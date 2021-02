Ignorer la plus grande dépression américaine

Par Stephen Lendman (stephenlendman.org – Accueil – Stephen Lendman)

Au lieu d’expliquer l’état désastreux des choses aux États-Unis, en Occident et ailleurs – les économies de Main Street s’effondrent – les médias de l’establishment prétendent le contraire.

Un exemple parmi tant d’autres était celui du NYT fin janvier, disant:

«(N) nouvelles injections d’aide gouvernementale dans l’économie et de vaccins dans les armes devraient permettre une reprise beaucoup plus forte en 2021 (sic).»

La réalité aux États-Unis et ailleurs est des mondes en dehors du scénario rose ci-dessus.

Paul Craig Roberts a demandé si une économie américaine existe toujours – plus, a-t-il souligné pour des raisons claires.

Il en énumère un menu, y compris la délocalisation de l’Amérique industrielle – des millions d’emplois bien rémunérés et de bons avantages sociaux et des investissements destinés aux pays à bas salaires.

Ce qui reste pour la plupart des Américains qui travaillent à une époque de chômage élevé, ce sont en grande partie des emplois de service à bas salaire avec peu ou pas d’avantages.

En 1962, j’étais analyste marketing pour J&L Steel à Pittsburgh lorsque l’Amérique industrielle prospérait.

Ce dont je me souviens n’existe plus, la société a vendu à LTV Corp., ses bâtiments et installations de la région démantelés.

Aujourd’hui, la ville fait partie de la ceinture de rouille du pays. D’innombrables emplois industriels dans la région et ailleurs dans tout le pays n’existent plus.

Les avantages des intérêts privilégiés se font aux dépens des Américains ordinaires.

Les super-riches du pays n’ont jamais connu de meilleures choses alors que la plupart des Américains souffrent de la plus grave dépression de la rue Main dans le pays, sans fin en perspective.

L’état de Main Street America est lamentable à un moment où la pauvreté est sa nouvelle industrie de croissance.

Plus d’un quart des Américains en âge de travailler sont sans emploi, tandis que les valorisations des actions atteignent ou presque des niveaux records.

La déconnexion est sans précédent. Il y a longtemps, la principale puissance industrielle du monde était troisième dans son état actuel.

Pour la 47e semaine consécutive, environ un million d’Américains sans emploi ou plus ont déposé des demandes d’assurance-chômage – 1,1 million dans la dernière période de rapport.

Il n’existe pratiquement aucun programme de création d’emplois aux États-Unis au moment où on en a le plus besoin.

Rien auparavant dans l’histoire des États-Unis ne correspond à la gravité de ce qui se passe pour les Américains ordinaires et les petites entreprises.

Des données officielles déformées masquent à quel point les choses sont vraiment mauvaises.

Selon un nouveau rapport de la Fed, environ neuf millions de petites entreprises américaines pourraient fermer définitivement cette année sans l’aide du gouvernement pour continuer à fonctionner.

Le long du quartier commerçant chic de Magnificent Mile, à Chicago, les magasins sont peu fréquentés, certains fermant complètement faute de revenus suffisants pour continuer à fonctionner.

Le mois dernier, le Chicago Tribune a rapporté que le centre commercial emblématique de la région, Water Tower Place (WTP), est confronté à son plus grand défi depuis son ouverture il y a près d’un demi-siècle.

Le magasin phare Macy’s ferme ses portes, tout est en vente à des remises importantes.

Une fois fermés, près de 324 000 pieds carrés d’espace commercial seront vides avec peu de chances à court terme d’attirer de nouveaux locataires.

Autres magasins et restaurants WTP fermés. Il en va de même pour les magasins de la région le long de l’avenue – certains avec des signes de liquidation des heures affichés.

Selon le Tribune, «la santé de la principale rue commerçante de Chicago» est menacée.

Le directeur de Stone Real Estate, David Stone, a noté que le quartier commerçant de Magnificent Mile, autrefois «apparemment invincible», avait perdu son statut au profit de l’état lamentable de l’économie.

Depuis l’ouverture de WTP en 1975 en grande pompe, ma famille et moi avons fréquenté certains de ses magasins depuis sa création.

Maintenant, il est en danger de fermer si les choses ne s’améliorent pas – ainsi que d’autres magasins le long de l’avenue.

Au moment de la publication du rapport de la Tribune, il était indiqué que «(e) chaque étage de Water Tower Place n’avait qu’une poignée d’acheteurs se promenant… et dans de nombreux magasins, les employés étaient plus nombreux que les clients.»

Est-ce que ce sera l’épitaphe de WTP un jour, il en sera de même pour des millions de détaillants et d’autres petites entreprises américaines à venir?

Depuis qu’Apple a déménagé son magasin Magnificent Mile dans un nouvel emplacement le long de la rivière Chicago il y a plusieurs années, l’autre bâtiment reste vacant.

L’environnement de vente au détail conventionnel actuel aux États-Unis n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui, avec peu de perspectives d’amélioration de sitôt.

Il en va de même pour des millions d’autres petites entreprises américaines. Beaucoup ont fermé définitivement, beaucoup plus susceptibles de suivre cette année.

En raison du chômage au niveau de la dépression, des millions de locataires américains n’ont pas de revenus pour payer les propriétaires.

Ils ont du mal à obtenir suffisamment de revenus pour payer leurs dépenses.

Lorsque les moratoires sur les loyers prendront fin, des millions de foyers américains risquent d’être expulsés sans nulle part où aller.

Selon Pew Research, environ un quart des ménages américains ont du mal à payer la nourriture, le loyer, les frais médicaux et autres produits essentiels.

Pour d’innombrables millions d’Américains et d’autres durement touchés par l’effondrement économique depuis l’année dernière, ce qui est en cours pourrait être le prélude à des temps bien plus difficiles à venir.

Si les forces obscures derrière la diabolique grande réinitialisation ne sont pas contestées, la pire de la dystopie pourrait remplacer définitivement ce dont je me souviens en tant qu’adolescent, jeune et jeune adulte.

Source : Stephen Lendman

