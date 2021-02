Les femmes vaccinées contre la COVID-19 peuvent présenter des symptômes du cancer du sein comme effet secondaire

Selon les médecins d’Intermountain Healthcare, les femmes qui ont été récemment vaccinées contre la COVID-19 peuvent présenter des symptômes de cancer du sein en tant qu’effet secondaire du vaccin.

De nouvelles directives en matière de mammographie sont annoncées récemment par les médecins d’Intermountain Healthcare pour les femmes vaccinées contre Covid-19.

Cela peut être en réponse à l’effet secondaire du vaccin.

Si vous avez récemment été vacciné, il y a des chances que vous ayez à reporter des mammographies annuelles.

Le Dr Brett Parkinson (MD du Centre de soins du sein d’Intermountain Healthcare) a déclaré: «Lorsqu’une personne reçoit une vaccination, il y a une réponse inflammatoire dans le bras».

Les médecins ont observé des ganglions lymphatiques enflés lors de mammographies de dépistage de femmes récemment vaccinées contre la COVID-19.

«Chaque fois que nous les voyons sur une mammographie de dépistage normale, nous rappelons ces patientes car cela peut signifier soit un cancer du sein métastatique qui se déplace vers les ganglions lymphatiques, soit un lymphome ou une leucémie.»

Sans aucun doute, il y a tellement de réponses normales aux vaccins et l’inflammation en fait partie.

Mais, le Dr Parkinson dit que trop de ganglions lymphatiques enflés sont surprenants et alarmants.

«Avec le vaccin Moderna, c’est environ 11% après la première dose et 16% après la deuxième dose. Nous pensons que c’est également comparable pour le vaccin Pfizer.»

Conformément aux nouvelles directives, les femmes devraient subir une mammographie avant la première dose de vaccin ou elles devraient attendre 4 semaines après la deuxième dose du vaccin.

Le Dr Parkinson dit que les femmes ne devraient pas éviter de subir ce test si elles ressentent une grosseur suspecte.

La mammographie de dépistage peut être le bon moyen de détecter le cancer du sein et de le combattre.

De nombreuses femmes doivent perdre la vie à cause du cancer chaque année.

La détection précoce peut être la clé pour sauver de nombreuses vies.

Ce test a été très utile ces dernières années pour faire baisser le taux de mortalité.

Médecin américain du Wisconsin, le Dr Sara Beltrán Ponce a fait une fausse couche quelques jours à peine après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Un homme âgé de New York s’est effondré alors qu’il quittait l’hôpital seulement 25 minutes après avoir reçu le vaccin COVID-19 et est décédé.

Dans un autre cas encore, une femme du Rajasthan a été testée positive à la COVID-19 31 fois en 5 mois, déroutant les médecins. Ses résultats contredisent le cycle d’incubation du nouveau coronavirus qui se terminerait en 14 jours.

Récemment, les décès de personnes âgées qui se sont remises de la COVID-19, mais sont décédées après l’administration du vaccin, ont soulevé des questions.

Selon une vidéo divulguée par un initié de Facebook, Mark Zuckerberg a été vu admettre que les vaccins COVID-19 changeraient votre ADN et qu’il ne savait pas quels seraient les effets à long terme de ces vaccins.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, selon le géant pharmaceutique Moderna lui-même, les vaccins COVID-19 expérimentaux à base d’ARNm approuvés pour une utilisation d’urgence pour la première fois de l’histoire sont un système d’exploitation conçu pour programmer l’ADN humain.

De plus, un groupe de chercheurs de la revue médicale The Lancet a averti que les vaccins Covid-19 actuellement en développement pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, conduisant potentiellement à une augmentation des infections.

L’Australie a dû abandonner son projet de vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que les participants aient été testés séropositifs pour le VIH.

Pendant ce temps, les autorités fédérales américaines enquêtent sur les receveurs du vaccin COVID-19 qui ont développé une thrombopénie sanguine rare, avec au moins plusieurs cas entraînant la mort.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Suite à une action en justice, le CDC supprime l’allégation «Les vaccins ne provoquent pas l’autisme» de son site Web

Les Centers for Disease Control and Prevention font face à un procès du Réseau d’action pour le consentement éclairé (ICAN). Del Bigtree, le fondateur d’ICAN a décidé d’exhorter l’agence fédérale à supprimer la déclaration sur son site Web affirmant que la vaccination ne provoque jamais l’autisme chez les enfants.

Selon Bigtree, la déclaration a été retirée du site Web du CDC le 27 août 2020 et ajoutée à nouveau peu de temps après que l’ICAN a publié un communiqué de presse sur le changement le 25 janvier.

Bigtree affirme que la déclaration est inexacte car aucune étude menée par l’organisation ne prouve que les vaccins administrés aux nourrissons ne provoquent pas l’autisme.

Les États-Unis d’Amérique ont signalé une augmentation soudaine du nombre d’enfants souffrant d’un trouble du développement neurologique.

Bigtree affirme que le problème neurologique diagnostiqué dans les six mois à un an suivant la naissance du bébé a un lien avec la vaccination fournie immédiatement après la naissance.

Il allègue que cinq vaccins injectés trois fois dans les six mois suivant la naissance d’un bébé peuvent aggraver le trouble neurologique.

Elles sont:

Diphtérie

Tétanos

DTap (coqueluche acellulaire)

IPV (polio)

Hépatite B

Hib (Haemophilus Influenzae type B)

PCV13 (conjugué antipneumococcique)

Bigtree prétend réfuter le fait que l’autisme et la vaccination n’ont aucun lien.

Le CDC a fourni des études suite à une demande de la FOIA (Freedom of Information Act). Mais les études soumises n’ont pas répondu aux préoccupations soulevées par l’ICAN concernant les cinq vaccins.

Alors que le CDC assure que les vaccins sont sûrs et que les adjuvants utilisés dans les vaccins ne feront que renforcer la réponse du système immunitaire.

Mais, ICAN estime que l’adjuvant commun, l’aluminium peut avoir des effets néfastes sur le bébé.

Le CDC a refusé de réaliser des études comme suggéré par l’ICAN, ce qui est devenu clair après la réunion tenue le 30 mai 2017 pour discuter de la sécurité des vaccins.

Pour renforcer leur affirmation, Bigtree souligne également le retrait temporaire de la page Web du CDC indiquant la sécurité des vaccins.

En réponse à cette allégation, le porte-parole du CDC a informé l’agence de la position ferme sur les vaccins et l’autisme.

Répondant à la déclaration de suppression temporaire du site Web du CDC, le porte-parole officiel l’a qualifiée de malentendu.

Le site Web est resté temporairement indisponible en raison de la mise à jour et du formatage du site Web. Pour éviter toute confusion, CDC a rajouté le titre sur la page Web.

Mais des experts comme Mark Sadaka, qui a traité des cas de vaccination en tant qu’avocat des blessures par vaccin, estiment que les CDC doivent modifier le langage utilisé pour présenter les informations au public.

L’ajout d’informations concernant le manque d’études sur les effets des vaccins dans les six premières semaines des bébés éliminera toute confusion et poursuites judiciaires.

De telles poursuites et complications peuvent semer la méfiance dans l’esprit des Américains, car le pays recommande des vaccins aux enfants et aux adolescents.

Pendant ce temps, il n’existe actuellement aucune loi de ce type en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Alors que les vaccins expérimentaux COVID ont été accélérés grâce à des accords secrets conclus par les gouvernements pour protéger les sociétés pharmaceutiques contre les responsabilités, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars en indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Pendant ce temps, il n’existe actuellement aucune loi de ce type en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le gouvernement britannique rapporte plus de 240 décès peu de temps après la vaccination contre le coronavirus

Le gouvernement britannique a rapporté que plus de 240 personnes sont décédées peu de temps après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Les citoyens britanniques décédés après la vaccination auraient obtenu soit le vaccin Pfizer / BioNTech, soit le vaccin AstraZeneca. Ces vaccins candidats ont été approuvés par le régulateur britannique et ensuite utilisés dans des efforts de vaccination de masse. Malgré cela, le gouvernement britannique a déclaré qu’il ne pensait pas que les vaccinations étaient responsables des décès.

Dans un rapport détaillé publié le 11 février, le gouvernement britannique a détaillé toutes les réactions indésirables signalées à la fois par le personnel médical et les vaccinés contre la COVID-19 eux-mêmes. Le champ d’application du rapport incluait tous les cas entre début décembre 2020 et fin janvier 2021.

Selon le communiqué, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a reçu 143 rapports d’effets indésirables attribués au vaccin Pfizer / BioNTech. Le vaccin AstraZeneca fabriqué en partenariat avec l’Université d’Oxford a signalé 90 effets indésirables. Il y a eu trois réactions où la marque du vaccin n’était pas mentionnée. En outre, huit fausses couches au total ont été signalées après la vaccination COVID-19 – cinq pour le vaccin Pfizer / BioNTech et trois pour le candidat AstraZeneca.

Pour surveiller davantage la sécurité des vaccins parallèlement aux efforts de vaccination de masse, la MHRA a introduit un système de carte jaune pour recueillir les rapports sur tout effet secondaire suspecté. Plus de 20 000 rapports Carton jaune étaient liés au vaccin Pfizer / BioNTech. D’autre part, le vaccin AstraZeneca déployé le 4 janvier dernier avait 11 748 rempotages de carton jaune. Soixante-douze rapports Carton jaune ne précisaient pas la marque du vaccin.

Les personnes âgées ou celles souffrant de maladies sous-jacentes constituaient la majorité des rapports. Cependant, le gouvernement a déclaré qu’aucun des vaccins n’a joué un rôle dans les décès sur la base d’un examen des rapports individuels et des modèles de déclaration.

Le rapport mentionne que pour les deux vaccins, une écrasante majorité a signalé des réactions au site d’injection telles que des douleurs aux bras et des symptômes généralisés. Ces symptômes généralisés comprenaient des maux de tête, des frissons, de la fatigue, de la fièvre, des étourdissements et des douleurs musculaires. Ceux-ci surviennent peu de temps après la vaccination et ne sont pas associés à des maladies plus graves. Cependant, des «effets indésirables spontanés associés à une anaphylaxie ou des réactions anaphylactoïdes» ont également été signalés – 130 pour le vaccin Pfizer / BioNTech et 30 pour le vaccin AstraZeneca.

Le vaccin Pfizer / BioNTech lié aux décès par vaccination dans d’autres pays

Selon le rapport, plus de 9,2 millions de premières doses de vaccins COVID-19 ont été administrées dans les quatre pays constitutifs du Royaume-Uni. Pendant ce temps, 494 209 secondes doses ont été administrées dans les quatre régions. (En relation: le Royaume-Uni déploiera des «installations de réanimation» dans les centres de vaccination contre les coronavirus pour traiter la vague de réactions allergiques causées par les vaccins.)

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à avoir signalé des décès suite à la vaccination contre la COVID-19. Un certain nombre de membres du personnel médical sont également décédés après avoir été vaccinés contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] – notamment avec le vaccin Pfizer / BioNTech.

L’obstétricien de Floride, le Dr Gregory Michael, est décédé en janvier après avoir été inoculé avec la première dose de vaccin COVID-19 Pfizer / BioNTech. L’homme de 56 ans a reçu sa première dose le 18 décembre, mais de petites taches sont apparues sur ses mains et ses pieds trois jours après la vaccination. Il a ensuite visité la salle d’urgence de son lieu de travail, le centre médical Mount Sinai, où il était confiné. Les médecins ont alors découvert que l’obstétricien n’avait aucune plaquette sanguine.

Bien qu’il ait subi des transfusions pour rétablir sa numération plaquettaire, cela n’a pas fait grand-chose pour Michael. Il a finalement subi un accident vasculaire cérébral et est décédé alors qu’il devait subir une intervention chirurgicale de dernière minute. L’épouse de Michael, Heidi Neckelmann, a déclaré: «Dans mon esprit, sa mort était à 100% liée au vaccin. Il n’y a pas d’autre explication.

Pendant ce temps, au Portugal, l’agent de santé Sonia Acevedo est décédé à peine deux jours après avoir reçu le vaccin COVID-19. La mère de deux enfants de 41 ans qui travaillait à l’Institut portugais d’oncologie (IPO) de Porto n’a signalé aucun effet indésirable après la vaccination. Acevedo faisait partie des plus de 500 membres du personnel de l’IPO de Porto qui ont été vaccinés contre la COVID-19 à l’aide du vaccin Pfizer / BioNTech.

Le père de Sonia, Abilio Acevedo, a déclaré que sa fille «allait bien» et n’avait aucun problème de santé. «Elle avait le vaccin COVID-19, mais elle n’avait aucun symptôme», a-t-il fait remarquer. Abilio a continué que lui et sa fille ont même mangé ensemble le soir du Nouvel An, ne sachant pas que ce serait la dernière fois qu’il la verrait vivante. Il a par la suite reçu un appel l’informant que Sonia avait été retrouvée morte le matin du 1er janvier. «Ma fille a quitté la maison et je ne l’ai jamais revue vivante», a-t-il déploré.

La fille de Sonia, Vania Figueredo, a quant à elle déclaré que sa mère s’était seulement plainte de l’inconfort «normal» au site d’injection. Figueredo a ajouté qu’en dehors de cette plainte, sa mère se sentait bien. (Connexes: une aide-infirmière décède après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus obligatoire.)

Visitez VaccineDeaths.com pour en savoir plus sur les décès causés par les jabs du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un scientifique primé dit que le coronavirus a été créé au laboratoire de Wuhan

Pour en être sûr des enquêtes réellement indépendantes pluridisciplinaires, inclusives et transparentes doivent être menées aux Etats-Unis, en France, en Chine, en Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS

Une nouvelle recherche de l’Université de Hambourg en Allemagne a révélé que le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis, en France, en Chine, en Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] avait en fait été créé dans un laboratoire chinois.

Selon le chercheur de renommée mondiale Roland Wiesendanger, l’Institut de virologie de Wuhan est la véritable «cause» du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], et non les chauves-souris sur un marché humide de Wuhan, comme le monde l’avait initialement dit.

Le document conteste les deux récits dominants selon lesquels le WuFlu a échappé à un marché humide ou est le produit d’un «accident» de laboratoire. Du point de vue de Wiesendanger, aucun des récits ne tient la route.

«À ce jour, il n’y a aucune preuve rigoureuse scientifiquement fondée pour l’une ou l’autre des théories mentionnées», a déclaré Wiesendanger, triple récipiendaire du prestigieux Conseil européen de la recherche.

Le rapport de 105 pages de Wiesendanger pose ensuite la question de savoir si la crise mondiale actuelle n’est vraiment qu’une coïncidence, ou si elle a été tracée il y a des années par le milliardaire eugéniste Bill Gates pour propulser la planète dans un nouvel ordre mondial.

«La crise mondiale actuelle est en fait le résultat d’une coïncidence dans la nature – une mutation coïncidente d’un coronavirus d’une chauve-souris avec l’aide d’un hôte intermédiaire – ou le résultat de la négligence d’un scientifique lors de la réalisation du projet est à haut risque recherche avec un potentiel de pandémie mondiale?» indique le journal.

En réponse à sa propre question, Wiesendanger a cité 600 faits incontestables pour prouver son affirmation selon laquelle «le nombre et la qualité des preuves indiquent clairement un accident de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan.

Un résumé décrivant les points clés de Wiesendanger met en évidence le fait que l’hôte de la COVID-19 n’a toujours pas été identifié, même s’il «se couple étonnamment bien aux récepteurs des cellules humaines». Il explique également que le laboratoire de Wuhan:

«… A effectué des manipulations génétiques sur les coronavirus pendant de nombreuses années dans le but de les rendre plus contagieux, dangereux et mortels pour les humains.» [D’autres pays cités plus haut en ont aussi effectué – MIRASTNEWS].

Il est indéniable que le coronavirus est originaire de l’Institut de virologie de Wuhan

Contrairement aux épidémies antérieures liées aux coronavirus telles que le SRAS et le MERS, l’origine du COVID-19 ne peut tout simplement pas être expliquée autrement qu’une création de laboratoire.

«La théorie de la zoonose comme explication possible de la pandémie n’a donc pas de base scientifique solide», explique l’article.

Les germes chinois contiennent également des domaines spéciaux de liaison aux récepteurs cellulaires qui sont connectés aux nouveaux sites de clivage de la furine de leurs protéines de pointe.

«Les deux propriétés ensemble étaient auparavant inconnues dans les coronavirus et indiquent une origine non naturelle du pathogène SRAS-CoV-2», ajoute l’article.

Les personnes qui ne lisent que les «nouvelles» grand public ignorent probablement également le fait qu’il existe un groupe de recherche entier à Wuhan dans le but de modifier génétiquement les coronavirus (OGM) pour les rendre plus contagieux, dangereux et mortels pour les humains.

«Cela est prouvé par de nombreuses publications dans la littérature scientifique spécialisée», révèle Wiesendanger.

Il y avait également des problèmes de sécurité majeurs à l’Institut de virologie de Wuhan au moment où la COVID-19 est sorti de «nulle part». En mettant deux et deux ensemble, il devient clair que ce laboratoire était, en fait, responsable de la libération du virus.

Il est intéressant de noter qu’un jeune scientifique qui a travaillé dans l’établissement serait la première personne à être infectée par le WuFlu. Cela renforce encore l’affirmation de Wiesendanger selon laquelle le virus est originaire de cette installation, qui est le seul laboratoire de biosécurité de niveau 4 de Chine.

«Il existe de nombreuses preuves indépendantes qu’un jeune chercheur de l’Institut de virologie de Wuhan est le premier à traiter le nouveau coronavirus et était donc au début de la chaîne d’infection COVID-19», conclut Wiesendanger.

« L’entrée sur le site Web de l’institut a été supprimée et a été considérée comme disparue. »

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur COVID-19, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Vous gardez toujours des secrets? La Chine refuse de fournir des données brutes à l’OMS sur les premiers cas de coronavirus

La Chine a refusé de fournir à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des données brutes sur les premiers cas de coronavirus de Wuhan. L’organisme mondial de la santé a déclaré que les autorités chinoises avaient rejeté les demandes de fournir des données sur 174 cas de COVID-19 datant de décembre 2019. Les informations de la Chine sont d’une grande aide pour les enquêteurs de l’OMS qui examinent comment et quand le coronavirus a commencé à se propager dans le pays. Les enquêteurs ont terminé leur examen approfondi d’un mois sur la question au cours de la semaine du 12 février.

Les experts de l’OMS ont déclaré que les responsables et les scientifiques chinois avaient fourni leurs propres résumés et analyses approfondis des données sur les cas de COVID-19. Ils ont également fourni des données agrégées et des analyses sur les recherches rétrospectives dans les dossiers médicaux au cours des mois ayant conduit à la pandémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. En fin de compte, les autorités sanitaires chinoises ont affirmé n’avoir trouvé aucune preuve du virus.

Mais l’équipe de l’OMS n’a pas été autorisée à consulter les données brutes derrière ces études rétrospectives. Les États membres de l’organisme mondial de la santé fournissent généralement ces données sous une forme désagrégée mais anonyme. Cela permet aux enquêteurs de voir tous les autres détails pertinents sur chaque cas – faisant partie de la procédure standard de l’OMS. L’accès aux données permettrait aux membres de l’équipe de l’OMS de mener leur propre examen sur la rapidité et l’étendue de la propagation du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] à travers la Chine.

Le microbiologiste australien et membre de l’équipe de l’OMS, Dominic Dwyer, a déclaré: «Ils [les autorités chinoises] nous ont montré quelques exemples, mais ce n’est pas la même chose que de les faire tous – ce qui est une enquête épidémiologique standard.» Il a poursuivi: «L’interprétation des données devient plus limitée de notre point de vue, bien que l’autre partie puisse la considérer comme assez bonne.»

La virologue néerlandaise Marion Koopmans, un autre membre de l’équipe de l’OMS, a déclaré que les homologues chinois de l’équipe avaient effectué un travail approfondi impliquant des centaines de chercheurs de plusieurs instituts. Elle a ajouté que l’équipe d’enquête de l’OMS pourrait tenter d’obtenir des informations plus tard étant donné leur temps limité en Chine.

Pendant ce temps, le ministère chinois des Affaires étrangères et la Commission nationale de la santé n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Wall Street Journal. (Connexes: la Chine empêche l’équipe d’enquête de l’OMS sondant les origines des coronavirus d’entrer dans le pays.)

Le refus de la Chine de fournir des informations clés brouille l’enquête en cours sur les origines du coronavirus

Dwyer a déclaré que le manque de transparence de la part de la Chine en ce qui concerne les données brutes et personnalisées sur les 174 premières infections à coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] et d’autres cas potentiels avant décembre 2019 a conduit à des discussions animées. Au moment où l’équipe de l’OMS a quitté Wuhan, aucun accord pour fournir des données brutes n’avait été conclu avec la Chine.

L’épidémiologiste danoise Thea Fischer a déclaré le 9 février qu’elle n’avait trouvé aucune incohérence dans les données disponibles de Wuhan. Mais elle a noté qu’une analyse plus approfondie serait impossible sans les données brutes, ajoutant que d’autres pays les fourniraient immédiatement. «Parfois, les émotions sont vraiment vives. Je suis un scientifique et je fais confiance aux données. Je fais confiance aux preuves documentées basées sur des données, [et] je ne fais pas confiance à ce que quiconque me dit», a fait remarquer le membre de l’équipe de l’OMS.

La délégation de l’OMS à Wuhan avait pour objectif de déterminer si la COVID-19 se propageait déjà en Chine avant début décembre 2019. Les autorités chinoises ont signalé le premier patient du pays qui a présenté des symptômes de la COVID-19 ce mois-là. Si le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] avait été détecté plus tôt, les mesures nécessaires auraient été prises pour freiner sa propagation avant qu’il ne devienne une pandémie qui a fait plus de 2,3 millions de morts au moment de la rédaction.

Pendant ce temps, le chef d’équipe Peter Ben Embarek a déclaré le 9 février que le virus avait très probablement sauté d’un animal sur un humain et aurait pu pénétrer en Chine au moyen d’aliments surgelés importés. Il a déclaré que le virus provenant d’un laboratoire et libéré par accident était «extrêmement improbable». (En relation: Pas de surprise: l’OMS se prosterna devant la Chine communiste, annonce que le virus ne venait pas du laboratoire de Wuhan.)

Le gouvernement chinois a salué les conclusions de la délégation de l’OMS et a exhorté d’autres pays comme les États-Unis à inviter l’organisme mondial de la santé pour des sondages similaires. Cependant, les États-Unis ont appelé à une plus grande transparence et ont déclaré qu’ils souhaitaient voir les données obtenues à partir de l’enquête de l’OMS.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden prévoyait d’examiner les données de l’enquête dans le cadre d’un «examen indépendant». L’attaché de presse a déclaré aux journalistes lors d’un briefing du 9 février que l’administration n’avait aucune part dans la planification et la mise en œuvre par l’OMS du problème de Wuhan. Psaki a ajouté que même si les États-Unis avaient rejoint l’OMS, il est toujours «impératif que [les États-Unis aient leur] propre équipe d’experts sur le terrain» en Chine.

Embarek a déclaré que les conclusions de l’OMS à Wuhan devraient être résumées après une semaine, avec un rapport complet à suivre.

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur la dissimulation par la Chine de données clés sur les origines du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News