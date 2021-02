Des chercheurs australiens en intelligence artificielle (IA) ont démontré comment il est possible de former un système pour manipuler le comportement humain et la prise de décision.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Data61, a conçu et testé une méthode pour trouver et exploiter les vulnérabilités dans la prise de décision humaine, en utilisant un système d’IA appelé réseau neuronal récurrent.

Dans trois expériences qui opposaient l’homme contre la machine, les chercheurs ont montré comment une IA peut être formée pour identifier les vulnérabilités dans les habitudes et les comportements humains et les armer pour influencer la prise de décision humaine.

Dans la première expérience, les humains cliquent sur les cases rouges ou bleues pour gagner de la monnaie dans le jeu. L’IA a étudié leurs modèles de choix et a commencé à les guider vers la prise de décisions spécifiques, avec un taux de réussite d’environ 70%.

Dans l’expérience suivante, on a demandé aux participants d’appuyer sur un bouton lorsqu’ils voyaient un symbole spécifique (une forme colorée) mais de s’abstenir d’appuyer sur le bouton lorsque d’autres symboles étaient affichés.

Le «but» de l’IA était d’organiser la séquence des symboles affichés aux participants de manière à les inciter à commettre des erreurs, augmentant éventuellement les erreurs humaines de 25%.

Dans la troisième expérience, le joueur humain prétendrait être un investisseur donnant de l’argent à un fiduciaire (l’IA) qui rendrait ensuite une somme d’argent au participant.

L’humain déciderait alors du montant à investir dans chaque tour successif du jeu, en fonction des revenus générés par chaque «investissement».

Dans cette expérience particulière, l’IA s’est vu confier l’une des deux tâches suivantes: soit maximiser le montant d’argent qu’elle a gagné, soit maximisé le montant d’argent avec lequel le joueur humain et la machine se sont retrouvés.

Cette recherche, bien que de portée limitée pour le moment, fournit des informations terrifiantes sur la façon dont une IA peut influencer le «libre arbitre» humain bien que dans un contexte rudimentaire, mais ouvre les possibilités d’utilisation (ab) à une échelle beaucoup plus grande, ce que beaucoup soupçonnent déjà le cas.

Les résultats pourraient être utilisés pour de bon, influençant les décisions de politique publique afin de produire de meilleurs résultats en matière de santé pour la population, tout aussi facilement qu’ils pourraient être utilisés pour saper la prise de décisions clés, comme les élections, par exemple.

Le président biélorusse Alexander Lukashenko défait le coup d’État mondialiste pour le renverser

Alexander Lukashenko, le président de la Biélorussie a annoncé sa victoire sur le coup d’État organisé par des mondialistes comme George Soros pour le renverser.

L’homme fort du Bélarus, Alexander Loukachenko, a déclaré jeudi que son pays avait vaincu les tentatives étrangères de renverser son gouvernement.

Au cours de la vague de manifestations, Loukachenko a affirmé que les manifestants avaient été incités par des gouvernements étrangers à orchestrer son éviction, et jeudi, il a déclaré que la Biélorussie avait réussi à repousser les attaques.

«Le blitzkrieg n’a pas réussi. Nous nous sommes accrochés à notre pays», a déclaré Loukachenko, utilisant un langage particulièrement résonnant dans un pays qui a subi d’énormes pertes aux mains des forces nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Malgré les tensions dans la société créées artificiellement par des forces extérieures, nous avons survécu», a déclaré Loukachenko à des centaines de délégués le premier jour de l’Assemblée populaire de toute la Biélorussie.

« Nous devons résister à tout prix. Et 2021, cette année, sera décisive.«

Les manifestations qui ont éclaté en août ont constitué la menace la plus grave pour le régime de Loukachenko depuis son arrivée au pouvoir dans l’ancien pays soviétique en 1994.

Peu de temps après son arrivée au pouvoir, Loukachenko a lancé une répression contre la Fondation George Soros, imposant une amende de 3 millions de dollars pour violation de la monnaie. La même année, George Soros a quitté la Biélorussie.

Depuis lors, la Biélorussie est la cible de révolutions de couleur constantes visant à renverser Loukachenko.

L’année dernière, dans une interview, Loukachenko a expliqué l’importance géopolitique de la Biélorussie.

Aleksandr Lukashenko a souligné que l’Occident avait besoin de la Russie, pas de la Biélorussie, qui n’est vue que comme un tremplin. «Les autorités russes comprennent très bien que la Biélorussie ne peut être cédée aux États-Unis, comme cela a été fait avec l’Ukraine. Pourquoi cela ne peut-il pas être fait? Parce que c’est un cordon sanitaire d’environ 1 000 km», a déclaré le président.

Il a ajouté que lorsqu’il est devenu le premier président de la Biélorussie, il a empêché les projets de création d’un tel cordon sanitaire des États baltes, de la Biélorussie et de l’Ukraine, qui séparerait la Russie.

«C’est pourquoi les Américains me détestent, depuis ces premières années. Je n’ai pas laissé Soros ici. Et vous étiez ami avec lui. Je ne parle même pas de l’Ukraine. Vous étiez ami avec lui – ceux qui étaient proches de Boris Nikolaevich [Eltsine].

Je ne mentionnerai pas les noms, vous les connaissez. Ils sont toujours là. Demandez à Poutine combien de membres de la CIA faisaient partie du gouvernement et du Kremlin», a déclaré Aleksandr Lukashenko.

C’est dans ce contexte que Loukachenko a exposé le programme de la Banque mondiale, du FMI et des agences mondiales derrière d’énormes prêts contre les coronavirus.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia l’année dernière, la Biélorussie a exposé les conditions posées par ces agences pour l’octroi de prêts pour COVID-19.

Le président de la Biélorussie a exposé que l’aide de la Banque mondiale aux coronavirus s’accompagne de conditions pour imposer des mesures de verrouillage extrêmes, pour modéliser leur réponse aux coronavirus sur celle de l’Italie et même des changements dans les politiques économiques qu’il a refusés comme étant «inacceptables».

Le président de la Biélorussie n’est pas le premier à avoir dénoncé la pression exercée par les agences mondiales au milieu de la crise des coronavirus pour faire avancer leur programme.

Dans un développement choquant, le président de Madagascar a fait une affirmation sensationnelle selon laquelle l’OMS lui avait offert un pot-de-vin de 20 millions de dollars pour empoisonner le traitement COVID-19 appelé COVID-19 Organics fabriqués à partir d’Artemisia.

Il a également été révélé dans un rapport de renseignement humain intercepté que Bill Gates avait offert un pot-de-vin de 10 millions de dollars pour un programme de vaccination forcée contre le coronavirus au Nigéria.

De la même manière, l’Union européenne a donné 27 millions d’euros à la Tanzanie pour imposer des mesures COVID-19 prescrites par l’OMS comme des verrouillages stricts, des masques obligatoires et une vaccination de masse.

Fait intéressant, la Tanzanie a pris l’argent, puis a déclaré le pays exempt de coronavirus. Aujourd’hui, les Européens expriment leur colère au parlement.

