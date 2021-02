Vaccin Doomsday #666 de Coronapocalypse Big Pharma

«Et j’ai regardé, et j’ai vu un cheval pâle: et son nom qui était assis sur lui était la mort et l’enfer le suivait. Révélation 6: 8

Voici votre casse-tête sur les vaccins pour la journée:

Qu’ont en commun le Dr Barton Williams, Hank Aaron et 46 résidents âgés d’une maison de retraite espagnole?

Réponse – Ils sont tous morts peu de temps après avoir reçu le vaccin Covid-19.

Mais ne sautons pas aux conclusions, après tout, dans tous les cas, les médias nous ont assuré que le vaccin n’avait rien à voir avec leur mort. Croyez-vous cela?

Bien sûr, non, mais cela ne compromettra probablement pas votre confiance dans les vaccins car, comme vous le savez, ne pas faire confiance aux vaccins équivaut à mettre un chapeau en papier d’aluminium et à des théories du complot bavardes sur les réseaux pédophiles dans les sous-sols des pizzerias. C’est une folie absolue. Il ne faut jamais remettre en question l’intégrité inébranlable des grandes sociétés pharmaceutiques qui ne produisent ces médicaments miracles que pour des raisons purement philanthropiques. Il est inconcevable que ces concoctions expérimentales – qui n’ont jamais été testées sur des animaux ou fait l’objet d’essais à long terme – aient été créées à des fins politiques plutôt que médicinales. Est-ce même possible à distance?

Oui, c’est possible, mais c’est aussi une autre théorie du complot farfelue, alors tais-toi et prends le injection, non?

Faux, car tout ce qui concerne le vaccin Covid est faux, tout comme tout ce qui concerne Covid-mania est faux. Tout cela est sans précédent, suspect et, franchement, bizarre. Rien de tout cela ne passe le test d’odeur, rien de tout cela. Quand avons-nous déjà verrouillé tout le pays pour ralentir la propagation d’un virus? Quand avons-nous déjà mis en quarantaine 300 millions de personnes en bonne santé, ordonné à tout le monde de porter des masques, fermé des entreprises, des bars et des écoles, et poussé l’économie sur une falaise?

Quand?

Jamais.

Quand les experts en santé publique et leurs alliés démocrates ont-ils usurpé les pouvoirs d’urgence et gouverné par un décret exécutif court-circuitant essentiellement les pouvoirs constitutionnels des législatures des États?

Quand les médias et les géants de la technologie ont-ils retiré des scientifiques, des épidémiologistes, des virologues et des statisticiens de leurs plates-formes parce que leurs opinions professionnelles étaient en conflit avec le «récit officiel» insensé de phonies en blouse blanche comme Tony Fauci?

Quand les agences d’État ont-elles activement participé à la purge des comptes d’individus dont les opinions ne soutiennent pas la vaccination de masse de millions de personnes avec un cocktail toxique qui pourrait ou non avoir un impact sur la santé à long terme, la fertilité et, oui, La vie elle-même?

Quand une organisation médiatique géante, comme AP, a-t-elle lancé une attaque d’une page entière contre les «théoriciens du complot» dont les opinions sur les origines obscures de l’infection Covid ne correspondent pas aux leurs? («Les super-diffuseurs derrière les principales théories du complot COVID-19», The Seattle Times) Et pourquoi est-ce important pour eux? Les MSM sont-ils si peu sûrs qu’ils sentent qu’ils doivent vicieusement rabaisser les gens avec lesquels ils sont en désaccord plutôt que de fournir des rapports objectifs en profondeur? Et comment ce comportement malveillant affecte-t-il le public? Les gens veulent-ils voir leurs médias agir comme des exécutants de la doctrine de l’État en ciblant et en écrasant toute personne qui ne partage pas la doctrine du parti? Aiment-ils que les journalistes deviennent des chiens d’attaque pour l’establishment politique et la grande industrie pharmaceutique? Est-ce pour cela que nous avons un premier amendement?

Mais – mis à part les médias – l’expérience de l’année dernière a été complètement étrange, n’est-ce pas? Et pourtant, si l’on spécule simplement sur ce qu’ils pensent être à l’origine de l’étrangeté, ils sont immédiatement enduits, censurés et traînés dans la boue par une armée de trolls. Voilà pour la liberté d’expression, hein?

Est-ce normal ou quelqu’un a-t-il très peur de perdre le contrôle de la «rotation» de l’information? C’est la réaction à laquelle on peut s’attendre de quelqu’un qui a l’habitude de monopoliser l’information et qui est déterminé à ne partager ce pouvoir avec personne d’autre. C’est aussi le comportement de quelqu’un qui n’est pas tout à fait franc au sujet de ses objectifs, de quelqu’un qui a quelque chose à cacher.

Alors, que cachent-ils? Qui tire les ficelles des médias? Qui donne à Fauci et aux gouverneurs démocrates leurs ordres de marche? À qui appartient ce fiasco pandémique ou n’êtes-vous pas le moins du monde curieux?

Imaginez un instant que tout ce que nous vivons actuellement n’est pas la réponse aléatoire d’un gouvernement qui tente de se débrouiller dans une crise épineuse et stressante, mais s’inscrit dans un plan plus large pour générer le plus d’hystérie possible afin de créer un public soumis. qui clique sur ses talons et suit les ordres sans question? Est-ce trop exagéré?

Et disons qu’au plus fort de l’hystérie, un éclair apparaît dans le ciel nocturne et soudain il y a un médicament miracle, un vaccin, qui promet de délivrer les gens de leur misère collective et de les ramener en toute sécurité à une vie normale. . Cela ne vous semble-t-il pas un peu une coïncidence? Ah oui, et n’oublions pas que ce vaccin qui sauve des vies a été inventé quelques jours à peine après l’élection présidentielle. (Rien à voir ici, avancez.) Il semble presque que cela faisait partie d’un scénario, mais cela ne pouvait pas être vrai, car cela signifierait que nos dirigeants intriguent des mécréants malhonnêtes auxquels on ne peut pas faire confiance. Périsse la pensée.

Mais posez-vous la question suivante: qui vante ce nouveau médicament miracle et insiste pour que les 7 milliards de personnes sur la planète soient vaccinées? Est-ce que ce sont les scientifiques, virologues et épidémiologistes qui n’ont pas de chien dans le combat et dont les jugements sont basés uniquement sur la science, ou est-ce les bureaucrates d’État en conflit, les crapauds de la santé publique et les milliardaires do-goodie qui cherchent à accéder à la biologie personnelle de toute l’humanité afin d’effectuer les changements qui, selon eux, réduiront la population mondiale et inverseront l’accélération projetée du changement climatique? Lequel est-ce?

Et pourquoi – vous vous demandez peut-être – ces militants climato-milliardaires do-goodie se sont-ils installés sur la santé publique alors que leur véritable passion est le dépeuplement et le réchauffement climatique?

Bonne question.

N’est-ce pas parce qu’ils ont identifié les vaccins comme le point d’accès dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions? N’est-ce pas la raison pour laquelle ils ont passé des décennies à créer l’infrastructure essentielle pour les organisations mondiales de santé publique, non pour améliorer la vie et la santé des mères et des enfants pauvres en Afrique et en Inde, mais pour élargir et renforcer les tentacules de ce nouveau vaccin international. hydre de déploiement qui peut atteindre la terre et attirer chaque être humain dans son emprise huileuse.

Ce n’est pas une théorie du complot. Cette infrastructure existe en fait et elle a été considérablement étendue et renforcée au cours de la dernière décennie. Mais pourquoi?

Je dirais que cette infrastructure n’a pas été minutieusement assemblée pour sauver l’humanité du «virus tueur», mais pour mettre en œuvre une stratégie d’insertion d’aiguilles dans les bras de 7 milliards de personnes. Ce n’est pas de la philanthropie. C’est tout autre chose. Quelque chose de calculateur, de sournois et de sinistre. Mais ce n’est que mon opinion.

Bien sûr, c’est une théorie folle du complot et même si cela se produit, cela ne se produit pas vraiment parce que nos vrais propriétaires et notre nouveau tsar de la réalité ont déjà décidé que cela ne se produisait pas. En fait, ils s’efforcent sur Internet de «faire disparaître» quiconque ose mentionner ce qu’il pense qu’il se passe réellement. Cela dit, nous devons encore concilier toutes les incohérences, les demi-vérités et les mensonges absolus avec le fait que les gens meurent après avoir pris le vaccin. C’est le seul fait qui ne peut être nié.

Alors, comment pouvons-nous résoudre ces incohérences? Comment expliquer l’état d’urgence permanent qui ne sert qu’à renforcer le pouvoir des tyrans et de leurs laquais, comment concilier les verrouillages, les masques, les fermetures d’écoles, et l’effacement délibéré de notre civilisation pour un virus qui ne tue que 1 sur 400 personnes infectées?

C’est impossible. Cela ne peut pas être fait. Lorsque le gouvernement devient fou et perd la confiance du peuple, les sceptiques proposeront des théories qui expliquent ce qui se passe. C’est tout à fait naturel. Et c’est ce qui se passe maintenant.

En ce qui concerne les vaccins, eh bien, nous savons que des professionnels réputés nous ont avertis que ces injections de zombies pourraient avoir un impact sur la santé de la fertilité et la mortalité, mais est-ce probable? Après tout, les experts, les célébrités et les médias font la promotion de ces vaccins à ARNm avec plus d’exubérance que n’importe quel lancement de produit de Madison Avenue dans l’histoire. Peut-être devrions-nous mettre de côté nos préoccupations et suivre le courant. Après tout, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Vérifiez ceci, sauf à partir d’une entrevue avec le Dr Chris Shaw, Ph.D, spécialiste en neuroplasticité et neuropathologie. Voici ce qu’il a dit:

«La construction PEG enduite de lipides d’ARNm – d’après la propre étude de Moderna – ne reste pas localisée mais se propage dans tout le corps, y compris le cerveau. Trouvé dans les études animales dans la moelle osseuse, le cerveau, les ganglions lymphatiques, le cœur, les reins, le foie, les poumons, etc. Les médecins disent que le vaccin ne traverse PAS la barrière hémato-encéphalique, mais ce n’est PAS vrai. … Si elle atteint le cerveau, il y aura une réponse auto-immune qui provoquera une inflammation, Ce qui caractérise pratiquement toutes les maladies neuro-dégénératives est cette protéine mal repliée qui est caractéristique de la maladie de Lou Gerrigs, de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, de Huntington etc. Ce sont des protéines différentes, mais ils ont tendance à former ces feuilles de protéines mal repliées appelées Beta Sheets. Maintenant, vous demandez aux cellules de diverses parties du corps – y compris le cerveau – de fabriquer beaucoup de ces protéines et de les libérer vers l’extérieur, et sommes-nous sûrs que c’est ce que tout cela fait? Avez-vous des grappes de protéines mal repliées à l’intérieur des neurones? Ce serait une mauvaise chose à faire. Vous aimeriez donc savoir où il se trouve, quelle quantité il y en a et quels groupes de groupes neuronaux sont ciblés… et c’est le genre de questions que vous aimez que les entreprises résolvent bien avant d’obtenir l’autorisation et découvrent quelques années plus tard qu’elles ont un problème. « Il s’agit d’une vaste expérience qui aurait dû être réalisée en laboratoire sur des animaux et qui est maintenant réalisée sur des personnes. [7 milliards d’individus recevant n doses selon Bill Gates – MIRASTNEWS]. Le potentiel est que vous allez nuire à beaucoup de gens pendant que vous faites cette expérience. » («PRÉOCCUPATIONS DES NEUROSCIENTISTES AU SUJET DES VACCINS COVID», Chris Shaw, Ph.D, spécialiste en neuroplasticité et neuropathologie)

Cela semble sérieux?

Cela me touche. Franchement, je préfère ne pas avoir de toxines synthétiques provenant d’un vaccin expérimental flottant dans mon cerveau, mais c’est juste moi.

Maintenant, regardez ce clip d’une interview avec Robert F Kennedy Jr pour un peu de fond sur ces vaccins à ARNm:

«Ce que nous savons du coronavirus grâce à 30 ans d’expérience, c’est qu’un vaccin contre le coronavirus a une particularité unique, à savoir que toute tentative de fabrication du vaccin a abouti à la création d’une classe d’anticorps qui rendent les personnes vaccinées plus malades lorsqu’elles subissent finalement une exposition au virus sauvage. À la suite de l’épidémie de SRAS qui a débuté en 2002, la Chine a lancé un effort concerté pour développer un vaccin contre le coronavirus. Ils ont réussi à développer 30 modèles prometteurs, et ils ont choisi les quatre «meilleurs de leur catégorie» pour fabriquer puis tester sur des furets, l’animal le plus analogue à l’être humain en ce qui concerne les infections des voies respiratoires supérieures. Les furets ont tous développé des réponses d’anticorps admirables, robustes et durables, et les scientifiques ont cru qu’ils avaient touché le jackpot. Mais ensuite, lorsque les animaux ont été exposés au virus sauvage, quelque chose d’effrayant s’est produit. Les animaux vaccinés sont devenus malades et sont morts d’une inflammation à l’échelle du corps. Le vaccin avait créé une condition connue sous le nom de réponse immunitaire intrinsèque paradoxale, qui amplifiait la blessure causée par la maladie plutôt que de la prévenir. Les scientifiques de l’époque ont rappelé un événement similaire des années 1960 où les NIH avaient mené des études sur un vaccin contre le RSV, une maladie des voies respiratoires supérieures très similaire au coronavirus. Les 35 enfants de cette étude avaient développé une forte réponse anticorps mais étaient devenus terriblement malades après avoir été exposés au RSV sauvage. Deux des enfants sont morts. Se souvenant de cet incident, les scientifiques ont abandonné en 2012 leurs efforts pour créer ce vaccin. Et c’est pourquoi aujourd’hui vous entendez de terribles avertissements venant de quartiers inattendus … qui ont tous averti qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait finir par rendre les gens plus malades du coronavirus plutôt que d’éviter la maladie. («Entretien avec Robert F. Kennedy J», Children’s Health Defence)

Répétez: «lorsque les animaux ont été exposés au virus sauvage, quelque chose d’effrayant s’est produit. Les animaux vaccinés sont devenus malades et sont morts d’une inflammation à l’échelle du corps.

C’est un thème récurrent lorsque l’on lit une littérature alternative sur le vaccin à ARNm. Cela peut également expliquer pourquoi les fabricants de vaccins ont sauté les essais sur les animaux avant de demander l’approbation de la FDA. Nous devons également noter qu’aucun des vaccins actuels n’a conclu ses essais de phase 3 qui ne seront pas terminés avant deux ans à partir d’aujourd’hui. Les lecteurs ne devraient pas trouver cela rassurant.

Prenons une minute et approfondissons un peu plus cette idée selon laquelle les vaccins peuvent en fait vous rendre plus malade et peut-être mourir. Voici un texte de présentation d’un article de recherche publié dans Nature en juillet 2020 sur la condition appelée Amélioration dépendante des anticorps:

«L’amélioration dépendante des anticorps (EAD) de la maladie est une préoccupation générale pour le développement de vaccins et de thérapies par anticorps car les mécanismes qui sous-tendent la protection des anticorps contre tout virus ont un potentiel théorique pour amplifier l’infection ou déclencher une immunopathologie nocive. Cette possibilité nécessite un examen attentif à ce stade critique de la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19)… Les implications de notre manque de connaissances sont doubles. Premièrement, des études complètes sont nécessaires de toute urgence pour définir les corrélats cliniques de l’immunité protectrice contre le SRAS-CoV-2, deuxièmement, parce que l’EAD de la maladie ne peut pas être prédite de manière fiable après la vaccination ou le traitement avec des anticorps – quel que soit le virus qui en est l’agent causal – être essentiel de dépendre d’une analyse minutieuse de la sécurité chez les humains alors que les interventions immunitaires contre la COVID-19 progressent…. Conclusion Il est clair qu’après de nombreuses années et une attention considérable, la compréhension de l’EIM de la maladie après la vaccination ou l’administration d’anticorps antiviraux est insuffisante pour prédire avec certitude qu’une intervention immunitaire donnée pour une infection virale aura des résultats négatifs chez l’homme ... Des études supplémentaires axées sur les mécanismes sont nécessaires pour déterminer si les modèles d’infection virale chez les petits animaux et les PSN, y compris pour le SRAS-CoV-2, peuvent prédire les avantages ou les risques probables des vaccins ou des interventions passives d’anticorps chez l’homme…. En attendant, il sera nécessaire de tester directement la sécurité et de définir les corrélats de protection conférés par les vaccins et les anticorps contre le SRAS-CoV-2 et d’autres agents pathogènes viraux dans les essais cliniques humains.» («Une perspective sur le renforcement potentiel dépendant des anticorps du SRAS-CoV-2», Nature)

Résumons:

Vous pourriez tomber malade et mourir. (Citation – «L’amélioration dépendante des anticorps (EAD) crée le «potentiel d’amplifier l’infection ou de déclencher une immunopathologie nocive.») Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. (Citation – «… l’EIM de la maladie ne peut pas être prédite de manière fiable après la vaccination ou le traitement avec des anticorps… il sera essentiel de dépendre d’une analyse minutieuse de la sécurité chez l’homme à mesure que les interventions immunitaires contre la COVID-19 progressent….») Nous volons à l’aveugle et espérons le meilleur. (Citation – «Des études supplémentaires axées sur les mécanismes sont nécessaires pour déterminer si les modèles d’infection virale chez les petits animaux et les PSN, y compris pour le SRAS-CoV-2, peuvent prédire les avantages ou les risques probables des vaccins ou des interventions d’anticorps passifs chez l’homme…. ”) Continuons les tests car nous ne savons pas si ce que nous faisons est sûr. (Citation – «En attendant, il sera nécessaire de tester directement la sécurité et de définir les corrélats de protection conférés par les vaccins et les anticorps contre le SRAS-CoV-2 et d’autres agents pathogènes viraux dans les essais cliniques sur l’homme.»)

Ainsi, alors que Shaw voit un ensemble de problèmes potentiels, Kennedy en voit d’autres totalement différents. Mais ce ne sont que la pointe de l’iceberg, car le Dr J.Patrick Whelan, rhumatologue pédiatrique, estime que les vaccins à ARNm pourraient causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui n’a pas été évaluée dans les essais d’innocuité. En fait, il a même écrit une lettre détaillée à la FDA en décembre pour les avertir explicitement de ces dangers potentiels. Voici un extrait d’un article de Global Research qui fournit les détails:

«Je suis préoccupé par la possibilité que les nouveaux vaccins visant à créer une immunité contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 aient le potentiel de provoquer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui ne semble pas actuellement évalués dans les essais de sécurité de ces médicaments potentiels.» Whelan faisait référence au fait que les vaccins à ARNm agissent en incorporant le schéma génétique de la protéine de pointe clé à la surface du virus dans une formule qui – lorsqu’elle est injectée à l’homme – demande à nos propres cellules de fabriquer la protéine de pointe…. Sur la base des recherches menées à ce jour, il est très probable que certains receveurs des vaccins à ARNm de protéine de pointe connaîtront les mêmes symptômes et blessures associés au virus. Encore une fois, selon Whelan, «le potentiel de provoquer des lésions microvasculaires (inflammation et petits caillots sanguins appelés microthrombes) au cerveau, au cœur, au foie et aux reins… n’a pas été évalué dans les essais de sécurité.» Ignorer ces avertissements valides et scientifiquement étayés peut entraîner des centaines de millions de personnes souffrant de blessures potentiellement mortelles ou de dommages permanents après la vaccination. Cela érodera également davantage la confiance décroissante que notre pays a dans nos agences de réglementation fédérales pour protéger la santé de tous les Américains. Malheureusement, les préoccupations de Whelan n’ont pas été reconnues et l’agence s’est plutôt appuyée sur les données limitées des essais cliniques. Le VRBPAC a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer le 10 décembre. Le lendemain, la FDA a émis la première autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 permettant au vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 d’être largement distribué chez les personnes de 16 ans et plus sans appel pour les études supplémentaires qui, selon Whelan, étaient essentielles pour assurer la sécurité du vaccin, en particulier chez les enfants. («La protéine Spike dans Moderna, les vaccins Pfizer pourraient-ils provoquer des caillots sanguins, une inflammation du cerveau et des crises cardiaques?» Global Research)

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avertissements que les professionnels de la santé ont émis publiquement. Ils reflètent les préoccupations croissantes suscitées par ce nouveau régime de vaccins douteux. Inutile de dire que leurs avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd ou ont été perdus dans le vacarme festif entourant le nouveau médicament miracle. Au moment où nous parlons, des millions de personnes dans le monde se voient injecter une nanoparticule expérimentale qui peut ou non avoir un impact sur leur santé et leur bien-être pour le reste de leur vie. Ils ont fondé leur décision non pas sur une science solide et des résultats à long terme, mais sur une incitation à la peur incessante suivie d’un blitz médiatique criard et accablant. Cette manipulation grossière des perceptions du public exclut ce que toute personne raisonnable appellerait «consentement éclairé». Nous sommes conduits comme des moutons à l’abattage.

Alors, voici la question à un million de dollars: les vaccins Covid sont-ils sûrs ou non?

Comment pourraient-ils l’être? Ils n’ont pas été suffisamment testés, la technologie est nouvelle et expérimentale, les essais de phase 3 n’ont pas été achevés, des essais approfondis sur des animaux n’ont jamais été menés, il n’y a pas de données sur les effets secondaires indésirables à long terme, et le produit final a été égaré dans le «caoutchouc tampon» FDA en vertu de la disposition d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). En plus de cela, les professionnels de la santé nous avertissent maintenant que les vaccins pourraient «causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins».

Le peuple américain doit tenir compte de ces choses avant de prendre sa décision

Source

Fauci et Gates sont des ennemis de la société, des criminels de droit commun

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin. https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf

Fauci and Gates are enemies of society, common criminalshttps://t.co/zUMf3m1kRg — Henry Makow (@HenryMakow) February 19, 2021

Panorama, décès dus aux vaccins et Baicalin avec Kate Shemirani et le Dr Kevin Corbett

La vérité sur Bill Gates et les vaccins! – S’il vous plaît, faites circuler! – Regardez vidéo

https://www.bitchute.com/embed/3ieQDEL7orqb/

Tous ces ppl. qui pensent que leurs « experts » en ce qui concerne ce virus et le vaccin, me montrent la pure ignorance de ce qu’ils savent vraiment sur ce virus et le « vaccin ».

Corona a environ 4 ans depuis très longtemps. Ce virus corona particulier a en effet été fabriqué dans un laboratoire. Comment sais-je cela; car il y a un brevet 4 cette souche de virus. Ce qui signifie que ce virus a été créé dans un laboratoire.

À qui appartient ce brevet? Ce serait la société Bill Gates.

En ce qui concerne le vaccin? Sauf si vous ppl. vous avez lu les BREVETS 4 le vaccin que vous ne connaissez pas la VÉRITÉ RÉELLE concernant ce que contient ce VACCIN et comment il affecte une personne !! Je demanderai à quiconque peut expliquer pourquoi ce vaccin contient 18 fragments de VIH 1?

Et plz ne me cite aucun média mainstream ni même de journal médical. Ils ont tous leur ordre de marche pour faire de ce vaccin un vaccin «SÛR».

Il faudrait être une personne très naïve pour croire qu’un vaccin qui n’a jamais été testé est sûr !! Il faut au moins 10 ans. Un vaccin 4 dit «SAFE» pour être considéré comme sûr !!

Ppl. fera plus de recherche, lors de l’achat d’une nouvelle voiture, que de RECHERCHE sur un VACCIN QUI N’A JAMAIS ÉTÉ TESTÉ !!

Une petite leçon d’histoire !! En 1986, le président Reagan a signé une loi interdisant de poursuivre les sociétés de vaccins 4 DOMMAGES !! Pourquoi cette loi a-t-elle été adoptée? Parce que les sociétés pharmaceutiques allaient mal à cause des suites de la loi contre leurs vaccins nuisibles et donc dans l’ORDRE de sauver les sociétés pharmaceutiques, le président Reagan a adopté cette loi.

GÉNOCIDE 2021 – C’EST MAINTENANT APPELÉ UN MEURTRE TANT QUE DES DIZAINES DE MILLIERS MEURENT APRÈS AVOIR PRIS LE VACCIN COVID

Source : Bit Chute

Le monde a été averti à maintes reprises de ce que ce vaccin fera et encore, les gens font la queue pour se faire piquer sans même avoir aucun symptôme de la maladie.

C’est un pur génocide mené par des psychopathes fous qui contrôlent les événements mondiaux.

De plus en plus de gens se réveillent chaque jour face à cette atrocité, mais en attendant, des millions périront et l’histoire se réécrira.

UN ANCIEN TRAVAILLEUR DE LA SANTÉ DE 59 ANS MEURT APRÈS UN «VACCIN» COVID

Source : BIT CHUTE

Elle a découvert que l’ami de son père, un agent de santé de 59 ans, était décédé après une «vaccination»:

NOUVEAU FLYER COVID SCAM – QR CODE LIEN VERS LA VIDÉO DOCUMENTAIRE SPACEBUSTERS – PDF À IMPRIMER ET À PARTAGER!

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/NEW-COVID-SCAM-FLYER–SB:4

Ancien VICE-PRÉSIDENT de Pfizer: Avertissement sur les vaccins

Source : BIT CHUTE

« Vous NE vaccinez PAS une population! » -Dr. Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer

Source, TikTik @RawNews

* À des fins éducatives.

Le monde doit se réveiller

Source : BIT CHUTE

CDC et Anthony Fauci ont mis un Patton sur Covid avec tout ce qui a trait à ces décès

[Subs Spanish] Des hôpitaux vides dans le monde au milieu de la pandémie

Source : BIT CHUTE

Vidéo extraite du documentaire de Janet Ossebaard avec sous-titres en espagnol. Il montre à quel point les hôpitaux étaient vides lorsque les médias ont déclaré que les systèmes hospitaliers s’effondraient en avril-mai 2020. Le dernier clip montre que le personnel « a collecté des mendiants » pour les faire passer pour des morts.