La microbiologiste tchèque Soňa Peková affirme que la souche de coronavirus des 2e et 3e vagues a été conçue artificiellement

La microbiologiste tchèque Soňa Peková a affirmé dans une interview que la souche de coronavirus qui a causé la 2ème et la 3ème vague avait été artificiellement conçue. Selon elle, le vaccin COVID-19 pourrait ne pas fonctionner pour la mutation du coronavirus britannique et qu’il n’est pas certain de ce que le vaccin fera dans cinq à dix ans. Elle a également admis qu’elle ne serait pas vaccinée.

La microbiologiste tchèque Soňa Peková a déclaré dans une interview pour Reflex et rapporté par l’édition tchèque de CNN:

«Je ne pense pas que le vaccin puisse fonctionner. Il a été développé contre quelque chose qui n’existe plus ici. Certains disent que leur vaccin fonctionnera pour la souche britannique, mais j’ose en douter.»

«Ceci est principalement basé sur le nombre de mutations significatives que porte cette souche britannique et sur le degré d’hétérogénéité (diversité de séquence) entre les souches. Les vaccins qui existent déjà peuvent avoir un problème avec les souches qui circulent actuellement ici.»

Elle comprend que les sociétés pharmaceutiques saignent beaucoup et ont besoin d’un retour sur investissement. Elle a également déclaré qu’il n’y avait pas assez d’expérience en médecine avec des vaccins génétiquement modifiés dans une conception aussi révolutionnaire que les vaccins contre les coronavirus.

«Nous ne connaissons pas leur profil de sécurité à long terme. Je n’aurais pas peur de tant d’effets immédiats, mais de ceux qui peuvent survenir dans cinq à dix ans. Si quelqu’un a trente ans, cela peut être un risque. Je ne me ferai pas vacciner», a déclaré le microbiologiste.

Selon elle, ce qui a circulé et circule en automne et en hiver, ce sont d’autres souches, d’autres virus qui ne sont pas des descendants du printemps (virus).

Selon elle, chaque vague a été causée par un nouveau virus différent et n’a rien à voir avec le précédent (virus), qui a disparu. Et la mutation britannique est déjà la quatrième souche consécutive.

«Le virus du printemps a été le premier, le deuxième en septembre, le troisième en décembre et le nouveau, le britannique, est le quatrième. J’exagérerais presque pour dire que c’était le SRAS-CoV-2 au printemps, le SRAS-CoV-3 en septembre et le SRAS-CoV-4 en décembre jusqu’à maintenant.

[Et donc comme nous l'avons défini dès le départ par manipulation en laboratoire, le SRAS-CoV-X ou Coronavirus 20XY, avec X entier naturel positif et Y un entier naturel strictement supérieur à 8 pour les Coronavirus Desease 20XY (Desease = maladie) JDDM – MIRASTNEWS].

«Et la mutation britannique devrait s’appeler SARS-CoV-5. Chaque vague se comporte cliniquement un peu différemment, le virus a un génome différent, un programme différent, selon lequel il est écrit», a précisé Peková.

«Si la deuxième ou la troisième vague venait de la première, nous verrions les mutations que le virus a captées au fil du temps dans les virus des deuxième et troisième vagues. Mais ce n’est pas le cas. Je n’ai aucune idée d’où ils viennent», a déclaré Peková.

«Mais c’est autre chose. Et je ne sais pas d’où se trouve la grotte d’où ils volent», a souligné la microbiologiste, ajoutant que les virus sont modifiés artificiellement selon elle.

«Mon message n’a pas changé depuis le printemps: trouvez la grotte d’où elle vole, fermez-la, fermez ses employés et sa direction. Beaucoup disent que nous devons nous préparer à une autre pandémie. Mon Dieu, en aucun cas. Cela ne doit pas créer de précédent», a déclaré Peková dans une interview.

Dans le même temps, elle a ajouté que le virus ne se comporte pas du tout de la même manière que les isolats naturels.

«Cela va au-delà de tout ce que nous avons jamais vu. Il s’agit d’une chauve-souris et il a été modifié pour infecter les humains», a déclaré Peková.

«Soyons juste vigilants, continuons à tester et à objectiver ce qui se passe exactement à un moment donné», a souligné le microbiologiste.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia l’année dernière, les autorités chinoises ont supprimé 300 études sur Batwoman Shi Zhengli du laboratoire top secret de Wuhan liées aux origines du [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19. Les détails de plus de 300 études, y compris de nombreuses études sur les maladies qui passent des animaux aux humains, ne sont plus disponibles.

L’année dernière, un groupe de médias basé à Pékin, Caixin, a publié un rapport choquant selon lequel la Commission provinciale de la santé et de la médecine du Hubei avait ordonné la destruction d’échantillons de coronavirus.

Il y a cinq ans, la société de médias publique italienne, Rai – Radiotelevisione Italiana, a dévoilé ces expériences chinoises sur les virus.

La vidéo, qui a été diffusée en novembre 2015, montrait comment des scientifiques chinois menaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS que l’on pense être un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, se demandant si cela valait le risque afin de pouvoir modifier le virus pour compatibilité avec les organismes humains.

La personne qui a dissimulé ces expériences biologiques et orchestré le mythe de l’origine naturelle de la COVID-19 est Peter Daszak.

Le président de EcoHealth Alliance, Peter Daszak est celui qui a orchestré le mythe selon lequel la COVID-19 est d’origine naturelle.

Les e-mails obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant «les théories du complot suggérant que la COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance.

Dans COVID-19 Files – l’enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus, nous explorons les sources du nouveau coronavirus dans cinq domaines principaux, y compris l’enquête épidémiologique, la comparaison de gènes viraux, la recherche sur les infections interspécifiques, les principaux «hôtes intermédiaires» et les résultats sur le laboratoire Wuhan P4, pour offrir aux lecteurs une perspective profonde et complètement scientifique.

COVID-19 News: Une nouvelle variante B.1.258 du SRAS-CV-2 émerge en République tchèque et en Slovaquie avec suppression H69 / V70, N439K et de nombreuses mutations

COVID-19 News: Une nouvelle variante appelée B.1.258 qui se propage rapidement dans certaines régions ou en Europe a été découverte en République tchèque et en Slovaquie portant la suppression ∆H69 / ∆V70, le N439K et de nombreuses autres mutations. https://virological.org/t/b-1-258-a-sars-cov-2-variant-with-h69-v70-in-the-spike-protein-circulating-in-the-czech-republic-and-slovakia/613

Crédits: Istock / Vchal

Le nouveau variant B.1.258 portant la mutation ∆H69 / ∆V70 dans la protéine de pointe qui a émergé dans le clade B.1.258 et qui était répandu en République tchèque (environ 59% sur 251 échantillons séquencés entre septembre et décembre 2020), La Slovaquie (25% sur 72 échantillons séquencés au cours des mêmes mois) et plusieurs autres pays.

La délétion ∆H69 / ∆V70 dans le domaine N-terminal de Spike (NTD) est associée à une infectivité accrue et à une évasion de la réponse immunitaire. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.05.20241927v3

Les preuves suggèrent que cette mutation est apparue dans B.1.258 indépendamment du variant B.1.1.7.

Il est important de noter que les laboratoires de diagnostic doivent prendre note que la suppression de ∆H69 / ∆V70 est susceptible de provoquer un abandon de la cible du gène Spike dans TaqPath RT-qPCR et d’autres tests ciblant cette suppression, et donc ses porteurs peuvent être facilement identifiés à tort comme B.1.1.7 comme cela s’est produit récemment en Slovaquie.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248814v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.10.20228528v3

https://virological.org/t/tracking-sars-cov-2-voc-202012-01-lineage-b-1-1-7-dissemination-in-portugal-insights-from-nationwide-rt-pcr-spike-gene-drop-out-data/600

Il a été démontré que ∆H69 / ∆V70 augmente l’infectivité du virus de deux fois dans un test de pseudotypage.

Il est important de noter que le variant B.1.258∆ contient également la mutation N439K dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine Spike. La substitution N439K augmente l’affinité de liaison avec le récepteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) et s’est avérée faciliter l’échappement immunitaire d’un panel d’anticorps monoclonaux neutralisants, ainsi que de sérums polyclonaux de personnes récupérées de l’infection. Cette mutation est également associée à des charges virales légèrement plus élevées.

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(21)00080-5.pdf?_returnURL=https%3A% 2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421000805%3Fshowall%3Dtrue

Les autres mutations non synonymes caractéristiques de la plupart des échantillons B.1.258∆ entraînent des substitutions d’acides aminés dans les protéines impliquées dans la réplication virale, c’est-à-dire M101I, localisé dans le motif de dimérisation «GXXXG» (100-104) de la protéine de liaison à l’ARN NSP9, V720I dans le sous-domaine palm de l’ARN polymérase NSP12 dépendante de l’ARN et A598S près de l’extrémité C-terminale de l’hélicase NSP13

https://link.springer.com/article/10.1186/s43556-020-00005-0

https://www.researchsquare.com/article/rs-49671/v1

On soupçonne que les mutations non synonymes dans NSP9, NSP12 et NSP13 améliorent probablement la réplication virale, conduisant ainsi à des charges virales plus élevées chez les hôtes humains infectés.

Les chercheurs préviennent que l’association de mutations dans la variante B.1.258∆ avec une virulence accrue et une évasion des réponses immunitaires combinée à la forte prévalence dans plusieurs pays (notamment la République tchèque, qui rapporte actuellement l’une des incidences les plus élevées de nouveaux cas pour 100 000 populations dans le monde) justifie une enquête plus approfondie sur cette variante.

La nouvelle variante B.1.258 se répand également rapidement dans des pays comme la Suède, la Pologne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et l’Islande.

Ce qui est inquiétant, cependant, c’est que les chercheurs observent que ceux détectés avec les nouvelles variantes B.1.258 ont tendance à avoir des charges virales plus élevées et à présenter une gravité de la maladie.

Il est également inquiétant qu’une sous-lignée du variant B.1.258∆ a également émergé, à savoir le variant B.1.258.17 qui a accumulé un nombre plus élevé de mutations par rapport aux autres échantillons B.1.258∆, y compris des substitutions supplémentaires dans la protéine Spike (L189F, V772I) et l’hélicase NSP13 (P53L). Il a également une substitution Q185H dans le deuxième épitope de cellule B de la protéine ORF3a impliquée dans l’induction de l’apoptose.

https://www.nature.com/articles/s41423-020-0485-9

Alors que le monde est actuellement trop absorbé par les vaccins COVID-19 et néglige un besoin plus urgent de médicaments thérapeutiques, en particulier les antiviraux, il paiera cher dans la troisième vague catastrophique de la COVID-19 qui est attendue vers les mois de mai ou juin. ou peut-être même plus tôt avec l’émergence de variantes plus puissantes et le «retour de flamme» des stratégies de vaccination actuelles.

Nouvelle variante du SRAS-CoV-2 de préoccupation considérée comme plus mortelle identifiée en Ouganda – la variante A.23.1

Des chercheurs ougandais et du Royaume-Uni ont identifié une nouvelle variante préoccupante du SRAS-CoV-2 considérée comme plus mortelle et qui circule actuellement en Ouganda.

Des chercheurs ougandais et du Royaume-Uni ont identifié une nouvelle variante préoccupante du SRAS-CoV-2 considérée comme plus mortelle et qui circule actuellement en Ouganda [à côté de la récalcitrante Tanzanie – MIRASTNEWS].

L’équipe d’étude composée de chercheurs du MRC / UVRI & LSHTM Uganda Research Unit-Uganda, des Central Public Health Laboratories of the Republic of Uganda, de l’Institute for Evolutionary Biology, de l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni, de l’Ouganda Virus Research Institute, de l’Université MRC de Glasgow Centre for Virus Research-UK et EMC, Rotterdam-Netherland rapportent les sous-lignées A nouvellement émergentes, A.23 et A.23.1, codant pour les remplacements de la protéine de pointe, nsp6, ORF8 et ORF9, avec A.23.1 le principal lignée virale maintenant observée à Kampala.

Il a été constaté que la plupart des cas mortels signalés en Ouganda appartenaient à cette nouvelle variante A.23.1.

Les résultats de l’étude ont été publiés sur un serveur de pré-impression et font actuellement l’objet d’un examen par les pairs.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251393v1

L’agent pathogène de la maladie COVID-19, à savoir le coronavirus SRAS-CoV-2, a été identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Depuis lors, le virus a infecté plus de 109 millions de personnes dans le monde et causé plus de 2,41 millions de décès. En raison de sa transmissibilité élevée, il a été difficile de contenir le virus dans une région épidémique.

Cependant, vers la fin de 2020, une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 (lignée B.1.1.7) est apparue en Angleterre avec une autre (B.1.351), également connue sous le nom de 501Y.V2, en Afrique du Sud. On observe que les deux ont une transmissibilité accrue, certaines études préliminaires suggérant même une augmentation de la virulence de ces mutations.

Étant donné que de nombreuses autres variantes préoccupantes apparaissent dans le monde, y compris la variante P.1 qui provoque actuellement une crise majeure au Brésil.

De manière alarmante, dans un nouveau développement inquiétant, l’équipe de recherche interdisciplinaire d’Ouganda et du Royaume-Uni rapporte l’émergence et la propagation d’une nouvelle variante SRAS-CoV-2 de la lignée A avec de multiples changements protéiques dans tout le génome viral.

L’équipe d’étude rapporte les sous-lignées A émergentes, A.23 et A.23.1 du SARS-COV-2.

L’équipe d’étude rapporte que la sous-lignée A.23.1 est la principale lignée virale maintenant observée dans la région de Kampala en Ouganda. On rapporte que cette sous-lignée code pour plusieurs protéines de pointe, nsp6 (protéine non structurale), ORF8 et ORF9 (cadres de lecture ouverts 8 et 9) changements de protéines. Certains de ces remplacements devraient être fonctionnellement similaires à ceux observés dans les variantes préoccupantes de la lignée B (COV).

Il a été signalé que la région de Kampala est devenue un épicentre de la transmission virale dans le pays; 60 à 80% des nouveaux cas quotidiens du pays y ont été identifiés, de juin 2020 à janvier 2021.

L’équipe d’étude a généré les données de séquence génomique du SRAS-CoV-2 pour surveiller le mouvement du virus et ses changements.

L’équipe rapporte également que dans l’ensemble de l’épidémie de la région, 39% des souches peuvent être classées comme la lignée B majeure, alors que 61% appartiennent à la lignée A.

Fait intéressant, lorsque le transport était caractérisé par des déplacements terrestres (principalement t

et pas de vols, les souches de la lignée B.1 prédominaient. Au cours de leur étude, cependant, les chercheurs ont découvert de manière inattendue que, presque exclusivement, les virus de la lignée A se trouvaient dans la région de Kampala jusqu’à fin janvier 2021.

À la suite de l’identification de la souche de la lignée A comme provenant d’un chauffeur de camion (souche UG053) comme basale à la variante A.23 nouvellement émergente, ils recommandent une surveillance continue de tous les chauffeurs de camion transitant vers et hors de l’Ouganda. Cela aidera à mieux comprendre l’entrée et la sortie d’un pays à l’autre ainsi que la circulation des souches dans cette région, où la surveillance génomique (à grande échelle) n’est toujours pas exhaustive.

De manière significative, les séquences génomiques de 6 cas mortels ougandais appartenaient à deux lignées A.25 et B.1.393. Alors que la lignée A du SRAS-CoV-2 est moins répandue que la lignée B en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, la présence de virus de la lignée A provenant de cas mortels dans toute l’Ouganda indique que cette lignée circule dans le pays et est capable de infection.

Afin de surveiller l’épidémie plus en détail, les chercheurs ont généré les séquences du génome complet du SRAS-CoV-2 à partir d’échantillons positifs au SRAS-CoV-2 en Ouganda. À partir de cette analyse, les chercheurs présentent un arbre phylogénétique à maximum de vraisemblance comparant toutes les séquences disponibles en Ouganda complètes et à couverture élevée.

De nombreuses lignées variantes ont été observées à de basses fréquences et seulement brièvement et peuvent avoir subi une extinction apparente, similaire aux modèles observés au Royaume-Uni et en Écosse, écrivent les chercheurs.

L’équipe d’étude a également constaté que les flambées de SRAS-CoV-2 dans et autour des prisons étaient de la lignée A.23, avec trois changements d’acides aminés (aa) codés dans le domaine S1 exposé de la protéine de pointe (F157L, V367F et Q613H).

Une circulation et une évolution continues de A.23 en Ouganda ont été observées et deux changements supplémentaires dans les épis R102I et P681R ont été observés en décembre 2020 à Kampala; ces SNP définissent la sous-lignée A.23.1.

Cependant, la séquence du virus A.23.1 codait pour 4 ou 5 changements d’acides aminés dans la protéine de pointe plus des changements supplémentaires de protéine dans nsp3, nsp6, ORF8 et ORF9.

Des changements supplémentaires dans les régions sans pointes définissent également les A.23 et A.23.1, y compris nsp3: E95K, nsp6: M86I, 198 L98F, ORF 8: L84S, E92K et ORF9 N: S202N, Q418H. Ces nouvelles lignées peuvent être attribuées depuis la version v2.1.10 de pangolin et la version de données pangoLEARN 2021-02-01.

Fait intéressant, un graphique des changements de nucléotides au fil du temps pour les virus de la lignée A ougandaise a montré un taux d’évolution constant d’environ 2 changements de nucléotides par mois qui a été observé pour le SRAS-CoV-2 tout au long de la pandémie.

Les virus présentent les taux de mutation par paire de bases par génération les plus élevés. Cette étude rapporte l’émergence et la propagation d’une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 de la lignée A (A.23.1) avec de multiples changements protéiques dans tout le génome viral.

L’équipe d’étude prévient que la propagation d’une nouvelle variante avec une transmissibilité et / ou une virulence accrues peut exercer plus de pression sur le système de santé et, en fin de compte, entraîner un taux de mortalité plus élevé. Il existe également un risque que de nouvelles variantes compromettent les vaccins et thérapies actuels, visant à prévenir ou à atténuer la COVID-19, basés sur des souches antérieures.

Il a également été noté par l’équipe d’étude qu’à partir d’un examen des données génomiques du SRAS-CoV-2 de GISAID, il a été observé que les sous-lignées A.23 et A.23.1 circulent désormais dans 12 pays en dehors de l’Ouganda (de Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Océanie); cela indique le mouvement global des variantes nouvellement émergentes.

L’étude souligne également l’importance d’une surveillance génomique rapide des agents pathogènes infectieux et la nécessité de suivre de près l’évolution du virus. Les changements importants observés dans la protéine de pointe qui peuvent avoir un impact sur la transmission, l’infection et la sélection immunitaire sont cruciaux pour comprendre l’évolution du virus et justifient des études supplémentaires sur les conséquences fonctionnelles.

Bien que l’impact clinique de la variante A.23.1 ne soit pas encore clair, il est essentiel de poursuivre une surveillance attentive de cette variante, ainsi qu’une évaluation rapide des conséquences des changements de protéines de pointe sur l’efficacité du vaccin.

Bill Gates et le programme de dépopulation. Robert F.Kennedy Junior demande une enquête

Par Peter Koenig

Publié pour la première fois par GR le 18 avril 2020

Depuis plus de vingt ans, Bill Gates et sa Fondation, la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), vaccinent avant tout les enfants par millions dans les zones reculées des pays pauvres, principalement en Afrique et en Asie. La plupart de leur programme de vaccination a eu des résultats désastreux, provoquant la maladie même (polio, par exemple en Inde) et stérilisant les jeunes femmes (Kenya, avec des vaccins antitétaniques modifiés). Beaucoup d’enfants sont morts. Beaucoup de programmes ont été exécutés avec le soutien de l’OMS et – oui – de l’Agence des Nations Unies chargée de la protection des enfants, l’UNICEF.

La plupart de ces campagnes de vaccination ont été mises en œuvre sans le consentement éclairé des enfants, des parents, des tuteurs ou des enseignants, ni avec le consentement éclairé, ou avec un faux consentement, des autorités gouvernementales respectives. Dans la foulée, la Fondation Gates a été poursuivie par des gouvernements du monde entier, du Kenya, de l’Inde, des Philippines – et plus encore.

Bill Gates a une image étrange de lui-même. Il se considère comme le Messie qui sauve le monde grâce à la vaccination – et à la réduction de la population.

À peu près au moment où le rapport Rockefeller 2010 a été publié, avec son scénario encore plus tristement célèbre de «Lock Step», précisément le scénario dont nous vivons actuellement le début, Bill Gates a parlé lors d’une émission TED en Californie, «Innover to Zero» À propos de l’utilisation de l’énergie.

Il a utilisé cette présentation TED pour promouvoir ses programmes de vaccination, en disant littéralement: «Si nous faisons un très bon travail de vaccination des enfants, nous pouvons réduire la population mondiale de 10% à 15%».

Regardez-le sur YouTube.

Cela ressemble beaucoup à de l’eugénisme.

La vidéo, le premier 6’45’, » La vérité sur Bill Gates et son programme de vaccination désastreux », vous en dira plus.

Lire aussi Agenda mondialiste des vaccins de Gates: un gagnant-gagnant pour les produits pharmaceutiques et la vaccination obligatoire par Robert F Kennedy Jr

Robert F Kennedy Jr, un fervent défenseur des droits de l’enfant et militant anti-vaccination, a lancé une pétition envoyée à la Maison Blanche, appelant à des «enquêtes sur la« Fondation Bill et Melinda Gates» pour faute médicale et crimes contre l’humanité»

«À l’avant-garde, Bill Gates a déclaré publiquement son intérêt à «réduire la croissance démographique »de 10 à 15%, au moyen de la vaccination. Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible d’avoir intentionnellement stérilisé des enfants kényans en utilisant un antigène HCG caché dans les vaccins contre le tétanos». (Extrait du texte de la pétition)

Lien vers la pétition.

Si vous souhaitez signer la pétition, cliquez ici

(Au moment de la rédaction de cet article, la pétition comptait plus de 265 000. Il en faut 100 000 pour une réponse de la Maison Blanche)

Vidéo: Robert F. Kennedy Junior

Robert. F. Kennedy expose le programme de vaccination de Bill Gates

RefrigiWear Insulated … Acheter neuf 110,00 $ (à partir de 05:10 EST – Détails) Maintenant, M. Gates et ses alliés, y compris Big-Pharma, l’OMS, l’UNICEF, Dr. Anthony Fauci, directeur du NIAID / NIH, un proche allié de M. Gates – et bien sûr, Agenda ID2020, proposent de (forcer) vacciner 7 milliards de personnes dans le monde, avec leur concoction d’un vaccin (jusqu’à présent) non testé contre le coronavirus . C’est une aubaine de plusieurs milliards de dollars pour Big Pharma et pour tous ceux qui soutiennent le vaccin. Personne ne saura vraiment ce que contiendra le cocktail vaccinal. Ils ont l’intention de commencer par le Sud global (pays en développement), puis de se déplacer progressivement vers le nord (pays développés).

Attention, il n’est pas nécessaire de recourir à un vaccin pour guérir le virus corona. Il existe de nombreux remèdes:

Le professeur français Didier Raoult, qui est l’un des 5 meilleurs scientifiques mondiaux sur les maladies transmissibles, a suggéré l’utilisation de l’hydroxychloroquine (chloroquine ou Plaquenil), un médicament bien connu, simple et peu coûteux, également utilisé pour lutter contre le paludisme, et cela a montré efficacité avec les coronavirus antérieurs tels que le SRAS. À la mi-février 2020, des essais cliniques dans son institut et en Chine ont déjà confirmé que le médicament pouvait réduire la charge virale et apporter une amélioration spectaculaire. Les scientifiques chinois ont publié leurs premiers essais sur plus de 100 patients et ont annoncé que la Commission nationale chinoise de la santé recommanderait la chloroquine dans ses nouvelles lignes directrices pour traiter Covid-19. (Peter Koenig, 1er avril 2020)

Soyez conscients, éveillés, alertes et avertis.

