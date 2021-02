Merkel veut un certificat de vaccination corona dans les trois prochains mois

Désolé Madame Merkel, Nous n’en voulons pas de ces soi-disant vaccins ! Cependant laissez-nous choisir les ‘vaccins’ à ARNm des leaders dans l’UE, y compris vous-même au hasard parmi les lots Pfizer et Moderna à inoculer aux populations de l’Union européenne, pour éviter la tricherie qui poussera les gens à l’abattoir, aux blessures et à être contrôlés à distance à court, moyen ou long termes et prouver votre bonne foi en la croyance des vertus thérapeutiques de ces mixtures dit-on diaboliques. JDDM – MIRASTNEWS

Selon la chancelière Angela Merkel, un certificat de vaccination de l’UE peut être élaboré d’ici l’été. Les titulaires d’un tel laissez-passer pourraient bénéficier de voyages plus faciles. Dans ce contexte, une plainte a été déposée concernant la «couverture vaccinale» insuffisante dans l’UE.

La chancelière Angela Merkel suppose que le certificat de vaccination de l’UE peut être élaboré d’ici l’été. « L’exigence politique est que cela puisse être réalisé dans les prochains mois, je parlais de trois mois », a déclaré vendredi le politicien de la CDU après le sommet vidéo de l’UE.

Le certificat est destiné à créer la possibilité d’accorder des avantages aux personnes vaccinées si nécessaire. « Tout le monde a souligné aujourd’hui que ce n’est actuellement pas le problème du faible niveau de vaccination de la population. Mais il faut se préparer », a souligné Mme Merkel. Mais cela ne signifie pas qu’à l’avenir, seuls ceux qui ont un certificat de vaccination seront autorisés à voyager. « Aucune décision politique n’a été prise à ce sujet. »

Des pays comme la Grèce, Chypre, la Bulgarie et l’Autriche exhortent les personnes vaccinées à faciliter leurs déplacements. La Grèce et Chypre ont déjà conclu des accords avec Israël sur l’entrée future de personnes vaccinées. Certains pays de l’UE tels que la Pologne et la Roumanie offrent déjà des avantages aux personnes vaccinées, par exemple lors de leur entrée dans le pays.

L’accord au niveau de l’UE est loin d’être aussi loin. Jusqu’à présent, les 27 pays de l’UE ont seulement convenu qu’il devrait y avoir une preuve de vaccination mutuellement reconnue. Une base de données d’enregistrement des vaccinations et un QR code personnalisé pour les personnes vaccinées sont prévus. Cependant, l’Allemagne, la France et d’autres craignent d’attacher des avantages au document – entre autres parce que l’on ne sait pas si les personnes qui ont été vaccinées peuvent transmettre le virus.

RFK Jr sur les essais de vaccins pour les maladies à coronavirus passées.

Une femme découvre des nano-morgellons auto-assemblés et auto-réplicatifs dans le « test » d’écouvillon COVID

PCR, MASQUES, INJECTIONS – COMMENT METTRE LES PERSONNES EN AVIS POUR CRIMES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Une présentation ‘Reignite Democracy Australia’

PREUVE DE CONSPIRATION VACCINALE FASCISTE MONDIALE

Voici les 10 commandements, y compris le contrôle des médias et des plateformes de médias sociaux pour promouvoir l’agenda mondial des vaccins.

Une autre tragédie dans une maison de «soins»! 0 cas de grippe au Royaume-Uni?

22 personnes âgées atteintes de démence décédées en 1 semaine après l’injection expérimentale d’ARNm COVID aux Pays-Bas

Cela implique plus de personnes atteintes de démence et nous amène à nous demander à nouveau pourquoi ces personnes auraient-elles besoin d’être «protégées» de quoi que ce soit, car nous savons qu’elles sont en train de mourir de toute façon? C’est un meurtre clair et simple!

FAUCI EN EAU CHAUDE

Le héros de la pandémie, Tony Fauci, perd la confiance du grand public américain après avoir fait volte-face d’informations critiques sur # Covid19 une fois de trop. Son dernier aveu est la goutte d’eau pour de nombreuses personnalités publiques, y compris des pro-vaxxers passionnés.