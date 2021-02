Le Dr Simone Gold a raconté la nature de son arrestation, comment la distribution de vaccins expérimentaux viole le Code de Nuremberg et pourquoi la censure de la COVID-19 est un «crime contre l’humanité».

Mar 23 févr.2021 – 9 h 43 HNE

LOS ANGELES, Californie, 23 février 2021 (LifeSiteNews) – Dans une récente interview avec Michelle Malkin, le Dr Simone Gold, fondatrice d’American Frontline Doctors (AFLD) a évoqué le manque de consentement éclairé authentique en ce qui concerne les vaccins expérimentaux, la censure en tant que «Crime contre l’humanité», et comment elle a été soumise à un raid massif de l’équipe SWAT sur sa maison par le Federal Bureau of Investigation (FBI) afin de l’arrêter pour être présente au Capitole américain le 6 janvier.

En décrivant cet incident, Gold a déclaré: «J’ai été rendue visite par le FBI dans une sorte de prise de vue Roger Stone, ce qui est tout à fait déplacé. Vous savez, si quelqu’un voulait me joindre, il aurait pu prendre le téléphone et appeler. Je suis très facile à trouver. Mais il y avait littéralement vingt gars avec des armes à feu, [et ils] ont enfoncé ma porte», a déclaré Gold.

«C’était dramatique et ce que je veux dire, c’est que je pleure pour notre pays. Si vous pouvez attirer une personne comme moi… [et] demander au FBI de casser votre porte avec 20 armes, de vous enchaîner [dans] les menottes [et] de vous traîner, je veux dire que c’était vraiment terrible… Je vous dis l’Amérique, cela peut vous arriver.»

La référence du Dr Gold concernait l’ancien allié de Donald Trump, Roger Stone, qui, âgé de 66 ans sans armes, sans passeport, faisant l’objet d’une enquête pour avoir menti au Congrès, a été arrêté lors d’un raid d’équipe SWAT en 2019 à son domicile, avec un Photographe CNN idéalement présent pour obtenir des images.

Un membre du Congrès du GOP à l’époque, a qualifié cela de «démonstration de force disproportionnée» évidente et «d’acte politique» destiné à «terrifier» les alliés de Trump.

De même, en 2016, des responsables du bureau du procureur général de Californie, Kamala Harris, ont fait une descente au domicile du militant et journaliste pro-vie David Daleiden, qui avait capturé des preuves vidéo sous couverture de la récolte et de la vente d’organes et de tissus de bébés avortés par Planned Parenthood.

L’avocat de Daleiden à l’époque, Matt Heffron, a qualifié cette action de «scandaleusement hors de proportion pour le type de crime allégué… un discrédit pour les forces de l’ordre, [et] un abus oppressif du pouvoir gouvernemental».

Gold, paraissant encore abasourdi par l’ampleur de l’incident, a déclaré: «Je suis très grand public, je suis américain, je suis maman, je suis médecin et avocat pour l’amour de Dieu. J’ai passé toute ma carrière à aider les gens. J’ai travaillé dans le centre-ville [avec] des gens pauvres, vraiment toute ma carrière avec des noirs et des bruns. Je ne dis pas non plus cela trop souvent parce que je ne cherche pas de distinctions, je dis simplement que c’est littéralement qui je suis. Et j’ai été renvoyé de mon travail parce que je donnais aux gens les médicaments dont ils avaient besoin.

Gold, qui a été à l’avant-garde de la contestation du discours du gouvernement et des médias concernant les dangers réels de la COVID-19, son traitement efficace, ses masques, ses verrouillages et la distribution actuelle de vaccins expérimentaux, a indiqué – dans ce qui semble être un euphémisme modeste […] que la force excessive que lui inflige le principal organisme d’application de la loi du gouvernement fédéral «ressemble un peu à une persécution».

«Récupérez la langue. Ce sont des vaccins expérimentaux.»

En abordant nombre de ces autres sujets critiques dans son entretien, Gold a commencé par souligner l’importance de reconnaître les nouveaux vaccins COVID-19 comme étant expérimentaux.

«Tout d’abord, il est si important de récupérer la langue. Ce ne sont pas des vaccins. Ce sont des vaccins expérimentaux», a-t-elle déclaré. «C’est exactement leur statut. Ce sont uniquement des agents expérimentaux» qui ne seront autorisés en tant que vaccins complets qu’au moins 2022.

«C’est essentiel parce que je ne comprends pas comment les médecins de bonne conscience se précipitent tête baissée pour recommander quelque chose d’expérimental à quiconque», a déclaré Gold.

Ceux qui reçoivent le vaccin s’inscrivent eux-mêmes à un essai médical, ce que «presque personne ne choisit de faire» dans des circonstances normales lorsqu’ils reçoivent les informations nécessaires. Et étant donné le statut « expérimental » clair et officiel de ces injections, une telle substance « ne peut pas être mandatée », ni « donnée bon gré mal gré à des millions ou des dizaines de millions de personnes alors qu’elle est encore dans un essai expérimental », a-t-elle déclaré.

En raison des risques liés à la fertilité, «C’est de la folie» pour les jeunes femmes de recevoir un vaccin expérimental

En outre, les problèmes de sécurité concernant ces agents expérimentaux restent importants.

Malkin a interrogé Gold au sujet d’une pétition de décembre présentée par le Dr Michael Yeadon, qui occupait auparavant le poste de recherche le plus élevé de Pfizer dans le domaine des allergies et des médicaments respiratoires avant son départ en 2011, à l’Agence européenne des médicaments (EMA), exigeant la suspension immédiate de toutes les études sur le vaccin COVID-19 en Europe, en raison de quatre risques graves pour la santé.

L’un des risques énumérés dans la pétition concerne les dangers réels pour la fertilité des femmes. Comme l’a expliqué Yeadon, ces vaccins expérimentaux devraient produire des anticorps pour attaquer les «protéines de pointe» telles que COVID-19. Cependant, «les protéines de pointe contiennent également des protéines homologues à la syncytine, qui sont essentielles pour la formation du placenta chez les mammifères comme les humains.» Par conséquent, Yeadon et ses collègues exigent qu’«[il] soit absolument exclu» qu’un vaccin contre le coronavirus ne déclenche pas de réaction immunitaire contre cette protéine, «sinon l’infertilité de durée indéfinie pourrait entraîner des femmes vaccinées.»

Les directives du gouvernement du Royaume-Uni lui-même exhortent divers groupes, y compris les femmes enceintes, à ne pas prendre le vaccin COVID expérimental de Pfizer, tout en déclarant que son impact sur la fertilité est inconnu. L’Organisation mondiale de la santé a émis un avertissement similaire concernant le vaccin expérimental Moderna.

Gold a répondu en racontant l’histoire tragique d’une jeune femme médecin qui, en tant que fervente défenseure des vaccins expérimentaux COVID, a terminé les injections au cours du deuxième trimestre de la grossesse et a perdu son enfant à la suite d’une fausse couche quelques jours plus tard.

Le fondateur de l’AFLD a expliqué à quel point la perte d’une grossesse «au deuxième trimestre n’est pas très courante», et que la raison typique pour laquelle cela se produit est que «le placenta a une sorte d’échec».

Cela peut se produire, a-t-elle déclaré, avec des mères enceintes qui sont infectées par la COVID-19, comme le montre le livre blanc de l’AFLD sur le sujet.

«Le problème avec le vaccin COVID expérimental est qu’il peut imiter une sorte de statut COVID permanent», a-t-elle expliqué. «Donc, vous prenez une situation qui serait limitée dans le temps», seulement pour la courte durée, on endure une infection par le virus, avec même la triste possibilité d’avoir une fausse couche à cause du virus.

« Mais ce qui serait bien pire », a déclaré Gold, serait un scénario où une femme « pour toujours plus ne peut pas maintenir une grossesse » en raison de la réception d’un vaccin expérimental COVID-19. «Ainsi, au lieu de juste l’épisode ponctuel de la maladie», a poursuivi Gold, une femme peut constater qu’elle a plutôt «un épisode d’infertilité qui dure toute sa vie».

Étant donné que le taux de survie des personnes de moins de 50 ans est de 99,98% (sans traitement précoce), le Dr Gold a souligné que «c’est une folie d’obtenir ce vaccin expérimental si vous êtes une jeune femme. C’est aussi simple que ça… J’interdirais catégoriquement à toute jeune femme de se faire vacciner, et je pense qu’il est très contraire à l’éthique pour un médecin de l’offrir à une jeune femme.»

Code de Nuremberg de 1947: absence de consentement éclairé pour un vaccin expérimental

Malkin a également soulevé la question de l’importance du consentement éclairé dans l’éthique médicale standard telle que définie et universellement adoptée à Nuremberg en 1947.

Le Code de Nuremberg est le résultat des procès, condamnations et exécutions après la Seconde Guerre mondiale de médecins nazis qui avaient mené des expériences meurtrières, sans le consentement des sujets, sur des prisonniers de guerre.

Le premier et le plus vaste principe du Code prévoit les conditions strictes pour établir le consentement volontaire, y compris le fait que l’individu ne peut être exposé à «aucun élément de force, fraude, tromperie, contrainte, exagération ou autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition». De plus, ils doivent avoir «une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet concerné».

Se référant à la jeune médecin enceinte qui a reçu les injections et à l’importance de savoir qu’elles sont expérimentales, Gold a déclaré: «Je ne pense même pas qu’elle sait que [le vaccin] était un statut expérimental uniquement. J’ai eu tellement de conversations avec des gens qui ne réalisent même pas qu’il s’agit d’un statut d’enquête, alors comment se passe ce consentement éclairé?» elle a demandé. «Ils ne l’écrivent nulle part», et il faut chercher avec diligence pour trouver les documents confirmant le statut de l’enquête.

«C’est donc le début et la fin de la discussion. Ce n’est pas un consentement éclairé. Vous ne savez même pas qu’il s’agit d’une enquête. Et les médicaments expérimentaux très importants ne peuvent jamais être contraints par la loi fédérale», a-t-elle affirmé.

La censure «choquante» est un «crime contre l’humanité», «à couper le souffle par sa portée»

Dans un livre blanc de l’AFLD, les médecins écrivent comment la désinformation «(la plus notable») concernant la pandémie, «vendait le mensonge aux Américains et aux Européens que l’hydroxychloroquine (HCQ) est un médicament dangereux.»

Comme le HCQ est «considéré comme l’un des médicaments les plus sûrs au monde, plus sûr que le Motrin ou le Tylenol», il a été largement utilisé à l’extérieur de l’Ouest avec un grand succès. Par exemple, en réponse au virus, l’Inde a recommandé le HCQ pour sa population au début de l’année dernière et «continue de bénéficier d’un taux de mortalité d’une fraction (~ 10%) des États-Unis, même dans les bidonvilles les plus densément peuplés».

Gold a également souligné ailleurs qu’en «Afrique subsaharienne, les endroits les plus pauvres du monde, pas de distanciation sociale, pas de masque, pas de soins intensifs, ils ont un taux de mortalité de 1% dans les pays occidentaux. Un pourcent!»

«Maintenant, je crois que c’est dû au HCQ largement disponible. Je ne pense pas que vous puissiez l’expliquer pour une autre raison», a-t-elle déclaré.

Avec Malkin, elle a affirmé que l’AFLD, une organisation de médecins bénévoles, existe pour «révéler la vérité qui a été censurée», sur ces sujets médicaux.

«Je suis stupéfait du degré de censure et de sa rapidité» ces derniers mois, a déclaré Gold. «C’est choquant pour moi que nous puissions tromper les gens en leur faisant croire qu’un médicament qui est le médicament le plus couramment utilisé en Inde (HCQ) depuis des décennies… est dangereux.»

« Honnêtement, je ne m’y attendais pas, mais cela doit vraiment être presque [traité] comme un tribunal nazi pour les crimes de guerre », a-t-elle déclaré. La censure «a été un tel crime contre l’humanité. Son ampleur est époustouflante.»

L’or était également sûr d’encourager les gens à avoir HCQ sous la main, car «cela fonctionne si vous le prenez plus tôt de manière prophylactique» ou comme traitement précoce. Et comme «il peut être très difficile d’obtenir de votre propre médecin», l’AFLD l’a rendu disponible sur son site Web.

Comment identifier la propagande: quelles étaient les données avant la controverse?

Malkin a ensuite demandé comment les gens ordinaires peuvent réellement reconnaître ce qui est vrai sur ces sujets lorsqu’ils manquent d’expertise.

Gold a expliqué qu’elle avait écrit un petit livre sur ce sujet intitulé Je ne consens pas: mon combat contre la culture d’annulation médicale, afin d’enseigner aux lecteurs comment «reconnaître la propagande en temps réel».

« Il n’y a finalement que deux sources d’informations », a-t-elle déclaré, « si vous connaissez réellement le contenu vous-même ou si vous connaissez quelqu’un en qui vous avez confiance et que vous avez personnellement vérifié. »

«Maintenant, une petite astuce que vous pouvez utiliser… est [de demander] ce que la science ou les données disaient avant la controverse? Que disent les données des revues scientifiques sur l’hydroxychloroquine avant 2020? Que disent les données des revues scientifiques sur les masques avant 2020?» a conseillé Gold.

«L’une des façons dont j’ai reconnu que nous vivions à travers un mensonge n’était pas parce que je suis médecin», dit-elle. «C’est parce que j’ai dit à mes collègues médecins:‘ Comment pouvez-vous dire que (HCQ) n’est pas sûr? Il existe depuis 65 ans. Il a été étudié en amont, il a été administré des milliards de fois à des doses massives pendant des années aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées, aux bébés et aux femmes enceintes. Comment pouvez-vous dire que ce n’est pas sûr?»

Ainsi, lorsqu’une personne lui a dit qu’elle avait un problème de sécurité, «je savais que ce n’était pas vrai à cause de toutes les preuves antérieures à la controverse», a-t-elle conclu.

Journaux médicaux impliqués dans la propagande à la demande de Big Pharma

Gold a déclaré qu’une telle propagande pouvait même passer par des revues médicales hautement reconnues, y compris le cas de The Lancet qui a dû retirer une étude publiée dont les résultats déclarés proposaient des dangers pour l’utilisation du HCQ comme traitement de la COVID-19.

Elle a également raconté une histoire similaire concernant une étude JAMA qu’elle a personnellement examinée et qualifiée de «poubelle complète», dans la mesure où cela «m’avait presque ébranlé» qu’un tel travail puisse être publié dans un journal médical crédible.

Pour aller au fond de la cause de cela, Gold a observé que «quand vous l’examinez plus en profondeur, il s’avère» que «vraiment les seuls annonceurs» pour de telles revues médicales, «sont des sociétés pharmaceutiques».

Ainsi, ces journaux doivent «s’incliner» devant les désirs de ces grandes sociétés pharmaceutiques. Elle a fait référence à une vidéo de l’ancien ministre de la Santé de France, Philippe Douste-Blazy, qui a révélé dans une émission d’information française qu’il était présent à une réunion où les responsables d’au moins deux des plus prestigieuses revues médicales du monde, Le Lancet et le New England Journal of Medicine «ont admis qu’ils doivent faire ce que disent les sociétés pharmaceutiques».

Ne jetez pas votre propre bon sens en faveur d’un expert

Gold a en outre conseillé, «vous ne devriez pas jeter votre propre bon sens en faveur d’un expert. Cela ne veut pas dire que l’expert n’a peut-être pas raison. Ils ont peut-être raison, mais vous ne devez pas automatiquement supposer que l’expert a raison. Vous devez trouver une source en laquelle vous avez confiance et croyez. Vous devez rechercher leurs motivations.

Dans le cas de l’AMFD, a-t-elle déclaré, «nous sommes des bénévoles» qui ne sont pas payés par le gouvernement ou par les produits pharmaceutiques, «nous ne sommes vraiment pas payés du tout», et elle a donc implicitement suggéré que c’était une des raisons de la considérer organisation crédible.

Appel à l’action: signer et diffuser la pétition

En réponse aux mandats de vaccins projetés, le Dr Gold a annoncé: «Nous travaillons actuellement sur une initiative visant à repousser les décideurs politiques et les décideurs qui souhaitent imposer ces vaccins expérimentaux.»

L’AFLD ne s’intéresse pas principalement au gouvernement, mais aux entreprises privées qui imposent ces injections, en particulier les écoles et les compagnies aériennes.

Elle a encouragé tout le monde à «aller sur StopMedicalDiscrimination.org et s’il vous plaît signer la pétition», car cela «nous permettra d’aller voir les décideurs – vraiment en votre nom – et d’expliquer que le peuple américain, ou les gens du monde entier, ne veulent pas» ces mandats de vaccins expérimentaux ou de masques.

«Je peux vous garantir que nous négocierons ou discuterons avec les décideurs politiques, les entreprises et les compagnies aériennes.»

«Donc, tous ceux qui écoutent, vous devez signer cette pétition, et vous devez la partager, car plus nous pouvons montrer que les gens ne veulent pas de ces [mandats], mieux les chefs d’entreprise nous écouteront.»

Big Pharma augmente plus de doses, affirme « aucun problème de sécurité grave » parmi des milliers de personnes mourantes et d’effets indésirables

Une infirmière indonésienne décède après avoir reçu un vaccin chinois

Compilation partielle des blessures et des décès liés au vaccin Covid

TOUS les vaccins COVID-19 étaient des inventions juives ~ Vous êtes de votre père le diable ~ [Jean 8:44].

Nous, les Juifs, resterons les destructeurs des civilisations occidentales pour toujours – ils se sont vantés il y a des années. En effet, plus grande est votre damnation dans le shéol / enfer, et nous, les saints du Très-Haut, vous jugerons au jugement du Grand Trône Blanc (Ap 20: 11-12).

# 1 Le programme de génocide de la Fondation Rockefeller https://truthbits.blog/2020/09/08/the-genocide-agenda-of-the-rockefeller-foundation/

# 2 Après avoir été injecté avec la «technologie ARNm», tous les animaux «sont morts après réinfection» (Dr Lee Merritt) https://www.bitchute.com/video/2jldnOmiJQsd/

# 3 Ingrédient du VACCIN Covid-19 utilisé pour les injections LETHALES sur LA LIGNE DE LA MORT !! https://www.brighteon.com/7329d91b-be64-4d08-950a-bf3b63599492

# 4 BOMBE ATOMIQUE: les Rothschild ont breveté les tests biométriques Covid-19 en 2015. Et 2017 https://silview.media/2020/10/04/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015 -et-2017 /

# 5 Prof.Dolores Cahill (22/01/21): BULLET D’ARNm # 01: Comment les vaccins COVID tuent avec l’ARNm! https://www.bitchute.com/video/Gdzws4RT7yXR/ (interview phénoménale).

# 6 COVID VAXXX à l’essai (s’ils savaient seulement …) [2021] https://www.bitchute.com/video/AKMhuVDymZog/

# 7 1918 Canular de la grippe espagnole https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/

Maintenant que je suis mieux informé sur ce canular CV-19 du siècle, mes principales recommandations pour la COVID-19 (seul) seraient: (1) Prof.Dolores Cahill, (2) Dr Carrie Madej, (3) Dr Sherry Tenpenny, (4) Dr Lee Merritt, (5) Dr Andrew Kaufman. Tous ces TOP CINQ (il y en a beaucoup plus mais ce ne sont que mon avis personnel) vous mettront dans la bonne direction; suivez les liens fournis.

LA GRAINE DU DRAGON / SATAN EXÉCUTE TOUS LES CARTELS PHARMACEUTIQUES À TRAVERS NOS NATIONS DE L’OUEST.

POURQUOI LES MILITAIRES (à travers les frontières et les nations) N’ONT-ILS PAS ARRÊTÉ CETTE CABALE GENOCIDAIRE MONDIALE?? Je disais à ma sœur plus tôt dans la journée … ce sont des lâches, des puercos, des débauchés, des traîtres, des sodomites, des satanistes, des lucifériens, des hybrides, des transhumains – sans âme.

La Bible (Apocalypse 19: 17-21) nous dit la fin de ces satanistes (COMPLEXE MILITAIRE INDUSTRIEL, politiciens prostitués épuisés, et d’autres acceptant des pots-de-vin de la communauté juive) comment les oiseaux qui volent au milieu du ciel dévoreront la chair des rois, capitaines et hommes de guerre puissants. J’ADORE LIRE LA BIBLE, ça me donne tellement de joie, de réconfort et d’espoir :-))))))))))))))))))

LA GUERRE DE BIDEN COMMENCE EN SYRIE. Frappes aériennes américaines contre des milices soutenues par l’Iran

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version en italien

Les sources arabes recommencent! Le nouveau président américain Joseph Biden, élève de Barack Obama dont il était vice-président au début des attentats en Libye et en Syrie, n’a duré qu’un mois à montrer au monde son visage pacifiste.

Les déclarations publiques répétées pour une reprise du dialogue avec l’Iran sur l’accord nucléaire, interrompues par l’ancien président Donald Trump sous la pression d’Israël selon laquelle il aimerait être la seule puissance au Moyen-Orient à détenir les missiles atomiques (on estime que Tel Aviv possède au moins 100 ogives nucléaires), disparu face à l’opposition du gouvernement iranien qui, légitimement, a d’abord demandé un signe concret de détente avec la suspension des lourdes sanctions économiques infligées par Washington à Téhéran.

Biden a fait semblant de ne pas entendre et s’est maintenant déplacé pour contre-attaquer en imitant la ligne agressive et violente d’Israël qui depuis trois ans chaque mois bombarde la Syrie avec l’excuse de frapper les postes des Forces Qods, le département spécial des Gardiens de la révolution islamique (Pasdaran), une organisation paramilitaire iranienne très appréciée en Syrie car elle a contribué à aider le président syrien Bashar Al Assad à vaincre l’Etat islamique et les djihadistes extrémistes armés par la Central Intelligence Agency américaine pour un changement de régime planifié depuis 1983, lorsque Damas était dirigé par son père Hafiz.

L ‘«excuse» de l’attaque initiée par l’US Air Force sur les ordres de Biden, telle que rapportée par Russia Today, étaient les attaques contre la base d’Erbil menées ces derniers jours et attribuées, sans preuves évidentes, à des formations proches du Hezbollah, les Libanais, un groupe paramilitaire déclaré terroriste par les Américains et de confession islamique chiite comme le Pasdaran iranien, ennemis des musulmans sunnites des pays du Golfe persique alliés aux États-Unis et maintenant aussi d’Israël en vertu du récent «accord abrahamique».

Le conflit est donc ravivé en Syrie à la veille de la visite imminente du pape François en Irak. Le lobby des armes merci… Voici les détails du rapport Russia Today.

DES FRAPPES AÉRIENNES CONTRE LA MILICE SOUTENUE PAR L’IRAN

Par Russia Today

Les frappes aériennes contre des milices soutenues par l’Iran en Syrie ont été approuvées par le président américain Joe Biden et ont été conçues comme des représailles aux attaques à la roquette contre des bases américaines en Irak, ont rapporté plusieurs médias citant des responsables de l’administration anonymes.

L’attaque de jeudi soir a été décrite comme une «attaque contre un site en Syrie lié à des milices soutenues par l’Iran» par le correspondant de Reuters au Pentagone, citant un responsable américain anonyme.

Les responsables ont déclaré à Reuters que la frappe a été approuvée par le président Joe Biden et fait suite à une série d’attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak.

– Idrees Ali (@ idreesali114) 25 février 2021

La frappe «fait suite à une série d’attaques à la roquette récentes contre des cibles américaines en Irak», a ajouté Reuters.

Un correspondant de CBS a déclaré que l’attaque «avait été menée en réponse aux récentes attaques à la roquette contre des sites en Irak» où se trouvaient des troupes et des entrepreneurs américains.

RUPTURE: @CBSDavidMartin rapporte que les États-Unis ont mené une frappe contre un site en Syrie lié à des milices soutenues par l’Iran. Il rapporte qu’elle a été menée en réponse aux récentes attaques à la roquette sur des sites en Irak où se trouvent des troupes et du personnel américains.

– Margaret Brennan (@margbrennan) 25 février 2021

Il n’y a pas eu de déclaration officielle de l’administration Biden sur l’attaque jusqu’à présent. Des informations non confirmées en provenance de Syrie ont fait état d’explosions près d’Al-Bukamal, une ville de la province de Deir-ez-Zor près de la frontière avec l’Irak.

Les frappes aériennes signalées font suite à une série d’attaques à la roquette sur la zone verte de Bagdad, la base aérienne de Balad et l’aéroport international d’Erbil en Irak au cours des deux dernières semaines. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité et le Pentagone n’a officiellement blâmé personne.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis accusent l’Iran d’attaquer les troupes et les entrepreneurs américains en Irak voisin. Après la mort d’un entrepreneur, l’administration Trump a ciblé la milice Kataib Hezbollah et d’autres unités de mobilisation populaire chiites (PMU), qui ont abouti à l’assassinat par drone du général Qassem Soleimani, commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran. , en janvier 2020.

Biden lui-même a dirigé le chœur des démocrates qui ont dénoncé la décision du président Donald Trump à l’époque, affirmant qu’il «avait jeté un bâton de dynamite dans une poudrière». La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi (D-Californie) avait déclaré que la grève de Soleimani risquait de «provoquer une nouvelle escalade dangereuse de la violence» et avait été entreprise sans l’autorisation du Congrès.

Microsoft, Intel et Adobe s’associent pour éliminer les connaissances humaines et mettre un terme à toutes les questions sous prétexte d’arrêter la «désinformation» en ligne

Pour lutter contre la prolifération prolifique de la «désinformation» en ligne, une cohorte des plus puissantes sociétés technologiques du monde travaille sur un projet qui vise à réduire à jamais les voix opposées sur Internet.

Microsoft, Intel, BBC et Adobe, ainsi que Truepic et Arm, moins connus, ont uni leurs forces pour développer de nouveaux outils de censure, comme le monde n’a jamais vu.

À l’ère de la censure numérique, où des mots à la mode proéminents sont utilisés comme justification pour réduire au silence la liberté d’expression, la coalition voit une nouvelle opportunité de fouler aux pieds le premier amendement tout en revendiquant une sorte de fondement moral pour préserver la «vérité» en ligne.

«Il est essentiel de lutter contre la tromperie répandue dans le contenu en ligne – désormais suralimenté par les progrès de l’IA et des graphiques et diffusé rapidement via Internet», a écrit Microsoft dans un article de blog de célébration au nom de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA).

«Notre impératif en tant que chercheurs et technologues est de créer et d’affiner les approches techniques et sociotechniques de ce grand défi de notre temps. Nous sommes enthousiasmés par les méthodes de certification de l’origine et de la provenance du contenu en ligne. C’est un honneur de travailler aux côtés d’Adobe, de la BBC et d’autres membres de C2PA pour faire passer ce travail essentiel à l’étape suivante.»

Selon Microsoft, l’objectif de C2PA est de «développer des spécifications de provenance du contenu pour les types et formats d’actifs courants afin de permettre aux éditeurs, créateurs et consommateurs de retracer l’origine et l’évolution d’un média, y compris des images, des vidéos, de l’audio et des documents.»

Truepic travaille sur une «norme ouverte» pour que la censure supprime à jamais la «désinformation»

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est un grand fan du plan. Il a déclaré lors d’une interview au Wall Street Journal Summit à Londres que les outils existants pour lutter contre la «désinformation» en ligne sont «moins créatifs que ce dont nous avons besoin à ce stade». Ainsi, ils doivent être remplacés par des «solutions intelligentes», dit-il.

Selon Gates, l’humanité souffre d’une dépendance, ou de ce qu’il appelle une «faiblesse», à la désinformation «titillante» [, pourtant il arrose d’argent tous les medias mainstream – MIRASTNEWS]. Par conséquent, lui et d’autres élitistes se sentent maintenant obligés de proposer une sorte de plan pour «guérir» le «problème».

Dans ce cas, Gates ne semble pas travailler sur un vaccin pour les personnes qui croient aux «théories du complot». Au lieu de cela, il concentre ses efforts sur les nouvelles technologies qui ont la capacité d’empêcher la propagation de la vérité «non approuvée» avant même qu’elle ne soit publiée en ligne.

«Ce truc se propage tellement plus vite que la vérité qui est, vous savez, cela vient d’une chauve-souris», a déclaré Gates aux médias, utilisant le scepticisme sur la plandémie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] comme exemple répandu de «désinformation».

« Vous savez, nous essayons toujours de déterminer le chemin exact de la transmission », a ajouté Gates à propos du virus chinois. « Vous ne transmettez pas de la même manière que vous le feriez pour la conspiration. »

Truepic, qui est connue pour sa technologie de capture de photos sécurisée par le matériel, a déjà un plan en place pour incorporer ses programmes de vérification vidéo et d’image dans un régime de censure à grande échelle.

«Truepic a été fondé sur le principe que l’authenticité des médias basée sur la provenance est la seule solution viable et évolutive à long terme pour restaurer la confiance dans ce que nous voyons en ligne. Nous croyons fermement que l’adoption à l’échelle de l’écosystème par le biais d’une norme ouverte est cruciale pour la santé à long terme d’Internet», a annoncé la société dans un communiqué.

«Le C2PA rationalisera la distribution de contenu numérique de haute intégrité à grande échelle, une étape vitale dans la restauration du sens partagé de la réalité par la société.»

Comme beaucoup de nos lecteurs se souviendront, Gates a dirigé l’événement 201 en octobre 2019. Cet événement a prédit, de manière pratique, la «pandémie» du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] qui émergerait dans le monde quelques mois plus tard.

