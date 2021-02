L’Afrique du Sud restitue 1 million de doses de vaccin COVID-19 au Serum Institute

L’Afrique du Sud a mené un essai clinique qui a montré que les vaccins du Serum Institute offrent une protection minimale contre la souche de coronavirus active dans le pays, après quoi l’Afrique du Sud a arrêté son programme de vaccination contre le [virus de la] COVID-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019]. En raison de cette découverte, l’Afrique du Sud a maintenant décidé de renvoyer environ 1 million de doses de vaccin au Serum Institute. Ces doses ont été fournies à l’Afrique du Sud début février.

L’Afrique du Sud avait arrêté le programme de vaccination COVID-19 d’AstraZeneca Oxford après que les résultats décevants des données des essais aient montré qu’il offrait une protection minimale contre les infections légères à modérées causées par la variante dominante du coronavirus du pays.

Le Serum Institute of India avait récemment fourni 1 million de doses de son vaccin COVID-19 à l’Afrique du Sud et était sur le point d’envoyer 5 autres doses de Lakh dans les semaines à venir.

Selon le ministre sud-africain de la Santé, le vaccin AstraZeneca offrait une protection minimale contre la variante du coronavirus 501Y.V2 qui est dominante en Afrique du Sud.

Cela a été conclu par les données tirées de l’étude menée par l’Université sud-africaine du Witwatersrand et l’Université d’Oxford.

Le ministre sud-africain de la Santé a en outre déclaré qu’ils pourraient vendre les doses de vaccins.

[Quand un vaccin ou n’importe quel produit n’est pas efficace, on ne refile pas à d’autres, car d’autres effets cachés peuvent induire des effets négatifs encore voilés, étant donné donné que sur le moyen et long terme existe a un flou scientifique total. Il s’agit là de la santé des individus et de la pérennité des humains, en particulier des africains. En voulant d’une certaine manière couvrir les défauts des fabricants et concepteurs, l’Afrique du Sud et les dirigeants africains qui s’y engagent sont-ils prêts à assumer les dommages plus tard? JDDM – MIRASTNEWS].

Anban Pillay, directeur général adjoint du ministère de la Santé, a déclaré à Reuters:

«Les doses vont être partagées avec les pays du continent… via l’UA (Union africaine)», a déclaré Pillay, ajoutant que le pays cherchait à récupérer l’argent dépensé pour les vaccins mais n’avait pas compris comment cela se passerait en pratique.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, la Suisse a rejeté le vaccin COVID-19 AstraZeneca Oxford en raison du manque de données suffisantes.

Swissmedic, l’autorité suisse pour les médicaments et les dispositifs médicaux, a déclaré: «Les données actuellement disponibles ne suggèrent pas une décision positive concernant les avantages et les risques.»

De nombreux pays européens ont décidé de ne pas utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans. Cette décision a également été prise en raison du manque de données disponibles sur son efficacité chez les personnes âgées.

Selon un rapport de la Commission permanente allemande de vaccination, le vaccin COVID-19 Oxford-AstraZeneca n’est efficace que 8% chez les personnes de plus de 65 ans.

Selon une nouvelle enquête, plus de la moitié des Américains ne veulent pas du vaccin COVID-19. L’étude s’est également penchée sur les préoccupations des personnes réticentes à recevoir les vaccins, 68% des personnes se disant préoccupées par les effets à long terme des vaccins.

Notre avis

Les laboratoires continuent d’étudier pour rendre les virus plus virulents et faire accepter les vaccins, nous l’avions averti, d’où l’objet de la censure sur les médias mainstream, l’internet et les médias sociaux et les attaques cybernétiques, ainsi que l’opacité dans toutes les étapes de la ‘vaccination anti-COVID’ pour vérification des faits, y compris les chiffres des effets secondaires dans les court, moyen et long termes. Nécessité impérieuse si l’on veut que la vérité transparaisse d’une enquête internationale pluridisciplinaire inclusive diligentée par l’ONU, complètement indépendante et faite en priorité avec la plus grande célérité à l’OMS, chez Bill GATES et institutions affiliées et la Fondation Bill & Melinda Gates, les USA, la Chine, la Grande-Bretagne et leurs alliés sur l’origine du SRAS-CoV-X de la COVID-XY et de l’opportunité, la qualité, la sûreté et la sécurité des vaccins COVID-XY. JDDM – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le règlement de la Cour de La Haye sur le verrouillage de la COVID-19 imposé par le gouvernement néerlandais n’avait aucune base légale

La Cour de La Haye a jugé que le verrouillage e la COVID-19 imposé par le gouvernement néerlandais n’avait aucune base légale et qu’il était illégal. Cependant, la cour d’appel néerlandaise a annulé la décision dans les heures qui ont ordonné au gouvernement de lever immédiatement la mesure «illégitime». Les juges d’appel ont soutenu qu’ils voulaient éviter ce qu’ils ont appelé un «effet yo-yo», faisant référence à la confusion du public quant à savoir si le couvre-feu était toujours en vigueur.

Le gouvernement néerlandais soutenait le couvre-feu de la pandémie COVID-19. Cependant, le tribunal de La Haye a écarté toute forme de base légale pour ce couvre-feu.

Par conséquent, il a demandé au gouvernement néerlandais de lever le couvre-feu.

Le gouvernement néerlandais a imposé un couvre-feu en vertu des dispositions de la loi sur les pouvoirs extraordinaires de l’autorité civile.

Cette loi est en quelque sorte une loi d’urgence qui donne à l’État le droit de contourner le processus législatif pour imposer un couvre-feu, mais seulement en cas de «circonstance très urgente et exceptionnelle».

Cependant, selon le tribunal de La Haye, ce n’était pas le cas dans ce scénario.

«Le juge de première instance a jugé que l’introduction du couvre-feu n’impliquait pas l’urgence particulière requise pour pouvoir faire usage de la [loi]», a poursuivi la Haye, notant que le gouvernement avait eu le temps de discuter d’un tel couvre-feu au préalable, avant de décider que «l’utilisation de cette loi pour imposer un couvre-feu n’est pas légitime».

Le couvre-feu est considéré comme une violation du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée et limite (indirectement), entre autre, le droit à la liberté de réunion et de manifestation.

Après l’imposition du couvre-feu par le gouvernement néerlandais, les citoyens ont été tenus de rester chez eux entre 21 heures et 4h30.

Les citoyens ne peuvent sortir pendant cette période qu’en cas d’urgence, de travail essentiel, pour demander une assistance médicale ou s’ils ont une excuse valable. S’ils n’avaient pas de raison valable, ils recevraient une amende en conséquence.

Un groupe connu sous le nom de Virus Truth Foundation avait déposé une plainte devant le tribunal de La Haye.

La Virus Truth Foundation a fait valoir que ce couvre-feu était une violation des droits de l’homme et de la constitution néerlandaise.

En raison de ce couvre-feu, les gens ont été confrontés à des émeutes qui ont causé d’importants dégâts matérialistes, des pillages, des affrontements avec la police et un grand nombre d’arrestations.

Cependant, une cour d’appel néerlandaise a relancé le couvre-feu Covid-19 dans le pays quelques instants avant son entrée en vigueur, annulant une décision rendue quelques heures plus tôt ordonnant au gouvernement de lever immédiatement la mesure «illégitime».

Un comité d’appel de trois juges a accordé une injonction d’urgence à la suite d’une demande du gouvernement néerlandais mardi, acceptant d’annuler l’ordonnance antérieure d’un tribunal inférieur de mettre fin au couvre-feu nocturne, a rapporté DW.

La décision est intervenue quelques instants avant l’entrée en vigueur du couvre-feu de 21 heures, les juges programmant une audience complète sur sa légalité pour vendredi.

Les juges d’appel ont fait valoir qu’ils voulaient éviter ce qu’ils ont appelé un «effet yo-yo», se référant à la confusion publique quant à savoir si le couvre-feu était toujours en vigueur, ajoutant que «dans ce cas, les intérêts de l’État pèsent plus que ceux de Virus Truth.», Le groupe d’activistes qui a porté la plainte initiale contre le couvre-feu devant les tribunaux – également connu sous son nom néerlandais, Viruswaarheid.

Dans une décision similaire, un tribunal allemand a déclaré que les verrouillages COVID19 imposés par le gouvernement étaient inconstitutionnels.

Récemment, il a été révélé que le ministère allemand de l’Intérieur avait engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus afin de justifier un verrouillage strict, selon de nombreux échanges de courriers électroniques obtenus par un groupe d’avocats dans le cadre d’un litige juridique.

Un procès majeur a également été intenté contre le Premier ministre du Danemark pour des restrictions strictes de COVID-19 et pour avoir tué près de 17 millions de visons.

L’année dernière, un juge fédéral américain a jugé les restrictions de coronavirus en Pennsylvanie inconstitutionnelles.

Même les experts de la santé belges ont demandé une enquête sur l’OMS pour avoir simulé une pandémie.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, un tribunal de trois juges au Pérou a statué que la pandémie COVID-19 avait été déclenchée par les milliardaires Bill Gates, George Soros et Rockefeller.

Dans le passé en 2010, l’OMS a été surprise en train de simuler une pandémie et a été forcée d’admettre que sa méthodologie de mesure de la viralité ou de la propagation de la maladie, au lieu de sa gravité, était incorrecte.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La Commission européenne commande plusieurs centaines de millions de doses de vaccin

Depuis des semaines, les médias et la politique sont enthousiasmés par la prétendue pénurie de vaccins dans l’UE. La Commission européenne a maintenant réagi et commandé à nouveau de grandes quantités de vaccins auprès des fabricants Moderna, BioNTech et Pfizer.

Crédit: AFP © Patrick T. FALLON / AFP / Vaccin Moderna à Los Angeles en janvier 2021

La Commission européenne a négocié un contrat pour jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires de vaccin auprès du fabricant américain Moderna. Cela a été annoncé mercredi par la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, à Bruxelles. Selon les informations de la commission, 150 millions de canettes doivent être livrées cette année. Il existe également une option pour 150 millions de canettes supplémentaires pour 2022.

L’année dernière, la Commission européenne a initialement commandé 160 millions de doses de vaccin à Moderna. Le montant qui est maintenant réorganisé est ajouté. Le contrat a été approuvé mercredi par le collège des commissaires. Les États de l’UE ont maintenant quelques jours pour soulever d’éventuelles objections.

Le vaccin Moderna est l’un des trois vaccins actuellement approuvés dans l’UE. L’agence pharmaceutique EMA a donné son feu vert à cela le 6 janvier. Depuis, il est également utilisé en Allemagne. Comme le vaccin BioNTech / Pfizer, il s’agit d’un vaccin à ARNm. Les deux sont efficaces à plus de 90%.

Comparé au vaccin de Pfizer / BioNTech, le remède Moderna est considéré comme un peu plus facile à manipuler car il ne doit pas être réfrigéré autant. Le fabricant est basé à Cambridge dans l’État américain du Massachusetts, mais produit également dans l’UE.

Le vaccin Moderna doit être injecté avec deux doses à quatre semaines d’intervalle pour prendre effet. Les informations génétiques sur le pathogène sont contenues dans les vaccins à ARNm, à partir desquels le corps humain produit une protéine virale. Le but de la vaccination est de stimuler l’organisme à produire des anticorps contre cette protéine afin d’intercepter les futurs virus infectieux avant qu’ils ne puissent pénétrer dans les cellules et se multiplier.

La Commission européenne a également passé une nouvelle commande auprès des fabricants BioNTech et Pfizer. Le contrat pour la livraison de 300 millions de doses supplémentaires de vaccin corona est enfin signé. Les deux sociétés ont annoncé la conclusion du contrat mercredi. La Commission européenne a annoncé l’accord en janvier.

Selon ces informations, 200 millions de doses supplémentaires de vaccin devraient être envoyées dans l’UE cette année, dont 75 millions au deuxième trimestre. Il existe également une option pour 100 millions de canettes supplémentaires. La commande complète le contrat conclu l’année dernière pour la livraison de 300 millions de canettes. Le montant total possible passe à 600 millions de canettes.

En savoir plus sur le sujet – Conseil de l’Europe: la vaccination obligatoire et la discrimination à l’encontre des vaccinateurs ne sont pas autorisées

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

CDC VAERS – AUGMENTE DE 79% LES DONNÉES DE DÉCÈS DE VACCIN AUX ÉTATS-UNIS À CE JOUR 1170 TRADUCTION 117 000 PLUS SUSCEPTIBLES DE MORTS

Source : BIT CHUTE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

REGARDEZ – Il résume ce que nous pensons tous dans les 3 minutes suivant la vidéo

Allez donner un sous-marin à cet homme ….. Contenu original – https://www.bitchute.com/video/U5MNXvre3tJy/

Apparemment le site Web de Dave – http://www.allegedlydave.com/

Rapport mondial: il n’y a pas de virus mortel – http://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08

www.stopworldcontrol.com

Lien vers le site Web du gouvernement britannique confirmant le déclassement de Covid19 le 19 mars 2020 – https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Apprenez le risque (Brandy Vaughan) – https://learntherisk.org/

L’organe directeur «indépendant» supervisant le vaccin Pfizer ….. financé par ……… vous l’avez deviné – https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation

Opération Rockefeller Lockstep (2010) – https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Exposez la grande réinitialisation – www.exposethegreatreset.com

Arrêter la nouvelle normalité – https://www.stopnewnormal.net/

Notre avis

Le Dr Bill Gates tente d’interdire le bœuf pour faire de nous de faibles dépendants du soja [miroir]

Les quelques libéraux capitalistes et affiliés, absolutistes et satanistes de surcroît, contrôlent tous les secteurs de la vie sociétale. Bill Gates et une poignée par exemple se retrouvent à contrôler les traitements des maladies (possibilités d’armes de destruction massives biologiques), dans le nucléaire (armes de destruction massives nucléaires), l’alimentation (comme pour les médicaments et vaccins utilisés comme armes biologiques), les espaces terrestres (danger sur l’environnement, la reproduction des espèces et des OGM et virus traités en laboratoires puis relâchés dans la nature pour nuire), le pouvoir politique (dictature et censure dans tous les domaines)… Cela n’est pas bon pour l’humanité. – JDDM

L’OMS DÉFEND LA Chine, Bill Gates demande un «bœuf 100% synthétique»: Breaking On The Daily #72

Bill Gates a supprimé le documentaire sur les raisons pour lesquelles il est passé de Microsoft aux vaccins

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, prend une position «anti-Vax» en violation de la nouvelle politique de sa propre plate-forme!

CNN a payé 35 000 $, à Leftist qui a pris d’assaut le Capitole les médias d’entreprise financent ce qu’ils appellent la terreur

ATTENTION !! UN HOMME DE 70 ANS PARALYSÉ APRÈS LA DEUXIÈME DOSE DE VACCIN COVID-19 !!

Trudeau admet que des variants sont développés

Source : BIT CHUTE

Il dit la vérité si rarement, généralement par accident.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Comment les «vaccins» COVID-19 peuvent détruire la vie de millions de personnes – Dr Judy Mikovits

14 février 2021

Dr Joseph Mercola

L’HISTOIRE EN UN COUP D’ŒIL:

* Le vaccin COVID-19 n’est pas vraiment un vaccin dans la définition médicale d’un vaccin. Il s’agit plus précisément d’une thérapie génique expérimentale qui pourrait tuer prématurément une grande partie de la population et en désactiver de manière exponentielle davantage.

* Puisque l’ARNm se dégrade normalement rapidement, il doit être complexé avec des lipides ou des polymères. Les vaccins COVID-19 utilisent des nanoparticules lipidiques PEGylées, et le PEG est connu pour provoquer une anaphylaxie.

* L’ARNm libre peut signaler un danger pour votre système immunitaire et provoquer des maladies inflammatoires. En tant que tel, l’injection d’ARNm thermostable synthétique (ARNm résistant à la dégradation) est très problématique car elle peut alimenter une inflammation chronique à long terme.

* De nombreux effets secondaires fréquemment rapportés des «vaccins» de thérapie génique COVID-19 semblent être causés par une inflammation cérébrale.

* Toute personne atteinte d’une maladie inflammatoire telle que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson ou la maladie de Lyme chronique et celles présentant un déficit immunitaire / dysfonctionnement acquis de tout pathogène microbien, traumatisme cérébral ou toxine environnementale courent un risque élevé de mourir des vaccins COVID-19 à ARNm.

En avril 2020, j’ai interviewé Judy Mikovits, Ph.D., sur le rôle potentiel joué par les gammarétrovirus humains dans COVID-19. Mikovits est un biologiste moléculaire1 et chercheur, et a été le directeur de recherche fondateur du Whittemore Peterson Institute au Nevada.

Son livre, «Plague of Corruption», a fini par être un best-seller n° 1 sur les listes du New York Times, USA Today et The Wall Street Journal en 2020. Son nouveau livre, «Ending Plague: A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption espérons-le, tout aussi bien. Il est disponible en précommande sur Amazon.

Elle est peut-être l’un des chercheurs les plus censurés de la planète à ce stade, en grande partie grâce à sa participation au documentaire «Plandemic», qui est devenu viral en grand (plandemicseries .com).

Exemple concret: YouTube a suspendu notre compte pendant une semaine dès que nous avons mis en ligne l’interview d’aujourd’hui, même si la vidéo n’était PAS LISTÉE et n’était pas encore disponible pour le public. Pire encore, le troisième et dernier livre de Mikovits, «L’affaire contre les masques: dix raisons pour lesquelles l’utilisation des masques devrait être limitée», est si fortement censuré que personne ne peut l’acheter.

«Je n’ai même pas de copie», dit-elle. «Je suis assis ici avec deux exemplaires des autres livres mais je ne peux même pas l’acheter. Ce que les libraires ont fait, comme Amazon, c’est qu’ils les ont tous achetés à Skyhorse, l’éditeur, et maintenant ils ne les expédieront pas hors de l’entrepôt.

De toute évidence, Mikovits est considéré comme une menace sérieuse pour le statu quo technocratique, et une fois que vous entendez ce qu’elle a à dire sur les vaccins COVID-19 – ce qui, comme vous le verrez, est totalement inexact – vous pouvez commencer à comprendre pourquoi.

Les vaccins COVID-19 ne sont pas de vrais vaccins

Le vaccin COVID-19 n’est pas vraiment un vaccin dans la définition médicale d’un vaccin. Il n’améliore pas votre réponse immunitaire à l’infection et ne vous empêche pas non plus de contracter l’infection. C’est vraiment une thérapie génique expérimentale qui pourrait tuer prématurément une grande partie de la population et en désactiver de manière exponentielle davantage.

«Je suis juste hors de moi avec la colère à propos de cette thérapie génique synthétique, de ce poison chimique et de ce qu’ils font dans le monde», dit Mikovits. «Nous voyons déjà des morts à cause de ce tir. C’est illégal. Cela ne devrait pas être fait. Cela devrait être arrêté maintenant. Cela n’aurait jamais dû être autorisé, mais nous le voyons imposé aux populations les plus vulnérables.

En effet, les informations et les reportages sur les réseaux sociaux suggèrent que les destinataires commencent à tomber comme des mouches. Beaucoup meurent de causes inconnues en quelques jours, parfois des heures après avoir reçu le premier ou le deuxième vaccin.

La légende du baseball Hank Aaron est décédée deux semaines après avoir reçu le vaccin, mais cela n’a jamais été mentionné dans sa nécrologie du New York Times. Sûrement, s’il avait été testé positif pour le SRAS-CoV-2, il aurait été déclaré mortel à la COVID-19, que le virus ait réellement quelque chose à voir avec cela ou non.

Mais en ce qui concerne le vaccin, même le moment de lever les sourcils est rejeté comme une coïncidence et sans importance. Maintenant, tout à coup, les personnes âgées qui meurent peu de temps après la vaccination sont écartées sous prétexte qu’elles sont vieilles et qu’elles auraient pu mourir de toute façon. Cependant, les personnes âgées qui meurent du SRAS-CoV-2 doivent être arrêtées à tout prix. C’est drôle comment ça marche.

Le problème de l’ARN synthétique

L’ARN messager (ARNm) utilisé dans de nombreux vaccins COVID-19 n’est pas naturel. Ils sont synthétiques. Puisque l’ARNm produit naturellement se dégrade rapidement, il doit être complexé avec des lipides ou des polymères pour éviter que cela ne se produise. Les vaccins COVID-19 utilisent des nanoparticules lipidiques PEGylées, et le PEG est connu pour provoquer une anaphylaxie.2 Les nanoparticules lipidiques peuvent également causer d’autres problèmes.

En 2017, Stat News a discuté des défis de Moderna dans le développement d’un médicament à base d’ARNm pour Crigler-Najjar, une maladie qui peut entraîner une jaunisse, une dégénérescence musculaire et des lésions cérébrales.

Comment les «vaccins» COVID-19 peuvent détruire la vie de millions de personnes – Dr Judy Mikovits et Dr Joseph Mercola

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

LE CHEVAL DE TROIE NANOBOT 5G | « APPAREIL NANO ARMAGEDDON » | PROGRAMME DARPA KILL-SWITCH

Le cheval de Troie Nanobot 5G. Publication de documents classifiés sur le programme kill-switch DoD « Nano Domestic Quell ». C’est ainsi que l’armée répondra à l’effondrement économique, et comment elle réprimera les soulèvements armés, les émeutes et les révoltes nationales. Comme les documents le démontrent clairement, le gouvernement américain s’est lancé dans un programme de mise en œuvre d’un «nano-dispositif Armageddon» secret qui imite un virus de la grippe, à activer sur le public en cas de soulèvements domestiques, d’émeutes et de résistances armées.

Les nano dispositifs sont dans, ou «transportés» par, environ 87% de la population à ce stade, avec une projection de 98% infléchie d’ici 2014.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà ce nano appareil à l’intérieur de votre corps pendant que vous lisez ceci.

Veuillez comprendre: ces nano dispositifs sont inertes jusqu’à ce qu’ils soient activés par un signal radio ou une transmission.

Vous êtes en sécurité jusqu’à ce qu’une tour de téléphonie cellulaire, un drone ou une autre méthode de transmission active l’appareil. (Personnellement, je ne sais pas comment fonctionne cette transmission. Les documents que j’ai reçus ne donnent aucun détail à ce sujet. Je sais cependant que des drones et des tours de téléphonie cellulaire seront utilisés.)

Une fois activé, l’appareil imitera le virus de la grippe. Vous serez mort dans les 10 à 12 jours. Il n’existe aucun remède ou moyen connu pour éviter cela. (Je vais plus en détail à ce sujet dans certaines de mes vidéos, dont je recommande de les regarder toutes pour bien comprendre et apprécier ce qui se passe.)

Les militaires peuvent cibler des endroits très précis, notamment avec des drones …

En tirant simplement ce signal, les nano-appareils de votre corps seront activés et vous mourrez de ce qui semblera être un cas très grave de grippe.

L’épidémie de virus peut évoluer à partir de cibles individuelles ou de groupe, ou à une grande épidémie à l’échelle de la ville.

Ce programme n’a pas été créé pour tuer tout le monde. Permettez-moi de répéter: ils n’essaient pas de tuer tout le monde. Ils ont créé ce programme pour faire face aux soulèvements nationaux lors d’un effondrement économique.

Téléchargez les documents en haute résolution du programme de nano-dispositifs publics hautement classifiés du ministère de la Défense «Nano Domestic Quell»:

(1) http://www.drozexposed.com/uploads/NDQFINAL1gif.gif

(2) http://www.drozexposed.com/uploads/NDQFINAL2gif.gif

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Grippe espagnole : des morts en masse dues aux vaccinations de masse ?

Dommages causés par le vaccin Covid-19

Rougeole La vaccination a doublé les mortalité

Fermeture d’entreprises, pauvreté-protestations-Tyranie médicale Vaccin ARNm

Source : BIT CHUTE

Le super médicament des élites: Adrénochrome – La récolte est réelle – ENG

Mise en ligne depuis – Exposant la corruption – 16.02.2021

Le super médicament des élites:

ADRENOCHROME de MILLIONS D’ENFANTS TORTURÉS

WWG1WGA – ADRENOCHROME – SAUVEZ LES ENFANTS – QANON

Actualités et documentaires Decisive Liberty

Dump de données adrénochrome

15.02.2021

Cette vidéo fournit des devoirs à ceux qui souhaitent en savoir plus.

Actuellement, les liens fournis pour les téléchargements ufile.io ne fonctionneront que si vous êtes un membre premium.

Si vous êtes sur Telegram, il y a des téléchargements disponibles sur la chaîne GermanQPatiot ici: https://t.me/WTF1_3

Si vous n’avez pas ou ne souhaitez pas rejoindre Telegram, nous avons téléchargé les fichiers et vous fournirons sous peu des liens pour un téléchargement gratuit.

Le lien vers les fichiers de vidage de données est ici –

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZu4LSXZVlUoI1Jvlqy6RWMLLTwe90bmJaM7

SI le trafic de téléchargement devient trop important, il peut être arrêté pendant un certain temps, revenez quelques heures plus tard pour récupérer vos fichiers.

Il y a 9 PDF disponibles, vous êtes libre de télécharger l’un d’entre eux ou tous si vous le souhaitez.

Certains des PDF ont une lettre de motivation en allemand, vous pouvez mettre en évidence et copier le contenu allemand et le coller sur un traducteur comme DeepL Translator (https://www.deepl.com/en/translator) – et NON, vous NE FAITES PAS. Je souhaite utiliser N’IMPORTE QUEL produit Google.

Il n’y a pas d’images, juste des copies des documents sources originaux – des données, BEAUCOUP de données.

Ce que la plupart des gens n’obtiennent pas – ce n’est qu’une émanation du trafic …

Vidéo du domaine public

Traduction : MIRASTNEWS

