Big Pharma et Gouvernement corrompu – Un mariage forgé en enfer

Nous sommes juste au début de ce qui se révélera être une campagne massive pour vacciner environ sept milliards de personnes dans le monde avec un nouveau vaccin expérimental qui n’a même PAS satisfait aux exigences d’une utilisation générale en Amérique! Ces vaccins ont été autorisés en cas d’utilisation d’URGENCE, permettant de nombreux raccourcis (FACT) (en d’autres termes des questions sans réponse sur la technologie d’ARNm conçue pour interagir directement avec votre ‘ADN’) qui permettraient son utilisation à Warp Speed … et qui effraie l’enfer des vivants de moi !!!

Prenons donc quelques minutes pour revenir sur l’industrie pharmaceutique et son historique de prolifération de vaccins avec les entités gouvernementales au cours des dernières générations. Ma première question est… est-ce que nous pouvons faire confiance à l’une ou l’autre entité? La première réponse est… ENFER NON… s’il vous plaît lisez la suite, et regardez la vidéo intégrée pour découvrir pourquoi.

Nous, qui avons fait nos devoirs, luttons constamment pour convaincre ceux qui ne l’ont pas fait que les personnes en qui elles ont confiance par le biais d’élections ou de nominations par le gouvernement sont en fait complices de Big Pharma dans des crimes odieux de négligence volontaire perpétrés contre une (majorité de) l’humanité sans méfiance. , pour des raisons de cupidité, d’auto promotion ou quelque chose d’encore plus sinistre.

Big Pharma va même jusqu’à supprimer les maladies «rentables» de la guérison. Cela comprend le cancer, le VIH, le diabète, l’autisme et bien d’autres. Des médecins et des chercheurs honnêtes qui prétendent avoir guéri une maladie ou développé un traitement extrêmement efficace mais non rentable, ont vu leur licence médicale immédiatement révoquée (par une agence gouvernementale complice), ont été soudoyés, chassés de leur pays, menacés de violence physique et même mort. Leur recherche est rapidement détruite ou mise hors de portée du public. Des laboratoires entiers ont été mystérieusement incendiés.

Les médias achetés et payés pour les médias mainstream (regardez les campagnes publicitaires massives sur presque toutes les plates-formes médiatiques publiques aujourd’hui) diffusent de la désinformation pour s’assurer que peu ou pas d’informations sur ces questions sont publiées au grand public.

Si l’établissement médical ou nos représentants gouvernementaux et agences de santé de confiance étaient entièrement soucieux de guérir les maladies et d’aider l’humanité, comme ils le promeuvent si fortement, et pas seulement pour faire des profits, une grande majorité de toutes les maladies connues de l’humanité auraient été éradiquées de cette planète maintenant.

Jetons donc un coup d’œil à l’un des pionniers du Vaccine Push-back via la recherche et la vérité, le Dr Andrew Moulden. Comme indiqué ci-dessous… Le Dr Moulden est décédé subitement en novembre 2013 à l’âge de 49 ans. Après avoir lu et regardé les informations qu’il a publiées (présentées ci-dessous)… devinez sérieusement la raison la plus probable de sa disparition précoce et inattendue…

Exposé du Dr Andrew Moulden sur les blessures causées par les vaccins

Le médecin canadien, le Dr Andrew Moulden, a fourni des preuves scientifiques claires prouvant que chaque dose de vaccin administrée à un enfant ou à un adulte est nocive. La vérité qu’il a découverte a été rejetée par le système médical conventionnel et l’industrie pharmaceutique. Néanmoins, son avertissement et son message à l’Amérique restent un héritage solide de l’homme qui s’est dressé contre les grandes sociétés pharmaceutiques et leur programme de vaccination de chaque personne sur Terre. Le Dr Moulden est décédé subitement en novembre 2013 à l’âge de 49 ans. En raison de la forte opposition des grandes sociétés pharmaceutiques concernant les recherches du Dr Moulden, je me suis inquiété du fait que le nom de ce brillant chercheur et le travail de sa vie avaient presque été supprimés d’Internet. Sa réputation était décriée, et son message d’avertissement et d’espoir était déformé et enterré sans pierre tombale.

Les vaccins Pfizer et Moderna développés aux États-Unis produisent TROIS FOIS MOINS d’anticorps contre la souche sud-africaine de Covid-19 – Études en laboratoire

Vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna contre Covid-19 (photos d’archives) © REUTERS / Dado Ruvic; REUTERS / Mike Segar

Les vaccins développés par les sociétés américaines Pfizer / BioNTech et Moderna produisent moins d’anticorps contre la mutation du coronavirus qui a émergé en Afrique du Sud, selon des études rapportées dans le New England Journal of Medicine.

Une étude en laboratoire menée conjointement par Pfizer / BioNTech et des chercheurs de l’Université du Texas à Galveston a montré que la neutralisation de la souche sud-africaine «était plus faible d’environ deux tiers», mais a conclu qu’«on ne savait pas quel effet» cela aurait sur la protection du vaccin contre la maladie. C’est ce que rapporte la lettre des chercheurs publiée mercredi dans NEJM, la plus ancienne revue médicale américaine.

Une autre étude menée par Moderna et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – dont le chef, le Dr Anthony Fauci, est le «coronavirus tsar» de l’administration Biden pour le moment – a montré «des réductions d’un facteur 2,7» des titres d’anticorps neutralisants contre le variant connu sous le nom de B.1.351 – et par un facteur de 6,4 lorsqu’il est opposé à l’ensemble des mutations sud-africaines.

« La protection contre le variant B.1.351 conférée par le vaccin ARNm-1273 reste à déterminer », indique la lettre des chercheurs de Moderna / NIAID, également publiée par le NEJM mercredi.

Moderna a déclaré qu’il travaillait sur des rappels si nécessaire. Pfizer et BioNTech se préparent également à développer une mise à jour ou un rappel si nécessaire, selon un communiqué cité par Bloomberg. Dans un communiqué publié en janvier, avant la revue de l’étude, ils ont déclaré que les performances de leur vaccin étaient « légèrement inférieures » par rapport à la souche sud-africaine par rapport à d’autres mutations, mais que « de petites différences de neutralisation virale observées dans ces études sont peu probables pour conduire à une réduction significative de l’efficacité du vaccin. »

L’Afrique du Sud a interrompu la vaccination avec la formule d’Astra Zeneca après qu’une étude ait montré qu’elle ne fonctionnait pas aussi bien pour prévenir le Covid-19 causé par la souche mutante. Le président Cyril Ramaphosa a reçu le vaccin Johnson & Johnson mercredi.

Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna ont été développés aux États-Unis dans le cadre de l’action «Operation Warp Speed» de l’administration Trump pour lutter contre le virus. Ils ont été officiellement approuvés après les élections de 2020 et leur distribution a commencé en décembre. Le vaccin de Pfizer a été le premier à recevoir une autorisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé, le 31 décembre.

La souche sud-africaine partage certaines des mutations avec la variante britannique précédemment découverte, connue sous le nom de B.1.1.7. Plus tôt cette semaine, les autorités sanitaires russes ont déclaré que les vaccins russes contre le coronavirus, Sputnik V et EpiVacCorona, sont tout aussi efficaces contre la variante britannique du virus que contre la souche d’origine, qui a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine.

Bien qu’il ait été le premier vaccin enregistré contre Covid-19 au monde, Sputnik V attend toujours l’approbation de l’OMS, même s’il a été autorisé à être utilisé dans 29 pays et territoires à travers le monde.

Vaccination à l’ARNm des affaires criminelles

RÉSUMÉ DE LA PLANDÉMIE LUCIFÉRIENNE COVID-19 POUR LES VACCINS OBLIGATOIRES DANS LE MONDE ID-2020-666

Une nouvelle ARME BIOLOGIQUE est distribuée via les vaccins

The Crazz Files, le 17 juillet 2016

Il y a eu de nombreux rapports sur le développement de nanobots qui détruiraient des personnes. Ce rapport identifie en fait ce nanobot et sur quoi il est basé. Une fois que ce nanobot est reçu via un vaccin contaminé, il insère de l’ADN dans vos cellules qui ordonne à vos propres cellules de produire plus de copies de lui-même et c’est ainsi qu’il se réplique. Et il ne recule JAMAIS, il ordonne simplement à vos propres cellules de continuer à le produire jusqu’à ce que vos cellules meurent d’être surmenées en faisant exactement cela. Et il est complètement vérifié que ce truc provenait d’un laboratoire en 2007, faites défiler les images si vous ne voulez pas lire beaucoup.

Les sites Web de nouvelles alternatives anti-vaccin sont supprimés EN CE MOMENT, avec des purges totales simultanées du cache Google en quelques heures et je me demande pourquoi.

ARTICLE SOTF 1 DE OPEN X

En fait, il n’y a pas grand-chose à remettre en question. La réponse est apparemment évidente. L’élite fait maintenant un effort énorme pour que le nanobot de bactériophage T4 et d’autres additifs vaccinaux contaminés soient mis à la disposition du public mondial entier via des injections obligatoires AT ONCE. Et je soupçonne qu’ils vont utiliser une fausse épidémie d’Ebola pour effrayer les gens afin qu’ils acceptent des injections lacés avec des nanobots T4, tout le monde recevant le vaccin dans un court laps de temps.

Plus que Flight370, l’Ukraine et d’autres problèmes, le retrait de sites Web anti-vaccin en plein milieu d’une «épidémie d’Ebola» est la coïncidence à laquelle nous devrions tous prêter attention, CECI EST LA NOUVELLE, si nous manquons celle-ci, nous sont susceptibles d’être détruits.

Quiconque en est assez pour trouver un site Web comme celui-ci devrait connaître le plan du NOM (NWO) pour le dépeuplement mondial et la création de villes esclaves compactes qui peuvent être gérées facilement. Quel meilleur moyen pourrait-il y avoir pour gérer un dépeuplement massif qu’une fausse épidémie, la vraie maladie étant des injections obligatoires, vendues comme des vaccins censés protéger? Vous pouvez parier que l’élite ne veut pas réellement libérer quelque chose qui pourrait les tuer dans la nature sous la forme d’une véritable épidémie. Ils choisiraient plutôt d’utiliser tous leurs impôts mal acquis pour formuler un vaccin et l’injecter à leurs victimes, un certain pourcentage des vaccins étant non dangereux, peut-être 1 sur 10, et le reste représentant la fin de vie du destinataire. Si la maladie est une maladie gérée qui est complètement non contagieuse et ne peut être reçue que par injection, ils peuvent rester tranquilles pendant que le monde meurt autour d’eux.

Et c’est pourquoi ils poussent si fort les vaccins, et travaillent maintenant activement pour détruire la dissidence complètement légitime. Je suis certain que mon site Web ne reste en ligne que parce qu’il s’est trop vite fait connaître pour être abattu sans faire de vagues, et je vais utiliser cet avantage pour avertir les gens et espérer le meilleur.

L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA EST SUSCEPTIBLE DE VOUS TROMPER POUR OBTENIR UN VACCIN VIRAL NANOBOT LACÉ QUI VOUS DÉTRUIRE

NOTE AUX SHILLS: Que se passera-t-il si vous vous retrouvez avec ces choses en vous? Ce ne sont PAS des Iphones, WANNA SHILL THIS? ÊTES-VOUS SÛR QUE VOTRE LABORATOIRE ISRAÉLIEN A OBTENU CE DROIT ET CELA NE VOUS ATTENDRA JAMAIS?

Avec seulement 183K de code ADN super efficace, des nanobots viraux ont été libérés dans la nature via des vaccinations le 22 septembre 2007 et sont vendus comme une variante naturelle du bactériophage T4. Mais ce rapport PREUVE QUE CES PHAGES NANOBOT NE SONT PAS NATURELLES, ET ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR ISRAËL. Ces nanobots envahissent les organismes ou les cellules hôtes et insèrent de l’ADN qui amène l’hôte à fabriquer plus de nanobots jusqu’à ce que les organismes ou cellules hôtes meurent d’un surmenage en les produisant. CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DANS LE VACCIN CONTRE LE PAPALOME, LA GRIPPE ET D’AUTRES VACCINATIONS, LES VACCINS SERONT LE MOYEN DE LIVRAISON AVEC LESQUELS ILS SONT DISTRIBUÉS. Celles-ci sont très probablement dans Gardasil, qui semble en fait être conçu pour détruire les centres émotionnels féminins et attaquer le cerveau, et ce rapport le prouve.

Si vous êtes un écumeur de titres qui ne peut pas dépasser la première page de lecture, vous feriez mieux de reconsidérer vos habitudes de collecte d’informations et de LIRE CECI ENTIÈREMENT.

Brain détruisant le bactériophage T4 à six pattes génétiquement modifié est un NANOBOT

Vaccins utilisés pour la distribution MAINTENANT

Quelque chose appelé bactériophage T-4 existait auparavant, mais cela ne ressemblait certainement pas à ça.

Je savais que le bactériophage T4 à six pattes n’était PAS NATUREL et qu’Israël l’a fait et j’ai trouvé un moyen de LE PROUVER. Cliquez sur l’image à gauche pour voir comment je l’ai prouvé, ce n’est PAS un canular. Google ne donne AUCUN résultat d’image pour le bactériiphage T4 avant le 1er septembre 2007, et TONS pour le 1er septembre 2008. C’est donc la période de temps où ce petit démon à six pointes a été relâché dans la nature. Et si Google est par la suite truqué pour visser avec cela, je l’ai déjà documenté, c’est REAL FOLKS.

Bactériophage T4. Micrographie électronique à transmission colorée négativement (TEM) d’une particule de virus bactériophage T4. Un bactériophage est un virus qui infecte les bactéries. Il se compose d’une tête icosaédrique (20 côtés) (en bas à droite), qui contient le matériel génétique, une queue (cylindre) et des fibres de queue (en forme de jambe), qui la fixent à un site récepteur spécifique. Une fois attaché à une bactérie, le bactériophage injecte son ADN et les mécanismes cellulaires de la bactérie sont utilisés pour produire plus de bactériophages. Le bactériophage T4 infecte la bactérie Escherichia coli (E. coli).

C’est une urgence maintenant, c’est ce qu’Israël va utiliser pour leur ethno-bombe de guerre raciale, et le rapport précédent suivant par ce site Web explique TOUT SUR CE SUJET:

C’est ce qu’Israël va utiliser pour leur ethno-bombe de guerre raciale.

La vraie menace pour notre avenir est le bactériophage nanobot T4

Un développement alarmant concernant le sujet des phages viraux s’est produit

Pour vous donner un aperçu à ce sujet, j’ai un ami très proche qui est docteur en pharmacologie et expert dans les domaines de microbiologie connexes. Tout en ayant de longues discussions sur l’avenir de la médecine militarisée, cet ami a continué sans arrêt sur la façon dont les bactériophages étaient repensés pour attaquer nos cellules cérébrales plutôt que leur hôte normal – des bactéries, implanter l’ADN directement dans nos cellules pour nous changer immédiatement et pour toujours changer les générations futures en délivrant une charge utile d’ADN aux ovules dans les ovaires et également au système reproducteur masculin. Cela aurait un impact permanent sur l’avenir de l’humanité. Une fois que ce type de phage a été reçu via une vaccination, les personnes vaccinées auraient les traits induits par le vaccin transmis par insertion d’ADN par le phage à toutes les générations futures.

Bien que les phages (qui sont des virus qui attaquent les bactéries) de différents types existent pratiquement depuis toujours, ils n’ont jusqu’à présent été inoffensifs pour rien d’autre que les bactéries, et sont même très sélectifs dans le type et les espèces exacts de bactéries qu’ils attaqueront.

En discutant de ce sujet, j’ai soulevé la question POURQUOI modifiaient-ils les phages au lieu des virus courants qui ont l’habitude d’attaquer les gens. Une réponse réside dans le fait que les phages, plus que les virus ordinaires qui peuvent traverser la division des espèces, sont très sélectifs dans leurs cibles et sont programmés pour n’attaquer précisément que ce pour quoi ils ont été conçus – un bactériophage préférera une seule variante d’un type de bactérie. Par exemple, il existe de nombreux types différents de bactéries salmonelles, et parmi les bactéries salmonelles, un phage particulier n’attaquera qu’une seule variante tout en laissant les autres variantes de salmonelles seules. Dans le cerveau, tous les neurones ne sont pas identiques, mais tous sont similaires. Ainsi, lorsqu’ils sont administrés via un vaccin intentionnellement contaminé, la sélectivité élevée d’un bactériophage modifié peut être utilisée pour cibler précisément le type de neurone qu’un vaccin saboté serait censé éliminer.

SOTF 300X250 2ÈME DE L’ARTICLE

Une autre raison pour laquelle les bactériophages ont été choisis comme principaux candidats pour la modification du cerveau et de l’ADN est le fait qu’ils ne sont pas conçus pour attaquer les gens au départ, donc si l’un d’entre eux se retrouve dans la nature, une réinfection des personnes qui n’ont jamais reçu le vaccin contaminé serait impossible – un phage ne serait pas susceptible de passer à travers les poumons ou la peau et dans la circulation sanguine simplement parce qu’il n’a jamais été conçu pour briser ces barrières biologiques. Mais une aiguille, l’injecter directement dans la circulation sanguine contournerait ces barrières. Ainsi, l’élite, qui voudrait que nous soyons émotionnellement engourdis, abasourdis ou génétiquement modifiés, aurait peu à craindre en étant parmi leurs victimes, alors même que la maladie faisait rage en elles.

Je ne peux pas souligner à quel point mes amis de la communauté médicale étaient effrayés par cette technologie, l’un d’eux a essentiellement dit qu’elle représentait la fin de l’humanité parce qu’elle était entre les mains de personnes perverses et qu’elle serait utilisée pour diviser l’humanité en deux groupes différents – celui qui a été rendu inférieur par le remplacement permanent de l’ADN, le nouvel ADN devenant une partie permanente de ce qui est transmis à travers les générations.

Il existe deux modes d’action avec lesquels les phages fonctionnent, l’un est l’assaut actif et l’autre est un mode dormant. Le type de phage d’assaut actif, appelé phage lytique, serait utilisé pour la modification immédiate de la personnalité des individus, et le type lysogène, qui envahit simplement et modifie l’ADN tout en laissant vivant ce qu’il attaque, serait utilisé pour la modification génétique des personnes, des modifications qui s’étaleraient sur des générations et seraient permanentes.

Et maintenant, sur ce robot effrayant comme le phage T4 entièrement hexagonal à six pattes qui domine maintenant totalement le Web – j’aimerais savoir pourquoi les gens qui tirent cette escroquerie de vaccin contaminé sur les gens ont en quelque sorte rendu cette variante si dominante dans le spectre public. Alors laissez-moi vous demander POURQUOI cette chose est-elle presque complètement dominante en ligne, alors que BEAUCOUP de types différents de phages existent et pourquoi aucune image de cette chose n’a jamais été dans les images Google avant septembre 2007?

Permettez-moi de faire une estimation de WILD EYED. C’est une question de fierté nationale. Une forme de culte comme l’orgasme religieux. Tous les phages représentés maintenant ont non seulement six pattes, mais ils ont également une étoile du corps de David. Ce n’est PAS NATUREL, ÉVIDEMMENT ÉVENTUEL ET EN BAS DROIT DANGEREUX. Vous savez ce que l’avenir nous réserve maintenant? C’est quelque chose de BEAUCOUP PLUS SPOOKY que n’importe quel micro-drone – c’est le phage mangeur de cerveau, spécialement conçu pour manger vos neurones émotionnels et vous rendre incapable de libre arbitre. On m’a dit (il y a longtemps, en 2010) qu’il était développé en tant qu’additif vaccinal à administrer sous des contrôles stricts et non pas quelque chose qui puisse survivre à l’extérieur du corps, car ce groupe d’individus à six pointes a la même génétique que le reste d’entre nous, donc ils ont sans aucun doute fait en sorte que leur propre arme ne puisse pas sauter hors de la nature et les hanter.

Tainted Nightmare a besoin d’une mise à jour, car il ne parle que des adjuvants de vaccin. Toute cette histoire de phage est quelque chose de nouveau, quatre ans plus tard que cet article. Je vous suggère de prendre Alex avec un grain de sel et de regarder cette vidéo, c’est vraiment mort.

Je suggère à tout le monde de conserver une copie de la photo à gauche d’un autre type de phage naturel, car grâce à la suppression de l’histoire, «ils» veulent sans doute baver dans une stupeur religieuse sur la façon dont leurs petits motifs de pattes hexagonales et l’étoile des corps de davidphage font des ravages sur le reste de l’humanité. Et sur cette note, j’ai peut-être déclaré ci-dessus que la raison de la réingénierie d’un phage pour faire le travail plutôt qu’un virus infectieux connu serait de faire en sorte qu’il ne puisse pas se propager à d’autres personnes dans la nature, mais je ne peux pas. Ne vous aidez pas à imaginer qu’un micro-organisme si profondément juif ne serait pas choisi simplement pour ses apparences. Ce stupide phage a six points sur le corps vu d’en haut, six points sur le corps vu de côté et six jambes. PARFAIT, NE PAS SAVOIR!

Ce qui suit décrit un test OBVIOUS de ce nanobot.

Les médecins disent « c’est comme si votre cerveau était en feu »

LISEZ DE PROXIMITÉ LE RAPPORT SUIVANT: Il est ÉVIDENT que le vaccin Gardasil n’est pas pour le papalome, c’est pour attaquer les centres émotionnels, et le rapport suivant le prouve.

«PHILADELPHIE (CBS) – C’est une mystérieuse maladie nouvellement découverte qui frappe principalement les jeunes femmes, et elle est souvent mal diagnostiquée. Les médecins qui l’ont découvert, ici à Philadelphie, disent que c’est comme si votre cerveau était en feu.

Cela commence par des changements de personnalité, puis les jeunes femmes sont étourdies, retenues dans des lits d’hôpital, agissant comme possédées, puis deviennent catatoniques. Ils avaient été si normaux, quand soudain leur vie s’est détraquée.

«Une minute, je sanglotais, pleurais de façon hystérique, et la minute suivante, je rigolais, a déclaré Susannah Cahalan, du New Jersey.

Mon commentaire:

Changements de personnalité? C’est exactement ce qui se passera si vos centres émotionnels, qui contrôlent largement la personnalité, sont attaqués. Et comment les médecins peuvent-ils simplement affirmer de façon flagrante que «c’est comme si votre cerveau était en feu» s’ils n’étaient pas dans le programme et n’avaient aucune idée de ce qui se passait? En outre, IL FRAPPE PRINCIPALEMENT LES JEUNES FEMMES, LE GROUPE QUI RECEVRAIT LE VACCIN GARDASIL. Ils déclarent plus loin dans cet article de chiffon que « c’est une réponse auto-immune, où le système immunitaire attaque le cerveau » mais ô combien responsable omettent le fait qu’il est manifestement causé par des vaccins administrés à un groupe contrôlé, et que les vaccins sont responsable de pratiquement TOUS les troubles auto-immuns.

Le fait qu’il s’agisse d’une administration contrôlée d’une maladie est prouvé par le fait qu’elle est si sélective envers les «jeunes femmes», pas les femmes d’âge moyen, les adolescents, les garçons, les enfants, les hommes ou quoi que ce soit d’autre, juste les JEUNES FEMMES. LES JEUNES FEMMES OBTIENNENT FRÉQUEMMENT LE VACCIN GARDASIL, QUI EST VIRTUELLEMENT AU-DELÀ DE LA QUESTION, JUSTE PAR QUI EST TOUCHÉ PAR CETTE MALADIE, MOYEN QUI A CAUSÉ CETTE «MALADIE» EN PHILADELPHIE. Philadelphie a sans aucun doute un lot personnalisé.

Approfondir davantage la pile de B.S. dans le rapport de la CBS, il y a le fait que les médecins l’ont qualifié de trouble auto-immun. Il n’y a aucun moyen pour eux de savoir cela avec certitude, à moins qu’ils ne sachent qu’une campagne de vaccination d’essai avait lieu localement à Philadelphie, et ils ont supposé que c’était auto-immun. Ma conjecture? Je suppose que ce petit monstre à six pattes était testé dans un essai, avec un groupe contrôlé de la cible principale de l’élite – les jeunes femmes, pour voir à quel point il les détruisait. Il ne fait aucun doute que toute femme qui a reçu ces vaccins l’a dans son dossier médical, et ils utiliseront ce dossier pour voir si «après la guérison complète» de cette maladie, elle devient l’esclave salariale parfaite qu’ils veulent qu’elle soit. Ils suivront sans aucun doute TOUT ce qu’elle fait, du nombre d’avortements au nombre de jours que ses enfants passent à la garderie, et dans quelle mesure elle suit la programmation insérée dans sa vie via divers mécanismes de contrôle médiatique. Obamacare sera PARFAIT pour cela.

«J’étais très paranoïaque et maniaque. Il y avait quelque chose qui clochait. Je pensais que les camions me suivaient», a déclaré Emily Gavigan, de Pennsylvanie.

Et cela a empiré pour Emily Gavigan, qui était étudiante en deuxième année à l’Université de Scranton. Hospitalisée, et en dehors de cela, elle ne pouvait pas contrôler les mouvements de ses bras. Ensuite, il y a eu des crises et elle avait besoin d’un ventilateur. Ses parents regardaient leur enfant unique s’éloigner.

«C’était la vie ou la mort pendant des semaines», a déclaré Grace Gavigan, la mère d’Emily.

«Nous la perdions. C’est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler», a déclaré Bill Gavigan, le père d’Emily.

Les médecins ne pouvaient pas non plus comprendre ce qui n’allait pas avec Susannah.

«J’avais des mouvements anormaux bizarres, je laissais mes bras étendus, vous savez, devant moi. J’étais une personne relativement normale, puis la minute suivante, j’hallucine et j’insiste sur le fait que mon père m’avait kidnappé», a déclaré Susannah.

Il s’avère que Susannah et Emily n’étaient pas atteintes de troubles mentaux. Ils avaient tous deux une maladie auto-immune appelée encéphalite des récepteurs anti-NMDA, lorsque des anticorps attaquent le cerveau, provoquant un gonflement.

Mon commentaire Nom cool pour cela – «Encéphalite des récepteurs anti-NMDA» et laissez-moi vous expliquer rapidement ce que cela signifie. L’encéphalie des récepteurs NMDA signifie un gonflement des axones récepteurs NMDA dans le cerveau. Anti est faux. Cela ne donne absolument aucune indication sur AUTOIMMUNE, c’est-à-dire B.S. L’essentiel, d’après cette terminologie, est que quelque chose a provoqué un gonflement des sites récepteurs nmda.

Et maintenant j’ai mon arme, pour effacer le BS avec

Ces médecins savent exactement ce qui a causé cela. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu’ils ont dit que les récepteurs NMDA ont gonflé, et il n’y a aucun moyen que vous puissiez le savoir, à moins que vous ne pratiquiez une chirurgie du cerveau et que vous enlevez certains de ces récepteurs pour les mettre sur une diapositive de microscope et confirmer qu’ils sont enflés. Ces médecins SAVENT que c’était un test, et que cela provoquerait un gonflement de ces récepteurs. Ils savaient qu’il y avait une expérience biologique en cours, et ils étaient les observateurs, absents d’une biopsie cérébrale, il n’y avait pas d’autre moyen pour eux de dire ce qu’ils avaient fait, à l’exception de la connaissance anticipée de ce qui se passait réellement. Aucune biopsie n’a jamais été évoquée. Commodément, la partie de mort probable de ces récepteurs a été laissée de côté.

Tout ce qui concerne «les médecins ne pouvaient pas comprendre BLAH» est de la fumée et des miroirs, s’ils crachaient une réponse trop rapidement, quelqu’un pourrait demander comment ils savaient. Et le fait que cela se soit calmé après quelques semaines prouve qu’il ne s’agissait PAS d’une sorte de dysfonctionnement auto-immun comme l’indique cet article, car les maladies auto-immunes ne disparaissent pas en quelques semaines. Quelque chose d’autre que l’auto-immunité a causé cela. Je crois que c’était un test de virus bactériophage GM, où les phages viraux sont entrés, ont fait leur travail, et une fois terminé, ces sites récepteurs ne transmettaient plus de déchets au hasard parce qu’ils étaient MORTS. FIN des symptômes. Le Mort est SILENCIEUX.

Le fait que des déclarations aussi fallacieuses évidentes des médecins aient été incluses dans ce rapport de CBS sans se faire prendre prouve que CBS n’est pas qualifiée pour couvrir des sujets de cette nature. Les maladies auto-immunes disparaissent en quelques semaines? OUI EN EFFET.

Susannah dit que c’est ainsi que les médecins l’ont expliqué à ses parents: «Il leur a dit que son cerveau était en feu.» Il a utilisé ces mots: « Son cerveau est en feu. »

Source: http://www.secretsofthefed.com/no-matter-what-the-story-do-not-get-vaccinated-a-new-bioweapon-is-being-distributed-via-vaccines/#.V4TgBoDWUC8.facebook

Comme prévu, la première souche réassortissante du SRAS-CoV-2 émerge impliquant la recombinaison de deux variantes entraînant un coronavirus fortement muté

Souches réassortantes du SRAS-CoV-2: depuis fin 2020, Thailand Medical News a prédit l’émergence de souches réassorties au cours de cette pandémie de COVID-19 dans laquelle le coronavirus SRAS-CoV-2 pourrait se combiner avec d’autres coronavirus ou même d’autres virus pour produire une souche totalement nouvelle avec des caractéristiques uniques.

Une telle souche réassortante a finalement émergé à Los Angeles bien que dans ce cas, elle soit un peu décevante car elle implique la recombinaison de deux variantes uniques de SARS-CoV-2 à savoir la variante britannique B.1.1.7 recombinée avec la variante californienne connue comme B.1.429 résultant en un coronavirus fortement muté extrêmement puissant.

Mais les lecteurs ne doivent pas s’inquiéter car Thailand Medical News travaille avec des chercheurs du monde entier a déjà identifié d’autres souches réassortantes plus excitantes impliquant des humains contractant le virus SRAS-CoV-2 mais sont également porteuses d’autres infections virales dans leur corps et également dans des cas de des animaux porteurs d’infections virales mais contractant toujours le coronavirus SRAS-CoV-2 des humains, puis le transmettant à d’autres humains. Nous sommes en train d’effectuer des enquêtes et des analyses détaillées qui pourraient prendre quelques semaines avant de faire des annonces. Mais rassurez-vous, cela va être catastrophique, en particulier dans les pays occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui tentent de contrôler les récits sur la pandémie COVID-19.

Dans ce cas, les variantes britanniques et californiennes du coronavirus SARS-CoV-2 semblent s’être combinées en un hybride fortement muté, suscitant des inquiétudes quant au fait que nous pourrions entrer dans une nouvelle phase de la pandémie COVID-19

Les deux variantes préoccupantes du coronavirus SRAS-CoV-2, chacune déjà avec de nombreuses mutations uniques, ont combiné leurs génomes pour former une version hybride fortement mutée du virus.

Cet événement de «recombinaison» a été découvert dans un échantillon de virus en Californie, provoquant des avertissements et des inquiétudes selon lesquelles des souches de coronavirus SRAS-CoV-2 plus puissantes avec des caractéristiques inconnues annoncent une nouvelle phase de la pandémie.

Ce nouveau virus hybride est le résultat de la recombinaison du variant B.1.1.7 hautement transmissible découvert au Royaume-Uni et du variant B.1.429 originaire de Californie et qui pourrait être responsable d’une récente vague de cas à Los Angeles car il porte une mutation la rendant résistante à certains anticorps.

Cette nouvelle souche réassortante a été découverte par le Dr Bette Korber au Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique, qui a déclaré lors d’une réunion organisée par l’Académie des sciences de New York qu’elle en avait vu des preuves «assez claires» dans sa base de données de génomes viraux américains. .

Cette souche recombinante serait la première à être détectée dans cette pandémie. En décembre et janvier, deux groupes de recherche ont indépendamment rapporté qu’ils n’avaient vu aucune preuve de recombinaison, même si cela était attendu depuis longtemps car il est courant dans les coronavirus.

De manière alarmante, contrairement à la mutation régulière, où les changements s’accumulent un à la fois, c’est ainsi que des variantes telles que B.1.1.7 sont apparues, la recombinaison peut rassembler plusieurs mutations en une seule fois.

Dans certains cas, de tels événements recombinants ne confèrent aucun avantage au virus, mais dans le cas des coronavirus, ils le font la plupart du temps.

De telles recombinaisons peuvent être d’une importance évolutive majeure, selon le Dr François Balloux de l’University College London. Cela est considérée par beaucoup comme l’origine du SRAS-CoV-2.

Cependant, dans la plupart des cas, la recombinaison pourrait conduire à l’émergence de variantes nouvelles et encore plus dangereuses, même si l’on ne sait pas encore à quel point ce premier événement de recombinaison pourrait représenter une menace.

Le Dr Korber n’a vu qu’un seul génome recombinant parmi des milliers de séquences et il n’est pas clair si le virus se transmet d’une personne à l’autre ou s’il s’agit d’un virus ponctuel. Les enquêtes et études sont toujours en cours.

De telles recombinaisons se produisent généralement dans les coronavirus parce que l’enzyme qui réplique leur génome a tendance à glisser du brin d’ARN qu’elle copie, puis à rejoindre là où elle s’est arrêtée. Si une cellule hôte contient deux génomes de coronavirus différents, ou même un autre génome de virus, l’enzyme peut sauter à plusieurs reprises de l’un à l’autre, combinant différents éléments de chaque génome pour créer un «super» virus hybride.

Les experts avertissent que l’émergence récente de plusieurs variantes du nouveau coronavirus peut avoir créé la matière première pour la recombinaison, car les gens peuvent être infectés par deux variantes différentes à la fois.

Le Dr Sergei Pond de l’Université Temple en Pennsylvanie, qui garde un œil sur les recombinants en comparant des milliers de séquences génomiques téléchargées dans des bases de données, a déclaré à Thailand Medical News: «Nous arrivons peut-être au point où cela se produit à un rythme appréciable.»

Le Dr Pond a averti que bien qu’il n’y ait toujours aucune preuve de recombinaison généralisée, mais que « les coronavirus se recombinent tous, il s’agit donc de savoir quand, pas si ».

Les implications détaillées de cette découverte ne sont pas encore claires car on en sait très peu sur la biologie du recombinant. Cependant, il porte une mutation de B.1.1.7, appelée Δ69 / 70, qui rend le virus UK plus transmissible, et une autre de B.1.429, appelée L452R, qui peut conférer une résistance aux anticorps.

Le Dr Korber a averti lors de la réunion de New York: «Ce type d’événement pourrait permettre au virus SARS-CoV-2 d’avoir couplé un virus plus infectieux avec un virus plus résistant. Les souches émergentes pourraient être bien plus désastreuses et difficiles à gérer »

De nombreux experts et même Thailand Medical News estiment que la pandémie de COVID-19 va s’aggraver dans les mois à venir, en particulier vers mai ou juillet, lorsqu’une troisième vague de proportions différentes devrait émerger.

Bill Gates suggère qu’une troisième injection de vaccin pourrait être nécessaire pour freiner les nouvelles variantes du coronavirus

Pas content du résultat sur les chiffres des décès ou autres effets secondaires ? Combien d’injections de vaccin russe faudra-t-il à la place de ce bricolage tous azimuts ? En faudrait-il 10 injections pour 10 SRAS-CoV-X ? – MIRASTNEWS

Alena K – CERTIFICATS DE DÉCÈS COVID FALSIFIÉS au Royaume-Uni

En outre, les vaccins peuvent devoir être modifiés pour se protéger contre de nouvelles souches.

Co-fondateur de Microsoft Bill Gates Hannah McKay / Reuters

[Bill Gates a-t-il préparé une des mixtures à mises à jour perpétuelles tels les antivirus dont il n’a jamais fourni la preuve de créer les plus efficaces pour les ordinateurs ? S’il n’y avait que les antivirus de Bill Gates, tous les ordinateurs seraient «morts», est-ce le même sort qu’il réserve aux humains ?» – MIRASTNEWS]

Le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates n’exclut pas qu’une troisième dose du vaccin contre le coronavirus puisse être nécessaire pour prévenir les cas graves de nouvelles variantes de la maladie, comme il l’a souligné ce mardi lors d’une interview pour l’émission CBS ‘Evening News’.

« La discussion est maintenant de savoir si nous avons juste besoin d’une couverture très élevée du vaccin actuel, ou avons-nous besoin d’une troisième dose de celui-ci, ou avons-nous besoin d’un vaccin modifié », a déclaré le cofondateur de Microsoft, au milieu des inquiétudes que les antidotes actuels peuvent être moins efficaces contre les variantes sud-africaines et brésiliennes du coronavirus [, que des malins s’amusent à sortir de leurs laboratoires secrets pour amplifier la peur et pousser à accepter de prendre ces potions magiques ? – MIRASTNEWS].

En fait, selon Gates, les cinq sociétés qui ont des vaccins aux États-Unis « envisagent de faire cette modification et de l’ajouter », au cas où les personnes qui ont déjà reçu deux injections « en auraient besoin d’une troisième », a-t-il expliqué.

« Je pense qu’il est raisonnablement probable que nous aurons un vaccin ajusté juste pour être absolument sûr que lorsque ces variantes arriveront aux États-Unis, elles n’échapperont pas à la protection du vaccin », a déclaré le philanthrope, qui finance des études en Afrique du Sud. pour déterminer si les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax sont tout aussi efficaces contre la variante la plus contagieuse.

En ce sens, le milliardaire a détaillé que « AstraZeneca, en particulier, a un défi avec la variante », tandis que les deux autres vaccins, Johnson & Johnson et Novavax, « sont un peu moins efficaces, mais toujours suffisamment efficaces. Nous devrions donc obtenir les sortir le plus rapidement possible pendant que nous étudions cette idée d’ajustement du vaccin. «

Si le coronavirus n’est pas éradiqué, des injections supplémentaires du vaccin pourraient être nécessaires à l’avenir, bien que « probablement pas annuellement », a admis Gates.

Au nom de la Terre: Bill Gates exhorte les nations riches à passer au bœuf synthétique

Bill Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, appelle les pays industrialisés à passer à la viande artificielle pour protéger la terre des gaz à effet de serre. Dans son nouveau livre largement critiqué, le fondateur de Microsoft parle de la crise climatique.

Source: Reuters © John Keatley / Bill Gates, entrepreneur américain et co-fondateur de Microsoft

Mardi, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a publié un nouveau livre intitulé « Comment éviter une catastrophe climatique: les solutions que nous avons et les percées dont nous avons besoin ». Dans une interview, il s’est prononcé en faveur de la réduction des niveaux de méthane en abandonnant le bétail et en le remplaçant par de la viande synthétique:

« Je pense que tous les pays riches devraient passer à du bœuf 100% synthétique. Vous pouvez vous habituer à la différence de goût et cela aura encore meilleur goût avec le temps. »

L’idée est de réduire les émissions de méthane des animaux de pâturage tels que les vaches ou les moutons lorsqu’ils digèrent l’herbe. Gates a salué les réalisations technologiques dans l’agriculture et la bio-ingénierie, déclarant qu’il n’y a pas d’autre moyen que d’abandonner l’élevage. Cependant, le milliardaire a admis que dire aux gens de ne pas garder de vaches était une « approche politiquement impopulaire ». Les réactions sur les réseaux sociaux confirment l’hypothèse de Gates. Paul Joseph Watson, un blogueur britannique, a tweeté que Gates était un carnivore qui avait admis qu’il aimait manger des hamburgers:

« Ils mangeront la viande artificielle imprimée en 3D, pas lui et ses amis à Davos. »

Bill Gates dit que les pays occidentaux devraient passer au « bœuf 100% synthétique » tout en étant un carnivore bruyant et en admettant que son plat préféré est les hamburgers. Vous mangerez la viande en plastique imprimée en 3D, pas lui et ses amis de Davos.

– Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 16 février 2021

Dès décembre 2020, des pépites de poulet fabriquées en laboratoire ont été vendues pour la première fois dans un restaurant de luxe à Singapour. Cependant, les vrais animaux sont beaucoup plus efficaces que toute technologie développée par l’homme. Cela a été souligné par un utilisateur de Twitter et proposé à la vente « un bioréacteur cellulose-protéine entièrement fonctionnel et auto-répliquant qui produit du bœuf ».

a proposé de vendre @BillGates un bio-réacteur cellulose-protéine auto-réplicatif de production de bœuf entièrement fonctionnel pour un million de dollars et il a accepté maintenant que je dois juste aller acheter une vache

– Off-World Duck (@quackocracy) 16 février 2021

D’autres utilisateurs de Twitter ont souligné que Gates avait maintenant acquis plus d’un milliard de mètres carrés de terrain dans 19 États américains. Le membre du Congrès Thomas Massie a emprunté une voie différente, affirmant que les Américains « mangeront du vrai bœuf pendant un certain temps parce que nous devons 27 900 milliards de dollars ». Gates veut juste que les nations «riches» fassent le changement. Massie lui-même est un expert dans le domaine, car il élève des poulets et d’autres animaux sur sa ferme de 1000 acres, qui fonctionne avec des panneaux solaires et des batteries Tesla.

Suivez l’argent, toujours.Bill Gates possède désormais le plus de terres agricoles de tous aux États-Unis, selon The Land Report, avec 268984 acres de terres combinées dans 19 États. Pourquoi?https://t.co/O6ofP4wOzo

– Tweets de Bernie (@berniespofforth) 16 février 2021

Les écologistes ont critiqué Gates pour avoir vécu dans une maison de 66 000 pieds carrés dans l’État de Washington et pour avoir utilisé 486 gallons de carburant par heure de vol dans son jet privé.

Malgré le changement de nom du réchauffement climatique en changement climatique, les écologistes continuent à être obsédés par l’idée que la planète se réchauffe à cause de l’activité humaine qui devrait être arrêtée à tout prix.

Gates ne semble cependant pas suivre pleinement la révolution verte, car il a déclaré cette semaine aux médias australiens que «la fission et la fusion sont vraiment les seules choses qui peuvent fonctionner» pour produire 25% d’électricité quel que soit le temps. Il a souligné que le vent et le soleil ne pouvaient pas se passer d’une « invention miracle » de batteries beaucoup moins chères pour stocker l’énergie toute l’année. Quand il a dit cela, des millions de Texans se sont retrouvés sans électricité, et une grande partie de l’énergie éolienne et solaire de l’État est devenue inutilisable pendant une tempête de neige et de verglas inhabituellement grave.

En savoir plus sur le sujet – Bill Gates mise sur l’énergie nucléaire pour lutter contre le changement climatique

Bill Gates – Le documentaire qu’il ne veut pas que vous voyiez

Bill Gates est un vrai travail. Si vous allez regarder des vidéos de lui quand il était plus jeune, vous devez vous demander comment, dans l’ENFER, cet homme a atteint le pouvoir et le contrôle au niveau qu’il est aujourd’hui en 2021. Faut-il l’appeler Dr Gates? ou Dr Evil? Les gens si vous ne vous organisez pas avec vos amis et voisins et commencez à faire entendre votre voix, vous pouvez vous attendre à tout perdre et tout perdre plus tôt que vous ne pourriez l’imaginer. C’est à nous de faire pression sur nos gouverneurs d’État et de leur faire savoir qu’ils travaillent pour nous et non l’inverse. Si nous faisons pression sur nos gouverneurs d’État, ils seront forcés d’écouter et de faire ce qui doit être fait. Sinon, nous lançons des pétitions et leur donnons des coups de pied pour les serpents qu’ils sont. Voici un sale petit secret sur les pétitions: elles ne sont pas comptées dans une machine à voter. « Nudge nudge wink wink. » Comprenez-vous ce que je signale ici? Ils ne peuvent pas se frayer un chemin pour obtenir des signatures physiques sur une pétition et s’ils refusent de démissionner, c’est pourquoi nous avons la Constitution américaine et le Bill Of Rights. Ils peuvent être démis de leurs fonctions d’une manière ou d’une autre s’ils ne respectent pas la Constitution américaine. Ce sont nos droits en tant que citoyens américains!

Dr Lee Merritt: Le Vaxx prépare le monde à une mort massive (vidéo)

L’interview suivante est explosive! C’était tellement explosif, que comme mes entretiens avec des personnes comme l’expert en santé et bien-être des Sons of Liberty, Kate Shemirani, le Dr Andrew Kaufman, le Dr Kevin Corbett et le Dr Carrie Madej, il a été nettoyé par le ministère de la vérité de YouTube. Cependant, Alex Newman du New American a interviewé le Dr Lee Merrit qui prévient que le COVID Vaxx a non seulement échoué lors des tests sur les animaux précédents, mais prépare également le monde à un événement de mort de masse.

Tout d’abord, Alex explique pourquoi la vidéo a été retirée et pourquoi il est si important de soutenir des médias comme The New American.

Les vaccins Covid permettront aux futurs coronavirus de pénétrer dans votre corps et de se multiplier sans aucune résistance. Ainsi, lorsque l’armée chinoise arme le prochain coronavirus, TOUT LE MONDE VACCINÉ MOURA.

Ce vaccin à ARNm actuel prépare le monde à un ÉVÉNEMENT DE MORT de masse où des milliards de personnes mourront tous en quelques semaines.

Telle est leur intention.

Toutes les sociétés vaxx sont infiltrées par des agents militaires chinois et sont compromises pour préparer cela.

Le Dr Merit explique la médecine derrière la méthode de guerre et donne beaucoup de détails sur cette nouvelle forme de guerre.

Voici l’interview.

