Les vaccins expérimentaux à ARNm provoquent 600 nouveaux cas de troubles oculaires et laissent 5 personnes aveugles, selon le gouvernement britannique

Le gouvernement du Royaume-Uni a collecté des données de sécurité critiques sur les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca, et le dernier rapport ne donne pas un joli tableau. La première dose du vaccin expérimental Pfizer / BioNTech a été introduite dans les bras de 5,4 millions de citoyens, dont 500 000 ont reçu une deuxième dose. Jusqu’au 24 janvier, il y a eu près de 50 000 rapports de blessures causées par le vaccin pour ce vaccin spécifique, y compris la mort subite de cent sept citoyens britanniques.

Au moins 1 personne sur 333 souffre d’événements indésirables graves liés au vaccin au Royaume-Uni

1,5 million de doses supplémentaires du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca ont été reçues dans les bras de citoyens britanniques, entraînant 21 032 autres événements indésirables. Ces événements indésirables ont été enregistrés jusqu’au 24 janvier 2021 dans le système de carte jaune de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, et n’incluent pas toutes les blessures pertinentes et à jour. Le taux actuel de blessures causées par la vaccination (signalées) est de 1 personne sur 333. Ce taux de blessures causées par le vaccin est probablement beaucoup plus élevé parce que les gens hésitent souvent et / ou ont honte de signaler une blessure due au vaccin; de nombreuses personnes considèrent la vaccination comme une solution sûre et efficace à 100% et n’osent pas la remettre en question. De nombreux médecins refusent d’accepter que les blessures causées par le vaccin soient réelles.

Les événements indésirables ne sont pas non plus des problèmes mineurs qui se résolvent en un jour. Ces événements indésirables peuvent changer la vie, provoquer un accident vasculaire cérébral, une inflammation du cœur, une paralysie musculaire, une cécité et un choc anaphylactique. Avant que les vaccins expérimentaux à ARNm ne soient lancés, les sociétés pharmaceutiques ont signé des contrats avec tous les grands gouvernements du monde, pour renverser l’état de droit et indemniser leur entreprise de prendre la responsabilité de toutes les blessures inévitables liées aux vaccins dont elles savaient qu’elles se produiraient.

Les rapports les plus choquants sont les troubles oculaires. Au moins 634 personnes ont reçu un diagnostic de troubles oculaires après la vaccination. Une personne a perdu la vision centrale, une autre personne a perdu son acuité visuelle, trente et une personnes ont déclaré avoir une vision déficiente et cinq personnes sont devenues aveugles! Le Pfizer / BioNTech a provoqué soixante-neuf incidents de paralysie de Bell, une condition qui paralyse les muscles d’un côté du visage.

Le gouvernement continue de minimiser les blessures et les décès généralisés par les vaccins, perpétrant un génocide

Les vaccins expérimentaux ont également tendance à provoquer des attaques auto-immunes dans le système cardiovasculaire. Vingt et une personnes ont subi des accidents vasculaires cérébraux (AVC) après avoir pris le vaccin. Il y a eu d’autres événements cardiovasculaires graves, y compris un infarctus du tronc cérébral, un infarctus cérébelleux, un accident vasculaire cérébral cérébelleux, une occlusion de l’artère cérébrale, une hémorragie cérébrale, un infarctus cérébral, une hémorragie intracrânienne, un accident vasculaire cérébral ischémique et une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Selon les régulateurs, les femmes enceintes ne sont pas censées être vaccinées avec ces vaccins expérimentaux. Selon les fabricants, les données sur l’utilisation du vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 chez les femmes enceintes sont limitées. Les études de toxicité sur la reproduction animale n’ont pas été achevées et le vaccin n’est donc pas recommandé pendant la grossesse. Cependant, le système de notification de la Carte jaune révèle que certaines femmes enceintes ont contourné ce processus de dépistage et que quatre femmes enceintes ont subi un avortement spontané après la vaccination Pfizer et deux ont subi le même sort après la vaccination AstraZeneca.

Au lieu d’arrêter cette expérience de vaccination de masse, les régulateurs continuent de minimiser ces blessures et de les attribuer à «l’âge avancé» ou aux «conditions sous-jacentes» d’un patient. Le gouvernement britannique, défendant les sociétés de vaccins:

Jusqu’à présent, une proportion élevée de personnes vaccinées dans le cadre de la campagne de vaccination sont très âgées, dont beaucoup souffriront également de problèmes de santé préexistants. L’âge avancé et les maladies sous-jacentes chroniques augmentent la probabilité que des événements indésirables coïncidentes se produisent, en particulier compte tenu des millions de personnes vaccinées. Il est donc important que nous examinions attentivement ces rapports pour distinguer les effets secondaires possibles d’une maladie qui se serait produite indépendamment de la vaccination.

Ironiquement, il y a des mois, lorsque des personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes sont décédées dans les hôpitaux, leur cause de décès était automatiquement codée «COVID-19». Cette fraude médicale sociopathique n’a jamais été aussi épouvantable, effroyable et génocidaire.

Images horribles: Injection forcée de personnes atteintes de démence, morts et réactions après une injection, Reiner Fuellmich

Le Dr Reiner Fuellmich, Fondation du Comité Corona, publie des images de dénonciateurs de décès et d’effets secondaires graves après les vaccinations Corona à Berlin!

Vidéo tirée de Vidéos de la Stiftung Corona Ausschuss (Fondation du Comité Corona).

Sur 31 personnes vaccinées, 8 sont décédées en 2 ou 3 semaines, 11 autres souffrent d’effets indésirables graves.

Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat germano-américain qui a de l’expérience dans la poursuite de grandes entreprises comme la Deutsche Bank. Il est membre du comité d’enquête allemand sur la couronne.

MISE A JOUR DE L’INFIRMIÈRE AYANT REÇU LE VACCIN COVID-19

Mise à jour sur l’infirmière Kristi Simmonds, a reçu une injection d’ARNm Moderna COVID le 19 janvier, aucune amélioration le 19 février

Génocide: les personnes ayant des troubles d’apprentissage NE SONT PAS réanimées en Angleterre si elles présentent des symptômes de la COVID-19

Public Health England prévient que les jeunes ayant des troubles d’apprentissage (âgés de 18 à 34 ans) meurent de la COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS] à trente fois le taux de leurs pairs! Ce groupe de personnes ne souffre pas unilatéralement des mêmes problèmes de santé sous-jacents et de déficiences immunitaires, alors qu’est-ce qui pourrait ne pas se passer?

De l’avis des autorités médicales des services nationaux de santé (NHS), les personnes ayant des troubles d’apprentissage et d’autres déficits cognitifs sont désormais considérées comme moins souhaitables. Dans une situation d’urgence, leur vie n’est pas aussi précieuse. Par peur de propager des infections, les autorités médicales ont décidé que les personnes handicapées ne valent pas la peine d’être sauvées si elles présentent des symptômes cliniques de la COVID-19. En d’autres termes, leur vie ne sert qu’au «plus grand bien». Selon les autorités médicales, le risque de propagation de la COVID-19 par la réanimation bouche-à-bouche est trop grand pour les agents de santé et la communauté en général, ils ont donc décidé de ne pas prendre autant de risques sur les personnes «médicalement fragiles».

Les autorités médicales refusent la RCR aux personnes ayant des troubles d’apprentissage

La Care Quality Commission (CQC), l’organisme de réglementation indépendant des services de santé et de soins sociaux en Angleterre, a commencé à tirer la sonnette d’alarme sur ce comportement génocidaire en décembre 2020. Le CQC a constaté que les autorités sanitaires utilisaient de manière inappropriée les avis de ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire ( DNACPR) sur les personnes ayant des troubles d’apprentissage, entraînant une faute professionnelle médicale généralisée et des décès injustifiés. Ces avis DNACPR ne sont réservés qu’aux circonstances extrêmes, comme lorsqu’une personne est trop fragile pour bénéficier de la RCR. Les avis DNACPR sont désormais utilisés pour éviter tout contact avec des personnes malades, en particulier des personnes souffrant de troubles d’apprentissage tels que le syndrome de Down, etc. Les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont victimes de discrimination au moment le plus crucial de leur vie. C’est pourquoi la COVID-19 représente désormais environ 65% des décès chez les personnes ayant des troubles d’apprentissage en Angleterre. Les autorités médicales laissent beaucoup de ces personnes mourir – de peur de contracter une infection ou de contribuer à la «propagation communautaire».

La Royal Mencap Society est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui travaille avec des personnes ayant des troubles d’apprentissage. Edel Harris, directeur général de Mencap, a déclaré: «Tout au long de la pandémie, de nombreuses personnes ayant des troubles d’apprentissage ont été confrontées à une discrimination choquante et à des obstacles pour accéder aux soins de santé, Les avis de ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire (DNACPR) sont insérés dans leurs dossiers et les coupures apportées à leur assistance sociale.»

«Il est inacceptable qu’au sein d’un groupe de personnes si durement touchées par la pandémie et qui, même avant la COVID, mouraient en moyenne plus de 20 ans plus jeunes que la population générale, beaucoup se sentent effrayées et se demandent pourquoi elles ont été exclues.»

Le génocide prend maintenant de nombreuses formes

Curieusement, les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont désormais prioritaires en tant que cobayes pour les vaccins expérimentaux à ARNm. Les autorités sanitaires ont échoué à plusieurs reprises à répondre aux besoins de santé de ces précieuses personnes dans des situations critiques de vie ou de mort; maintenant, ils font semblant de se soucier de ces patients ayant des besoins spéciaux en les précipitant dans des expériences vaccinales à haut risque qui ont été précipitées sous le même prétexte de «ralentir la propagation» et de «soutenir le bien commun».

Cette faute professionnelle médicale à grande échelle, cette discrimination et ces abus sont similaires à la pratique destructrice consistant à précipiter les patients sur des ventilateurs. Les ventilateurs sont utilisés «par précaution» pour contenir les expulsions des voies respiratoires du patient. Les ventilateurs assurent un système en boucle fermée pour empêcher toute propagation de matériel viral. Dans l’esprit de «ralentir la propagation», les patients sont contraints de s’engager dans une intervention risquée qui n’a fait qu’augmenter le taux de mortalité. Cette pratique n’offre pas au patient de traitement antiviral, de soutien immunitaire ou de thérapie immunitaire et ne parvient pas à récupérer les personnes à temps. C’est pourquoi les infections associées au ventilateur, les lésions pulmonaires et le système immunitaire défaillant cèdent la place à d’autres complications et à la mort après des procédures de ventilation hâtives. Un génocide de masse comme celui-ci se déroule sous de nombreuses formes différentes dans les systèmes médicaux du monde entier.

DÉCÈS DE VACCIN PFIZER

SARA STICKLES, 28 ANS, A UN ANEURYSME CÉRÉBRAL, MORTE CINQ JOURS APRÈS LA DEUXIÈME INJECTION DE L’ARNm PFIZER

Les hôpitaux commencent à attribuer de graves blessures aux vaccins au système immunitaire du patient décédé

Une industrie qui est au-dessus des lois, indemnisée de ses responsabilités légales, exerce un pouvoir absolu sur la vie des gens et est capable de blâmer les vices de ses produits sur les victimes qu’ils nuisent. Les médias regorgent maintenant d’histoires de blessures causées par le vaccin contre le coronavirus, mais ces blessures sont imputées au système immunitaire du receveur, et non à la science défectueuse des vaccins.

Jane Roberts du Daily Memphian rapporte la mort subite d’un jeune chirurgien orthopédiste au Baptist Memorial Hospital de Memphis, dans le Tennessee. Selon le rapport, le Dr J. Barton Williams (36 ans) est décédé peu de temps après avoir reçu le vaccin covid-19. Le chirurgien auparavant en bonne santé a commencé à souffrir d’un syndrome inflammatoire multi-système (SIG) après la vaccination. Le MIS est l’un des vingt-six événements indésirables sur lesquels la FDA a initialement mis en garde lorsque les vaccins covid-19 ont été précipités dans les essais cliniques et approuvés pour une utilisation d’urgence. Le SIG est une réaction auto-immune qui implique une inflammation potentiellement mortelle du cœur, des poumons, des reins, du cerveau, de la peau, des yeux ou des organes gastro-intestinaux et peut entraîner la mort.

Un hôpital conspire pour exclure le vaccin COVID comme cause du décès d’un jeune chirurgien

Au lieu d’enquêter sur le rôle que le vaccin a causé dans la mort du médecin, ses anciens collègues tentent d’écarter tout lien avec le vaccin. «Nous voulons être sûrs qu’il n’y a aucune indication qu’il existe un lien avec le vaccin à ce stade», a déclaré le Dr Stephen Threlkeld, expert en maladies infectieuses de Baptist, dans un communiqué officiel. Les médecins baptistes ont admis qu’ils travaillaient avec le CDC pour éliminer toute notion selon laquelle la mort de l’homme était liée au vaccin.

Les experts en maladies infectieuses tentent de blâmer le système immunitaire du médecin pour la mort et affirment absurde qu’une infection antérieure à la COVID était le coupable de sa mort, bien que l’hôpital n’ait jamais récupéré le virus de lui. Le Dr Williams décédé n’avait jamais été testé positif pour la covid-19 et avait même été vacciné pour s’assurer que le virus ne l’affecterait jamais. L’hôpital tente de déclarer que le décès du médecin était le premier cas de personne qui «est décédée d’une réponse immunitaire retardée à la COVID et avait reçu le vaccin».

En réalité, il s’agit de la dernière incidence de FRAUDE MÉDICALE où les professionnels de la santé conspirent pour dissimuler une blessure due au vaccin en accusant la COVID de la mort de l’homme qui a été vacciné contre la COVID et qui n’a présenté aucun test positif pour la COVID. La théorie sans fondement de l’hôpital repose sur les résultats d’un test d’anticorps qu’ils ont administré après le décès du médecin. Parce que le médecin avait des anticorps contre l’infection à coronavirus, sa mort peut soudainement être imputée à une infection présumée survenue il y a des mois. Les autorités médicales accusent le système immunitaire du médecin décédé, juste après que la technologie expérimentale du covid-19 a fait tomber son corps.

Établissement médical couvrant l’industrie du vaccin en blâmant les victimes de blessures vaccinales

Le Dr Scott Strome, doyen exécutif du College of Medicine de l’Université du Tennessee Health Science Center, blâme l’apparition soudaine du MIS du médecin décédé comme une réponse immunologique à une infection antérieure à la COVID, et non comme une réaction au vaccin. Le Dr Threlkeld a accepté la théorie, rejetant les multiples tests COVID négatifs du médecin décédé et prétendant que la COVID était derrière tout cela. Le Dr Threlkeld pense que le patient aurait pu avoir une infection à la COVID il y a longtemps, une infection qui aurait pu causer une inflammation systémique et la mort longtemps après que l’homme se soit remis de l’infection.

Le Dr Strome postule que le système immunitaire du patient ne s’est pas éteint. «Il [le système immunitaire] doit savoir quand c’est fait», a-t-il affirmé. «Si ce n’est pas le cas, vous vous retrouvez dans une situation auto-immune. Quelle que soit la raison, le corps pense toujours qu’il a une menace et ne s’éteint pas. Ensuite, vous obtenez cette inflammation systématique.

La cause du décès de l’homme étant en suspens et les résultats de l’autopsie toujours en suspens, le Dr Threlkeld a déclaré: «Ce n’est pas une raison pour ne pas se faire vacciner. C’est une raison pour se faire vacciner. Seules les personnes qui ont eu COVID-19 ont développé ce processus potentiellement mortel.

Il est désormais évident que l’établissement médical tente de créer un nouveau précédent trompeur pour couvrir l’industrie des vaccins et protéger les médecins qui les administrent en rejetant sur le corps de la victime toutes les complications et tous les décès après la vaccination.

19 ans s’évanouit après la deuxième injection Pfizer / BioNTech 17-2-21

Le complot du NOM (NWO) contre l’Italie (X-file 2). Nouveau ministre des TI parmi Bilderberg, McKinsey, Gates et la CIA pour l’intelligence artificielle dans les vaccins également

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Dans un précédent article prophétique, nous avons défini la Task Force voulue par l’ancien premier ministre Giuseppe Conte et par le président de la République Sergio Mattarella un «gouvernement fantôme» qui représentait en fait un double de l’exécutif national, précisément pour cette raison gelé par la suite par la Président du Conseil.

«La question est dramatiquement simple: si 21 ministres et 42 sous-secrétaires du gouvernement officiel ne suffisent pas à gérer la relance du pays, le super-commissaire aux pouvoirs extraordinaires est le bienvenu avec 16 ministres pour différents domaines de compétence, mais uniquement avec la convocation contextuelle des élections immédiates pour le renouvellement démocratique du Parlement et un nouvel exécutif».

Nous l’avons rédigé le 17 avril 2020 en soulignant le profil qualifié et pétillant de globalisme du professeur Vittorio Colao qui a désormais été appelé à être l’un des fers de lance du nouveau gouvernement de l’ancien président de la BCE Mario Draghi (confirmé par la confiance du Sénat avec 262 voix pour, 40 contre et 2 abstentions), pour un clair «complot du Nouvel Ordre Mondial contre l’Italie» fomenté par l’État International Profond comme une expression cachée des potentats financiers, maçonniques, politiques et militaires.

Colao (Brescia, 3 octobre 1961) est un dirigeant d’entreprise italien, PDG de Vodafone de 2008 à 2018 et du 13 février 2021 ministre de l’Innovation technologique et de la Transition numérique du gouvernement Draghi.

«Le ministère de la transition numérique semble taillé sur mesure pour Colao, grand partisan de la révolution numérique, alors qu’en Italie, la majorité des gens tentaient de résister au changement. Colao, en revanche, a toujours prêché le «numérique d’abord», par formation et par conviction. Le manager, né à Brescia il y a 59 ans, ancien carabinier, a construit l’essentiel de sa carrière chez Vodafone, qu’il a conduit d’abord en Italie puis dans le monde jusqu’en mai 2018. Entre une brève expérience de conduite de Rcs MediaGroup, rédacteur en chef du «Corriere della Sera ». D’abord Bocconi University, un MBA de Harvard et un début de travail chez McKinsey »a écrit le journal Corriere, qui le connaît bien évidemment.

Vittorio Colao avec son ami Mario Monti, tous deux du Bilderberg Club

Ce que les collègues des médias grand public italiens ont évidemment oublié de se rappeler, c’est que Colao est également l’un des gestionnaires de référence du groupe de lobbyistes supra-massif bien connu Bilderberg. Mais ils ont également omis de signaler que parmi les principaux financiers de McKinsey, récemment volé aux États-Unis par une condamnation de Big Pharma Consulting sur le scandale mortel des opioïdes, figure l’habituel Bill Gates, gourou de l’informatique et grand promoteur de l’intelligence artificielle qui en Amérique du Nord est déjà projetée dans deux secteurs stratégiques et extrêmement délicats: la santé et l’armée.

«Le super-commissaire Colao et ses collaborateurs ont été pris par ce monde impitoyable des affaires comme cela s’est produit en 2012 pour le gouvernement technique des banquiers Mario Monti (ancien premier ministre et membre du Conseil consultatif de Goldman Sachs), Alessandro Profumo et Corrado Passera qui fait passer la dette publique de 1 900 à 2 000 milliards d’euros malgré les sacrifices de «larmes et de sang» des Italiens, parmi lesquels pourtant l’extraordinaire manœuvre de 30 milliards reversés aux banques pour éviter son effondrement s’est démarquée», notait-on au printemps dernier en relation avec le choix des membres du groupe de travail.

De 2012 à 2018, grâce aux différents gouvernements du Parti démocrate mis en place par les présidents de la République Giorgio Napolitano et Sergio Mattarella, de ce même parti, la dette italienne a atteint 2400 milliards. Dans le premier reportage de la série «Conspiration du NOM (NWO) contre l’Italie», nous avons rappelé comment la fortune financière de l’Italie était marquée par le taux de change lire-euro extrêmement défavorable établi en 1996 avec les conseils de Draghi lui-même (alors directeur du ministère du Trésor) qui devrait désormais sauver le pays et que grâce au bazooka Quantitative Easing a permis aux misérables gouvernements PD de Matteo Renzi et Paolo Gentiloni de porter la dette de l’État à ces chiffres colossaux, en déplaçant une grande partie dans le ventre de la Banque centrale européenne (un spa a participé par les banques nationales, privatisées et par les établissements de crédit privés).

C’est précisément cela, ainsi que l’endettement supplémentaire envers la BCE, l’Union européenne et le Fonds monétaire international, apparaît l’objectif des dirigeants démocrates de remettre les clés du pays avec son coffre au trésor entre les mains du pro-européen-mondialiste technocrate en parfaite adéquation avec le parcoursdéjà tracé pour la Grèce.

Colao, après avoir obtenu son diplôme de l’Université Bocconi de Milan et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Harvard, a effectué un bref passage à la banque d’investissement Morgan Stanley à Londres avant de faire carrière chez McKinsey & Company, une société de gestion internationale de premier plan. On verra plus tard l’importance de son rôle là-bas… En 1996 chez Omnitel lorsque le principal actionnaire est Olivetti de Carlo De Benedetti, carte no. 1 dans le futur Parti démocrate, éditeur du Groupe GEDI des journaux L’Espresso-Repubblica-La Stampa dans lequel la famille Agnelli-Elkann du groupe FIAT-FCA, connue dans le monde entier depuis 111 ans de procès pour diverses allégations de la corruption.

DU BILDERBERG AU PROJET GAVI DE GATES

Et ici commencent les premières intrigues. John Elkann, président de Fiat Crysler Automobile, avec siège administratif aux Pays-Bas et siège fiscal au Royaume-Uni mais sous enquête aux États-Unis par l’administration de Donald Trump, est membre du Comité permanent de Bilderberg avec Lilli Gruber, journaliste de TG LA7 dirigé par Enrico Mentana, fondateur du journal en ligne Open et fans de George Soros. Les réunions privées annuelles du Club Bilderberg entre des lobbyistes du monde entier ont été inaugurées en 1954 par David Rockefeller, frère du politicien Nelson, devenu célèbre dans l’histoire século-mondialiste pour avoir imposé la loi sur l’avortement alors qu’il était gouverneur de l’État de New York.

Comme le rapporte BlastingNews, celui de 2018 s’est tenu du 7 au 10 juin à Turin et, avec les deux Italiens déjà mentionnés, également Vittorio Colao, Elena Cattaneo, directrice du Laboratoire de biologie des cellules souches de l’Université de Milan, a été nommée sénateur pour la vie par le président Napolitano et l’économiste romaine Mariana Mazzucato, directrice et fondatrice de l’Institute for Innovation and Public Purpose de l’University College London où elle enseigne.

Mazzuccato a un double passeport ayant grandi aux États-Unis, elle est membre du Conseil pour l’avenir de la croissance et de la compétitivité du Forum économique mondial de Davos, elle est devenue conseillère économique de Conte avant d’être nommée au groupe de travail d’urgence de Colao.

La conférencière universitaire, dans son livre acclamé The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, a révélé le «secret de Pulcinella»: que les entreprises de la Silicon Valley au secteur financier en passant par Big Pharma ont utilisé des notions nébuleuses de valeur pour semer la confusion entre rentes et profits, se décrivant comme créateurs de valeurs mais finissant par les détruire, comme le note un essai de l’ancien juge et économiste Paolo Maddalena, vice-président émérite de la Cour constitutionnelle. Mais pour présenter sa publication, Mazzuccato était un invité de marque à l’Open Society Foundation de George Soros à New York.

Le plutarque américano-hongrois, connu pour la liste Soros des députés sympathiques et sa rencontre en 2017 au Palazzo Chigi avec l’ancien premier ministre italien Paolo Gentiloni (Parti démocrate) aujourd’hui commissaire européen, était en 2011 l’un des principaux investisseurs de Verizon Communication ($ 64,954 millions au premier trimestre, compte tenu de la US Securities and Exchange Commission OMB # 3235-0006 du 31/08/12) où Colao a travaillé chez Cellco Partnership avant de devenir administrateur indépendant en 2019.

Cependant, le blogueur santé Giovanni Angelo Cianti souligne non seulement la brillante carrière du nouveau commissaire chez Vodafone, de PDG en Europe en 2001 à PDG du groupe en 2008, mais se concentre également sur les affaires avec le prophète de la pandémie Bill Gates, bailleur de fonds historique. du DEM américain comme Soros.

Colao «en 2012, il a créé le partenariat Vodafone – GAVI Vaccine Alliance (OMS, UNICEF, Fondation Gates, Banque mondiale) pour informatiser les vaccinations des enfants en Afrique subsaharienne – écrit Cianti sur son profil Facebook – En 2015, il était non exécutif directeur chez UNILEVER (food corp, 400 marques, 53 milliards de CA entre les mains des habituels Vanguards, Black Rock, Wellington Management, etc.). Mais en 2018, le chiffre d’affaires de Vodafone s’est effondré à 2,8 milliards avec 6,1 milliards de pertes et Colao a été expulsé avec une liquidation en actions de plus de 33 millions de dollars. C’est à cette occasion qu’il se tourne vers Bill Gates avec qui il reçoit pour dîner à Seattle».

GATES ET PARTENAIRES DE LA CIA DE MCKINSEY

Le nouveau chef de la Task Force peut donc se considérer comme un manager étranger puisqu’il réside avec sa femme et ses deux enfants à South Kensington, dans le Grand Londres (Royaume-Uni). Et c’est précisément dans le groupe mondial de conseil en gestion McKinsey & Company de New York (également basé à Rome et dans le monde entier) qu’il a fait carrière de 1986 à 1996.

Les scandales concernant cette société sont tels et tellement nombreux que dès que possible nous leur consacrerons un reportage complet pour l’instant nous nous concentrons sur quelques rapports récents du webmedia en anglais Politico et Vox dans lesquels l’empreinte promue au sein des instances nationales et internationales a été mis en évidence.

Le conseil en management, avec un conditionnement conséquent des objectifs, a également eu lieu dans les secteurs social et de la santé comme pour le National Health Service anglais et à l’Organisation mondiale de la santé à Genève, grâce aussi à l’apport de deux partenaires-clients d’excellence: le désormais incontournable Fondation Bill & Melinda Gates et la Central Intelligence Agency.

Nous avons analysé dans de nombreux rapports de WuhanGates le rôle de la CIA dans le domaine des armes bactériologiques et celui de Gates dans la recherche de virus pour construire des vaccins lucratifs. Voyons maintenant ce qu’ils ont à faire avec McKinsey

«La CIA, qui a embauché McKinsey en 2015, a subi des changements similaires qui ont irrité beaucoup de membres de l’agence, selon des employés actuels et anciens – a écrit Politico – Un ancien haut responsable du renseignement qui a été témoin de la réorganisation de la CIA, par exemple, a déclaré que les changements affectaient le redressement. temps pour les rapports de renseignement, qui est un facteur critique dans la prise de décision. Il s’est également plaint des «centres de mission» nouvellement créés, affirmant que, ironiquement, il avait «une plus grande connectivité» avec les analystes avant qu’ils ne soient obligés de partager une pièce». Mais le rôle de la société new-yorkaise qui a produit des présidents américains et des gourous de Wall Street s’est également étendu à d’autres agences américaines.

«Au cours des quatre dernières années, la société centrale McKinsey and Co., a aidé à restructurer la bureaucratie d’espionnage du pays, dans le but d’améliorer le temps de réponse et une communication fluide. Au lieu de cela, selon près d’une douzaine de responsables actuels et anciens qui ont été témoins de la restructuration ou connaissent bien le projet, la refonte de plusieurs millions de dollars a laissé de nombreux membres des agences de renseignement du pays démoralisés et moins efficaces. Ces initiés ont déclaré que les efforts avaient entravé la prise de décision dans les principales agences – y compris la CIA, l’Agence de sécurité nationale et le bureau du directeur du renseignement national», ont déclaré aux journalistes Natasha Bertrand et Daniel Lippman.

Financement de Bill Gates à McKinsey

Vox, quant à lui, souligne comment l’entreprise est devenue un groupe de réflexion financé par de puissants milliardaires pour influencer les directions de la gestion mondiale. Il publie des graphiques montrant l’énorme financement investi dans McKinsey depuis la fondation de Bill Gates qui, comme nous l’avons vu dans un article précédent, a collaboré avec un ancien directeur adjoint de la CIA pour l’exercice simulé sur la pandémie Event 201, qui s’est tenu à New York en Octobre 2019 où le SRAS-Cov-2 n’avait même pas encore été officiellement découvert …

LE DÉFI DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’ancien cadre de la Central Intelligence Agency américaine de contre-espionnage à Langley (Virginie) auquel nous nous référons est l’avocate Avril Haines, devenue plus tard conseillère à la sécurité nationale de la Maison Blanche sous l’administration Obama-Biden (2015-2017) et en Janvier a été décerné par Joseph Biden, le nouveau président des États-Unis, avec le rôle jamais attribué à une femme de directeur du renseignement national à laquelle appartiennent tous les 007 civils et militaires de la nation.

Haines, ancien conseiller de Biden au Congrès, est également un expert des armes biologiques dans la Nuclear Threat Initiative (NTI), une organisation à but non lucratif qui prétend être bipartite mais a été fondée par l’ancien sénateur Dem Sam Nunn, ancien président de la Comité sur les forces armées du Sénat américain, et financé par Warren Buffet, partenaire de Gates dans Microsoft Coroporation, dont Emma Natasha Walmsley, PDG de GlaxoSmithKline, le géant du vaccin qui contrôle le secteur commercial de Pfizer, est directrice exécutive.

NTI et Haines elle-même, avec leurs prophéties pandémiques soulignées par l’événement 201, ont permis à Biden, financé dans la campagne électorale par Pfizer, de prédire la propagation dévastatrice de la contagion COVID-19 en septembre avant même la maladie hautement infectieuse et mortelle (si mal traitée ) a été découvert, afin de délégitimer le président sortant Donald Trump pour avoir bloqué le financement des expériences de coronavirus sur les chauves-souris chinoises menées en Chine et aux États-Unis dans le cadre d’une collaboration entre Wuhan Institute of Virology, l’agence gouvernementale américaine USAID (instrument financier CIA), Fondation Bill & Melinda Gates et EcoHealthAlliance de Peter Daszak, le premier déni sur la théorie du virus SRAS-CoV-2 construit en laboratoire.

En octobre 2020, cependant, Haines a elle-même publié une étude pour une très célèbre société américaine Think-Tank proche du ministère de la Défense, afin de soutenir la nécessité d’une amélioration de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire, où le secteur bactériologique est si important pour ont justifié la création du Bureau des technologies biologiques de la DARPA, l’agence de recherche avancée sur les projets de défense du Pentagone qui travaille aux côtés de DTRA, l’autre agence axée sur la réduction des menaces de défense s’est engagée à surveiller au moins 25 laboratoires biologiques dans les pays de l’ex-Union soviétique et dans d’autres pays asiatiques et européens.

Il est donc évident que sur la table du nouveau ministère italien de l’innovation technologique, créé spécialement par Draghi pour Colao, il n’y aura pas que des questions administratives ordinaires comme la mise en place de la numérisation nationale et de la 5G (sur laquelle nous publierons prochainement un dossier exclusif) mais certainement aussi l’utilisation d’Intellogenca Artificielle déjà testée avec succès dans le secteur de la santé malgré mille questions bio-éthiques toujours sans réponse…

«Dans un avenir pas trop lointain, l’intelligence artificielle sera en concurrence avec les humains dans la réalisation de nombreuses activités professionnelles. Même le médecin devra s’adapter, laissant suffisamment de place au candidat virtuel. Les algorithmes mathématiques pourraient concurrencer le médecin dans l’interprétation des images radiologiques ou dans la lecture des lames d’anatomie pathologique ou dans le choix de la meilleure thérapie pour chaque patient».

Il est écrit dans le communiqué de presse avec lequel l’Académie de médecine de Turin annonce l’organisation pour le vendredi 26 février prochain (17h30) d’une session scientifique en ligne (www.accademiadimedicina.unito.it) intitulée «L’intelligence artificielle dans le diagnostic médical: opportunités et dangers».

VACCINS CONSTRUIT AVEC L’IA

Mais des nouvelles arrivent des USA qui pourraient même apparaître de la science-fiction précisément sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans le domaine extrêmement délicat et controversé des vaccins anti-Covid, considérés à risque d’immunopathologie pulmonaire par une recherche scientifique chinoise publiée dans Nature et rapportée exclusivement par Nouvelles Gospa.

«Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud (USC) ont dévoilé une méthode incroyablement puissante, basée sur l’IA, pour produire de nouveaux candidats potentiels pour le vaccin Covid-19 en quelques minutes, voire quelques secondes. Russia Today a dévoilé ces derniers jours. Le nouveau processus, développé à l’USC Viterbi School of Engineering, pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre de l’information contre le coronavirus et ses nombreuses mutations de plus en plus virulentes qui pèsent sur un déploiement de vaccins déjà difficile dans le monde.

L’équipe de l’USC a tiré parti de l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer l’analyse des vaccins qui peuvent être rapidement et facilement adaptées pour analyser les mutations virales elles-mêmes.

«En utilisant un algorithme d’apprentissage automatique, le modèle peut prétendument terminer les cycles de conception de vaccins en quelques minutes, voire quelques secondes, dans un exploit qui, avant la pandémie, prenait des mois, voire des années, montrant le chemin parcouru par l’humanité au cours des 12 derniers mois environ», a ajouté RT.

«Ce cadre d’IA, appliqué aux spécificités de ce virus, peut fournir des vaccins candidats en quelques secondes et les faire passer rapidement à des essais cliniques pour réaliser des thérapies médicales préventives sans compromettre la sécurité», a déclaré Paul Bogdan, professeur agrégé de génie électrique et informatique à l’USC Viterbi , ajoutant que cela permettrait aux chercheurs médicaux de «garder une longueur d’avance sur le coronavirus alors qu’il mute dans le monde».

INTRIGUE ENTRE LES LOBBIES ET L’OMS

Fermons cette parenthèse et revenons à McKinsey pour analyser l’impact sur la santé de l’entreprise où Colao a travaillé, passant la première partie de sa carrière en tant que partenaire du bureau de Milan, traitant des médias, des télécommunications et des produits industriels. Avant de raconter les événements torpides de la multinationale américaine de gestion, il faut préciser que Colao lui-même n’est pas du tout impliqué dans le scnadalo des opioïdes qui a éclaté aux USA. Mais le profil de l’entreprise pour laquelle il a travaillé n’est certainement pas exemplaire…

«La seule chose que le personnel de l’OMS ne voulait pas, c’est une réforme de type McKinsey», a déclaré un haut fonctionnaire impliqué dans le processus d’examen de la gestion. En plus de McKinsey, l’OMS a confirmé qu’elle s’était associée à cinq autres consultants pendant la transformation: BCG, Deloitte, Preva Group, Seek Development et plus récemment Delivery Associates, qui a un contrat pluriannuel de 3,85 millions de dollars. . La valeur totale des contrats de conseil est d’environ 12 millions de dollars, dont au moins un quart a été payé directement par la Fondation Bill et Melinda Gates, l’un des acteurs les plus puissants de la santé mondiale», ont écrit Julia Belluz et Marine Buissonniere pour Vox.

«Bien que l’OMS soit une institution publique, les détails de ces engagements et la participation de Gates ne sont pas disponibles dans les budgets ou les états financiers de l’OMS. Les informations publiées sur le site Web de l’OMS sont incomplètes. L’OMS a un portail avec des données sur les contrats que l’agence traite, mais exclut ceux payés directement par des donateurs tels que Gates», rapporte également Vox.

Dans WuhanGates n° 24, cependant, Gospa News a souligné l’énorme contribution apportée par le gourou de l’informatique, directement via sa fondation ou indirectement via GAVI, à l’agence de santé des Nations Unies, à tel point qu’il a pu obtenir la nomination de sa «marionnette».»Tedros Adhanom Gebreyesus en tant que directeur général. Mais il y a aussi un manque d’informations sur la mission des consultants: «Par exemple, le portail montre que le siège de l’OMS a attribué à McKinsey 4,19 millions de dollars de contrats entre 2017 et 2018, mais pas s’il s’agissait de réformes» et l’organisation mondiale aurait a refusé de le dire aux journalistes.

Les données publiques fragmentaires collectées par Vox indiquent une énorme pluie d’argent. Au total, la Fondation Gates a dépensé plus de 300 millions de dollars pour McKinsey et BCG entre 2006 et 2017, selon les déclarations de revenus de l’agence. Plus que le budget national de la santé pour tout un pays à faible revenu, comme Haïti, environ la moitié de ce que le gouvernement américain a dépensé pour McKinsey et le BCG au cours de la dernière décennie. Mais les intrigues ne sont pas finies: au contraire elles deviennent même gênantes.

«Il y a un conflit encore plus profond entre les expériences des consultants du secteur privé et leur travail de santé mondiale dans le secteur public: leur conseil a été lié à certaines des crises sanitaires les plus graves du dernier demi-siècle», rappelle Vox en référence à la massacre d’opioïdes au cours duquel il a perdu la vie de près d’un million d’Américains depuis 1999.

«Les documents judiciaires qui ont émergé dans le litige comprenaient des allégations selon lesquelles McKinsey avait informé deux sociétés sur la façon d’augmenter les ventes d’opioïdes sur ordonnance, McKinsey a également été accusé d’avoir conseillé à Johnson & Johnson d ‘« obtenir plus de patients avec des doses plus élevées d’opioïdes. » et d’étudier les techniques «pour garder les patients opioïdes plus longtemps», rapporte le New York Times »cité par Vox. Il n’est pas inutile de se rappeler que J&J, dont le vaccin antoCovid attend les approbations d’urgence internationales comme cela s’est déjà produit pour ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, est partenaire de l’EcoHealth Alliance de Peter Daszak qui a financé les expériences dangereuses sur les virus du SRAS infectés par le VIH dans les centres de recherche de Chapel Hill (North Carolina University) et à Wuhan, où paradoxalement il a été envoyé pour rechercher les origines du virus SRAS-CoV-2…

Par ailleurs, Johnson est également sponsor de l’ONG One Nucleus of Cambridge, un cartel de Big Pharma qui voit AstraZeneca comme un leader et regroupe également des laboratoires d’analyse d’écouvillons et de tests anti-Covid dans un conflit d’intérêts macroscopique clair révélé dans le Rapport WuhanGates 23.

Le géant pharmaceutique J&J a été condamné en août 2019 par un juge de l’Oklahoma à verser 572 millions de dollars à l’État pour le rôle de la multinationale dans la crise des opioïdes qui, selon les autorités américaines, a causé 400000 décès par surdose de 1999 à 2017 en L’Oklahoma seul, selon les avocats de l’État, environ 6 000 personnes sont mortes d’une overdose de sédatifs et d’analgésiques. Mais ces dernières semaines, McKinsey a également été balayé par le scandale.

MC KINSEY DANS LE SCANDALE OPIOÏDE

«Le prestigieux cabinet de conseil en entreprise McKinsey & Company a accepté de débourser 573 millions de dollars pour régler des enquêtes sur son travail avec Big Pharma, à savoir son rôle dans la relance des ventes du puissant narcotique opioïde oxycodone. La société a conclu un accord de plusieurs millions de dollars avec des responsables de 47 États, Washington, DC et cinq territoires américains, a rapporté mercredi soir le New York Times, citant cinq personnes «familières avec les négociations»», a écrit Russia Today.

La société devra payer 478 millions de dollars du règlement dans les 60 jours, dont une grande partie servira à financer des programmes de traitement aux opioïdes et de récupération de la toxicomanie dans divers États. Le règlement annoncé intervient alors que la société de conseil de haut niveau est critiquée pour avoir contribué – selon ses propres mots – à «turbocompresser» les ventes d’OxyContin de Purdue Pharma, une formulation d’oxycodone à haute dose accusée de dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis au cours du 20 dernières années.

L’oxycodone est un stupéfiant hautement addictif avec des effets et une puissance comparables à ceux de l’héroïne. Il est environ 1,5 fois plus fort que la morphine, un autre analgésique couramment utilisé, et a joué un rôle démesuré dans la crise des opioïdes aux États-Unis.

«En consultant pour Purdue – qui a lui-même plaidé coupable à des accusations criminelles liées à ses opioïdes – McKinsey a aidé la société à renforcer les ventes d’OxyContin de plusieurs manières, telles que l’élaboration de son marketing pour lutter contre les« messages émotionnels des mères d’adolescents en surdose »sur la drogue, selon des documents judiciaires publiés l’année dernière. McKinsey a également proposé de payer des «rabais» aux distributeurs de Purdue pour chaque surdose d’OxyContin liée aux pilules qu’ils vendaient. On ne sait pas si le système a jamais été mis en œuvre, cependant, les principaux distributeurs CVS et Anthem niant avoir jamais été indemnisés pour des surdoses », a encore rapporté RT.

Bien que l’oxycodone était autrefois réservée aux malades en phase terminale et à d’autres personnes souffrant de problèmes médicaux graves, ces dernières années, les grandes sociétés pharmaceutiques comme Purdue ont de plus en plus poussé les professionnels de la santé à prescrire le médicament aux patients souffrant de douleur standard. Dans le matériel promotionnel de la société, généralement destiné aux médecins, il a affirmé pendant des années que le risque de dépendance d’OxyContin était «extrêmement faible», alors même que le médicament devenait l’un des opioïdes les plus consommés dans le pays.

Alors que McKinsey, une entreprise de plusieurs milliards de dollars, n’admettra aucun acte répréhensible dans le règlement, elle a déjà reconnu des erreurs dans son travail avec Purdue, en présentant de rares excuses en décembre.

«En repensant à notre service à la clientèle pendant la crise des opioïdes, nous reconnaissons que nous n’avons pas suffisamment reconnu l’épidémie qui se déroule dans nos communautés ou le terrible impact de l’abus et de la dépendance aux opioïdes sur des millions de familles à travers le pays», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société acceptera cependant les restrictions ordonnées par le tribunal relatives à certains types de stupéfiants et conservera ses communications internes pendant une période de cinq ans en cas de futures enquêtes. Il placera également des documents relatifs à son travail lié aux opioïdes dans une base de données publique, apparemment dans un souci de transparence après que les dirigeants de McKinsey ont été surpris en suggérant «d’éliminer tous nos documents et courriels» liés à Purdue lorsque la société pharmaceutique a été poursuivie par l’État du Massachusetts. en 2018.

Il est à espérer que le professeur Colao n’a pas trop appris de ses collègues puisqu’il devra traiter la question de l’intelligence artificielle et de son application dans le secteur de la santé, à travers le ministère de l’Innovation technologique en Italie. Just Colaso, comme expliqué précédemment, a été chez Vodafone le promoteur de l’alliance du vaccin avec l’ONG Gavi de Bill Gates qui, après avoir planifié la pandémie pendant des décennies selon l’avocat Robert F.Kennedy, gère tous les vaccins pour les pays en développement grâce au global Plan COVAX de l’OMS.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

pas de reproduction sans autorisation – Version originale en Italien

Troubles sanguins rares après avoir reçu le vaccin COVID-19

COVID 19 TROUBLE RARE DU SANG CHEZ 32 PERSONNES APRÈS LES VACCINS COVID

La parentalité planifiée prise pour aider les trafiquants sexuels d’enfants

Les cliniques Planned Parenthood, dans plusieurs États, ont été filmées en train de fournir sciemment des avortements secrets et d’autres aides aux réseaux de trafic sexuel d’enfants.

Connecter Epstein. Gates. Clinton. Obama. Pédo-sympathisants et protecteurs.

De multiples actualités, mettant en relation de nombreuses personnes de haut niveau avec des pédophiles.

