La deuxième dose de vaccin COVID Pfizer arrêtée en Espagne après 46 décès dans une maison de soins infirmiers après la première dose

Par le blog COVID

LOS BARRIOS, ESPAGNE – La maison de soins infirmiers Nuestra Señora del Rosario (Notre-Dame du Rosaire) est sous le choc en raison de décès massifs après des inoculations d’ARNm.

Tous les résidents et travailleurs de l’établissement ont reçu la première dose d’ARNm de Pfizer début janvier, selon le grand média espagnol ABC de Sevilla. La plupart des résidents sont devenus extrêmement malades peu de temps après les injections.

On pense que beaucoup ont attrapé [SRAS-CoV-X de – MIRASTNEWS] la COVID-19, bien qu’ils aient été «vaccinés contre lui».

Le service de santé andalou a rapporté qu’au moins 46 résidents sont décédés depuis janvier. Pour la perspective, Notre-Dame a une capacité maximale de 145 résidents.

La Junta de Andalucía (gouvernement régional) est intervenue début février pour réduire le nombre de morts. Mais les gens ont continué à mourir. Le Ministère espagnol de la santé est désormais chargé de l’atténuation.

La situation reste désastreuse, car au moins 28 résidents et 12 membres du personnel étaient positifs au [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 la semaine dernière. En conséquence, les responsables de la santé ont interrompu toutes les autres injections d’ARNm. La Fédération des services publics a reproché à Notre-Dame de ne pas agir plus tôt. Le syndicat des travailleurs a déclaré que la réponse était inadéquate après la mort de huit personnes au 18 janvier. Le nombre de morts est passé à 30 le 28 janvier.

L’Espagne est continuellement dans l’actualité liée aux injections d’ARNm. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a déclaré en décembre que son agence tenait une base de données de tous les citoyens qui refusent l’ARNm. Il a déclaré que la liste serait partagée avec tous les membres de l’UE.

Un professionnel de la santé en Espagne a également récemment signalé que plusieurs receveurs d’ARNm avaient été admis dans des hôpitaux de la région de Murcie pour encéphalite.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Commentez cet article sur HealthImpactNews.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Vaccine Impact

Royaume-Uni: 12 personnes sourdes, cinq aveugles après les injections d’ARNm de Pfizer BioNTech

LONDRES – La Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni est l’équivalent fonctionnel de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. MHRA a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour les injections d’ARNm de Pfizer BioNTech en décembre dernier. Il a également approuvé le vaccin à vecteur viral Oxford-AstraZeneca et les injections d’ARNm Moderna pour une utilisation d’urgence.

Les Centers for Disease Control gèrent le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aux États-Unis. Il permet aux prestataires de soins de santé et à tout autre Américain de signaler les effets indésirables des injections d’ARNm et d’autres vaccins. Le programme de la carte jaune, géré par MHRA, est la base de données de rapports équivalente au Royaume-Uni.

MHRA a publié un rapport le 11 février résumant les effets indésirables autodéclarés des injections de Pfizer BioNTech et d’Oxford-Astra Zeneca du 9 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Les suspects habituels, comme l’anaphylaxie (120), la paralysie de Bell (99) et mort (66), apparaissent dans le rapport. Mais de nouveaux effets indésirables sont apparus que même ce blogueur n’a pas vu jusqu’à présent.

Expérience quintuple aveugle

La MHRA définit l’association temporelle comme «des événements survenant après la vaccination mais pouvant ou non être causés par le vaccin». Il est incontestable, cependant, que les risques l’emportent de loin sur l’acceptation sociale et la renommée temporaire des médias sociaux acquise par l’injection d’ARNm.

Douze personnes ont déclaré être devenues sourdes après avoir reçu les injections de Pfizer BioNTech.

Pendant ce temps, cinq personnes ont déclaré être devenues aveugles après avoir reçu le vaccin d’ARNm.

Vous pouvez consulter le rapport complet ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Vaccine Blog