Meurtre par désinformation, jeu sur les statistiques de décès COVID, les verrouillages mortels se poursuivent et masquent les illusions

Bienvenue à The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (21/11/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Source : The Last American Vagabond