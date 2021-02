L’immunologiste avertit que les vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus peuvent provoquer des troubles neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer

L’immunologiste J. Bart Classen prévient que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre la COVID-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] peuvent potentiellement provoquer des troubles neurodégénératifs, tels que la maladie d’Alzheimer.

Dans un article publié dans la revue Microbiology & Infectious Diseases, Classen a rapporté que les vaccins à base d’ARNm comme les deux vaccins peuvent mal replier les protéines dans le corps qui sont liées au développement de troubles neurodégénératifs.

Risques à long terme des vaccins Pfizer et Moderna

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont les seuls vaccins pour COVID-19 approuvés pour une utilisation aux États-Unis. Ce sont également les premiers vaccins fabriqués à l’aide de la technologie ARNm à être approuvés pour usage humain.

Les deux vaccins fonctionnent en injectant du matériel génétique appelé ARNm qui code pour un fragment critique de la protéine de pointe – la molécule utilisée par SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 – pour infecter les cellules humaines. Une fois que ce matériel génétique est à l’intérieur du corps, les cellules musculaires les transforment en protéine de pointe.

Le système immunitaire obtient alors un aperçu de ce à quoi ressemble le vrai virus sans être censé provoquer de maladie. Lorsqu’un individu vacciné est infecté, le système immunitaire libère des anticorps qui peuvent neutraliser le vrai virus et protéger l’individu du [virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.

Mais dans son étude, Classen a découvert que les vaccins à ARNm pouvaient favoriser le développement de diverses maladies.

Après avoir échantillonné le vaccin Pfizer-BioNTech et analysé ses séquences d’ARN, il a identifié plusieurs séquences qui peuvent mal replier certaines protéines dans l’organisme. Lorsqu’elles sont mal repliées, ces protéines peuvent potentiellement causer la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et d’autres troubles neurodégénératifs, selon Classen.

Il a également déclaré que les vaccins à base d’ARNm peuvent provoquer plusieurs événements indésirables supplémentaires, tels que des infections plus graves que la COVID-19. Parce que le vaccin place la protéine de pointe à la surface des cellules humaines, selon Classen, il peut servir de récepteur pour d’autres agents pathogènes étrangers.

«Si ceux qui soutiennent que COVID-19 est en fait une arme biologique sont corrects, alors un deuxième virus potentiellement plus dangereux peut être libéré qui se lie à la protéine de pointe trouvée sur les cellules hôtes des vaccinés», a écrit Classen dans son article, faisant référence à la possibilité que certaines personnalités puissantes ont conçu la pandémie COVID-19.

Malheureusement, a-t-il poursuivi, les données sur la durée pendant laquelle la protéine de pointe sera présente sur les cellules humaines ne sont pas accessibles au public. (En relation: Pourquoi le CDC retient-il au public des données critiques sur la sécurité des vaccins covid-19 ?.)

Classen a également évoqué la possibilité que les jabs Pfizer-BioNTech et Moderna puissent contribuer au diabète. Des études antérieures qu’il a co-rédigées suggèrent que les vaccins peuvent provoquer des maladies chroniques, comme le diabète de type 1, trois à quatre ans après la vaccination.

Classen a conclu que ces risques auraient dû être pris en considération avant d’approuver l’utilisation des deux vaccins, d’autant plus que les vaccins ont été développés sans tests de sécurité à long terme approfondis.

Les vaccins à ARNm peuvent être dangereux à long terme

De nombreux chercheurs ont identifié des risques potentiels à long terme pour les vaccins à base d’ARNm. Selon un article publié en mai de l’année dernière dans la revue Medical Science Monitor, ces risques comprennent le développement éventuel de l’auto-immunité (où le système immunitaire attaque les propres tissus de l’organisme) et les effets toxiques des composants des vaccins, y compris les séquences d’ARN.

Bien que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna aient déjà été déployés dans de nombreux pays, leurs effets secondaires à long terme ne sont pas encore bien établis. Les effets indésirables dont les experts ont connaissance sont des effets secondaires à court terme.

«Nous connaissons les effets secondaires à court terme, et la grande majorité des effets secondaires après la vaccination surviennent dans les 30 à 40 premiers jours», a déclaré William Moss, directeur exécutif du Centre international d’accès aux vaccins de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Bien que les personnes qui ont participé aux essais cliniques de vaccins aient dépassé ce délai, il est encore trop tôt pour dire quels sont les effets secondaires à long terme des vaccins contre le coronavirus. Un suivi supplémentaire dans les mois et les années à venir est nécessaire pour une meilleure compréhension de leurs risques.

Apprenez-en plus sur les dangers des vaccins COVID-19 sur Vaccines.news.

[Notre commentaire

Bill Gates qui voulait 7 milliards de doses pour 7 milliards de personnes, avait demandé que celles-ci soient doublées pour passer à 14 milliards de doses, maintenant insatisfait des résultats il demande à passer à 3 doses par individu, soit 21 milliards de doses au total, et sans doute pour bientôt n doses par individu si les résultats escomptés ne sont pas atteints, soit 7n milliards de doses pour 7 milliards d’humains. Remarquez que Bill Gates n’a pas demandé le vaccin pour les 7,5 milliards d’individus de la planète, tout simplement parce que 500 millions élus sont exemptés de ces mixtures à ARNm tuant autant ou plus que le SRAS-CoV-Z développé en laboratoires. Il est d’ailleurs étonnant qu’un ‘traitement’ expérimental soit appliqué à la presque totalité de la population de la planète étant donné que les effets à moyen et long termes et même certains à court terme restent inconnus. Seule une enquête internationale inclusive, pluridisciplinaire, totalement indépendante, menée aux Etats-Unis d’Amérique, en Chine, en France, en Grande-Bretagne et alliés pour découvrir l’origine des virus et apprécier de l’opportunité, la sécurité, la sûreté et la qualité des vaccins COVID et des tests PCR peut arrêter le lancement clandestin des souches successives des SRAS-CoV-Z de la (maladie) COVID-XY et la production clandestine future d’autres virus artificiels susceptibles d’être répandus dans l’espace-temps parmi les humains. Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS].

Les sources comprennent:

WakingTimes.com

SciVisionPub.com [PDF]

TheConversation.com

MediaMatters.org

NCBI.NLM.NIH.gov

HuffPost.com

Virgilio Marin

Source : Natural News

Entretien avec Johnny Vedmore – La «grande» réinitialisation et l’histoire familiale enveloppée de Klaus Schwab

Je suis accompagné aujourd’hui de Johhny Vedmore, ici pour discuter de son récent article intitulé: «Schwab Family Values». Johnny découvre des faits très alarmants sur l’histoire de la famille Schwab – comme des collaborations passées avec le parti nazi – qui brosse un tableau très troublant du fondateur du FEM (WEF). Ce passé apparemment secret met également en lumière certains motifs de longue date qui pourraient influencer la «réinvention» de notre société même, également appelée «la grande réinitialisation».

Source : The Last American Vagabond

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: Dr David Martin avec le dossier Fauci / COVID

Le Dr David Martin a fondé M · CAM® en 1998 et en est le PDG et président depuis lors. M · CAM® est une société internationale de souscription et d’analystes d’actifs incorporels couvrant les domaines du financement de l’innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels.

M. Martin est le développeur de plusieurs indices quantitatifs d’actions publiques axés sur l’innovation et est le fondateur des Fonds Purple Bridge. Il a géré les FNB Innovation Alpha (NYSE: INAU; NYSE: INAG; et NYSE: TWAR). Il est le créateur de l’indice d’actions publiques – le CNBC IQ100 propulsé par M · CAM®, qui est maintenant signalé comme un indicateur économique avancé pour les États-Unis et l’économie mondiale de l’innovation publié par le Conference Board.

En tant que porte-parole de la responsabilité mondiale des actifs financiers et incorporels et de la réforme de la qualité, M. Martin a travaillé en étroite collaboration avec le Congrès des États-Unis et de nombreuses agences de réglementation commerciale et financière aux États-Unis, en Europe et en Asie pour défendre et déployer des infrastructures pour soutenir une dépendance croissante. sur les contrats et les droits de propriété dans les transactions commerciales. En savoir plus sur https://www.m-cam.com/

Une vidéo préalable et le PDF téléchargeable de son rapport sont gratuits pour le public sur https://tinyurl.com/Martin-Dossier

Pour l’analyse originale de Robert Steele sur l’arnaque et le délit d’initié, lisez https://tinyurl.com/Steele-Wuhan

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ – Nano moteurs dans les tests COVID-19?

Si les choses sur Terre n’étaient pas assez bizarres, la dernière vidéo de Cosmic Agency prend les choses à un autre niveau. Les Taygeteans ont récupéré deux tests PCR (de la région de Boston) et ont mené leur propre analyse. Voici ce qu’ils ont trouvé.

Les écouvillons PCR contiennent plusieurs produits chimiques pour la récolte et la conservation de l’ADN, ainsi qu’une douzaine de dispositifs nanotechnologiques. Ceux-ci incluent des puces GPS bidirectionnelles avec capacité de micro-ondes WiFi. Ces robots sont plus avancés que les puces RFID de la taille du riz et ont la taille d’un grain de sel.

Il existe six (6) types de nano dispositifs dans chaque écouvillon. Un appareil sent le nez des gens et fait passer le résultat à travers un spectromètre. La moitié des appareils sont mobiles et peuvent migrer vers le cerveau ou la rétine. Tous ont des nano-microphones avec interface micro-ondes. Ils sont conçus pour voir ce que nous voyons et savoir ce que nous pensons ainsi que pour contrôler les sécrétions hormonales qui affectent nos émotions. Ils ont la capacité de la voix au crâne ainsi que la télépathie synthétique.

Le corps alimente ces appareils électriques. Les nano appareils sont sensibles aux IEM et peuvent être détruits de 900 watts.

Notre système de grille de communication actuel est suffisamment puissant pour envoyer et recevoir des transmissions vers ces appareils, mais la 5G est nécessaire pour maximiser l’efficacité.

Les matériaux utilisés à la fois dans les tests PCR et les vaccins sont tous à base de terre et comprennent l’aluminium, le titane, l’or et l’argent.

Mais attendez – cela devient encore plus étrange! Les Taygéens ont détecté une technologie d’inhibiteur de capteur au-dessus de Washington, D.C. Il s’agit d’une bulle électromagnétique à haute énergie (perturbateur de fréquence) utilisée par les races ET pour dissimuler des objets aux vaisseaux spatiaux. Cela suggère une sorte d’invasion ou d’activité extraterrestre qui se déroule dans le Capitole. Les rapports d’observations d’OVNIS se multiplient. Il se passe clairement plus qu’il n’y paraît. Les Taygéens soupçonnent l’implication du Maître, alias Tall Grays. C’est une race régressive qui a été génétiquement modifiée par les Reptiliens à partir d’une espèce végétale et de petits gris. Ils n’ont aucune empathie et sont déterminés à dominer et à asservir d’autres espèces. Les Taygéens craignent de ne plus se cacher car le réveil du peuple a accéléré le plan de dépeuplement de la Terre. Les Taygéens étudient la situation et feront rapport à mesure qu’ils en apprendront davantage.

Observations personnelles:

J’ai tendance à croire l’analyse des tests PCR car ces technologies ont déjà été utilisées dans des programmes top secret. En ce qui concerne la situation à Washington, il est possible que nous soyons prêts pour l’ultime événement de faux drapeau – une invasion extraterrestre. Peut-être verrons-nous la Force spatiale venir à la rescousse. Selon des initiés, ce scénario a été discuté. Cela ouvrirait la voie à une transition vers un gouvernement militaire que le peuple accepterait volontiers. Juste quelques pensées.

LE LECTEUR D’ALERTE AJOUTE:

#AmericanJournal HR1: Les verrouillages COVID ne s’arrêteront jamais – à moins que les gens ne se réveillent

En dépit des soi-disant vaccins COVID, escroquerie ? – MIRASTNEWS

The American Journal (heure 1) – Sans publicité – 23-2-21

Malgré la prise du vaccin expérimental à ARNm, on dit aux Américains de continuer à se masquer, à prendre des distances sociales, etc.

Lors de cette émission de mardi de The American Journal, l’animateur invité Tom Pappert de National File couvrira certaines des principales nouvelles d’aujourd’hui avant de prendre vos appels téléphoniques.

Pistolet fumant: le test COVID PCR Fauci States présente un défaut fatal; Confession de l’expert d’experts bien-aimé «

Le test COVID PCR est une fraude complète

Par Jon Rappoport

Jon Rappoport’s blog

Cet article fait partie de ma série actuelle sur le test COVID PCR [1]. Ces articles prouvent que le test est fatalement vicié, donne lieu à des nombres de cas extrêmement gonflés et faux, qui à leur tour conduisent à des verrouillages inutiles et brutaux.

J’espère que les lecteurs répandront cette information partout.

OK allons y. Pistolet fumant. Cagnotte.

Directement de la bouche du cheval. D’après l’homme, on nous dit qu’il est l’expert COVID numéro un dans le pays. Ce que dit Fauci est une vérité en or.

Eh bien, qu’en est-il de CECI?

16 juillet 2020, podcast, «This Week In Virology» [2]: Tony Fauci tient à dire que le test PCR COVID est inutile et trompeur lorsque le test est exécuté à «35 cycles ou plus». Un résultat positif, indiquant une infection, ne peut être accepté ni cru.

Voici, en techno-parler, un extrait de la citation clé de Fauci (commençant à 3m50) [2]: «… Si vous obtenez [effectuez le test à] un seuil de cycle de 35 ou plus… les chances qu’il soit répliqué -compétents [aka précis] sont minuscules … vous ne pouvez presque jamais cultiver de virus [détecter un résultat vraiment positif] à partir d’un cycle de 37 seuils … même 36 …»

Chaque «cycle» du test est un bond en avant dans l’amplification et le grossissement de l’échantillon de test prélevé sur le patient.

Trop de cycles, et le test révélera toutes sortes de données non pertinentes qui seront interprétées à tort comme pertinentes.

C’est ce qu’on appelle un faux positif.

Ce que Fauci n’a pas dit sur la vidéo, c’est: la FDA, qui autorise le test pour un usage public, recommande que le test soit exécuté jusqu’à 40 cycles. Détresse 35.

Par conséquent, tous les laboratoires aux États-Unis qui suivent les directives de la FDA participent sciemment ou non à la fraude. Fraude à un niveau monstrueux, parce que …

Des millions d’Américains se font dire qu’ils sont infectés par le virus sur la base d’un faux résultat positif, et …

Le nombre total de cas de COVID en Amérique – qui est basé sur le test – est une fausseté flagrante.

Les verrouillages et autres mesures de contention sont basés sur ces numéros de cas frauduleux.

Permettez-moi de revenir en arrière et de recommencer. Fauci dit que le test est inutile lorsqu’il est exécuté à 35 cycles ou plus. La FDA dit exécuter le test jusqu’à 40 cycles, afin de déterminer si le virus est là. C’est le crime en un mot.

«Bonjour, Amérique, vous avez été trompé, menti, connecté et emmené pour une course dévastatrice. Sur la base de fausses données scientifiques, le pays a été verrouillé.»

Si quelqu’un au Congrès fait fonctionner quelques cellules cérébrales, faites participer Fauci à une audience télévisée et, en dix minutes, fabriquez du hachis à partir de la fausse science qui a conduit à toute cette attaque odieuse et puante contre l’économie mondiale et ses 8 milliards de citoyens.

Très bien, voici deux éléments de preuve pour ce que j’ai écrit ci-dessus. Tout d’abord, nous avons une citation du CDC sur le site Web de la FDA, dans un document intitulé [3] [3a] [3b]: «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel for Emergency Use Only. « Voir pdf page 38 (doc page 37). Ce document porte la mention «En vigueur: 12/01/2020». Cela signifie que, même si le virus est désigné sous son ancien nom, le document est toujours pertinent à partir de décembre 2020. «Pour une utilisation d’urgence uniquement» fait référence au fait que la FDA a certifié le test PCR dans une catégorie traditionnelle appelée «Autorisation d’utilisation d’urgence.»

FDA: « … un échantillon est considéré comme positif pour le 2019-nCoV [virus] si toutes les courbes de croissance du seuil du cycle 2019-nCoV (N1, N2) franchissent la ligne de seuil dans les 40,00 cycles ([moins de] 40,00 Ct). »

Naturellement, BEAUCOUP de laboratoires de test lisant cette directive concluraient: «Eh bien, pour voir si le virus est présent chez un patient, nous devrions exécuter le test jusqu’à 40 cycles. C’est le conseil officiel.»

Ensuite, nous avons un article du New York Times (29 août / mis à jour le 17 septembre) intitulé: «Votre test de coronavirus est positif. Peut-être que ça ne devrait pas l’être.» [4] Voici des citations d’argent:

«La plupart des tests fixent la limite à 40 [cycles]. Quelques-uns à 37 ans.»

«Fixer la limite» signifierait généralement: «Nous allons regarder jusqu’à 40 cycles, pour voir si le virus est là».

The Times: « Ce nombre de cycles d’amplification nécessaires pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n’est jamais inclus dans les résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus … »

Boom. C’est la capsuleuse, la grande finale. Les laboratoires ne révèlent pas ou ne révèlent pas leur complicité dans ce crime.

Obtenez l’image?

Je l’espère.

Si un avocat ne veut pas aller au tribunal avec tout cela, ou si un juge ne fait pas attention et ne voit pas la lumière, il devrait être démis de ses fonctions et envoyé dans l’Arctique pour vendre de la neige.

#AlexJonesShow HR2: Un prestigieux journal médical met en garde contre le vaccin à ARNm Pfizer lié à des lésions cérébrales

The Alex Jones Show (heure 2) – Sans publicité – 2-23-21

Big Tech essaie déjà de supprimer les résultats de la revue Microbiology & Infectious Diseases

Pendant ce temps, Joe Biden prépare des interdictions / points de contrôle de voyage inter-États aux États-Unis

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les globalistes. Ne les gardez pas sur des plates-formes sûres car la plupart des gens sur ces plates-formes sont déjà réveillés par les mensonges du programme du Nouvel Ordre Mondial! Si vous ne partagez pas, cela devient une chambre d’écho.

Les dénonciateurs Infirmière DÉTRUISENT Le récit de Covid-19 (84) déclenchant un mouvement qui ne peut pas être arrêté !!!

«À une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» – George Orwell

Kristen Nagle, une infirmière néonatale aux soins intensifs de London, en Ontario, et Sarah Choujounian, une infirmière auxiliaire autorisée de Toronto, se sont rendues en Colombie-Britannique le week-end dernier pour parler au nom des infirmières de première ligne canadiennes qui dénoncent la corruption du Covid-19 ( 84) cauchemar de l’intérieur. Selon leur site Web, «Nous avons tout risqué parce que nous nous soucions de nous et que vous, les gens, devez savoir ce qui se passe réellement. Nous continuons de lutter contre la censure endémique des médias, des écoles d’infirmières, des employeurs, des collègues et de parfaits inconnus. Nos familles sont menacées, tout cela parce que nous avons été témoins de graves dissimulations concernant la vérité sur le COVID dans divers hôpitaux et maisons de soins. Dans cette vidéo, Dan Dicks de Press For Truth parle avec les infirmières de ce qu’elles ont vu, de la manière dont les autres infirmières gèrent cela et, surtout, de la manière dont les professionnels de la santé peuvent se joindre à ce mouvement de travailleurs de première ligne courageux qui osent contester le statu quo actuel.

MARK ANTHONY STEELE: Mise à jour sur l’arme biologique (vaccin) Comment les gens peuvent être stupides de prendre cette arme

