Technologie d’ARNm utilisée dans les événements indésirables Pfizer et Moderna … qui peuvent prendre des années à se manifester. (Page 1 sur 5)

Dans une nouvelle recherche publiée dans Microbiology & Infectious Diseases, l’immunologiste J. Bart Classen prévient que la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna COVID pourrait créer de «nouveaux mécanismes potentiels» d’événements indésirables qui pourraient mettre des années à se manifester.

En 1999, le principal responsable de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le Dr Peter Patriarca, affirmait que les progrès modernes de la technologie des vaccins «dépassaient rapidement la capacité des chercheurs à prédire les événements indésirables potentiels liés aux vaccins». Patriarca a pensé que cela pourrait conduire à «une situation de résultats imprévus et imprévisibles des vaccins».

Dans un nouvel article de recherche publié dans Microbiology & Infectious Diseases, le vétéran immunologiste J. Bart Classen exprime des préoccupations similaires et écrit que « les vaccins COVID à base d’ARN ont le potentiel de causer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19. »

Pendant des décennies, Classen a publié des articles explorant comment la vaccination peut donner lieu à des maladies chroniques telles que le diabète de type 1 et de type 2 non pas tout de suite, mais trois ou quatre ans plus tard.

Dans ce dernier article, Classen prévient que la technologie des vaccins à base d’ARN pourrait créer de «nouveaux mécanismes potentiels» d’événements indésirables liés aux vaccins qui pourraient mettre des années à se manifester.

L’étude de Classen établit le potentiel des vaccins à ARN messager (ARNm) mis au point par Pfizer et Moderna pour activer les protéines humaines pour qu’elles prennent des «configurations pathologiques» – des configurations associées aux maladies neurologiques dégénératives chroniques. Bien que son intérêt spécifique soit dans les maladies à prions (conditions associées à des versions mal repliées de protéines normales), Classen décrit également une poignée d’autres mécanismes par lesquels les vaccins à base d’ARN pourraient donner lieu à «plusieurs autres événements indésirables potentiellement mortels».

S’assurer que les patients comprennent clairement les risques – y compris les risques connus ainsi que les risques potentiels inconnus – est un élément important du processus de consentement éclairé. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’intervention est expérimentale et manque de données de sécurité à long terme, comme c’est le cas avec les vaccins Pfizer et Moderna contre COVID-19. La FDA a autorisé les deux vaccins pour une utilisation d’urgence généralisée sur la base de seulement deux mois de données d’essais cliniques.

Malheureusement, il n’est pas rare que la communication des risques par les chercheurs soit superficielle. En octobre, des chercheurs de l’Université de New York et de Tulane ont rapporté que les informations communiquées aux participants aux essais cliniques sur les coronavirus concernant un problème inquiétant connu sous le nom d’amorçage pathogène étaient «suffisamment obscurcies» pour rendre «une compréhension adéquate du patient» des risques «improbable».

Il serait intéressant de savoir ce que ces chercheurs diraient à propos de la conclusion franche de Classen selon laquelle «l’approbation d’un vaccin, en utilisant une nouvelle technologie d’ARN sans tests approfondis, est extrêmement dangereuse.»

Ceux qui envisagent des injections de COVID peuvent ignorer les risques potentiels à leurs risques et périls.

