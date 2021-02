Complot du NOM (NWO) contre l’Italie (fichier X 1). Quatre marionnettistes derrière le nouveau gouvernement Draghi et les ministres techniques

Dans les photos de couverture de gauche à droite: George Soros, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella, Bill Gates. Dans la boîte Mario Draghi, ancien président de la BCE

Version originale en italien

Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, après avoir présenté hier la liste de ses 23 ministres au président de la République Sergio Mattarella est prêt à se rendre au Parlement, mardi au Sénat et mercredi à la Chambre, pour recueillir l’évidence désormais «Standing ovation» découlant d’une messe politique dont le souvenir avait été perdu dans l’histoire de la République italienne. A midi (UTC + 1) aujourd’hui, samedi 13 février, il y avait le serment du Premier ministre et des membres du nouveau gouvernement au palais du Quirinale. Le gouvernement de Draghi sera donc bientôt une réalité, comme prévu par Gospa News il y a quelques semaines…

Le soutien garanti par le centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva, LEU avec quelques défections) par le Mouvement 5 étoiles qui, avec quelques voix contre lesquelles diviseront le camp, a voté pour celui-ci sur la même plateforme web Rousseau qui il y a quelques années avait mis son Draghi dans la ligne de mire des lobbies mondialistes dont il était l’un des principaux représentants, des centristes européens du petit groupe parlementaire mixte, et enfin des partis de centre-droit agenouillés de Forza Italia (ancien Premier ministre Silvio Berlusconi) et Lega (Matteo Salvini) garantira au Premier ministre chargé de la certitude d’avoir une majorité abondante et solide afin de faire des votes de confiance à son nouveau gouvernement une simple formalité.

Seuls les Frères d’Italie de Giorgia Meloni, par souci de cohérence, s’est distancé de la grande frénésie des sièges ministériels en décidant de ne pas soutenir le gouvernement naissant Draghi.

Mais si Draghi est prêt à prendre les rênes de l’Italie, Gospa News est également prêt à révéler toutes les relations «dangereuses» non seulement les siennes, entre le châtiment et les lobbies financiers internationaux auxquels il se réfère, mais aussi de certains de ses ministres techniques qui prendront des positions hautement stratégiques bien qu’ils aient des conflits d’intérêts embarrassants qui les relient à George Soros et Bill Gates, les deux mégadonors du Parti démocrate américain qui, après la nomination de leur candidat Joseph Biden à la présidence, pourront établir un «théâtrecratie» parfaite dans laquelle même des personnages faisant autorité comme Draghi lui-même risquent d’être des «marionnettes» entre les mains de ces deux marionnettistes.

A côté d’eux, en tant qu’émissaires du Nouvel Ordre Mondial en Italie, il y a évidemment Giorgio Napolitano et Sergio Mattarella qui non seulement viennent tous les deux de la création du Parti Démocrate Italien, étant devenu autorité après l’élection de Dem Barack Obama aux Etats-Unis en 2009, mais, comme nous le verrons dans les prochaines tranches du dossier «Conspiration du NOM contre l’Italie», ils étaient les parfaits directeurs du choix de l’ancien président de la BCE pour lier de plus en plus Rome à Bruxelles avec des pactes financiers qu’aucun gouvernement de toute élection future ne pourra jamais plus casser, tout comme le seigneuriage des banques privées (membres de la BCE spa) imposé par le traité de Maastrict sur la monnaie unique qui est devenue une halte pour l’Italie lorsque le taux de change pénalisant lire-euro a été fixé à 1 936,27 £ grâce aux conseils de Draghi au gouvernement présidé par Romano Prodi, futur dirigeant du PD.

Romano Prodi et George Soros le 30 octobre 1995 à l’Université de Bologne

Le 24 novembre 1996, en effet, la délégation italienne conduite par le ministre du Trésor Carlo Azeglio Ciampi – actuel Mario Draghi (directeur général du Trésor) pour le Trésor et Antonio Fazio et Pierluigi Ciocca pour la Banque d’Italie – s’est envolée pour Bruxelles où se tient l’ECOFIN, la réunion des ministres européens de l’économie. Agenda: le retour de la lire dans le système monétaire européen. Lors de la réunion, le taux de change a été fixé à 1936,27 lires pour un euro. Cette parité, qui ne peut être modifiée selon le traité de Maastricht, correspondait alors à 990 lires pour un mark allemand. Le taux de change lire / euro le restera jusqu’au 1er janvier 1999, date de naissance de l’euro, qui entrera alors physiquement en circulation le 1er janvier 2002.

Le premier ministre de ce gouvernement était Romano Prodi, futur Premier ministre du Parti démocrate en 2006, qui était devenu détesté par de nombreux Italiens un an plus tôt pour avoir présenté à l’Université de Bologne, le 30 octobre 1995, le livre du spéculateur George Soros, dont il a signé la préface dans la version italienne malgré le fait que le plutarque magyar-américain a été le premier responsable du naufrage de la lire en 1992, préparatoire à sa dévaluation du taux de change de l’euro.

Le complot occulte du Nouvel Ordre Mondial a effectivement commencé là-bas, donc aujourd’hui, il est seulement évident qu’un projet économico-financier pour la colonisation de l’Italie a commencé il y a quelque temps et accéléré par la pandémie déclenchée par le virus SRAS-CoV-2, que beaucoup croient. la virologie et l’intelligence construites en laboratoire comme conduit à suspecter aussi par les expérimentations dangereuses sur le virus du SRAS infecté par le VIH en 2003 menées par l’Institut de virologie de Wuhan depuis 2004 grâce au financement du projet EPISARS initié par la Commission européenne présidée par Prodi .

Par la suite, la même recherche risquée avec Gain of Function (l’augmentation de la charge virale à des fins vaccin-bio-arme «à double usage») a également été menée aux USA grâce au projet PREDICT financé par l’administration Obama-Biden grâce à l’agence USAID, un outil financier pour les missions étrangères du renseignement de la CIA en collaboration avec la fondation Bill & Melinda Gates.

Pour l’instant on se limite à publier la liste des ministres (en bas d’article) afin que les plus experts en géopolitique comprennent qui peuvent être les futurs dirigeants à qui on va consacrer des enquêtes et qui seront les gardiens du futur contrôle de la santé. urgence mais surtout la pandémie socio-économique qui, à cause des verrouillages, a perdu en 2020 444 mille emplois en raison de la fermeture de 300 mille entreprises et de la perte dans le secteur agroalimentaire et vitivinicole, parmi les plus importants pour l’Italie , sur 9,6 milliards de chiffre d’affaires (source: association Coldiretti). Parmi les reconfirmés se trouve le nom d’un homme politique de carrière et de calibre très modestes mais désormais président blindé: le ministre de la Santé Roberto Speranza (pour le parti de gauche Leu).

Speranza est l’exposant du gouvernement Conte Bis le plus visé pour la gestion contestée et approximative de la pandémie qui a donné lieu à deux procédures judiciaires. L’un au parquet de Rome, où il fait l’objet d’une enquête pour des crimes coupables et une atteinte aux droits des citoyens et à la Constitution en relation avec les règles restrictives de liberté personnelle pour l’urgence Covid, l’autre initié par les magistrats de Bergame qui l’a entendu en tant que personne informée des faits dans l’enquête pour épidémie fausse et coupable, concernant des erreurs macroscopiques et administratives sanitaires et l’absence d’un plan d’urgence mis à jour, source de controverse et de scandale amère au sein même de l’Organisation mondiale de la santé.

Heureusement pour Speranza, cependant, les magistrats n’ont pas encore fait la lumière sur les traitements ignorés et entravés par le même ministère de la Santé comme la cortisone, l’hydroxychlorichine et même la simple utilisation de la vitamine D, alors jugée providentielle pour stimuler le système immunitaire contre Covid- 19 d’une étude publiée par l’Académie de médecine de Turin. Malgré cela, comme l’avait prédit Gospa News, le ministre sortant a été reconfirmé par la volonté expresse du président de la République Sergio Mattarella. Après tout, même dans les meilleures intrigues du Nouvel Ordre Mondial, le «paratonnerre» sur lequel décharger le blâme pour tout événement imprévu peut toujours être utilisé…

Inscrivez-vous à la newsletter Gospa News: parce que de nombreuses alertes sont arrivées de Facebook et Google sur des violations imaginatives des normes de qualité dans les enquêtes sur la pandémie, qui ont atteint 41 rapports (10 CoronaVirus BioArma et 31 WuhanGates) sur les conflits d’intérêts honteux entre ceux qui ont joué avec des expériences sur les virus du SRAS infectés par le VIH et sur les vaccins Big Pharma. Pour avoir le courage de dénoncer tout cela, l’avocat Robert F. Kennedy jr a déjà été banni d’Instagram ces derniers jours conformément à la nouvelle réglementation restrictive lancée par Facebook conformément à l’OMS.

LES MINISTRES DU DRAGHI GOVT

Huit ministres sont des techniciens. Il s’agit notamment de Marta Cartabia (Justice), Luciana Lamorgese (Intérieur); Vittorio Colao (innovation technologique); Daniele Franco (économie), Roberto Cingolani (environnement et transition écologique); Enrico Giovannini (Infrastructure et Transport), Patrizio Bianchi (Education) et Cristina Messa (Université).

Il y a sept ministres du gouvernement Conte Bis confirmés dans le gouvernement Draghi, qui enregistre 16 nouvelles entrées. Parmi les 23 ministres du gouvernement Draghi, 17 ont déjà occupé des postes gouvernementaux tandis que six sont des débutants. Ces derniers sont notamment Marta Cartabia, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi, Vittorio Colao et Cristina Messa.

Il y a 4 ministres du M5S du gouvernement Draghi, trois du Parti démocrate, Forza Italia et Lega, un de Leu et un d’Italia Viva. En particulier, Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Fabiana Dadone et Federico D’Incà font partie du M5S. Parmi les Pd sont Andrea Orlando, Lorenzo Guerini et Dario Franceschini. Forza Italia est Renato Brunetta, Mariastella Gelmini et Mara Carfagna. Les Lega sont Erika Stefani, Giancarlo Giorgetti et Massimo Garavaglia. Iv est une expression d’Elena Bonetti. Di Leu est une expression de Roberto Speranza.

