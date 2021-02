Les masques, la distanciation sociale et l’apprentissage virtuel concernent en réalité l’installation du COMMUNISME en Amérique

(Natural News) Tout ce qui concerne la «nouvelle norme» en Amérique est calqué sur la Chine communiste. La plupart des Américains pensent qu’il s’agit de protection contre Covid-19, mais c’est juste la couverture, tout comme le 11 septembre était une couverture du Patriot Act pour permettre au gouvernement américain d’espionner tous les Américains et de désactiver les droits constitutionnels. Sous un régime communiste, les gens ne sont pas autorisés à avoir des personnalités, des entreprises, une religion, des interactions sociales saines ou plus d’argent les uns que les autres. Tout le monde est pauvre, donc tout le monde est pareil – soumis à un gouvernement tyrannique qui met fin à la créativité, à l’esprit d’entreprise, à croire en Dieu, à exprimer son opinion et à imprimer des opinions sur le gouvernement.

C’est pourquoi Covid est la façade parfaite pour l’installation du communisme en Amérique. Lorsque les masques sont activés, nous ne pouvons pas voir les expressions ou les sourires des autres, ni même avoir des conversations normales. Avec la distanciation sociale, nous ne sommes pas unis ou ne travaillons pas ensemble de manière organique. Au lieu de cela, nous sommes virtuels. Nous mangeons des OGM. Nous subissons des mutations génétiques avec des vaccins et cela ne peut jamais être annulé. Les entreprises font faillite des petites et moyennes entreprises, et la plandémie est l’excuse parfaite de la tempête, de sorte que les Américains ne se lèveront pas et ne renverseront pas le régime avant qu’il ne soit trop tard.

Quel est le virus le plus meurtrier au monde? Le communisme

L’école pour les enfants américains est-elle devenue presque sans valeur? C’est le plan des gens, qui découle du régime de Biden qui vole les élections. Y a-t-il plus de friction à la maison maintenant, avec tout le monde sur le verrouillage «virtuel»? C’est le plan des gens, qui vient du régime mondialiste. Les enfants vont-ils littéralement à l’école, assis seuls dans leur propre salle de classe, tandis que les enseignants enseignent virtuellement de chez eux sur leur ordinateur? Oui. Cela se produit actuellement en Amérique. Il s’agit de communisme, pas d’atténuation des maladies.

Vous vous demandez pourquoi il n’y a pas de grippe cet hiver, seulement Covid? C’est une plandémie, ce qui signifie qu’elle était planifiée.

Saviez-vous que le communisme a tué plus de personnes que la famine, les armes nucléaires ou la maladie? Le communisme est le «virus» le plus meurtrier du monde et le socialisme est ce qui le propage. Le socialisme élimine systématiquement la classe moyenne. Les citoyens sont soit des riches crasseux, soit des pauvres mortels. Il n’y a rien au milieu. Nous sommes entraînés, enfermés et ostracisés comme d’énormes troupeaux de bovins ou de moutons. Les masques, la distanciation sociale et l’«apprentissage à distance» virtuel nous maintiennent isolé et dépouillé de la pensée en tant que groupe. Plus de planification pour les péons. Pas de pensée critique. Plus de planification pour les péons. Pas de pensée critique. Nous serons tous trop faibles, pauvres et isolés les uns des autres pour nous rebeller.

C’est ce que Hitler a fait avec les Juifs dans les camps de concentration. Puis il a mis du fluor dans leur eau. Son familier? L’Amérique est sous un parapluie communiste en ce moment, ce n’est pas encore si évident, car presque tout le monde a adhéré au récit de la pandémie. C’est une règle basée sur la peur, mais préparez-vous.

Un régime basé sur la peur est en cours aux États-Unis, également connu sous le nom de NPCA – New Plandemic Communist Amerika.

Sous le socialisme (communisme), personne ne possède de terre, ni sa propre entreprise, ni d’armes. Critiquez les dirigeants ou les politiciens en général et vous vous retrouvez en prison avec vos organes prélevés pour être vendus au marché noir, un par un. Vous vous demandez pourquoi il y a une fausse guerre raciale menée par Antifa? Parce que le bouleversement convainc les masses d’accepter la loi martiale comme «protection», et c’est la fin de notre République. Tous les médias sociaux, les actualités télévisées et tous les journaux y participent – vendus au communisme, le nouveau plus offrant.

L’Amérique a une dette d’environ 25 000 milliards de dollars, et cela augmente rapidement sous le régime communiste de Biden. L’inflation de masse et la montée en flèche des taux d’intérêt sont juste autour du coude, avec une autre explosion de la bulle immobilière. Cette fois, il n’y aura pas de récession. Ce sera une dépression au-delà de la compréhension.

Préparez-vous à de très longues files d’attente et à une vaccination forcée pour tous les emplois. Soyez prêt pour la surveillance de masse, la police de l’OTAN (mercenaires communistes), les drones et les robots contrôlant chaque ville métropolitaine. Il y a eu un Holocauste en Russie avant l’Allemagne, au cas où vous ne le saviez pas, et c’était un monde très sombre et cruel. Alors réalisez et rappelez-vous ceci: les masques, la distanciation sociale et l’apprentissage virtuel concernent en réalité l’installation du COMMUNISME en Amérique.

Réglez votre connexion Internet sur FakeScience.news pour des mises à jour sur le NPCA – New Plandemic Communist Amerika.

