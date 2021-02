Les dernières données du CDC montrent 653 décès et 12 044 blessures suite au vaccin COVID

653 décès et 12 044 autres blessures signalées à la suite du vaccin COVID, dernières données du CDC

Les chiffres reflètent les dernières données disponibles au 4 février sur le site Web du système de notification des événements indésirables des vaccins du CDC. Sur les 653 décès signalés, 602 provenaient des États-Unis. L’âge moyen des personnes décédées était de 77 ans, le plus jeune de 23 ans.

Au 4 janvier, 653 décès – un sous-ensemble de 12 697 événements indésirables au total – avaient été signalés au système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) après la vaccination contre la COVID-19. Les chiffres reflètent les rapports déposés entre le 14 décembre 2020 et le 4 février 2021.

Le VAERS est le principal mécanisme de notification des effets indésirables du vaccin aux États-Unis. Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant de pouvoir confirmer que l’événement indésirable signalé a été causé par le vaccin.

Au 10 février, environ 44,77 millions de personnes aux États-Unis avaient reçu une ou les deux doses d’un vaccin COVID. Jusqu’à présent, seuls les vaccins Pfizer et Moderna ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Selon la propre définition de la FDA, les vaccins sont toujours considérés comme expérimentaux jusqu’à ce qu’ils soient entièrement homologués.

Selon les dernières données, 602 des 653 décès signalés étaient aux États-Unis, et 137 de ces décès étaient liés à des troubles cardiaques. Cinquante-trois pour cent des personnes décédées étaient des hommes, 44% étaient des femmes, les autres rapports de décès n’incluaient pas le sexe du défunt. L’âge moyen de ceux qui sont décédés était de 77 ans, le plus jeune décès signalé était celui d’une personne de 23 ans. Le vaccin Pfizer a été pris par 58% des personnes décédées, tandis que le vaccin Moderna a été administré par 41%.

Au 4 février, 163 cas de paralysie de Bell avaient été signalés et 775 cas d’anaphylaxie.

Comme l’a rapporté The Defender aujourd’hui, le CDC enquête sur le décès, le 8 février, d’un médecin de 36 ans dans le Tennessee, décédé environ un mois après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin COVID. Selon les rapports de presse, le Dr Barton Williams est décédé de la forme adulte du syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-A), une maladie causée lorsque le système immunitaire attaque le corps, entraînant une défaillance des organes multisystémiques. De nouveaux rapports ont attribué la mort à une réaction à un cas asymptomatique de COVID, bien que Williams n’ait jamais été testé positif pour le virus.

Le 8 février, Fox5 a rapporté la mort d’un homme dans la soixantaine qui s’est effondré et est décédé le 7 février alors qu’il quittait le Javits Center à Manhattan environ 25 minutes après avoir reçu une vaccination COVID.

Le 7 février, un site d’information local de Villa Hills, dans le Kentucky, a rapporté le décès de deux religieuses à la suite d’une «épidémie de COVID-19» survenue deux jours après la vaccination des religieuses. Avant de commencer le programme de vaccination, il n’y avait eu aucun cas de COVID au monastère, qui a été fermé aux visiteurs pendant la pandémie. Après le début des vaccinations, 28 des femmes avaient été testées positives pour la COVID au 7 février.

Les essais cliniques ont suggéré que presque tous les avantages de la vaccination COVID et la grande majorité des blessures étaient associés à la deuxième dose.

Le Defender a également rapporté cette semaine que selon le New York Times, plusieurs médecins associent désormais les vaccins COVID Pfizer et Moderna à la thrombocytopénie immunitaire (ITP), une maladie qui se développe lorsque le système immunitaire attaque les plaquettes (composant sanguin essentiel à la coagulation) ou le cellules qui les créent. L’article du Times mettait en vedette deux femmes qui se remettent du PTI après avoir été vaccinées. Le mois dernier, le Dr Gregory Michaels est décédé du PTI deux semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer.

Bien que les chiffres de la base de données VAERS puissent sembler décevants, selon une étude du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, le nombre réel d’événements indésirables est probablement beaucoup plus élevé. VAERS est un système de surveillance passive qui repose sur la volonté des individus de soumettre volontairement des rapports.

Selon le site Web du VAERS, les prestataires de soins sont tenus par la loi de signaler au VAERS:

Tout événement indésirable répertorié dans le tableau VAERS des événements à signaler après la vaccination qui survient dans le délai spécifié après la vaccination.

Un événement indésirable répertorié par le fabricant du vaccin comme une contre-indication à d’autres doses du vaccin.

Le CDC affirme que les prestataires de soins de santé sont fortement encouragés à signaler:

Tout événement indésirable survenant après l’administration d’un vaccin homologué aux États-Unis, qu’il soit clair ou non qu’un vaccin a causé l’événement indésirable.

Erreurs d’administration des vaccins.

Cependant, «dans le délai spécifié» signifie que les réactions survenant en dehors de cette période peuvent ne pas être signalées, en plus des réactions subies des heures ou des jours plus tard par des personnes qui ne signalent pas ces réactions à leur professionnel de la santé.

Les fabricants de vaccins sont tenus de signaler au VAERS «tous les événements indésirables portés à leur attention».

Historiquement, moins de moins de 1% des événements indésirables ont été signalés au VAERS, un système que Children’s Health Defense a précédemment qualifié d ‘«échec abject», y compris dans une lettre de décembre 2020 adressée au Dr David Kessler, ancien directeur de la FDA et maintenant coprésident du comité consultatif de la COVID-19 et de la version du président Biden de l’Opération Warp Speed.

Un critique familier avec les lacunes de VAERS a carrément condamné VAERS dans The BMJ comme «rien de plus qu’une façade et une partie de l’effort systématique des autorités américaines pour nous rassurer / nous tromper sur la sécurité des vaccins.»

CHD appelle à une transparence totale. L’organisation de la santé des enfants demande à Kessler et au gouvernement fédéral de publier toutes les données des essais cliniques et de suspendre l’utilisation du vaccin COVID-19 dans tout groupe qui n’est pas correctement représenté dans les essais cliniques, y compris les personnes âgées, les personnes fragiles et toute personne souffrant de comorbidités.

CHD demande également une transparence totale dans les données post-commercialisation qui rapportent tous les résultats pour la santé, y compris les nouveaux diagnostics de maladies auto-immunes, les événements indésirables et les décès dus aux vaccins COVID.

La défense de la santé des enfants demande à toute personne ayant subi une réaction indésirable, à tout vaccin, de déposer un rapport en suivant ces trois étapes.

Mise à jour sur le génocide de Covid Vax

URGENT! IMPORTANT! BRIEFING VAX DU DR SHERRI TENPENNY

Vous devez vraiment regarder cette vidéo. Le Dr Sherri Tenpenny donne des informations TRÈS importantes!

LES GENS VONT COMMENCER À MOURIR.

La réponse hyperimmunitaire chez les animaux d’essai pour les tentatives précédentes de vaccins contre les coronavirus, comme le SRAS et le MERS, a été un problème persistant. Tout va bien pendant un moment, jusqu’à ce que les animaux soient exposés au virus muté sauvage.

Il en va de même pour les humains. Les agents biochimiques expérimentaux présentés comme des «vaccins» présentent de nombreux dangers et risques pour la santé des cobayes humains auxquels ils ont été injectés, pas seulement dans l’immédiat (nous avons tous vu le nombre extraordinaire de réactions indésirables graves et de décès survenus en quelques heures ou jours d’injection) Et à long terme où les conséquences vont être terribles pour beaucoup.

Le Dr Tenpenny et d’autres scientifiques ont prévu que des millions de personnes pourraient mourir, et il sera attribué à une nouvelle souche de COVID.

Cela fournira à son tour la «justification» de vaccins encore plus mortels (et rentables).

Les bases sont déjà en cours pour cette tromperie avec la récente «prédiction» de Bill Gates selon laquelle la planète sera touchée par un nouveau virus «dix fois pire» que Covid 19.

Voir «Le prochain génocide des réactions indésirables au COVID Vax, et qui en est responsable» https://coronanews123.wordpress.com/2021/01/25/the-coming-genocide-of-adverse-covid-vax-reactions- et-qui-en-blâmer /

Le Dr Tenpenny est très doué pour expliquer ces choses en termes simples et donc pour une meilleure compréhension des crimes humanitaires commis contre leur propre peuple par la cabale vicieuse qui a détourné notre gouvernement, cette vidéo est fortement recommandée.

https://www.bitchute.com/embed/nCJgZLroYJiK/

185 pages d’effets indésirables du Vaccin Covid

Le vaccin est une arme furtive

La guerre ne bombarde plus les populations civiles depuis les airs ou avec des missiles. Les vaccins tuent des dizaines de millions d’êtres humains, paralysant et stérilisant maintenant depuis plus de cent ans. La «grippe espagnole» a tué jusqu’à 20 millions de personnes dans le cadre du premier projet de vaccin. Pour une raison quelconque, très peu ont remarqué car ils croient tous les médias télévisés qui sont utilisés pour dissiper les doutes. Cette fois, les tueurs ne ciblent pas des centaines de millions de personnes comme avec HPBAIDS (vaccin contre l’hépatite B délivrant le SIDA) mais des milliers de millions de personnes utilisant COVAIDS (le vaccin Covid 19 délivrant une maladie auto-immune).

Fauci et Gates veulent l’injecter dans 75% de la race humaine. Le professeur Dolores Cahill dit qu’au mieux 50% des personnes vaccinées survivront jusqu’à cinq ans. Le seul moyen de réduire la population humaine en dehors de la stérilisation (qui fait également partie du projet COVAIDS) est de démanteler le système immunitaire humain.

Comme le dit Alan, la réduction de la population humaine jusqu’à 90% est l’objectif déclaré des personnes derrière le vaccin. Cela est connu depuis des décennies via les médias alternatifs, mais pour une raison quelconque, les personnes qui sont les cibles ne savent toujours pas qu’elles sont les cibles, et que les vaccins ne sont rien de moins que l’armement choisi par les élites mondialistes pour réduire la population humaine.

À tout le moins, ne vous précipitez pas pour vous faire injecter un vaccin dans votre corps. Dans deux ans, vous pourriez commencer à voir quel effet le vaccin a réellement, ou plus tôt. Le vaccin ne vous empêchera même pas de contracter la COVID, alors quel est l’intérêt de vous joindre à la bousculade, pour que les prédateurs puissent vous choisir?

