NY Mag admet le coronavirus Fauci «câblé à chaud» avec une ingénierie de gain de fonction

Après un an de déni, les médias mainstream acceptent enfin le fait qu’Anthony Fauci est responsable du «câblage à chaud» du coronavirus [2019]de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la CoronaVirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] avec une technologie expérimentale de gain de fonction, qui l’a finalement transformé en une «pandémie» mondiale.

Sans l’insertion artificielle d’acides aminés et d’autres additifs par Fauci et son équipe, le nouveau virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] n’aurait jamais gagné la traction qu’il a fait en termes de contagion interhumaine.

Dans sa forme naturelle, le coronavirus non modifié de la chauve-souris serait resté dans le règne animal. Au lieu de cela, grâce à Fauci, il s’est transformé en un outil qui est maintenant utilisé pour détruire l’économie mondiale [blessé gravement et massacré voir exterminé les populations – MIRASTNEWS] et propulser les masses directement dans le nouvel ordre mondial.

«Ces expériences de gain de fonction étaient une partie importante de l’approche des NIH en matière de développement de vaccins, et Anthony Fauci était réticent à cesser de les financer», écrit Nicholson Baker pour l’Intelligencer.

«Lui et Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, ainsi que Gary Nabel, directeur de la recherche sur les vaccins du NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), ont publié un article d’opinion dans le Washington Post dans lequel ils soutiennent que la grippe du furet les expériences, et d’autres comme elles, représentaient «un risque à prendre».»

Fauci et son équipe ont écrit à l’époque que «[i] m informations et informations importantes peuvent provenir de la génération d’un virus potentiellement dangereux en laboratoire.» Ces recherches, ont-ils ajouté, peuvent en outre «aider à définir les principes de la transmission virale entre les espèces».

D’autres informations sur le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la CoronaVirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] et la complicité de Fauci dans sa création sont disponibles sur Pandemic.news.

Fauci a déclaré au journaliste que «la nature est le pire bioterroriste»

Dans une interview avec des journalistes, Fauci a affirmé un jour que «la nature est le pire bioterroriste», se dérobant effectivement à toute responsabilité pour son implication dans sa militarisation contre l’humanité.

Fauci a été un acteur clé dans le changement de la façon dont la recherche financée par les NIH était menée. Sous sa direction, l’attention s’est déplacée vers la militarisation de la nature, qu’il s’agisse de l’anthrax, du sida ou de toute autre arme biologique développée par l’État profond.

Après les attentats du 11 septembre, Fauci a considérablement augmenté le budget «antiterroriste» de son agence de 53 millions de dollars en 2001 à 1,7 milliard de dollars en 2003. À cette époque, il a mis de côté ses efforts pour développer un vaccin contre le sida et s’est concentré sur le perfectionnement de la militarisation de la brucellose, de l’anthrax, de la tularémie et de la peste.

«Nous en faisons la priorité absolue», a déclaré Fauci à l’époque. «Nous rassemblons vraiment toutes les ressources disponibles.»

Fauci craignait également que la mise au point de nouveaux vaccins prenne beaucoup trop de temps. Son objectif déclaré était de développer de nouveaux «systèmes vaccinaux» et «plates-formes vaccinales» qui pourraient être adaptés pour développer de nouveaux vaccins en une journée.

«Notre objectif au cours des 20 prochaines années est de «déranger la drogue» en 24 heures», a déclaré Fauci. «Cela répondrait spécifiquement au défi des bioagents génétiquement modifiés.»

Le premier contrat «Project Bioshield», comme on l’appelle, a été attribué par Fauci à VaxGen, une société pharmaceutique californienne. Fauci a donné à l’entreprise 878 millions de dollars en argent des contribuables pour créer de nouveaux vaccins contre l’anthrax.

Fait intéressant, cela fait presque exactement 20 ans que Fauci a fait ces déclarations, et nous voici avec le programme «Operation Warp Speed» du président Donald Trump, qui a accéléré la libération des vaccins contre le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la CoronaVirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] à des vitesses jamais vues auparavant. .

Contesté par quelque 750 scientifiques dans une lettre protestant contre la direction dans laquelle il prenait le NIH, Fauci a doublé et insisté sur le fait que l’argent devait être dépensé «pour la biodéfense».

«Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que les problèmes de biodéfense sont de «faible importance pour la santé publique»», a-t-il ajouté.

N’oubliez pas de consulter l’exposé complet du magazine New York sur le traître Fauci et ses efforts de longue date pour militariser des agents pathogènes mortels.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le test PCR peut vous tuer – et peut être utilisé pour vous vacciner

Nous savons tous maintenant que les tests PCR sont inutiles pour trouver des cas de Covid-19 mais très bons pour aider les gouvernements à nous garder dans nos propres maisons en résidence surveillée. Dans certaines régions du monde, les tests PCR sont interdits car totalement inutiles. J’ai expliqué précisément ce qui ne va pas avec ces tests mal utilisés dans un article sur ce site Web intitulé subtilement «Le test PCR est inutile pour Covid-19 (mais utile pour les gouvernements tordus).

Le gros problème, bien sûr, est que le gouvernement britannique, par exemple, ignore délibérément les directives de l’OMS et effectue le test d’une manière tordue qui, dans un monde juste et sensé, aurait pour résultat que Johnson, Hancock et leurs conseillers seraient entassés dans le quai.

Vous obtiendrez un aussi bon résultat si vous divisiez simplement les gens en deux groupes: ceux avec une voyelle dans leur nom de famille et ceux sans voyelle, puis annonciez que ceux avec la voyelle avaient tous Covid-19 et les autres avaient tous besoin de changer leur nom dans les sept jours ou payer une énorme amende.

Ainsi, tout le monde avec un tissu cérébral fonctionnel sait que le test PCR est inutile, sauf pour des raisons politiques, et que l’ensemble du programme de test est une pagaille scandaleusement coûteuse et perturbatrice. Seuls les ministres du gouvernement, les conseillers scientifiques et les pseudo-journalistes de la misérable BBC pensent que les tests PCR sont précieux. Saviez-vous, d’ailleurs, que le Gouvernement aurait engagé 900 consultants pour l’aider dans le cadre du programme de test et de traçabilité? Les consultants sont payés 1 000 £ par jour chacun, mais je ne peux pas imaginer ce qu’ils font pour cela. Cela représente 900 000 £ par jour. Je soupçonne que 99,99% de la population serait plus heureuse si les 900 000 £ par jour étaient consacrés aux dentistes.

Mais ce n’est pas la moitié. La plupart des gens semblent avoir accepté la nécessité d’effectuer des tests PCR réguliers. En effet, les gens du Royaume-Uni font la queue pour que cela soit fait aussi souvent que possible – comme s’ils ressentaient une sorte de frisson en voyant un inconnu enfoncer quelque chose dans un orifice corporel – en le poussant aussi loin que possible, en le tordant un peu, puis en le retirant et en le dégageant sans autant de `un merci beaucoup je vous donnerai une bague demain et nous dînerons et puis refais-le’.

On parle d’enfants ayant des tests quotidiens bien que je n’ai pas été en mesure de trouver des preuves que ce serait une bonne idée pour quiconque autre que l’industrie extrêmement rentable maintenant impliquée dans la fabrication et l’examen des écouvillons.

Ce que personne ne mentionne jamais, c’est que les tests PCR sont dangereux et peuvent, s’ils sont mal exécutés, provoquer une douleur atroce. C’est probablement pourquoi certains pays ne les aiment pas. Il existe en effet une grande confusion sur la distance à parcourir avec l’écouvillon. (Ou devrait-il s’agir du Klaus Schwab) En Australie, les directives sont que l’écouvillon ne doit remonter que de quelques centimètres dans la narine, mais les écouvillons nasopharyngés peuvent aller beaucoup plus loin. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux dit que l’écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance entre la narine et l’ouverture externe de l’oreille. C’est une distance énorme. À Ottawa, au Canada, la recommandation est la moitié de cette distance.

En octobre de l’année dernière, j’ai signalé au moins un cas où une personne en bonne santé avait remarqué du liquide céphalo-rachidien s’écouler de son nez après un test PCR invasif. Ce n’est vraiment pas quelque chose que vous voulez. La femme concernée, âgée d’une quarantaine d’années, a subi un test PCR sur écouvillon nasal et est ensuite allée voir un médecin se plaignant de vomissements, d’écoulement nasal, de maux de tête et de raideur de la nuque. Les pseudo-journalistes de la BBC peuvent, s’ils sont intéressés par les faits, trouver les détails dans le JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery. Les chirurgiens ont découvert que le liquide qui coulait dans son nez était du liquide céphalo-rachidien – le liquide qui protège le cerveau.

Ensuite, il y a eu le cas qui a été accepté pour le Medical Journal of Australia le 4 décembre mais dont je ne pense pas qu’il ait encore été publié. Cela a rapporté une femme en bonne santé de 67 ans qui avait du liquide céphalo-rachidien qui coulait dans le nez et des symptômes de méningite. Cela faisait suite à un test sur écouvillon covid-19. Combien sont tués – en particulier dans les maisons de retraite – par ce test inutile et dangereux?

Les auteurs de l’article ont déclaré que «les techniques de prélèvement nasal profond et nasopharyngé peuvent être facilement confondues». Ils offrent des instructions à ceux qui effectuent les tests. Voici une partie de leurs instructions: «cela implique l’insertion d’un écouvillon dans la cavité nasale à un plan entre l’ouverture du nez et le conduit auditif externe sur le patient, qui peut être considéré comme le plan horizontal à des fins de relation avec l’anatomie de la surface. Cela permettra à l’écouvillon d’être inséré parallèlement au plancher nasal, ce qui éviterait de blesser les cornets du milieu. Les écouvillons insérés dans une orientation vers le haut dans la cavité nasale (supérieure à 30 degrés) ont non seulement un risque de ne pas obtenir un échantillon de diagnostic adéquat à partir de la muqueuse nasale et du nasopharynx souhaités, mais ils exposent également le patient à un plus grand risque de blessure au mince et les zones délicates de la base du crâne (fixation du cornet central et de la plaque criblée) qui sont supérieures et antérieures à l’ostium du sinus sphénoïdal.» Il y a alors une illustration pour l’écouvillonnage et les auteurs concluent: «Nous insistons pour que cet angle ne soit pas dépassé lorsque effectuer des tests de diagnostic car cela expose le patient au plus grand risque d’événements indésirables graves».

Je suggère à toute personne ayant un test PCR de s’assurer que la personne qui tient l’écouvillon a étudié et compris ces instructions – et les suivra.

À Tripura, un garçon de trois jours a saigné à mort après un prélèvement nasal. En Arabie saoudite, un enfant de dix-huit mois est mort après qu’un écouvillon de test se soit brisé dans sa cavité nasale. Ce ne sont pas des tests sûrs. Les enfants sont traumatisés par ces tests incroyablement invasifs. Ce ne sont pas des procédures sûres et elles sont souvent effectuées par des personnes qui en savent autant sur la médecine et l’anatomie humaine que sur la conduite d’un sous-marin – même si j’ai vu Ice Station Zebra avec Patrick McGoohan, et ce film avec Gene Hackman et Denzel Washington dedans. Et il y a eu octobre rouge avec Sean Connery. En fait, en y réfléchissant bien, j’en sais probablement beaucoup plus sur les sous-marins que le testeur moyen de test et de traceur en sait sur l’anatomie.

Un certain nombre de choses m’ont perplexe à propos du test PCR.

Premièrement, pourquoi diable doivent-ils pousser l’écouvillon si loin dans votre nez – et si près de votre cerveau. Où est la preuve scientifique incontestable que tous les petits bugs Covid-19 s’y rassemblent pour une raison quelconque? Aiment-ils les endroits éloignés? Normalement, si vous avez un insecte dans le nez, ce sera dans votre nez. Où est la preuve solide que le test ne fonctionne que si un échantillon est prélevé à un endroit si éloigné de votre nez que le tissu là-haut parle probablement une autre langue et ne rentre à la maison qu’une fois par an? Étant donné que ces tests sont maintenant effectués par des personnes qui ne sont ni médecins, ni infirmières, ni probablement même des scouts, nous avons besoin de preuves que le test est essentiel. En fait, étant donné que les tests produisent plus de faux positifs que de vrais positifs, ils sont clairement une perte de temps de toute façon et il serait tout aussi logique que l’écouvillon de test soit inséré dans l’ombilic et y ait un bon twizzle.

Deuxièmement, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis ont publié une étude décrivant un dispositif qui a été développé. C’est un petit micro-appareil en forme d’étoile capable d’administrer un médicament. Les dispositifs ne sont pas plus gros qu’un grain de poussière mais contiennent un noyau métallique recouvert de cire de paraffine thermosensible. Au centre du noyau se trouve la drogue.

Maintenant, nous savons qu’environ la moitié des Américains sont réticents à se faire vacciner contre le Covid-19.

Je pense que cette technologie d’injection cachée pourrait être utilisée pour vacciner les gens grâce à des écouvillons PCR nasaux ou anaux. Est-ce la raison pour laquelle les écouvillons anaux sont introduits? La procédure fonctionne mieux sur les tissus intestinaux.

Cela pourrait être utilisé pour administrer un vaccin à des personnes à leur insu ou sans leur consentement.

Les personnes qui pensent être juste testées pourraient recevoir le vaccin à ARNm.

Cela va-t-il arriver? Cela va-t-il arriver?

Comment pourrions-nous savoir?

Les autorités collectent déjà les noms et les coordonnées des personnes qui ont refusé le vaccin. Envisagent-ils d’utiliser le test PCR pour ceux qui refusent la vaccination?

Nous ne pouvons pas faire confiance au gouvernement ou à ses conseillers. Nous ne pouvons pas faire confiance aux médias traditionnels. Nous ne pouvons certainement pas faire confiance à la BBC qui a des liens financiers avec la Fondation Bill et Melinda Gates et qui nous a trahis il y a longtemps. Nous ne pouvons que nous faire confiance.

Donner des vaccins par voie nasale n’est pas nouveau. Les enfants se font parfois vaporiser le vaccin antigrippal dans le nez – c’est un vaccin vivant atténué, soit dit en passant. Atténué signifie qu’il est plus faible. Mais cela pourrait toujours tuer mamie, bien sûr. Personnellement, je pourrais utiliser le truc pour nettoyer les drains, mais je ne le giclerais pas dans le nez d’un enfant.

Et vous devriez peut-être savoir ceci: les vaccinations nasales sont déjà utilisées sur les bovins.

Copyright Vernon Coleman 9 février 2021

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire