Vous pensez que le vaccin d’Oxford est sûr? – Publication de la 2e mise à jour du gouvernement sur les effets indésirables des vaccins Covid!

Nous vous avons dit la semaine dernière comment le gouvernement britannique avait publié un rapport mettant en évidence les effets indésirables des vaccins Pfizer et Oxford / Astrazeneca. Le rapport couvrait les données entrées dans le système de carte jaune de la MHRA du 9 décembre 2020 au 24 janvier 2021. Le gouvernement britannique a depuis publié une deuxième édition du rapport jusqu’au 31 janvier 2021, et les choses ne se sont pas améliorées.

Dans le rapport précédent, nous vous avons expliqué comment le taux de réactions indésirables aux vaccins Covid équivaut à 1 personne sur 333. Eh bien, nous sommes désolés de signaler (mais pas surpris) que le taux a maintenant augmenté. Le taux équivaut désormais à 1 personne sur 250 souffrant de réactions indésirables aux vaccins Covid.

La dernière fois que nous vous avons parlé de certains des principaux effets indésirables du vaccin Pfizer, il s’agissait de 5 personnes devenant aveugles, 21 personnes souffrant de lésions cérébrales, 4 fausses couches, 7 cas de mort subite et au total 107 cas mortels. (Voir notre précédent rapport ici)

Eh bien, cette fois, nous avons décidé de jeter un coup d’œil à certaines des réactions indésirables les plus graves au vaccin Oxford / Astrazeneca (vous pouvez voir le rapport du gouvernement ici), et voici ce que nous avons trouvé …

Le vaccin d’oxford est un «vaccin à vecteur viral». L’information génétique à l’intérieur d’un vaccin à vecteur viral comme ChAdOx1 est de l’ADN plutôt que de l’ARN. Cet ADN est un court morceau linéaire d’ADN double brin qui contient les gènes viraux avec le gène de la protéine de pointe. Le vecteur viral infecte d’abord la cellule puis délivre cet ADN au noyau cellulaire. La cellule peut ensuite traduire les gènes viraux (ADN) en ARNm en utilisant la même ARN polymérase qu’elle utilise pour nos propres gènes. Après la traduction, l’ARNm est marqué afin de pouvoir quitter le noyau et être transformé en protéine de pointe par la machinerie cellulaire.

Donc, si vous pensiez que le vaccin d’Oxford n’utilisait pas également la technologie d’ARNm, vous vous êtes trompés.

Au 31 janvier 2021, à peine 26 jours après l’administration de la première dose du vaccin d’Oxford au Royaume-Uni, 40 cas d’acouphènes et 41 cas de vertige ont été signalés au programme MHRA Yellow Card comme effets indésirables.

L’acouphène se produit lorsque vous ressentez des sifflements ou d’autres bruits dans l’une ou les deux oreilles. Le bruit que vous entendez lorsque vous avez des acouphènes n’est pas causé par un son externe, et les autres ne peuvent pas l’entendre.

Le vertige est la sensation que vous, ou l’environnement qui vous entoure, bouge ou tourne. Cette sensation peut être à peine perceptible ou si grave que vous avez du mal à garder votre équilibre et à faire les tâches quotidiennes.

Les effets secondaires pas très agréables sont-ils? Mais ils ne sont pas aussi graves que les 5 effets indésirables signalés de surdité et 1 effet indésirable signalé de surdité soudaine. Nous savons que les personnes qui ont reçu le vaccin d’Oxford jusqu’à présent sont les plus de 70 ans. Pendant près de 12 longs mois, ils ont été isolés de leurs familles et incapables d’entendre les rires de leurs petits-enfants. Pouvez-vous imaginer ce qu’ils doivent ressentir maintenant, sachant qu’ils n’auront plus jamais la chance de l’entendre?

Le prochain effet indésirable signalé que nous vous signalons concerne un assez grand nombre de patients. Au total, au 31 janvier 2021, 141 cas de «tachycardie» ont été signalés. «Qu’est-ce que la tachycardie?», Nous vous entendons demander.

Eh bien, si vous souffrez de tachycardie, votre rythme cardiaque peut ressembler à un pouls fort dans votre cou ou à un battement palpitant et accéléré dans votre poitrine. Vous pouvez également ressentir une gêne dans la poitrine, une faiblesse, un essoufflement, un évanouissement, de la sueur ou des étourdissements. La tachycardie est une affection dans laquelle votre cœur bat soudainement beaucoup plus rapidement que la normale et peut entraîner des complications, telles qu’une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Il y a également eu 6 cas signalés d ’« arrêt cardiaque », également appelé crise cardiaque. Malheureusement, 3 d’entre eux ont entraîné des décès. Au total, le vaccin expérimental Oxford / Astrazeneca a entraîné 406 effets indésirables entraînant des troubles cardiaques et 6 décès associés.

Nous vous avons dit dans notre précédent rapport comment le vaccin Pfizer avait rendu 5 personnes aveugles. Eh bien, nous sommes désolés de signaler que l’injection d’Oxford a été bien pire. Au 31 janvier 2021, 8 personnes au total étaient aveugles, 15 étaient malvoyantes et 53 souffraient d’une vision trouble. Un total de 456 troubles oculaires ont été signalés comme réactions indésirables au vaccin d’Oxford, mais aucun d’entre eux n’a entraîné de décès. Mais est-ce un sort pire que la mort alors que ces personnes n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis près d’un an et ne reverront plus jamais leur visage grâce à un vaccin expérimental?

Ensuite, nous sommes tombés sur un effet secondaire qui pourrait préoccuper de nombreuses personnes qui envisagent de se procurer un vaccin expérimental qui pourrait ou non les protéger contre un virus qui tue statistiquement moins de 0,2% de ceux qu’il infecte et même alors que la majorité sont âgés de plus de 85 ans. Un total de 28 personnes ont jusqu’à présent souffert d’une langue enflée grâce au vaccin d’Oxford. Jusqu’à présent, cela n’a entraîné aucun décès. Mais le fait qu’une langue enflée puisse entraîner des difficultés respiratoires majeures en limitant l’apport d’oxygène à vos poumons signifie que ce n’est qu’une question de temps avant de commencer à voir des décès dus à cet effet secondaire.

La dernière fois, nous vous avons également expliqué comment le vaccin Pfizer avait entraîné 21 «accidents vasculaires cérébraux» qui avaient entraîné 1 décès. Eh bien, le vaccin d’Oxford évalue le nombre d’accidents vasculaires cérébraux, mais malheureusement, il est pire lorsqu’il s’agit de l’accident cérébrovasculaire causant la mort.

Un accident vasculaire cérébral est la mort subite de certaines cellules cérébrales en raison d’un manque d’oxygène lorsque le flux sanguin vers le cerveau est altéré par le blocage ou la rupture d’une artère cérébrale. Un accident cérébrovasculaire est également appelé accident vasculaire cérébral.

Une autre réaction indésirable très rapportée au vaccin Oxford / Astrazeneca est les siezures. Du 4 janvier 2021 au 31 janvier 2021, 40 cas de «saisie» ont été signalés au système de carte jaune de la MHRA.

Une crise est une explosion d’activité électrique incontrôlée entre des cellules cérébrales (également appelées neurones ou cellules nerveuses) qui provoque des anomalies temporaires du tonus ou des mouvements musculaires (raideur, contractions ou mollesse), des comportements, des sensations ou des états de conscience. Les symptômes d’une crise grave comprennent des secousses violentes et une perte de contrôle.

Les prochains effets indésirables nous mettent vraiment en colère et sommes bouleversés.

La ligne du gouvernement et de la MHRA sur l’administration du vaccin d’Oxford aux femmes enceintes est la suivante:

«Le vaccin ne doit être envisagé pour une utilisation pendant la grossesse que lorsque les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et le bébé. Les femmes doivent discuter des avantages et des risques du vaccin avec leur professionnel de la santé et prendre une décision commune en fonction des circonstances individuelles.»

La raison de cette ligne est que le vaccin d’Oxford n’a fait absolument aucune recherche pour savoir si leur vaccin expérimental est sans danger pour les femmes enceintes.

C’est pourquoi nous sommes désolés de signaler que 3 cas de fausse couche ont été signalés en raison de l’administration du vaccin Oxford à des femmes enceintes. La question est est-ce que ces femmes ont reçu toutes les informations pertinentes afin de prendre une décision éclairée? Nous en doutons.

Au total, 42 649 réactions indésirables au vaccin Oxford / Astrazeneca ont été signalées. Malheureusement, sur ceux-ci 90 ont abouti à des issues fatales. Ce sont 90 personnes qui sont allées prendre un vaccin expérimental qui, selon elles, les protégera contre un virus qui tue moins de 0,2% de ceux qu’il infecte et qui sont malheureusement décédés à cause du vaccin.

À la suite du vaccin Oxford / Astrazeneca, les gens perdent leur audition, deviennent aveugles, souffrent de lésions cérébrales, de coups, de crises cardiaques, de crises d’épilepsie et meurent malheureusement. C’est pourquoi il est très préoccupant qu’ils soient sur le point de commencer des essais sur «l’efficacité» de ce vaccin chez les enfants, et demandent à des enfants aussi jeunes que 6 ans de se porter volontaires (voir ici).

Nous terminerons à nouveau en vous rappelant la ligne du gouvernement qui explique tous ces terribles effets secondaires des vaccins Covid –

«Une proportion élevée de personnes vaccinées dans le cadre de la campagne de vaccination jusqu’à présent sont très âgées, dont beaucoup souffriront également de problèmes de santé préexistants. L’âge avancé et les maladies sous-jacentes chroniques augmentent la probabilité que des événements indésirables coïncidentes se produisent, en particulier compte tenu des millions de personnes vaccinées. Il est donc important que nous examinions attentivement ces rapports pour distinguer les effets secondaires possibles d’une maladie qui se serait produite indépendamment de la vaccination.

Si seulement ils pouvaient appliquer cette même logique aux décès enregistrés dans les 28 jours suivant un test positif pour le SRAS-CoV-2. Alors nous ne serions pas dans le désordre dans lequel nous sommes aujourd’hui.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson laisse glisser que les vaccins CV-19 sont en fait un virus!

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON FAIT GLISSER QUE LES VACCINS CV-19 SONT RÉELLEMENT UN VIRUS.

Ces VACCINS contiendront un virus de la grippe, c’est la vraie raison pour laquelle les VACCINS CV-19 doivent être stockés à moins 70 degrés, qui est également exactement la même température à laquelle les virus de la grippe sont stockés. Il se peut très bien qu’ils planifient une grippe raz-de-marée dans ces premiers vaccins, puis le blâmer sur les anti-vaxers ..

https://www.bitchute.com/embed/notkrDSJ2Tow/

https://beforeitsnews.com/christian-news/2021/02/british-pm-boris-johnson-lets-slip-that-the-cv19-vaccines-are-actually-a-virus-bolshevik-commies-in-the-white-house-the-force-behind-the-noahide-decapitation-laws-coming-soon-to-a-neighbourhood-nea-2593707.html

Le tueur Gates exposé comme un psychopathe dangereux !! Regardez le documentaire!

BILL GATES EXPOSÉ COMME PSYCHOPATHE DANGEREUX

Plusieurs voyages sur l’île d’Epstein – Lien vers des vidéos de sexe et de meurtre d’enfants. Le vaccin Covid-19 est la marque de la bête et le tueur Gates est la bête 666.

Le vaccin modifiant l’ADN de l’ARN messager est le premier du genre et n’a même pas été testé sur les animaux. Les humains sont utilisés comme cobayes. Le taux de récupération de Covid est de 99,997%.

https://www.brighteon.com/9a884547-80a0-4f78-afd3-fb2f93640bec

La grande réinitialisation – présentée par Bill et Melinda Gates

Maintenant que Bill Gates et son réseau ont ravagé les moyens de subsistance de la population mondiale (mis à part les conséquences sanitaires paralysantes des vaccins toxiques dont il parraine et profite) et ont provoqué, sous la forme du «problème», un effondrement de l’économie mondiale en lançant sa fausse pandémie prévue, lui et son groupe de futurs faiseurs aux vues similaires sont prêts à offrir la «solution».

Pour ceux d’entre nous qui recherchent la cabale, ces plans ne sont rien de nouveau et leurs mouvements sont faciles à anticiper car ils cachent tout à la vue de tous.

Le Nouvel Ordre Mondial est destiné à renaître des cendres de l’Ancien Ordre Mondial et il est depuis longtemps prévu que l’Ancien Ordre Mondial soit détruit par une crise économique mondiale délibérément conçue. Il s’agit d’un problème-réaction-solution classique.

Problème-Réaction-Solution (PRS) (Latin: Ordo ab Chao – Order out of Chaos) est un système de contrôle de l’esprit de masse. Elle est également appelée «dialectique hégélienne» du philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Le PRS est utilisé pour imposer des changements à une population qu’ils rejetteraient autrement. Ceci est accompli en créant d’abord un problème tel qu’une fausse pandémie ou une attaque terroriste, suivi par la fabrication d’une réaction en tirant parti du contrôle des récits traditionnels (réseaux de diffusion ou médias sociaux) en se concentrant uniquement sur le côté du problème que vous voulez contrôler, puis enfin proposer une solution comme une remise à zéro économique globale et la mise en place d’un contrôle tyrannique couplé à une surveillance perpétuelle.

Quelle est, vous demandez-vous, la solution à la crise économique causée par la fausse pandémie? C’est certainement ce que les futurs décideurs ont l’intention de discuter lors du double sommet connu sous le nom de The Great Reset qui doit être convoqué par le Forum économique mondial!

Suivant à l’ordre du jour: la grande fraude à la réinitialisation

Bill Gates a effectué plusieurs voyages sur l’île Orgy d’Epstein, des liens avec le sexe d’enfants et le porno meurtrier découverts

Publié le 2 août 2020 par État de la nation

BILL GATES UN PSYCHOPATH DANGEREUX

Soumis par Harold Saive

– plusieurs voyages de Gates sur l’île d’Epstein

– Lien vers VIDÉOS PORNO ENFANT SEXE ET MEURTRE.

– Horreurs du vaccin Covid-19

– Rôle de Gates et Fauci dans Engineered Covid Pandemic

– Grande réinitialisation économique et chute de l’économie mondiale

Gates, son énorme richesse et son influence dans les agences de santé mondiales ne fonctionnent pas différemment d’un État terroriste déployant le bio-terrorisme, à peine déguisé en vaccin.

La grande réinitialisation – présentée par Bill et Melinda Gates

Cliquez ici

COVID19, la grande réinitialisation et la nouvelle norme

Les liens vers des publications antérieures fortement censurées comme BIN ne présenteront rien qui va à l’encontre de la ligne du parti juif Edomite et supprime le message. Il y a beaucoup plus d’articles sous «Plus d’histoires» ci-dessus, car j’ai récemment commencé à lier mes articles ci-dessous.

La synagogue khazarienne de Satan Film complet! Doit voir les vidéos !! Révélation 2: 9 & 3: 9.

/christian-news/2020/12/the-khazarian-synagogue-of-satan-full-movie-must-see-videos-revelation-29-39-2591192.html

Bill Gates appelle son vaccin Covid-19 la «solution finale». Preuve du génocide planifié de la race blanche par stérilisation. J’ai trouvé le livre écrit sur la «solution finale». Tu seras surpris! Excellentes vidéos!

/ eu / 2020/12 / bill-gates-appelle-son-vaccin-covid-19-la-solution-finale-preuve-du-génocide-planifie-de-la-race-blanche-par la stérilisation-trouvée -le-livre-écrit-sur-la-solution-finale-2665098.html

Scientifique lié au coronavirus de Wuhan, au test Covid-19, à Bill Gates et au «Fact Checker» de Facebook. Ali, la fille de Fauci, travaille sur Twitter. Pourquoi Zuckerberg n’ira pas en prison. Super vidéos!

/ prophecy / 2020/12 / scientifique-lié-au-coronavirus-wuhans-covid-19-test-bill-gates-et-facebook-fact-checker-faucis-fille-ali-travaille-sur-twitter-pourquoi-zuckerberg -ne-ira-pas-en-prison-super-vidéos-2516320.html

Avertissement: Dr Francis Boyle: «Bioweapon» MRNA ADN Les vaccins qui changent violent le code de Nuremberg contre la cruauté! Les personnes âgées sont considérées comme des mangeurs inutiles et seront d’abord nourries aux Lions comme Daniel sauf que cette fois-ci, elles seront mangées, en tenue de prison et tout! Super vidéo!

/christian-news/2020/12/warning-dr-francis-boyle-bioweapon-mrna-dna-changing-vaccines-violate-nuremburg-code-against-cruelty-the-elderly-are-considered-useless-eaters-and-will-be-fed-to-the-lions-first-like-daniel-e-2591158.html

Killer Gates dit aux téléspectateurs d’ignorer les effets secondaires menaçant la vie de son nouveau vaccin Coronahoax! Super vidéos!

/prophecy/2020/12/killer-gates-tells-viewers-to-ignore-life-threatening-side-effects-of-his-new-coronahoax-vaccine-great-videos-2516305.html

Le Dr Lorraine Day discute de la santé, du canular Covid, de la vérité sur les vaccins et des lois Noahide qui arriveront bientôt dans votre ville! Grande interview du 7 juin 2020 (vidéo)!

/ prophecy / 2020/12 / dr-lorraine-day-discute-de-la-sante-le-canular-covid-la-verite-sur-les-vaccins-et-les-lois-noahides-arrive-dans-votre-ville-bientot-super -juin-7-2020-interview-video-2516290.html

Entretien avec le Dr Lorraine Day sur le canular Corona et comment il est utilisé pour nous museler et nous asservir avant que nous ne soyons acheminés vers les camps de la FEMA. Grande vidéo pour les personnes qui veulent connaître la vérité!

/ prophecy / 2020/12 / dr-lorraine-day-interview-on-the-corona-hoax-and-how-it-is-being-used-to-museler-nous-et-asservir-nous-avant- -nous-étant-transportés-aux-camps-fema-super-vidéo-pour-les-gens-qui-veulent-connaître-la-vérité-2516285.html

Des documents gouvernementaux révèlent un plan pour «modifier l’évolution» avec la nanotechnologie et l’élément eugénique à la politique COVID-19

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (14/02/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

