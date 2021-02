La loi fédérale interdit aux employeurs et autres d’exiger la vaccination avec un vaccin Covid-19 distribué dans le cadre d’une EUA

Un agent de santé tient un flacon du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 dans un centre de vaccination de Pfaffenhofen, en Allemagne.CHRISTOF STACHE / AFP VIA GETTY IMAGES

Depuis que la Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour deux nouveaux vaccins, les employeurs, les écoles et d’autres organisations se demandent s’il faut exiger la vaccination Covid-19, alors que les organisations sont certainement libres d’encourager leurs employés, étudiants et autres membres à être vaccinés, la loi fédérale prévoit qu’au moins jusqu’à ce que le vaccin soit homologué, les individus doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser de se faire vacciner.

Savoir ce qu’une organisation peut ou ne peut pas faire en ce qui concerne les vaccins Covid-19 peut les aider à assurer la sécurité de leurs employés, étudiants et membres et les éviter également de litiges coûteux et chronophages.

Beaucoup reste inconnu sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin

Même si la FDA a accordé des autorisations d’utilisation d’urgence pour les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna en décembre 2020, les essais cliniques sur lesquels la FDA s’appuiera pour décider en fin de compte d’autoriser ou non ces vaccins sont toujours en cours et sont conçus pour durer environ deux ans à collecter des données adéquates pour établir si ces vaccins sont suffisamment sûrs et efficaces pour que la FDA les autorise.

Les délais abrégés pour les demandes et les autorisations d’utilisation d’urgence signifient que la FDA ne sait pas grand-chose sur ces produits même si elle les autorise pour une utilisation d’urgence, y compris leur efficacité contre les infections asymptomatiques, la mort et la transmission du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie.

Compte tenu de l’incertitude entourant les deux vaccins, leurs EUA sont explicites que chacun est «un vaccin expérimental non homologué pour aucune indication» et exigent que tout «le matériel promotionnel relatif au vaccin Covid-19» indique clairement et ostensiblement que ce produit n’a pas été approuvé ou autorisé par la FDA, mais a été autorisé pour une utilisation d’urgence par la FDA »(soulignement ajouté).

Les EUA sont clairs: l’obtention de ces vaccins est volontaire

La même section de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques qui autorise la FDA à accorder une autorisation d’utilisation d’urgence exige également que le secrétaire de la Santé et des Services sociaux «veille à ce que les personnes à qui le produit est administré soient informées… de l’option d’accepter ou refuser l’administration du produit.»

De même, les directives de la FDA sur l’autorisation d’utilisation d’urgence des produits médicaux exigent que la FDA «veille à ce que les destinataires soient informés dans la mesure du possible compte tenu des circonstances applicables… qu’ils ont la possibilité d’accepter ou de refuser le produit EUA…»

Dans le même ordre d’idées, lorsqu’on a demandé au Dr Amanda Cohn, secrétaire exécutive du Comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination, si la vaccination Covid-19 pouvait être requise, elle a répondu qu’en vertu d’une EUA, «les vaccins ne sont pas autorisés à être obligatoires. Ainsi, au début de cette phase de vaccination, les individus devront être consentis et ils ne pourront pas être obligatoires. » Cohn a affirmé plus tard que cette interdiction d’exiger les vaccins s’applique aux organisations, y compris les hôpitaux.

Les EUA pour les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna exigent que des fiches d’information soient remises aux prestataires de vaccination et aux receveurs. Ces fiches d’information indiquent clairement que le vaccin est facultatif. Par exemple, celui des destinataires déclare que «c’est à vous de choisir de recevoir ou de ne pas recevoir le vaccin Covid-19», et si «vous décidez de ne pas le recevoir, cela ne changera pas votre niveau de soins médicaux».

Ce que cela signifie en pratique

Lorsque la FDA accorde une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin, de nombreuses questions sur le produit ne peuvent pas trouver de réponse. Compte tenu des questions en suspens, lorsque le Congrès a accordé le pouvoir de délivrer des EUA, il a choisi d’exiger que chaque individu soit autorisé à décider par lui-même de recevoir ou non un produit EUA. La FDA et le CDC considèrent apparemment cette exigence fondamentale de choix suffisamment importante pour que, même au plus fort de la pandémie Covid-19, ils aient renforcé cette décision politique lors de la publication de leurs directives relatives aux vaccins Covid-19.

Cela signifie qu’une organisation sera probablement en contradiction avec la loi fédérale si elle oblige ses employés, étudiants ou autres membres à se procurer un vaccin Covid-19 qui est distribué sous autorisation d’utilisation d’urgence.

La loi de l’État interdit souvent les représailles contre un employé pour avoir refusé de participer à une violation de la loi fédérale. Les organisations qui exigent la vaccination Covid-19 en violation de la loi fédérale peuvent faire face à des poursuites en vertu de ces lois nationales non seulement pour bloquer la politique, mais aussi pour les dommages et les frais d’avocat. Ces poursuites potentiellement coûteuses peuvent être évitées en s’abstenant d’adopter des politiques exigeant la vaccination ou en pénalisant les membres pour avoir choisi de ne pas se faire vacciner.

Les organisations sont libres d’encourager la vaccination par le biais de communications internes, par le biais d’événements éducatifs et par d’autres mesures pour inciter les employés à se faire vacciner. Ils peuvent prendre ces mesures tant que: (1) ils ne sont pas considérés comme coercitifs, (2) l’organisation rend clairement la décision de recevoir le vaccin est volontaire, et (3) les mesures sont conformes aux exigences des EUA et les réglementations connexes pour ces produits.

Des gens du monde entier ont vu leur vie bouleversée au cours de la dernière année. L’urgence de revenir à la normale est profondément ressentie par beaucoup. Lorsque les décideurs des organisations décident de leur politique de vaccination contre le Covid-19, ils doivent veiller à ne pas laisser cette passion conduire l’organisation à enfreindre la loi.

DERNIÈRE INTERDICTION DE YOUTUBE: LE CORONAVIRUS FABRIQUÉ PAR L’HOMME ET LES PERSONNES SUPPLIANTES POUR DES VACCINS MODIFIANT L’ADN DANS ENTRETIEN 2014 PLEIN D’ESPRIT

À une exception près, tout ce que YouTube nous a interdit était une information valable et significative qui n’a jamais été démystifiée, ou un scepticisme et une enquête légitimes. Cet entretien ne devrait pas faire exception.

Outre les «coïncidences» choquantes avec l’actualité.

Ils l’ont supprimé avant même que j’aie la chance de modifier le titre 😀

Le texte intégral de mon appel à l’interdiction de YouTube:

Nous savons tous que vous n’avez aucune compétence, capacité, motif ou droit pour faire ce que vous prétendez faire et, en fait, vous supprimez des éléments parce que cela expose votre propre entreprise. Mais une interdiction de YouTube m’apporte plus de trafic que je n’en perds sur votre machine d’application narrative merdique, alors continuez votre excellent travail!

Également disponible sur notre chaîne Odysee

Entretien de janvier 2014 avec Anthony Patch, fondateur d’Entangled Magazine, une publication numérique perspicace et révélatrice axée sur les avancées et les déclarations actuelles dans: l’informatique quantique, l’intelligence artificielle, les crypto-monnaies / blockchain, la mécanique quantique, la modification de l’ADN / ARN.

Sa chaîne YouTube a également été supprimée, mais il est actif sur Bitchute.

Je ne peux pas garantir certaines des choses que lui (ou quiconque) dit sur sa chaîne, mais les personnes intelligentes ont beaucoup à apprendre de ce qu’il publie.

Autre que cela, voir notre devise dans l’en-tête du site 😉

Dernière interdiction de YouTube: un coronavirus artificiel et des personnes qui demandent des vaccins altérant l’ADN dans une interview époustouflante de 2014

61 RÉSIDENTS DE SOINS À DOMICILE SONT MORTS 2 SEMAINES APRÈS LE VACCIN COVID

CANADA – UNE MÈRE EN LARMES COMME SON FILS EST PRIS AU CENTRE D’ISOLATION NON DIVULGUÉ

Pfizer exige des réserves bancaires, des bases militaires, des bâtiments d’ambassade

Pfizer, basé aux États-Unis, utilisé pour reprendre ENTIERS PAYS

Deux nonnes mortes et 28 COVID positifs 2 jours après les injections expérimentales COVID à ARNm

Plus tôt ce mois-ci, la section locale 12 du WKRC dans le Kentucky a rapporté la mort de deux religieuses et 28 des 35 religieuses d’un monastère du nord du Kentucky ont été testées positives au COVID deux jours seulement après avoir reçu leurs premières injections expérimentales COVID à ARNm.

La direction du monastère, ainsi que les médias locaux, ont été choqués par «l’épidémie» de COVID et les deux décès qui en ont résulté, car le monastère n’était pas ouvert aux visiteurs et les résidents n’avaient pas voyagé en dehors du monastère.

Si jamais on voulait trouver une installation totalement verrouillée sans exposition au monde extérieur, un monastère est à peu près aussi verrouillé que possible.

Néanmoins, suite à ce que nous avons constamment vu dans nos reportages où une croyance religieuse dans les vaccins empêche de penser logiquement et même d’envisager la possibilité que ces injections d’ARNm expérimentales non approuvées par la FDA puissent avoir quelque chose à voir avec les décès ou les épidémies de COVID, les injections expérimentales qu’ils ont reçues juste deux jours auparavant n’ont même jamais été considérées comme la cause des décès ou des maladies.

VILLA HILLS, Ky. (WKRC) – Une épidémie de COVID-19 dans un monastère du nord du Kentucky a coûté la vie à deux nonnes alors que plus de deux douzaines d’autres sœurs ont été testées positives. La question est: comment le coronavirus est-il entré? Pendant la pandémie, les sœurs de St. Walburg ont fermé le monastère aux visiteurs et n’ont organisé aucun service religieux dans l’espoir de rester en bonne santé. Jusqu’à la semaine dernière, c’était le cas. «Nous avons été très choqués par cela parce que nous avons été extrêmement fermés. Nous ne sommes allés nulle part pour en parler et nous n’avons pas reçu de visiteurs », a déclaré la sous-prieure Nancy Kordenbrock. Vingt-huit des 35 sœurs ont été testées positives et, malheureusement, deux d’entre elles sont décédées. «Tous deux sont âgés et avaient des problèmes de santé et n’étaient pas en mesure de rivaliser avec COVID», a déclaré Kordenbrock. Sr Charles Wolking et Sr Rita Bilz étaient toutes les deux dans leurs 90 ans et étaient toutes les deux des femmes importantes au monastère. L’épidémie survient deux jours seulement après que les sœurs ont reçu leur premier vaccin contre la COVID-19. (La source.)

Les médias locaux ont fait leur entretien obligatoire avec le bureaucrate local de la santé publique pour assurer à tout le monde que cela n’avait rien à voir avec les «vaccins»:

«C’est en fait beaucoup plus courant que vous ne le pensez», a déclaré le Dr Steven Feagins. Le Dr Feagins est le directeur de la santé publique du comté de Hamilton. Il dit que dans des cas comme celui-ci, l’effet du vaccin n’est pas amoindri; cela retarde simplement l’obtention de la deuxième dose. «Chaque fois que vous l’obtenez, vous l’obtenez, alors nous considérons le minimum de 21 jours», a déclaré le Dr Feagins. Les sœurs recevront leur deuxième dose du vaccin en mai. (Source.)

Alors voilà. Une autre histoire où il n’y avait pas de cas de COVID dans une institution où vivaient des personnes âgées, et où personne n’était mourant ou malade, puis peu de temps après le début des injections expérimentales COVID à ARNm, les gens commencent à mourir et à tomber malades.

Mais selon les «autorités» de la santé publique, c’est «normal».

Et la grande majorité du public ferme son esprit et tout raisonnement logique, et continue de faire confiance aux autorités médicales, poussées par leur peur du «coronavirus tueur», alors que les partisans pro-vaccin continuent de mourir et de souffrir.

Des dizaines et des dizaines de coïncidences en France et en Italie

Les enseignants et les infirmières de 2 pays différents tombent malades par hasard. Pendant ce temps, Fauci permet aux gens de savoir même après avoir été empoisonnés qu’ils ne peuvent toujours pas manger à l’intérieur ou aller au cinéma!

Une autre tragédie dans une maison de «soins»! 0 cas de grippe au Royaume-Uni?

Une maison de «soins» aux Pays-Bas fait état de 22 morts après le déploiement du vaccin pfizer fin janvier. Cela implique plus de personnes atteintes de démence et nous amène à nous demander à nouveau pourquoi ces personnes auraient-elles besoin d’être «protégées» de quoi que ce soit, car nous savons qu’elles sont en train de mourir de toute façon? C’est un meurtre clair et simple!

Source : BIT CHUTE

Dark Outpost 02-24-2021 Une femme reçoit de force un vaccin COVID à l’hôpital

Source : BIT CHUTE

GRANDE PERCEPTION MÉDICALE! Appelez Paulette Britt dès maintenant si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffre de SP, de cancer, de fibromyalgie, de diabète, de syndrome de fatigue chronique, de Parkinson, de SLA ou de démence. (704) 579-0028.

La femme de Michael Spicer a été involontairement internée dans un hôpital, où elle a été soumise de force à un test COVID et à un vaccin. Michael parle de l’épreuve déchirante. De plus… Dr. James Fetzer sur le faux drapeau au Capitole, ainsi que sur le refus de la Cour suprême d’entendre les affaires de fraude électorale. Laissez le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet sur https://watch.darkoutpost.tv!

Le gouvernement serbe révèle par inadvertance que le vaccin chinois Sinopharm COVID ne fonctionne pas

J’espère vraiment que ce VPN que j’utilise fonctionne réellement.

BBC sur la vaccination en Serbie https://www.bbc.com/news/world-europe-55931864

CGTN sur la Serbie recevant les vaccins AstraZeneca https://newseu.cgtn.com/news/2021-02-21/UK-vaccine-plans-Serbia-s-AstraZeneca-delivery-COVID-19-bulletin-Y46HoH5b7q/index.html

362 effets secondaires du vaccin rapportés https://rs.n1info.com/vesti/zelic-do-sada-362-nezeljene-reakcije-na-vakcine-protiv-kovida/

Le groupe de travail serbe COVID exige des mesures plus strictes https://rs.n1info.com/vesti/virusolog-medicinski-deo-kriznog-staba-ce-traziti-poostravanje-mera/

Le chef du groupe de travail corona veut mettre en œuvre 5 jours de verrouillage extrême https://nova.rs/vesti/drustvo/zavrsena-sednica-kriznog-staba-u-petak-novo-zasedanje/

Le directeur du nouvel hôpital COVID affirme que le nombre de personnes infectées augmente, exige également un verrouillage indéfini https://rs.n1info.com/vesti/direktorka-bolnice-u-batajnici-ponovice-se-decembar-zatvoriti-sve-sto-moze/

Numéros COVID en Serbie pour le 25/02/21 https://rs.n1info.com/english/news/coronavirus-update-15-deaths-3257-new-cases/

Statistiques de Google sur COVID pour la Serbie https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=%2Fm%2F077qn&gl=US&ceid=US%3Aen

Site Web officiel du gouvernement pour les numéros COVID https://covid19.rs/

Les experts médicaux ont échoué de manière profonde et inimaginable concernant Covid-19

Les experts médicaux ont échoué de manière profonde et inimaginable concernant Covid-19 note cinq (5) médecins et scientifiques.

L’article est posté ici:

Sur ce point, l’article dit:

Cependant, toute action comporte des avantages et des risques et les préjudices de ces verrouillages et fermetures d’écoles l’emportent largement sur les avantages en fonction de ce qui s’est passé. Nous savions même cela peu de temps après la mise en œuvre des verrouillages, mais nous avons poursuivi des politiques catastrophiques et continuons toujours. Comment en sommes-nous arrivés ici socialement? Comment les dirigeants bureaucratiques de notre gouvernement ont-ils échoué de façon si désastreuse?

Nous rejetons la responsabilité sur les dirigeants de notre gouvernement, mais soutenons que les soi-disant «experts médicaux» qui font partie des groupes de travail et d’orientation de Covid ont été en grande partie non scientifiques, illogiques et irrationnels dans leurs conseils et déclarations.

Libéré de la réalité des choses. Dans de nombreux cas, tout simplement trompeur et faux! La campagne incessante des médias qui a travaillé pour semer la peur et l’hystérie dans le public est également en partie à blâmer. Il semble y avoir une alliance impie entre les bureaucrates du gouvernement, les «experts médicaux» susmentionnés et une presse écrite et numérique consentante. Une grande partie de ce que ces experts disent sur Covid n’a plus de sens, parfois déséquilibré et manquant de crédibilité.

Avec une contribution et des conseils incroyablement importants liés à Covid, ces experts médicaux de la télévision et de nombreux dirigeants gouvernementaux ont échoué de manière profonde et souvent inimaginable et nous nous demandons comment ils ont si mal fait les choses. Est-ce que ces experts médicaux ne lisent pas la science? Ou peut-être ne peut pas comprendre les données ou la science? Lequel? Ils parlent de suivre la science, mais semblent aveugles. Ils ne suivent clairement pas la science sinon nous ne serions pas ici. Ils semblent ne pas comprendre la dévastation qu’ils ont infligée à tant de personnes.

___

Auteurs contributeurs à l’article:

Paul E Alexander MSc PhD, Université McMaster et GUIDE Research Methods Group, Hamilton, Ontario, Canada elias98_99@yahoo.com

Howard C. Tenenbaum DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD (C) Centre for Advanced Dental Research and Care, Mount Sinai Hospital, and Faculties of Medicine and Dentistry, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

Ramin Oskoui, MD, PDG, Foxhall Cardiology, PC, Washington, DC oskouimd@gmail.com

Harvey A. Risch, MD, PhD, Yale School of Public Health, New Haven, CT États-Unis harvey.risch@yale.edu

Peter A. McCullough, MD, MPH, Baylor University Medical Center, Baylor Heart and Vascular Institute, Baylor Jack and Jane Hamilton Heart and Vascular Hospital, Dallas, TX, États-Unis peteramccullough@gmail.com

22 personnes âgées atteintes de démence décédées en 1 semaine après l’injection expérimentale COVID à ARNm aux Pays-Bas

Les masques faciaux ne peuvent pas protéger les personnes contre les injections de COVID.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

RTV Utrecht aux Pays-Bas a rapporté hier que 22 résidents sont décédés en l’espace d’une semaine à St Elisabeth Nursing and Guest House à Amersfoort, à la suite d’injections le 30 janvier de l’un des «vaccins» COVID expérimentaux à ARNm.

Les espoirs étaient grands pour le vaccin au St Elisabeth Nursing and Guest House à Amersfoort. Le 30 janvier, les habitants ont reçu leur premier coup de feu. Mais deux semaines plus tard, le coronavirus a envahi la maison de retraite. Aujourd’hui, il a été annoncé que 22 résidents sont déjà décédés en une semaine. «Avec le début des vaccinations, nous nous attendions à ce que les infections diminuent, mais cela ne s’est pas produit et nous en sommes très contrariés», déclare Evelien Bongers, membre du conseil d’administration de RTV Utrecht. «C’est très intense. Pour les résidents, pour leurs familles et leurs proches et pour notre personnel. (Source.)

Cette histoire tragique suit ce qui est maintenant un modèle familier aux lecteurs de Health Impact News. La vaccination de masse des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée est suivie de près, tout le monde étant infecté par la COVID, suivie de décès massifs. Les décès sont alors imputés à la COVID, au lieu des injections.

Avec ce rapport en dehors des Pays-Bas, il est également révélé que ces résidents souffraient de démence et avaient d’autres conditions sous-jacentes, il est donc difficile de blâmer COVID pour avoir causé les décès.

Dans le Nursing and Guest House St Elisabeth vivent des personnes âgées atteintes de démence. C’est un groupe très vulnérable. «Ces résidents ont besoin de soins infirmiers et de soins. S’ils sont infectés par le coronavirus, cela peut être tout simplement trop. Précisément parce qu’il y a une souffrance sous-jacente, il n’est pas possible de déterminer avec certitude dans tous les cas si le décès est une conséquence directe du virus. «Ces personnes âgées sont mortes avec corona, mais pas nécessairement à cause de corona.» (Source.)

Ces personnes âgées atteintes de démence ont-elles consenti à recevoir une injection expérimentale? Nous savons qu’en Allemagne et en Espagne, les personnes âgées atteintes de démence sont vaccinées contre leur gré. Voir:

Une vidéo de dénonciation des vaccins COVID forcés dans les maisons de soins infirmiers allemandes devient publique – Avocat: «Nous sommes aux prises avec un homicide, peut-être même un meurtre»

Les tribunaux espagnols ordonnent la vaccination forcée contre la COVID-19 des résidents des maisons de soins infirmiers incapables

C’est un objectif déclaré des eugénistes. Élimination des faibles, des faibles et des personnes âgées, à des fins de contrôle de la population.

Les tyrans médicaux mondialistes commettent des meurtres et de l’euthanasie alors que le monde s’assoit et regarde, choisissant plutôt de croire au mensonge qu’un virus mortel est à l’origine de tout cela. Un virus que des milliers de médecins du monde entier ont prétendu n’est pas dangereux et peut être traité à 100% avec des médicaments existants et plus anciens, ainsi que des remèdes naturels comme la vitamine C, la vitamine D, le zinc, l’huile de coco vierge et d’autres.

