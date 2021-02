Digestion de coronavirus : la France soutient une injection pour les survivants du COVID

La plus haute autorité sanitaire française a suggéré qu’une dose du vaccin devrait suffire à ceux qui ont déjà eu le virus. Les rapports des médias suggèrent que la Chine est réticente à fournir des données à l’OMS. Suivez DW pour les dernières nouvelles.

La plus haute autorité sanitaire française suggère qu’une seule injection suffira si vous avez déjà eu une COVID

Les citoyens français qui ont déjà été infectés par le coronavirus n’auront besoin que d’une dose du vaccin car leur corps conservera la mémoire immunitaire, selon le département de la santé publique du pays.

L’autorité a déclaré que l’injection devrait intervenir au moins trois mois après l’infection, mais de préférence six.

Jusqu’à présent, quelque 2,2 millions de personnes en France ont été vaccinées en une seule fois, environ 600 000 autres ayant reçu les deux doses, selon le ministère de la Santé.

La plupart des vaccins proposés actuellement n’obtiennent leur pleine fonctionnalité qu’après deux doses.

L’Europe

Les stations de ski polonaises ont signalé une ruée vers les réservations, en particulier dans les Hautes Tatras enneigées du sud du pays.

Le gouvernement a levé certaines restrictions pour une période d’essai de deux semaines le 12 février afin de permettre un certain tourisme d’hiver après avoir atteint une «stabilisation fragile» du nombre de nouvelles infections corona.

Le chef du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti que le coronavirus pourrait durer indéfiniment. [Finalement à quoi servent ces vaccins s’ils ne peuvent pas protéger ou enrayer l’épidémie, est-ce une arnaque ? – MIRASTNEWS].

Andrea Ammon a déclaré à l’AFP que le virus « semble très bien adapté à l’homme » et pourrait nécessiter des experts pour ajuster les vaccins au fil du temps, comme c’est le cas avec la grippe saisonnière. « Nous devons donc être préparés à ce que cela restera avec nous. »

Les Polonais se sont précipités dans les stations de ski après que le gouvernement it levé certaines restrictions

Dans le même temps, l’Agence européenne des médicaments (EMA) prévoit d’accélérer les vaccins qui sont modifiés pour se protéger contre les nouvelles variantes du coronavirus, a déclaré le chef du groupe de travail COVID-19 de l’agence à l’agence de presse Reuters.

Marco Cavaleri a déclaré qu’il ne devrait pas être nécessaire d’effectuer des essais à grande échelle comme ceux requis pour évaluer les vaccins antérieurs, car les modifications apportées aux nouvelles variantes peuvent être testées sur des groupes plus petits.

La chancelière Angela Merkel a admis que le démarrage lent de la campagne de vaccination en Allemagne a été une « déception », mais a déclaré que les centres de vaccination seront bientôt « à pleine capacité ». Elle a également appelé à la prudence face au verrouillage du pays afin d’éviter la menace de nouvelles variantes.

Le nombre «R» au Royaume-Uni, qui mesure les taux de reproduction du coronavirus, est tombé en dessous de 1 pour la première fois depuis juillet, augmentant l’espoir que le verrouillage de la Grande-Bretagne pourrait être assoupli le mois prochain.

Les estimations ont montré que le nombre «R» se situe désormais entre 0,7 et 0,9, en légère baisse par rapport à l’estimation de la semaine dernière.

Pendant ce temps, l’Université d’Oxford au Royaume-Uni prévoit de tester pour la première fois son vaccin COVID-19 chez les enfants.

L’essai annoncé samedi vise à recruter 300 volontaires âgés de 6 à 17 ans, avec jusqu’à 240 recevant le vaccin COVID-19 et le reste un vaccin contre la méningite.

En Italie, les régions des Abruzzes, de la Ligurie, de la Toscane et de la province autonome du Trentin doivent être placées dans la catégorie «orange» à risque moyen à partir du dimanche, ce qui signifie que les bars, restaurants et musées seront fermés dans ces régions du pays.

Le Premier ministre sortant, Giuseppe Conte, a également renouvelé une interdiction de voyager entre les régions qui devait expirer lundi, jusqu’au 25 février.

Asie

Deux tigres blancs de 11 semaines décédés dans un zoo pakistanais le mois dernier semblent être morts de la COVID-19, ont déclaré des responsables.

Au départ, les responsables pensaient que la cause était le virus de la panleucopénie féline, une maladie plus courante parmi la population de grands félins du Pakistan.

Mais une autopsie a révélé que les poumons des petits étaient gravement endommagés et qu’ils souffraient d’une infection grave.

Le président iranien Hassan Rohani a mis en garde contre une « quatrième vague » de COVID-19 alors que les cas dans certaines villes de la province sud-ouest du Khouzistan augmentent à nouveau.

Le pays de plus de 80 millions d’habitants a été le plus durement touché au Moyen-Orient. Il a perdu près de 59 000 vies sur plus de 1,5 million d’infections.

Les autorités chinoises ont refusé de donner aux experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des données sur les premiers cas de coronavirus qui pourraient les aider à déterminer comment et quand le nouveau virus est apparu pour la première fois, a rapporté le quotidien américain le Wall Street Journal, citant des enquêteurs de l’OMS.

Les enquêteurs de l’OMS sont actuellement en mission d’enquête en Chine pour aider à déterrer des détails sur la façon dont le virus a commencé à se propager.

[Cette enquête ne peut être prise en considération, car la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et alliés sont tous aussi soupçonnés sur l’origine artificielle du virus qui continue d’être manipulé, il faudrait une enquête internationale réellement indépendante, menée par des enquêteurs pluridisciplinaires réellement indépendants. Il est étonnant d’ailleurs que l’on soutienne que toutes les morts sont dues à COVID-19 et que les morts après la vaccination sont des décès par coïncidence, c’est une tromperie éhontée, car il s’agirait bien de décès dus aux vaccins en suivant leur logique, surtout que cela se fait dans les délais d’observation et que des experts disent qu’il y a aussi des effets négatifs à moyen ou long termes conduisant à la mort. JDDM – MIRASTNEWS]

Amériques

Le Pérou a signalé un nombre record de cas hospitalisés de COVID-19 au cours d’une deuxième vague.

Au cours des dernières 24 heures, 213 nouvelles admissions ont été signalées, portant le total à 14 333. Le nombre de cas et de décès a quadruplé par rapport à leur niveau de fin décembre, a indiqué le ministère de la Santé.

Un jour plus tôt, le ministre péruvien de la Santé a démissionné au milieu d’allégations selon lesquelles l’ancien président Martin Vizcarra aurait été inoculé avant que le vaccin ne soit disponible au public.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont suggéré la réouverture des écoles dès que possible, mais avec de nouvelles directives strictes en place.

La stratégie met l’accent sur le masquage universel, le lavage et la désinfection des mains, ainsi que la recherche des contacts.

Les vaccins Covid causent la maladie et la mort

Les vaccins Covid causent la maladie et la mort

Par Stephen Lendman

Ce qui se passe aux États-Unis et en Occident est un complot parrainé par l’État contre la santé et le bien-être humains – un crime répandu contre l’humanité.

Nous sommes trompés et trompés par le grand gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques de mèche avec les grands médias.

Les vaccins Covid expérimentaux non approuvés ne préservent pas et ne protègent pas la santé car ils sont faussement promus.

Ils risquent de nuire gravement à la santé ou à la mort. Ils créent des clients pour d’autres médicaments qui, en combinaison, peuvent également être dangereux.

À maintes reprises, les vaccins provoquent des maladies contre lesquelles ils sont censés protéger.

Selon les données expliquées par Burning Platform.com, le vaxxing de masse avec des vaccins anti-covides a déjà provoqué «de graves réactions (à) des milliers» après avoir été piégé, y compris des décès.

«Les effets secondaires nocifs (sont) plus fréquents après (a) la 2e dose».

Cela se produit dans les pays où les vaccins Pfizer et Moderna sont utilisés pour le vaxxing – ce qui devrait être interdit et non encouragé.

Selon la biologiste moléculaire / immunologiste Dolores Cahill, les personnes vaxxées avec leurs vaccins expérimentaux à ARNm commenceront à mourir quelques mois plus tard.

D’autres connaissent des convulsions, une paralysie partielle et des hospitalisations pour des maladies potentiellement graves.

Selon l’agence norvégienne des médicaments, 23 personnes âgées du pays sont décédées après avoir été vaccinées avec le vaccin de Pfizer.

En conséquence, l’agence a averti les Norvégiens âgés et fragiles de «ne pas (être) vaccinés contre le covid».

Des milliers de médecins, scientifiques et autres experts médicaux mettent en garde contre le vaxxing de masse avec des vaccins expérimentaux contre les covides.

En octobre dernier, d’éminents épidémiologistes Drs. Martin Kulldorff, Sunetra Gupta et Jayanta Bhattacharya ont mis en garde «contre les effets néfastes sur la santé physique et mentale des politiques COVID-19 en vigueur».

Le fondateur de Doctors for Truth, le Dr Elke De Klerk, a déclaré: «Nous n’avons pas de pandémie ou d’épidémie médicale.»

«(P) anique est causée par des tests de PCR positifs (sans valeur)» qui se produisent presque toujours.

Des centaines de médecins allemands pour l’information ont déclaré ce qui suit:

«La panique Corona est une pièce de théâtre. C’est une arnaque. Une escroquerie.

« Il est grand temps que nous comprenions que nous sommes au milieu d’un crime mondial. »

Les médecins de première ligne américains ont critiqué le fraudeur Anthony Fauci, le qualifiant de «médecin politique» – se faisant passer pour un promoteur de soins de santé et de guérison dont il ne se soucie pas, juste du profit.

Le scientifique David Martin a déclaré plus tôt ce qui suit:

La technologie expérimentale d’ARNm de Pfizer et Moderna «n’est pas un vaccin. Il s’agit d’un ARNm conditionné dans une enveloppe adipeuse qui est délivré à une cellule.»

«C’est un dispositif médical conçu pour stimuler la cellule humaine à devenir un créateur de pathogènes.»

«Ce n’est pas un vaccin. Les vaccins sont en fait un terme légalement défini… en vertu de la législation sur la santé publique.»

« Il s’agit d’un terme légalement défini selon les normes CDC et FDA. »

«(Un) vaccin doit spécifiquement stimuler à la fois une immunité chez la personne qui le reçoit, mais il doit aussi interrompre la transmission.»

«(T) hat n’est pas ce que c’est. Ils ont été très clairs en disant que le brin d’ARNm qui entre dans la cellule… ne doit pas arrêter la transmission. C’est un traitement.

Si on l’expliquait publiquement de cette façon, «cela n’obtiendrait pas l’oreille sympathique des autorités de santé publique, car alors les gens diraient, bien quels autres traitements existe-t-il?»

Le directeur du Département de la santé publique du Wyoming, le Dr Igor Shepherd, a qualifié les vaccins Covid d ‘«armes biologiques de destruction massive».

Nous sommes arnaqués par les gouvernements et les agents de presse des médias partisans du profit maximal au détriment de la santé et du bien-être humains.

La tromperie de masse orchestrée en Occident a supprimé un nombre précis de maladies et de décès dus au vaxxing Covid.

Ils sont en grande partie inconnus parce qu’ils les attribuent à maintes reprises à une condition préexistante ou à une autre cause – pour supprimer les dangers des vaccins anti-Covid.

La défense de la santé des enfants de Robert F. Kennedy Jr. a expliqué ce qui suit:

«Nous ne connaissons pas le risque réel de (maladies graves ou) de décès dû au (x) vaccin (s) (Covid) puisque les régulateurs les ont rendus invisibles en les attribuant tous à une coïncidence. »

«Une étude de 2010 financée par le HHS a conclu que (le) VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System a capturé« moins de 1% des blessures ».»

«En d’autres termes, les taux réels de blessures (et de décès) dus aux vaccins obligatoires sont plus de 100 fois ce que HHS a dit au public!»

Ignorez la propagande des grands gouvernements, des grandes sociétés pharmaceutiques et des grands médias.

Lorsqu’ils sont pris comme indiqué, tous les vaccins sont dangereux et doivent être évités.

Les vaccins Covid expérimentaux à haut risque sont très susceptibles d’être particulièrement dangereux.

Ils ne protègent pas et peuvent causer des blessures graves ou la mort – à court ou à long terme.

VISITEZ MON SITE WEB: stephenlendman.org (Accueil – Stephen Lendman).

Stephen Lendman

Stephen Lendman est né en 1934 à Boston, MA. En 1956, il a obtenu un BA de l’Université Harvard. Deux ans de service dans l’armée américaine ont suivi, puis un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie en 1960. Après avoir travaillé sept ans en tant qu’analyste de recherche marketing, il a rejoint l’entreprise familiale du groupe Lendman en 1967. Il y est resté jusqu’à sa retraite à un an. fin 1999. L’écriture sur les grandes questions mondiales et nationales a commencé à l’été 2005. Début 2007, l’animation radio a suivi. Lendman anime désormais la Progressive Radio News Hour sur le Progressive Radio Network trois fois par semaine. Des invités distingués sont à l’honneur. Écoutez en direct ou archivé. Les grandes questions mondiales et nationales sont discutées. Lendman est lauréate du projet Censuré en 2008 et lauréate du prix international de journalisme 2011 du Mexican Journalists Club.

