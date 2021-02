La France pourrait arrêter le déploiement du vaccin COVID-19 après l’incapacité du personnel hospitalier à travailler avec de nombreux effets secondaires

La France prévoit de ralentir le déploiement de son vaccin après que son personnel hospitalier n’a pas pu travailler en raison de nombreux effets secondaires du vaccin COVID-19. Les hôpitaux de différentes régions du pays sont également confrontés à une pénurie de personnel car la moitié des travailleurs sont en congé de maladie après avoir été vaccinés.

Le vaccin expérimental COVID-19 d’AstraZeneca est administré à de nombreux agents de santé. Les personnes vaccinées contre la COVID-19 en France ont dû faire face à de nombreux effets secondaires.

Le groupe de travail français sur la vaccination envisage de ralentir le déploiement des vaccins pour les personnes travaillant dans la même unité.

Les agents de santé ont été confrontés à des effets secondaires tels que des maux de tête, des douleurs musculaires et une forte fièvre.

Ils ont dû arrêter de travailler à cause de ces symptômes. De nombreux incidents ont été enregistrés dans de nombreux hôpitaux du pays où les travailleurs se sont fait vacciner.

De nombreux hôpitaux sont déjà confrontés à une pénurie d’unités COVID-19 et d’unités de soins intensifs et maintenant, ces hôpitaux de différentes régions du pays sont également confrontés à une pénurie de personnel car la moitié des travailleurs sont en congé de maladie après avoir été vaccinés.

Ils sont confrontés aux mêmes situations depuis le début de la campagne de vaccination.

La société pharmaceutique AstraZeneca et l’Université d’Oxford avaient développé ce vaccin en cultivant le virus SARS-CoV-2 le week-end dans la lignée cellulaire HEK-293. Il était dérivé du rein d’un bébé avorté.

L’Oxford Vaccine Center a affirmé que ces cultures de virus «sont purifiées plusieurs fois pour éliminer le matériel de culture cellulaire», ajoutant que «cela rend improbable qu’il reste du matériel humain dans le vaccin final».

Lancée le 5 février, cette campagne n’a pas pu recevoir de réponse positive au cours de la première semaine.

Le CHU de Brest en Bretagne a dû faire face à des problèmes car 15 à 25% des travailleurs vaccinés ont dû faire face à des effets secondaires et arrêter de travailler. Les autorités des hôpitaux ont dû prendre la décision d’arrêter la vaccination.

D’autres hôpitaux de Bretagne ont également traversé la même situation. Plus de 20% des agents de santé étaient en congé après avoir reçu un vaccin.

Le 11 février, l’hôpital de Saint-Lô a dû arrêter la vaccination car 10 travailleurs sur 50 avaient ressenti des effets secondaires après avoir reçu le vaccin. Ils ont souffert d’effets secondaires comme des nausées, de la fièvre et d’autres symptômes.

À ce jour, 149 «déclarations de pharmacovigilance» avaient été déposées et 10 000 injections avaient été délivrées à des personnes travaillant dans le secteur de la santé.

Le personnel hospitalier ne souhaite pas se faire vacciner en Dordogne selon les médias locaux. Le «Comité d’hygiène et de sécurité» de l’hôpital a signalé que 40 à 70 pour cent des personnes éprouvaient des effets secondaires graves après avoir été vaccinées.

Jusqu’au 16 février 2021, environ 363 événements indésirables ont été signalés parmi les travailleurs de la santé récemment vaccinés.

En moyenne, la tranche d’âge de ces soins de santé est de 31 à 50 ans. Dans la plupart des cas d’événements indésirables, les receveurs du vaccin souffraient de «pseudo-syndromes grippaux» de haute intensité.

Le taux d’efficacité de ce vaccin n’est que de 62 à 70%. En outre, le vaccin provoque des symptômes très graves par rapport à l’infection à la COVID-19 chez les personnes du groupe d’âge de 30 à 50 ans.

En outre, il n’est pas clair si AstraZeneca jab est réellement efficace pour freiner l’infection COVID-19 car le virus a été détecté chez des personnes vaccinées au cours des essais.

Étonnamment, la France semble être le seul pays européen où ce vaccin provoque des effets secondaires aussi graves.

«Plus une personne est âgée, plus la réponse du système immunitaire au vaccin est lente, donc par défaut, les personnes âgées développent moins d’effets secondaires du vaccin parce que leur système immunitaire réagit trop faiblement», explique Eric Billy.

À l’inverse, a-t-il dit, les jeunes ont un «système immunitaire très réactif, et c’est plutôt rassurant qu’il y ait ce genre d’effets secondaires, cela montre qu’il y a une réponse immunitaire».

La question à laquelle il n’a pas répondu est celle concernant l’administration de vaccins aux personnes de plus de 75 ans dont le système immunitaire est affaibli. Est-ce utile? Cela peut-il être dangereux?

Pendant ce temps, de nombreux pays européens ont décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 pour les personnes de plus de 65 ans.

Cette décision a été prise en raison du manque de données disponibles sur son efficacité chez les personnes âgées.

80% infectés, 2 religieuses décédées et Biden attribuera au programme Gates 4 milliards!

Un monastère du Kentucky qui s’est isolé du public n’a connu sa première épidémie de covid et ses décès qu’après le début des coups! Pendant ce temps, biden a promis 4 milliards à COVAX, un programme de kill gates et gavi soutenu par l’OMS. Le génocide de masse est là et nous devons continuer à réveiller les gens pour le voir!

Pfizer exige des réserves bancaires, des bases militaires et des bâtiments d’ambassade en garantie des vaccins COVID-19

Le géant pharmaceutique Pfizer a demandé aux gouvernements souverains de rançonner des demandes bizarres demandant des réserves bancaires, des bâtiments d’ambassades et des bases militaires en garantie en échange de vaccins COVID-19.

La société américaine Pfizer oblige les gouvernements à demander une rançon, interférant avec leur législation et même exigeant des bases militaires comme garantie.

Pfizer a demandé au gouvernement argentin d’être indemnisé pour le coût de futures poursuites civiles, a rapporté WION.

Si quelqu’un intentait une action civile contre Pfizer en Argentine et remportait cette affaire, le gouvernement argentin et non Pfizer paierait l’indemnisation.

Ainsi, le parlement argentin a adopté une nouvelle loi en octobre 2020, mais Pfizer n’était pas satisfait de sa formulation.

La loi stipule que Pfizer doit au moins payer pour la négligence, pour ses propres erreurs s’il arrive à en commettre à l’avenir.

Pfizer a rejeté cela, après quoi l’Argentine a proposé de modifier la loi pour définir plus clairement la négligence – pour inclure uniquement la distribution et la livraison de vaccins par négligence.

Pfizer n’était toujours pas satisfait et a demandé que la loi soit modifiée par un nouveau décret, ce que l’Argentine a refusé.

Pfizer a ensuite demandé à l’Argentine de souscrire une assurance internationale pour payer d’éventuelles futures poursuites contre Pfizer, ce que le pays a accepté.

Mais cela ne suffisait pas, en décembre 2020, Pfizer est de nouveau revenu avec plus de demandes.

Et cette fois, Pfizer a exigé les actifs souverains de l’Argentine en garantie.

Pfizer a exigé que l’Argentine mette en jeu ses réserves bancaires, ses bases militaires et ses ambassades.

L’Argentine n’était pas d’accord avec les demandes de Pfizer.

Le Brésil est un autre pays où Pfizer a fait des demandes aussi étranges.

Pfizer a demandé au gouvernement brésilien de créer un fonds de garantie et de déposer de l’argent sur un compte bancaire étranger.

Le 23 janvier 2021, le ministère brésilien de la Santé a publié une déclaration citant des extraits des clauses pré-contractuelles de Pfizer.

Voici une liste des demandes de Pfizer:

Le Brésil renonce à la souveraineté de ses actifs à l’étranger au profit de Pfizer,

que les règles du pays – ne soient pas appliquées à Pfizer,

que le Brésil prenne en considération un retard de livraison,

que Pfizer n’est pas pénalisé pour un retard de livraison, et

qu’en cas d’effets secondaires, Pfizer soit exonéré de toute responsabilité civile.

Le gouvernement brésilien qualifie ces clauses d’abus. L’accord Pfizer avec le Brésil a également échoué.

Pfizer voulait même que l’Inde commande ses vaccins COVID-19 sans aucun essai local.

Selon le co-fondateur de BioNTech Dr Ugur Sahin, le vaccin COVID-19 qu’il a conçu pour Pfizer a été conçu en seulement quelques heures en une seule journée le 25 janvier 2020. Aucun autre vaccin dans l’histoire n’a été créé et fabriqué aussi rapidement. Auparavant, le vaccin le plus rapide jamais développé prenait plus de quatre ans.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a versé 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude en matière de santé de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Même, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Bill Gates a pris le contrôle de la totalité de l’approvisionnement en semences du monde »- Dr. Vandana Shiva

Oui, la mise sur le marché précipitée du vaccin Covid «spike protein» signifie qu’un fragment de virus imprévisible, génétiquement modifié et muté est injecté dans votre sang

Les geeks des essais cliniques se faisant passer pour des journalistes manipulent le langage autour des méthodes sales et expérimentales utilisées aujourd’hui pour fabriquer des vaccins. En ligne, tous les vendeurs de vaccins essaient de convaincre tout le monde que cette hâte accélérée pour produire un vaccin Covid-19 est toujours «sûre et efficace», et ne vous inquiétez pas un peu votre petite tête du fait qu’il faut 7 à 10 des années à venir même près de développer un vaccin qui fonctionne (même s’ils ont encore des effets secondaires horribles).

Un vaccin précipité, en particulier pendant une pandémie (comme on l’appelle), devrait rendre tout le monde très nerveux, et comme il est génétiquement modifié et que l’ARNm est manipulé, encore plus. De plus, non seulement le recrutement pour les essais cliniques est très faible lorsqu’il est précipité, mais la sécurité elle-même s’envole. C’est alors que l’efficacité se produit et que les geeks des essais cliniques se trouvent entre les dents sur leurs sites Web et leurs blogs chargés de shill – financés et scénarisés par nul autre que Big Pharma.

Les nerds des essais cliniques ne font que régurgiter les fausses explications et la logique tordue de la pharmacie pour manipuler les masses qui essaient de faire des recherches pour apaiser leurs propres peurs justes. Les mondialistes ont l’argent nécessaire pour couper toute l’infrastructure, les volontaires légitimes des essais et les régulateurs éthiques, ce qui fait que les vaccins sont désormais considérés comme la forme d’intervention médicale la plus dangereuse au monde, qui propage des maladies, des troubles et des dysfonctionnements, au lieu de les prévenir.

Les vaccins créent et propagent des maladies – c’est pourquoi les vaccins modernes sont «sales»

Des gens meurent chaque jour d’OGM et de vaccins. Le corps humain n’a jamais été destiné à consommer des pesticides chimiques ou à recevoir une injection de mercure et de protéines mutées étrangères. Les OGM et les vaccins détruisent les bonnes bactéries intestinales, ce qui en fait la pire chose que quiconque puisse faire à son système immunitaire. Big Pharma rapporte toujours le même mensonge régurgité sur l’efficacité, revendiquant 95%, comme ils l’ont fait avec le redoutable vaccin ROR, où l’équipe de scientifiques a dopé le vaccin avec des anticorps animaux et a falsifié ses résultats.

Ils ont été arrêtés par la FDA, puis des années plus tard, le scientifique principal du CDC, le Dr William Thompson, a tout avoué. Non, nous n’oublions pas tous, comme le font les moutons. Nous nous souvenons. C’est documenté. Votre fraude et vos vaccins sales ont été découverts. Tous les gros canons le font, de Merck à Moderna en passant par Pfizer, il n’y a aucune différence. L’efficacité est toujours à «95%» parce que cela sonne tellement bien, avec une certaine erreur, mais pas beaucoup. Vendez-la au berger comme une voiture d’occasion sur le point de mourir, sans remboursement ni garantie. En fait, vous ne pouvez même plus poursuivre les fabricants de vaccins. Ils sont eux-mêmes immunisés. Jeu de mots volontaire.

La série de vaccins Covid, mise sur le marché précipitamment, s’avérera mortelle, car elle a déjà tué plus de 500 humains naïfs

Il est vraiment impossible de minimiser les dangers des vaccins sales d’aujourd’hui, qui contiennent souvent du mercure, des sels d’aluminium, du formaldéhyde, des cellules d’avortement humaines, des tissus animaux infectés, de la gélatine, du sorbitol et des virus mortels génétiquement modifiés et mutés provenant d’animaux comme les singes et les porcs. L’industrie des vaccins dans son ensemble a beaucoup d’explications à faire sur ses données d’innocuité et d’efficacité forcées, défectueuses et forgées. Les régulateurs ont été payés pour détourner le regard, car la plupart d’entre eux sont d’anciens gourous des sociétés pharmaceutiques mêmes qui créent ces cauchemars médicaux.

Les Américains devraient avoir une confiance ZÉRO dans une industrie de plusieurs milliards de dollars qui ne répond à personne, et ne peut être poursuivie pour faute professionnelle ou pour leurs blessures infligeant des expériences actuellement perpétrées sur les masses (35 millions de personnes sont déjà infectées par des mutations génétiques de virus synthétique fragments comme ARNm).

Les fabricants de vaccins ont pris le pathogène adinovirus du «rhume commun» et l’ont épissé dans le coronavirus comme un véhicule pour introduire la séquence génétique dans les cellules humaines

N’ayez aucun doute, la série de vaccins Covid est hautement expérimentale, dangereuse et sans précédent. Cette approche de vecteur viral trompe vos cellules comme un cheval de Troie pour laisser de l’ADN recombinant à l’intérieur, où des dommages permanents sont causés et ne peuvent jamais être annulés.

Vous n’êtes PAS «anti-science» pour rejeter cela. Vous n’êtes pas «anti-vax» si vous ne le voulez pas. Vous n’êtes pas un théoricien du complot pour empêcher les virus génétiquement mutés d’entrer non seulement dans votre corps par une voie invasive et non naturelle, mais pour empêcher la technologie de l’ARNm de tromper votre système immunitaire en acceptant une nouvelle restructuration de l’ADN.

Si vous avez été vacciné avec un vaccin Covid, alors votre corps crée maintenant des protéines étrangères, et cette création est non réglementée, non contrôlée et peut être manipulée par davantage de vaccins. Ce n’est pas de l’alarmisme des OGM. C’est du bon sens et de la science. C’est la science que les fabricants de vaccins n’expliquent jamais en termes réels.

L’«Alliance pour la science» n’est rien d’autre qu’une usine de shills, de charlatans, de mercenaires et de hacks. Leur objectif est de vous dissiper le doute, vous serez donc un autre cobaye dans l’expérience pharmaceutique ultime grâce à des vaccins sales. C’est le réductionnisme de la population par la propagation de la maladie et de la stérilité. Méfiez-vous de ces malfaisants pharma. Ils sont payés beaucoup d’argent pour diffuser de la propagande. Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour des mises à jour sur la série de vaccins la plus mortelle jamais fabriquée – l’ARNm.

Vaccin contre le coronavirus: arme biologique armée

L’essor de la technocratie médicale et la vérité réprimée des traitements viraux – Entretien avec le Dr Lee Merritt

Le Dr Merritt a prêté deux serments: le serment d’Hippocrate et le serment à la Constitution en tant qu’officier de la marine. Elle est dans ce combat pour soutenir ces deux serments.

Le Dr Merritt a étudié les armes biologiques tout en servant comme chirurgien orthopédiste dans la marine des États-Unis pendant 9 ans. Et a été dans la pratique privée de la chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale depuis 1995, a siégé au conseil de l’Arizona Medical Association et est ancien président de l’Association of American Physicians and Surgeons. Elle est l’auteur de Surviving the Medical Meltdown: Your Guide to Living Through The Disaster of Obamacare et a également rédigé un article informatif pour le Journal of American Physicians & Surgeons Le traitement des maladies virales: la vérité a-t-elle été supprimée pendant des décennies?

Discussion approfondie sur l’histoire des masques, la technologie MRnA et les traitements efficaces contre les maladies virales, comme l’hydroxychloroquine, l’ivermectine et la vitamine D.

