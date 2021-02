Le laboratoire controversé chinois de Wuhan a obtenu un brevet pour que Bat Cages mène des expériences secrètes sur le virus quelques mois seulement avant l’épidémie de COVID-19. Le brevet a également examiné les méthodes de transmission du SRAS-CoV, y compris la transmission interspécifique.

Alors que le scientifique britannique de l’équipe de l’OMS enquêtant sur l’origine du [virus de la (Coronavirus Desease 2019)] COVID-19 a nié les rapports de fuite de virus du laboratoire de Wuhan qui était prévu pour la reproduction d’animaux pour des expériences virales; la découverte de cages à chauves-souris secrètes a accru la suspicion du rôle de la Chine dans la pandémie mondiale.

Selon les rapports, le laboratoire chinois au milieu de la controverse a reçu un brevet pour des cages pour contenir des chauves-souris vivantes quelques mois seulement avant la propagation du coronavirus.

Cela fait suite à des rapports suggérant que l’OMS crédite les théories soutenant l’entrée du virus en Chine via la viande congelée. L’équipe de l’OMS avec des scientifiques d’origine britannique Peter Daszak a soutenu les affirmations de Pékin.

Cependant, le conseiller de l’OMS, Jamie Metzl lui-même a finalement admis que leur enquête COVID-19 dans l’Institut de virologie de Wuhan pour l’origine du coronavirus avait en fait été menée par les autorités chinoises et non par les enquêteurs de l’OMS.

Pendant ce temps, The Mail a découvert la demande de brevet, ce qui suggère qu’en juin 2018, l’Institut de virologie de Wuhan a déposé un brevet pour les cages d’élevage de chauves-souris.

Il permet la culture et l’élevage de chauves-souris pour l’étude des virus dans des conditions artificielles.

Le brevet découvert par The Mail indique l’octroi d’un brevet en janvier 2019, à peine onze mois avant le premier cas de coronavirus signalé à Pékin.

De plus, les premiers cas ont éclaté à quelques kilomètres de l’institut.

Le journal a également découvert un brevet déposé par le WIV en octobre 2020 relatif aux options d’élevage artificiel de la chauve-souris sauvage.

Le brevet a également examiné les méthodes de transmission du SRAS-CoV, y compris la transmission interspécifique.

La discussion sur la transmission du virus des chauves-souris aux humains et aux autres animaux a soulevé le chaos des gens dans le monde entier.

Le brevet énonce également explicitement la méthode d’élevage des chauves-souris pour alimenter les expériences scientifiques.

Le gouvernement chinois continue de fonctionner dans le secret, ce qui rend difficile d’établir si les brevets sont entrés en pratique ou non.

Mais, selon l’une des biographies en ligne des travaux du laboratoire, cela indique que les chercheurs peuvent garder douze chauves-souris et douze cages de furets.

Les chercheurs qui ont déposé le brevet ont une expérience de travail dans le WIV depuis plus de dix ans, y compris un scientifique étudiant les coronavirus chez les chauves-souris.

En outre, les services de renseignement américains soulignent le dépôt du brevet par le laboratoire de Wuhan pour un dispositif spécifique destiné à traiter les blessures causées lors du travail dans un laboratoire de biosécurité.

Cela coïncide avec le moment (novembre 2019) où les services de renseignement américains soupçonnent l’épidémie de virus au laboratoire.

Au lieu d’une évaluation transparente, l’OMS a été critiquée pour avoir publié des déclarations exonérant la Chine de la responsabilité de la propagation du coronavirus.

Des scientifiques comme M. Daszak ont ​​publié des déclarations et des tweets absous la Chine sur la base des entretiens avec le personnel de WIV.

Le laboratoire a des liens étroits avec l’armée chinoise. Ainsi, toute équipe d’investissement doit prendre la déclaration des scientifiques du laboratoire avec une pincée de sel.

Au lieu de cela, M. Daszak et son équipe ont balancé leur poids derrière le gouvernement chinois.

De nombreux scientifiques du monde entier ont fermement condamné la déclaration de M. Daszak, qui a reçu un financement du gouvernement chinois pour ses recherches précédemment arrêtées sur les virus des chauves-souris.

De plus, la personne qui a dissimulé ces expériences biologiques et orchestré le mythe de l’origine naturelle du [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19 est Peter Daszak lui-même.

Les e-mails obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant «les théories du complot suggérant que la COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a en fait été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance où Peter Daszak est le Président.

Comme rapporté par GreatGameIndia l’année dernière, les autorités chinoises ont supprimé 300 études sur Batwoman Shi Zhengli du laboratoire top secret de Wuhan liées aux origines de la COVID-19. Les détails de plus de 300 études, y compris de nombreuses études sur les maladies qui passent des animaux aux humains, ne sont plus disponibles.

L’année dernière, un groupe de médias basé à Pékin, Caixin, a publié un rapport choquant selon lequel la Commission provinciale de la santé et de la médecine du Hubei avait ordonné la destruction d’échantillons de coronavirus.

Il y a cinq ans, la société de médias publique italienne, Rai – Radiotelevisione Italiana, a dévoilé ces expériences chinoises sur les virus.

La vidéo, qui a été diffusée en novembre 2015, montrait comment des scientifiques chinois menaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS que l’on pense être un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, se demandant si cela valait le risque afin de pouvoir modifier le virus pour compatibilité avec les organismes humains.

Dans COVID-19 Files – l’enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus, nous explorons les sources du nouveau coronavirus dans cinq domaines principaux, y compris l’enquête épidémiologique, la comparaison de gènes viraux, la recherche sur les infections interspécifiques, les principaux «hôtes intermédiaires» et les résultats sur le laboratoire Wuhan P4, pour offrir aux lecteurs une perspective profonde et complètement scientifique.

Commentaire de :

Heidi Marie Rodriguez-Preston

L’expérience de gain de fonctionnement du Dr Faucis au laboratoire wu han ne doit pas être négligée en 2014… alors que nous pointons du doigt….

«Résumé du GOF 2014): DESCRIPTION (fournie par le candidat): Ce projet examinera le risque d’émergence future du coronavirus (CoV) de la faune à l’aide d’enquêtes approfondies sur le terrain à travers l’interface homme-faune en Chine, la caractérisation moléculaire des nouveaux CoV et de l’hôte gènes de domaine de liaison aux récepteurs, modèles mathématiques de transmission et d’évolution, et études en laboratoire in vitro et in vivo de la gamme d’hôtes. Les CoV zoonotiques constituent une menace importante pour la santé mondiale, comme l’a démontré l’émergence du coronavirus pandémique du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) en Chine en 2002 et l’émergence récente et en cours du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Les chauves-souris semblent être le réservoir naturel de ces virus, et des centaines de nouveaux chauves-souris-CoV ont été découverts au cours des deux dernières décennies. Les chauves-souris et d’autres espèces sauvages sont chassées, commercialisées, dépecées et consommées à travers l’Asie, créant une interface homme-faune à grande échelle et un risque élevé d’émergence future de nouveaux CoV. Ce projet vise à comprendre quels facteurs augmentent le risque d’apparition du prochain CoV chez l’homme en étudiant la diversité du CoV dans un réservoir zoonotique critique (chauves-souris), sur des sites à haut risque d’émergence (marchés de la faune) dans un hotspot de maladies émergentes (Chine). Les trois objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants: 1. Évaluer le potentiel de débordement du CoV aux interfaces homme-faune à haut risque en Chine. Cela comprendra la quantification de la nature et de la fréquence des contacts que les gens ont avec les chauves-souris et d’autres animaux sauvages; dépistage sérologique et moléculaire des personnes travaillant sur les marchés humides et fortement exposées à la faune; dépistage des chauves-souris capturées dans la nature et échantillonnées sur le marché de plus de 30 espèces pour les CoV à l’aide de tests moléculaires; et la caractérisation génomique et l’isolement de nouveaux CoV. 2. Développer des modèles prédictifs du risque d’émergence du CoV des chauves-souris et de la gamme d’hôtes. Une approche de modélisation combinée comprendra des analyses phylogénétiques des récepteurs de l’hôte et de nouveaux gènes CoV (y compris les domaines de liaison aux récepteurs fonctionnels); un modèle écologique et évolutif fusionné pour prédire la gamme d’hôtes et le partage viral; et des modèles matriciels mathématiques pour examiner la dynamique de l’évolution et de la transmission. 3. Tester les prédictions de la transmission inter-espèces du CoV. Des modèles prédictifs de la gamme d’hôtes (c’est-à-dire le potentiel d’émergence) seront testés expérimentalement en utilisant la génétique inverse, des tests de liaison aux pseudovirus et aux récepteurs, et des expériences d’infection virale sur une gamme de cultures cellulaires de différentes espèces et de souris humanisées.

Énoncé de pertinence pour la santé publique:

PERTINENCE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE: La plupart des virus humains émergents proviennent de la faune et représentent une menace importante pour la santé publique mondiale et la biosécurité – comme l’ont démontré la pandémie de coronavirus du SRAS de 2002-03 et une épidémie de type SRAS en cours au Moyen-Orient. Ce projet cherche à comprendre quels facteurs permettent aux coronavirus animaux d’évoluer et de pénétrer dans la population humaine en étudiant la diversité des virus dans un groupe critique d’animaux (chauves-souris), un site à haut risque d’émergence (marchés de la faune) dans un hotspot de maladies émergentes (Chine ).

Catégorie de dépenses des NIH:

Biotechnologie; Maladies infectieuses émergentes; La génétique; Maladies infectieuses

Conditions du projet:

Affecter; Animaux; Asie; Obligatoire; Des sites de liaison; Essai biologique; la biosécurité; Échantillon de sang; Techniques de culture cellulaire; Ligne cellulaire; Cellules; Protéines chimériques; Chine; Chiroptères; Clinique; Coronavirus; récepteur de coronavirus; Données; Dipeptidyl-peptidase IV; Maladie; Écosystème; Épidémie; Évolution; Exposition à; domaine d’étude; Fréquences; Avenir; Genbank; Les gènes; Génétique; Recombinaison génétique; Variation génétique; Génomique; la santé mondiale; risque élevé; Humain; étude de la population humaine; Virus humain; amélioré; In vitro; test in vitro; in vivo; Infection; intérêt; Entretien; Enquête; Étude de laboratoire; La vie; Les mammifères; Commercialisation; modèle mathématique; Moyen-Orient; La modélisation; Moléculaire; Mus; mutant; La nature; roman; Exposition professionnelle; maladie pandémique; Modèle; Analyse phylogénétique; Phylogénie; clonage positionnel; modélisation prédictive; Les primates; Traiter; Biens; Santé publique; pertinence pour la santé publique; récepteur; liaison au récepteur; Étude de recherche; respiratoire; Risque; Rural; Échantillonnage; Coronavirus du SRAS; dépistage; Sérologique; Syndrome respiratoire aigu sévère; Placer; Asie du Sud-Est; Syndrome; Système; Essai; trait; processus de transmission; Viral; Virus; Maladies virales; Travailler.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia