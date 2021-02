Bill Gates veut libérer des moustiques génétiquement modifiés pour vous injecter des vaccins + Des documents divulgués révèlent que Reuters, BBC et Bellingcat, financés par le Royaume-Uni, pour un changement de régime secret en Russie pour renverser Poutine

Seringues volantes – Bill Gates veut libérer des moustiques génétiquement modifiés pour vous injecter des vaccins

Flying Syringes est une expression utilisée pour désigner un projet proposé financé par Bill Gates pour créer des moustiques génétiquement modifiés qui injectent des vaccins aux personnes lorsqu’elles les piquent.

En 2008, la Fondation Bill et Melinda Gates a accordé 100 000 dollars à Hiroyuki Matsuoka de l’Université médicale de Jichi au Japon pour mener des recherches sur les moustiques génétiquement modifiés.

Hiroyuki Matsuoka de l’Université de médecine de Jichi au Japon pense qu’il est possible de transformer les moustiques qui transmettent normalement la maladie en «seringues volantes», de sorte que lorsqu’ils piquent des humains, ils délivrent des vaccins.

Le professeur Hiroyuki Matsuoka tentera de concevoir un moustique capable de produire et de sécréter une protéine vaccinale contre le paludisme dans la peau d’un hôte. L’espoir est que ces moustiques pourraient également fournir des vaccins protecteurs contre d’autres maladies infectieuses.

Si Matsuoka prouve que son idée a du mérite, il sera éligible à un financement supplémentaire de 1 million de dollars. Le Washington Post a qualifié les seringues volantes d’«idée audacieuse».

En fait, Bill Gates a déjà relâché un essaim de moustiques sur une foule sans méfiance lors d’une conférence TED en 2009.

« Il n’y a aucune raison pour que seuls les pauvres aient l’expérience », a déclaré Bill Gates, avant d’ajouter que les moustiques n’étaient pas contagieux.

Bill Gates finance également un projet qui vise à fournir un tatouage quantique invisible caché dans le vaccin contre le coronavirus pour stocker votre historique de vaccination.

Les chercheurs ont montré que leur nouveau colorant, constitué de nanocristaux appelés points quantiques, peut rester au moins cinq ans sous la peau, où il émet une lumière proche infrarouge qui peut être détectée par un smartphone spécialement équipé.

Cependant, selon une étude examinée par des pairs publiée dans une revue respectée par les scientifiques du vaccin les plus réputés au monde, le vaccin DTC de Bill Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même.

D’un autre côté, nous avons appris l’année dernière sur la base d’un rapport de renseignement humain intercepté que Bill Gates avait offert un pot-de-vin de 10 millions de dollars pour un programme de vaccination forcée contre le coronavirus à la Chambre des représentants nigériane.

Les Indiens doivent se méfier du fait que GAVI, dirigé par les Britanniques, a réussi à s’infiltrer dans l’élaboration des politiques de santé en Inde, gagnant ainsi une position stratégique pour dicter la réponse de l’Inde au coronavirus.

Bien que le Royaume-Uni soit le plus grand bailleur de fonds de GAVI, sa mise en œuvre suit ce que l’on appelle «l’approche Gates». Connus sous le nom de cartel des vaccins ou cartel pharmaceutique par les critiques, ses vaccins ont été accusés d’avoir causé au moins 38 millions de décès prématurés dans le monde.

Même le soi-disant «Swadeshi» indien COVID-19, fabricant de COVAXIN, Bharat Biotech, a été soutenu depuis sa création par Bill Gates et le lobby pharmaceutique international.

Le programme de Bill Gates en Inde et son «obsession pour les vaccins» a été exposé l’année dernière dans un long article de Robert F. Kennedy Jr., le neveu de l’ancien président américain John F. Kennedy.

Des systèmes de défense aérienne américains Avenger repérés en Syrie

Le repérage des systèmes de défense aérienne américains Avenger sur l’autoroute reliant l’Irak et la Syrie a alimenté les spéculations concernant le mouvement américain dans la zone de guerre du Levant – relançant à nouveau les guerres sans fin. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis ont déjà mené des frappes militaires en Syrie.

Les spéculations sont nombreuses après l’apparition d’une photo de camions transportant des systèmes de défense aérienne à courte portée Avenger à la frontière irako-syrienne.

Les images apparues sur les réseaux sociaux n’offrent pas de preuve quant à l’emplacement et la date exacts de la photo.

La photo montrant les systèmes de défense aérienne à courte portée Avenger a été prise à travers la vitre cassée d’un véhicule qui passait, sur une autoroute entre la ville irakienne de Ramadi et la frontière syrienne.

Les systèmes de défense aérienne à courte portée Avenger capturés à Ramadi peuvent s’engager dans des hélicoptères et des aéronefs volant à basse altitude et surveiller des drones.

Avec les militants choisissant des engins explosifs comme arme de choix, cet avion sans pilote peut surmonter la menace.

En plus de cela, les Américains ont apporté plusieurs systèmes AN / TWQ-1 Avenger SHORAD dans leurs bases de Deir ez Zor.

– Woofers (@NotWoofers) 6 janvier 2020

La photo prise le long de l’autoroute entre l’Irak et la Syrie pose la question de la destination finale du système de défense aérienne.

Selon les spéculations, ils pourraient atteindre une base avancée, facilitant les opérations des États-Unis et d’autres forces de la coalition qui mènent des opérations avec la coopération de groupes kurdes.

Il pourrait soit déménager à Deir Ez-Zor, dans le gouvernorat du nord-est de la Syrie, soit rejoindre la garnison américaine, la zone hautement stratégique d’At Tanf. Le Pentagone rapporte la propagation de 900 soldats américains ainsi que divers avant-postes syriens.

Aussi connu sous le nom de AN/TWQ-1, Avenger est un SHORAD à tourelle (système de défense aérienne à courte portée). Il dispose de deux lanceurs et contient efficacement des missiles FIM-92Stinger avec une mitrailleuse (calibre .50 MP3).

En utilisant la tourelle, les forces peuvent le monter à l’arrière du Humvee et le placer sur des structures ou dans des positions fixes. Le système de défense aérienne a un seul opérateur qui peut utiliser un télémètre laser, un viseur optique et une caméra infrarouge pour cibler les menaces.

Les opérateurs peuvent repérer Avenger à l’aide de capteurs externes comme le radar AN/MPQ-64S Sentinel via un centre de direction de tir centralisé.

Avenger a également des versions améliorées des missiles Stinger. Il est optimisé pour une utilisation contre les petits drones en raison de l’ajout d’une fusée de proximité radar et d’une antenne conforme.

Alors que les spéculations sur les Avengers ont commencé en janvier, c’est la première fois que des preuves de la présence du nouveau détachement de défense aérienne sont publiées.

À l’heure actuelle, Avengers est le seul système SHORAD basé sur un véhicule utilisé par l’armée américaine. Jusqu’à présent, seules les unités de la Garde nationale et le Corps des Marines des États-Unis utilisaient le Avenger.

Les images publiées n’ont pas de marques claires, ce qui rend impossible de détecter l’unité / les unités auxquelles le Vengeur peut appartenir. L’armée américaine est en train d’acquérir un système de drone de haute technologie, y compris un nouveau SHORAD pour renforcer son système de défense.

Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis ont déjà mené des frappes militaires en Syrie.

La nouvelle survient après que GreatGameIndia ait rapporté comment les médias grand public préparaient le terrain pour que Joe Biden augmente la présence militaire américaine en Irak et dans toute la zone de guerre du Levant après les deux attentats-suicides à Bagdad.

L’administration Joe Biden a également abandonné l’accord de paix de son prédécesseur en Afghanistan pour retirer toutes les forces de l’OTAN d’Afghanistan. En janvier, le Pentagone avait confirmé l’ordre de Trump de couper le nombre de soldats américains en Afghanistan à 2500 soldats au total.

Les guerres interminables mises à l’arrêt par l’administration Donald Trump en supprimant progressivement l’opération Timber Sycamore pourraient bientôt commencer avec la résurrection de l’Etat islamique, bien sûr avec le soutien tacite de la CIA et du Mi6.

Pfizer menace les gouvernements du monde entier et demande à RANSOM de se protéger contre de futures poursuites pour blessures liées aux vaccins

Avant que la technologie expérimentale d’ARNm de Pfizer ne soit approuvée dans le monde entier comme un vaccin «sûr» contre le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 (Coronavirus Desease 2019), le géant pharmaceutique négociait déjà avec les gouvernements du monde entier sur la façon de traiter les blessures aiguës dues aux vaccins, les hospitalisations et les décès dus au vaccin, trois inévitables et imminents problèmes médicaux qui résulteraient bientôt de leur expérience de modification cellulaire.

Pfizer a fait pression sur des organes législatifs entiers pour indemniser les fabricants de vaccins de futures poursuites pour blessures liées aux vaccins. Dans un contrat avec le gouvernement brésilien, Pfizer a fait des demandes de RANSOM, exigeant que le Brésil renonce à la souveraineté de ses actifs à l’étranger pour couvrir la négligence de Pfizer. Pfizer a exigé que le Brésil crée un fonds de garantie et dépose cet argent sur un compte bancaire étranger pour couvrir toutes les futures responsabilités liées aux vaccins. Le ministère brésilien de la Santé a rejeté les demandes de Pfizer et les a rendues publiques le 23 janvier 2021. Dans le contrat, Pfizer a exigé que les lois du Brésil NE soient PAS appliquées à Pfizer, afin d’exonérer la société de toute responsabilité civile.

Certains pays se sont volontiers conformés à Pfizer, accordant au fabricant de vaccins l’immunité juridique contre les poursuites civiles et pénales lorsque leur protocole de vaccination expérimentale nuit à la santé humaine et prend la vie de personnes. D’autres pays ont adopté une approche plus judiciaire, rejetant l’appel de Pfizer à une indemnité absolue.

Pfizer demande à RANSOM de l’Argentine de couvrir les réclamations pour blessures liées aux vaccins et les poursuites pour mort injustifiée

Les demandes de rançon de Pfizer étaient encore plus folles en Argentine. Pfizer a exigé que le gouvernement argentin paie la facture et indemnise toutes les futures poursuites civiles lorsque le vaccin blesse des personnes. Pfizer a fait pression sur le Parlement argentin pour qu’il adopte une loi en octobre 2020 pour assurer leur protection. Lorsque le parlement a écrit que Pfizer devait payer pour une future négligence, Pfizer a rejeté l’accord. Le parlement a finalement acquiescé à Pfizer et a défini la négligence pour inclure uniquement la distribution et l’administration des vaccins. Pfizer a également rejeté cette offre et a exigé un nouveau décret – un décret qui tiendrait le gouvernement argentin en otage. Pfizer a exigé que l’Argentine souscrive une police d’assurance internationale pour couvrir toutes les futures poursuites civiles contre Pfizer. Lorsque l’Argentine a accepté, Pfizer a fait encore plus d’exigences, obligeant l’Argentine à mettre ses actifs souverains en garantie. Pfizer voulait que l’Argentine place ses réserves bancaires, ses bases militaires et les bâtiments de l’ambassade en garantie de l’accord!

Pfizer comprend ce qui est en jeu. Ils ont récemment versé 2,3 milliards de dollars, après avoir participé à la plus grande fraude médicale du siècle – la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques. Leur dernière technologie d’ARNm, présentée comme un vaccin «sûr et efficace», relève davantage de la même fraude et les meilleurs scientifiques de Pfizer le savent. Le co-fondateur du nouveau vaccin Pfizer, le Dr Ugur Sahin, a confirmé que l’inoculation avait été créée en quelques heures le 25 janvier 2020. La technologie est facilement produite en masse et était prête à être lancée dans le monde à l’été 2020.

Les fabricants de vaccins opèrent AU-DESSUS DE LA LOI aux États-Unis

Depuis trente-quatre ans, les sociétés de vaccins opèrent AU-DESSUS DE LA LOI aux États-Unis. Au début des années 80, les blessures causées par les vaccins étaient répandues et discutées ouvertement, les enfants souffrant de blessures causées par des vaccins contenant des anatoxines tétaniques et coquelucheuses et un adjuvant hautement réactif.

En 1986, une majorité au Congrès était toujours convaincue que les avantages de la vaccination l’emportaient sur les risques d’une infection potentielle, même avec des traitements viables à portée de main. Afin de maintenir l’approvisionnement en vaccins et d’éviter la faillite et les poursuites pénales des fabricants de vaccins, le Congrès a adopté la loi nationale de 1986 sur les vaccins chez les enfants.

Cette nouvelle loi, signée par l’ancien président Ronald Reagan, accordait aux sociétés de vaccins l’immunité de poursuites lorsque leurs produits blessaient ou tuaient des personnes. Dans le cadre de ce compromis, le ministère de la Santé et des Services sociaux a été tenu d’étudier la sécurité des vaccins et d’améliorer la science des vaccins, avec un rapport au Congrès tous les deux ans; cependant, ces études N’ONT PAS eu lieu au cours des trente-quatre dernières années, comme l’a confirmé un procès révolutionnaire déposé par l’Action de Consentement Informé (ICAN).

En fermant les yeux sur les blessures causées par les vaccins, le Congrès et les organismes de réglementation ont donné aux sociétés de vaccins une porte ouverte pour pousser de nouveaux vaccins dans les bras des enfants et des adultes. Si une personne est blessée ou meurt à cause d’un vaccin, le fabricant de vaccins n’est pas responsable; au lieu de cela, le gouvernement fédéral américain défend le vaccin devant un tribunal spécial chargé des vaccins qui ne paie des dommages qu’à certaines victimes. De nombreuses affaires font l’objet de poursuites pendant des années avant qu’un règlement ne soit conclu, tandis que d’innombrables autres blessures sont ignorées. Au cours des trois premiers mois de 2020, 57 millions de dollars ont été versés aux familles souffrant de blessures causées par le vaccin.

L’immunité légale des fabricants de vaccins a contribué à créer le calendrier de vaccination en constante expansion des CDC, qui a rapidement rendu les générations futures dépendantes du vaccin, inondant les enfants de plus de 56 doses de vaccin d’ici le début du siècle. Aujourd’hui, les sociétés de vaccins font pression sur les représentants du gouvernement de l’État pour qu’ils suppriment toute exemption personnelle à la vaccination, intimidant les parents de se conformer à une longue liste de vaccins afin d’inscrire leurs enfants dans une école publique. Les fabricants de vaccins travaillent maintenant avec l’industrie du transport aérien, les salles de concert et des gouvernements entiers pour faire appliquer un passeport de vaccins à tous. La coercition, la force, la fraude et les exigences criminelles des fabricants de vaccins sont l’une des plus grandes menaces pour la santé, la liberté et les droits de l’homme au 21e siècle.

Lance D Johnson

Des documents divulgués révèlent que Reuters, BBC et Bellingcat, financés par le Royaume-Uni, pour un changement de régime secret en Russie pour renverser Poutine

Selon les derniers documents divulgués, Reuters et la BBC aux côtés de Bellingcat et des entrepreneurs du renseignement ont participé au programme financé par le FCO britannique pour apporter un «changement d’attitude» en Russie et affaiblir son influence – un changement de régime secret pour renverser le président russe Vladimir Poutine.

Selon plusieurs documents divulgués, pour promouvoir un changement de régime en Russie et saper le gouvernement en Asie centrale et en Europe de l’Est, Reuters et la BBC ont mené plusieurs programmes secrets financés par le FCO britannique (Foreign and Commonwealth Office).

Les documents divulgués indiquent la participation de BBC Media Action et de la Fondation Thomas Reuters travaillant aux côtés du «Consortium» dans une campagne de guerre clandestine contre la Russie.

Le Consortium est une entité secrète avec plusieurs entrepreneurs du renseignement et le CDMD (Counter Disinformation & Media Development), le mystérieux département du FCO britannique.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a offert des programmes de formation aux journalistes russes supervisés par Reuters pour changer d’attitude et développer une perception positive du Royaume-Uni.

Ancien député travailliste, Chris Williamson allègue que les révélations indiquent que les agents britanniques utilisent les mêmes tactiques que les commentateurs des médias et les politiciens allèguent que la Russie utilise contre ses adversaires.

Williamson a attiré l’attention du public lorsqu’il s’est rallié à l’examen public des activités du CDMD.

Selon Williamson, la BBC et Reuters ont fait honte aux médias d’entreprise et ont révélé le double standard.

En réponse à l’allégation de Jenny Vereker, le porte-parole de la Fondation Thomas Reuters a confirmé l’authenticité du document divulgué.

Mais, elle s’est opposée à l’engagement de la Fondation Thomas Reuters dans des activités secrètes.

Elle allègue que ces informations inexactes et mal interprétées mettent le travail de la fondation sous un jour négatif.

Elle a ajouté que la fondation a toujours soutenu la presse libre et encouragé les journalistes à faire des reportages en toute liberté.

Le collectif de piratage anonyme connu sous le nom d’Anonyme a revendiqué les nouvelles fuites. De 2018 à 2020, ils ont publié une tranche de documents liés au FCO britannique.

En octobre 2018, Anonymous a publié des documents exposant la campagne de propagande du FCO britannique pour le changement de régime syrien. Lorsque le ministère des Affaires étrangères a déclaré le piratage de leurs systèmes informatiques, l’authenticité des documents divulgués est devenue claire.

Les dernières fuites expliquent dans des détails épouvantables comment la BBC et Reuters ont tenté d’aider le ministère britannique des Affaires étrangères dans un changement de régime secret pour renverser le président russe Vladimir Poutine.

Selon le directeur du CDMD, affaiblir l’influence de la Russie sur son voisin est l’objectif principal du FCO britannique.

Les deux des médias d’information les plus importants et les plus populaires ont sollicité des contrats de plusieurs millions de dollars pour former des journalistes russes à l’avancement des objectifs interventionnistes de l’État britannique.

Il a organisé des visites et des sessions de formation financées par le FCO pour des comptes pro-OTAN dans les régions sous influence de la Russie. Environ 15 000 journalistes et employés ont travaillé pour cette propagande avec 400 personnes travaillant uniquement à l’intérieur de la Russie.

Bellingcat, Mediazona (fondé par Pussy Riot) et Meduza, les médias de haut niveau, populaires et indépendants, ont offert leur soutien pour mener à bien les projets convoités de CFO au Royaume-Uni.

Dans les documents divulgués, l’intervention de Bellingcat aux élections de 2019 en Macédoine du Nord en faveur des candidats pro-OTAN avec le soutien du directeur financier britannique devient claire.

Zinc Network, le sous-traitant du renseignement qui supervise l’opération, se vante d’avoir un réseau établi de YouTubers en Asie centrale et en Russie qui ont reçu des paiements non enregistrés en tant que financement externe. La société a également fait étalage de sa capacité à produire du contenu pour renforcer les manifestations anti-gouvernementales en Russie.

Les documents publiés par les pirates informatiques soulignent également le rôle des États membres de l’OTAN tels que le Royaume-Uni dans l’influence des manifestations de style révolution de couleur de 2020 qui ont eu lieu en Biélorussie. Cela soulève également de sérieuses questions sur l’arrestation d’Alexei Navalny, le chef de l’opposition russe.

De plus, ces matériaux divulgués ont mis les deux plus grandes maisons de presse sous un mauvais jour. Il semble que ces deux organisations se sentent au-dessus de l’examen public en raison de leur association avec l’agence britannique de sécurité nationale.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, une opération de contre-espionnage russe a arrêté Alexei Navalny en collaboration avec un agent britannique Mi6 afin de renverser le président russe Vladimir Poutine.

L’Initiative d’intégrité a également infiltré l’Amérique. Le groupe d’influence secret financé par le Royaume-Uni a proposé d’ouvrir un nouveau bureau aux États-Unis pour former une «jeune génération d’observateurs russes» et «renforcer» le rôle de l’Amérique dans la lutte contre Moscou. Les fuites montrent comment l’Initiative d’intégrité a infiltré l’Amérique et a rédigé les États-Unis pour la nouvelle guerre froide.

Bill Gates, la Banque mondiale et le capitalisme de copinage font tous la guerre aux agriculteurs indiens

Pendant des siècles, l’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, a prospéré grâce à son patchwork biologique de petits agriculteurs qui fournissent des aliments propres, sains et nutritifs à 1,3 milliard de personnes. L’eugéniste milliardaire Bill Gates, la Banque mondiale et d’autres entités occidentales capitalistes de copinage veulent cependant changer cela.

Le Dr Vandana Shiva, fondateur et président de Navdanya, Technology and Natural Resource Policy et récipiendaire du Right Livelihood Award, également connu sous le nom de «Prix Nobel alternatif», a expliqué à RT lors d’une récente interview que les acteurs du pouvoir mondialiste travaillent des heures supplémentaires pour remplacer Réseau indien non affilié de petits agriculteurs familiaux disposant d’un grand système d’agriculture chimique, similaire à celui qui existe aux États-Unis.

L’Inde a été une cible de ce type de transition depuis au moins 1991, bien que les tensions se soient accrues au cours de l’année écoulée au point que les agriculteurs indiens se soulèvent à nouveau pour protester de manière massive contre la grande agriculture.

«Si vous ne regardez que les six derniers mois, vous ne comprendrez pas ce qui se passe parce que cela a commencé en 1991 lorsque la Banque mondiale a mis des conditionnalités nous obligeant à nous endetter pour la Révolution verte, l’agriculture chimique, les engrais, les foutus, et 90 milliards de dollars de dettes que nous avions», a déclaré le Dr Shiva.

«Et puis ils ont mis l’ajustement structurel, et il y avait des éléments d’ajustement structurel, ils ont dit, ‘vous devez supprimer toutes les limites de stock, vous devez supprimer toute réglementation des prix, vous devez vous débarrasser des marchés réglementés qui sont gérés par des corporatistes de commerçants et d’agriculteurs et gouvernés par les gouvernements régionaux et non par le gouvernement centralisé.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous:

L’Inde se bat contre les mondialistes pour préserver son sol et son âme

Comme cela devrait être partout dans le monde, l’Inde cultive actuellement une diversité de cultures dans ses nombreuses régions aux climats variés. Rien de tout cela n’est uniforme, et le Dr Shiva affirme que ce modèle fonctionne pour fournir des nutriments vitaux à la population et à la densité de personnes les plus élevées du monde.

«Vous ne pouvez pas avoir un modèle uniforme», dit le Dr Shiva à propos des divers systèmes agricoles de l’Inde.

«Mais maintenant, non seulement nous avons un modèle uniforme pour l’Inde, M. (Bill) Gates, ma personne préférée ces jours-ci, dit qu’il veut One Gates Ag (Gates Ag One) pour le monde entier. La Banque mondiale a donc rassemblé ce paquet et il y a eu une résistance contre cela, mais en même temps, les règles de l’OMC ont été divulguées en 1991, et nous savions ce que voulaient les mondialistes et les entreprises. Ils voulaient breveter les semences, ils voulaient le libre-échange des produits de base et ils voulaient des mesures pseudo-sanitaires pour mettre un terme aux économies alimentaires locales et promouvoir la malbouffe.

Le résultat de tout cela, dit le Dr Shia, c’est 30 ans «d’agitation et de mouvement politiques». Des centaines de milliers d’agriculteurs de différentes régions reconnaissent que leur vie et leurs moyens de subsistance sont attaqués par l’Occident, alors ils se lèvent ensemble pour y mettre un terme.

«Nous disions que la nourriture est trop précieuse pour être laissée au commerce grâce aux profits», déclare le Dr Shiva, militante de longue date elle-même. «Ce n’est pas une marchandise. C’est un moyen de subsistance pour les agriculteurs et une nécessité pour le reste.»

En fin de compte, il s’agit de lutter pour sauver le sol et l’âme de l’Inde, souligne le Dr Shiva.

«Si les petits agriculteurs ne sont plus, l’Inde n’est pas une civilisation qui est l’Inde», prévient-elle. «Ils nourrissent l’âme de ce pays. Et que nous soyons restés de petits agriculteurs malgré les puissances mondiales voulant s’emparer de la terre et nous transformer en un grand désert agricole comme le Midwest des États-Unis, c’est à cause de cet amour pour la Terre Mère, cet amour pour le sol, cet amour pour l’Inde, et cette fierté de nourrir ce pays. Ils sont fiers de nourrir 1,3 milliard. Je peux vous dire que le modèle américain ne peut pas nourrir 1,3 milliard.»

Ethan Huff

VACCINS SALÉS: Les allergies humaines et les troubles systémiques sont en augmentation en raison d’inoculations corrompues

Nous commençons cette corruption en découvrant avec les 7 principaux ingrédients des vaccins qui provoquent des allergies graves chez les enfants, et si vous ne reconnaissez pas ces allergies chez les enfants partout aux États-Unis, vous pouvez arrêter de lire cet article. Cacahuètes. Les allergies aux arachides existaient à peine en Amérique avant les vaccins, maintenant elles sont si extrêmes pour certains enfants que vous ne pouvez même pas ouvrir un pot de beurre de cacahuète à travers la pièce sans qu’ils aient des convulsions ou une crise. Les allergies sévères aux arachides sont en hausse depuis trois décennies, coïncidant avec le triplement du CDC du nombre de vaccins que les enfants reçoivent avant l’âge de 7 ans. Ce n’est pas une coïncidence. La plupart des vaccins d’aujourd’hui sont préparés dans de l’huile d’arachide et il est «non divulgué» même si l’allergène est toujours présent. C’est un fait scientifique.

Ensuite sur le billot: le glutamate monosodique. Oui, le sel concentré qui provoque une déshydratation sévère presque instantanément, conduisant à des migraines intolérables. De nombreux Américains sont gravement allergiques au MSG et vomissent à plusieurs reprises, ont des étourdissements, des hallucinations, des troubles de la vision et des migraines sévères. Le MSG est tellement concentré qu’il tue les porcs sauvages et peut également tuer un bébé humain. En fait, le MSG devient une neurotoxine lorsqu’il est injecté, et est fréquemment utilisé dans les vaccins actuels comme agent de conservation, tout comme le prochain produit en vente, le mercure.

Le mercure est le métal lourd non radioactif le plus mortel de la Terre, et NO AMOUNT peut être injecté sans danger chez les humains

Le mercure passe à travers la barrière hémato-encéphalique après l’injection (pensez à tous les vaccins multi-doses contre la grippe ici) grâce à l’aide de l’aluminium, qui se trouve également dans les mêmes vaccins à cette fin. Oui, c’est insidieux, car il existe de nombreux autres agents de conservation que l’industrie des vaccins pourrait utiliser à la place du mercure, mais tout est question de contrôle et de réduction de la population, pas de sécurité ou d’efficacité, comme ils le prétendent toujours.

Tous les humains sont gravement allergiques aux injections de thimérosal (teneur en mercure à 50%) et réagissent en conséquence. Le système immunitaire humain est violemment mis en action par ces préparations diaboliques appelées inoculations.

La plupart des vaccins d’aujourd’hui sont brassés et cuits dans de la caséine, une forme de produits laitiers. C’est comme un grand rituel satanique financé par Big Pharma et le CDC. La plupart des personnes intolérantes au lactose n’y pensent même pas lorsqu’elles se font vacciner, et les médecins et les infirmières ne lisent sûrement jamais la notice du vaccin, ni ne disent au patient qu’ils devraient le faire. C’est un grand secret et il n’ya personne à qui intenter une action en justice lorsque vos enfants sont endommagés, même de façon permanente.

Beaucoup d’enfants sont allergiques à la gélatine, qui est toutes les parties non-viande des animaux que la plupart des Américains mangent, y compris le cartilage, les tendons, les yeux, les pieds, les peaux et les sabots. Tout est réduit (réduit) en cette substance semblable à un gel, puis utilisé comme bonbon et comme ingrédient de vaccin, juste pour rendre les vaccins encore plus sales.

Les allergies infantiles sévères en augmentation grâce aux vaccins sales

Êtes-vous allergique aux édulcorants artificiels? Est-ce qu’ils vous donnent du SCI, des maux de tête ou vous rendent nerveux? Ils sont utilisés dans les vaccins, vous devriez le savoir. Le sorbitol est utilisé comme agent adoucissant et parfois comme conservateur. Aucun test de sécurité n’a jamais été effectué concernant l’injection de sorbitol dans le tissu musculaire. Le CDC s’en moque.

Vous avez des allergies aux œufs? Les vaccins sont préparés dans des œufs contenant des hormones artificielles et des antibiotiques donnés aux poules pour les engraisser en vue de l’abattage. Oops. Vous vous demandez pourquoi tous ces enfants deviennent fluides entre les sexes? Vérifiez ces inoculations de sorcellerie. Nous n’avons même pas le temps d’entrer dans le liquide d’embaumement des vaccins (formaldéhyde).

Allergique à l’injection d’albumine humaine? Souhaitez-vous recevoir une transfusion sanguine de parfaits inconnus? Vous le faites chaque fois que vous vous faites vacciner avec un vaccin contenant de l’albumine humaine. Aux États-Unis, le vaccin contre l’hépatite B est administré à un enfant le jour de la naissance, ce qui affaiblit souvent son système immunitaire pour les années à venir. Tous les pédiatres le savent, mais ne peuvent pas dire un mot ni voir leur licence médicale suspendue ou révoquée.

Voici une description d’un article très inquiétant sur les blessures liées aux vaccins que nous avons trouvé sur un tableau de commentaires. La personne a décrit des symptômes schizophréniques dès le lendemain après avoir reçu le vaccin DTC, et a déclaré avoir été hospitalisée et avoir pris un antipsychotique. Allez comprendre. Les vaccins d’aujourd’hui sont loin d’être sûrs et efficaces. Ils sont sales et dangereux. Les vaccins d’aujourd’hui, y compris la série Covid, sont une guerre biologique contre les humains. Il faut se méfier!

Réglez votre connexion Internet sur Vaccines.news pour obtenir des mises à jour sur la façon dont l’Amérique utilise les enfants comme cobayes pour les nouveaux vaccins Covid sales.

S.D. puits

Un bon objectif royal: la reine dépasse la marque avec des commentaires sur le vaccin

(G) Un responsable de la santé prépare une dose de vaccin COVID-19 dans un centre de vaccination à Hartlepool, Grande-Bretagne © REUTERS / Lee Smith; (D) La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne © Ben Stansall / Pool / AFP

La reine a laissé entendre que les Britanniques qui ne souhaitent pas se faire vacciner contre le Covid-19 sont égoïstes, disant que les gens devraient penser aux autres et non à eux-mêmes. Rompant une longue tradition de neutralité, le monarque a rejoint l’orthodoxie.

C’est sans doute le plus grand faux-pas des 69 ans de règne de la reine Elizabeth II. Quels que soient les sentiments des gens à propos de la monarchie en général, il est juste de dire que Sa Majesté a généralement été respectée – notamment en raison de la façon dont elle s’est tenue à l’écart de la politique et a évité d’exprimer ses opinions sur des questions qui divisent le pays. Ou plutôt des pays.

La reine, ne l’oublions pas, n’est pas seulement le chef de l’État britannique, mais aussi du Commonwealth, qui compte au total 2,4 milliards d’habitants. Elle a le devoir de représenter tous ses sujets – et, dans l’ensemble, elle le fait assez bien depuis 1952.

Mais maintenant, elle insinue fortement que ceux qui ne se font pas vacciner sont égoïstes. «C’est évidemment difficile pour les gens s’ils n’ont jamais reçu de vaccin … mais ils devraient penser à d’autres personnes plutôt qu’à eux-mêmes», a-t-elle déclaré lors d’un appel Zoom avec quatre chefs du NHS.

Les républicains ardents noteront l’ironie évidente de l’une des femmes les plus riches du monde, qui a vécu une vie de grand luxe et dont le domaine privé a investi des millions de livres à l’étranger, accusant certains de ses sujets de ne pas penser aux autres. Mais il n’est pas nécessaire d’être un républicain ardent pour sentir que les commentaires de la reine sont pour le moins un peu «riches». Même les royalistes fidèles jusqu’à présent sur ma chronologie Twitter disent la même chose. Pour la reine, attaquer ses sujets de cette manière est sans précédent.

Les gens peuvent avoir de nombreuses raisons de ne pas souhaiter être vaccinés et les accuser en gros d’être égoïstes est tout simplement injuste. Il peut y avoir des raisons médicales pour lesquelles les gens ne peuvent pas avoir de piqûre. Ils peuvent décliner en raison de leurs croyances religieuses. Ils peuvent penser qu’il n’y a aucun besoin médical. Ils peuvent – dans le cas des nouveaux vaccins Covid – être tout à fait légitimement préoccupés par la rapidité du déploiement et la pleine indemnité accordée par le gouvernement aux fabricants de vaccins. Ou craignez qu’une forte adoption des vaccins rende inévitable la mise en œuvre de «passeports vaccinaux» destructeurs de liberté – qui seraient la porte d’entrée pour l’introduction d’un système de crédit social bio-ID numérisé à la chinoise, à accès restreint et à accès restreint.

Dire que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont simplement égoïstes est une manipulation émotionnelle.

L’intervention choquante de la reine n’est que le dernier épisode d’une campagne implacable de l’establishment contre les «anti-vaxxers», un groupe qui est devenu la dernière figure de haine pour une grande partie des médias, et dont la définition est plutôt vague.

Au cours des dernières semaines, alors que les « anti-vaxxers » ont été chassés aux sorcières par les équivalents des derniers jours de Matthew Hopkins, l’affreux « Witchfinder General » du 17e siècle, les Britanniques ont subi une pression extraordinaire de l’État pour prendre le ‘vaccin’ Covid. Des membres du public ont été bombardés d’appels et de lettres du NHS et / ou de leurs centres de santé locaux les exhortant à se faire vacciner. De nombreux «influenceurs célèbres» se sont tournés vers les réseaux sociaux pour inciter les gens à se faire vacciner. Nous n’avons jamais rien vu de tel dans nos vies. Certes, cela n’arrive jamais au début de la saison de vaccination contre la grippe! Maintenant, même la reine s’est jointe à l’éclairage à gaz et au pointage du doigt.

Dans une société libre, décider de se faire vacciner ou non devrait être le choix de l’individu. Il ne devrait certainement pas y avoir d’intimidation ou de contrainte à l’encontre de cette personne, que ce soit par des «carottes» ou des «bâtons» pour «suivre la ligne». Mais je crains que depuis mars 2020, et le début de l’autoritarisme Covid, la Grande-Bretagne ait cessé d’être un pays libre. C’est certainement un pays que je ne reconnais plus.





Neil Clark

Neil Clark est journaliste, écrivain, diffuseur et blogueur. Son blog primé se trouve sur http://www.neilclark66.blogspot.com. Il tweete sur la politique et les affaires mondiales @ NeilClark66

Nouveaux effets secondaires avec les vaccinations corona de différents fabricants

Un nouvel effet secondaire a maintenant été trouvé chez certaines personnes qui ont reçu une vaccination corona. Le «bras COVID» est apparu après avoir été vacciné avec le vaccin Moderna. AstraZeneca possède également de nouvelles connaissances sur les effets secondaires.

Source: http://www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Un effet secondaire récemment décrit, qui est devenu connu dans quelques cas après la vaccination avec des vaccins de type ARNm-1273, est maintenant connu sous le nom de «bras COVID». Le vaccin, qui a été développé par le fabricant américain Moderna, a conduit à ce résultat chez 0,8% des quelque 30 000 participants à une étude récemment publiée.

Une étrange réaction au vaccin a été observée chez certains individus vaccinés une semaine après la vaccination proprement dite. En langage technique, cela s’appelle «hypersensibilité cutanée retardée». Il s’agit d’une grande éruption cutanée rouge qui couvre plusieurs centimètres carrés et qui est apparue autour du site d’injection chez quelques personnes vaccinées. Cependant, cela devrait être « inoffensif et seulement ennuyeux », comme le rapporte Oe24. Le site Internet de swissmedic fournit également des informations sur cet effet secondaire. Fondamentalement, il dit dans l’étude citée:

« Dans l’ensemble, les réactions locales à la vaccination ont été légères; cependant, des effets secondaires systémiques modérés à sévères tels que fatigue, myalgie, arthralgie et maux de tête ont été observés chez environ 50% des participants du groupe ARNm 1273 après la deuxième dose. Ces effets secondaires étaient transitoires, mais ont commencé environ 15 heures après la vaccination et ont diminué chez la plupart des participants au deuxième jour sans séquelles. »

Cependant, cet effet secondaire n’est pas une raison pour ne pas être vacciné.

La cause de l’effet secondaire n’a pas encore été élucidée. Le fait que l’effet secondaire ne survienne qu’une semaine après la vaccination est particulièrement inhabituel. En revanche, des rougeurs mineures sont à l’ordre du jour avec presque tous les vaccins corona. Un médecin ne doit être contacté que si l’effet indésirable dure plus d’une semaine ou ne se produit pas au site d’injection.

Avec le vaccin du fabricant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, il y a de plus en plus d’effets secondaires. Comme le rapporte le Frankfurter Rundschau, certains hôpitaux en Allemagne, en Suède et en France ont même temporairement arrêté les vaccinations. Du fait qu’une partie considérable du personnel avait appelé pour malades après avoir été vaccinée avec le vaccin, les opérations régulières n’étaient plus possibles dans certains services de secours, les cliniques, les cabinets et les maisons de retraite.

Clément Goehrs, responsable d’une société chargée de signaler les réactions vaccinales en France, aurait déclaré:

« Nous nous attendions à ces effets secondaires, mais ils sont plus graves que nous ne le pensions. »

On a signalé des symptômes pseudo-grippaux, une forte fièvre, des frissons, des étourdissements et des douleurs musculaires très intenses allant jusqu’à des «maux de tête d’annihilation». Souvent, ces symptômes ne duraient que deux jours, mais certaines des personnes vaccinées se sentaient mal plus longtemps.

Le ministre de la Santé Jens Spahn a noté sur RTL que de telles réactions étaient « en fait un bon signe » car elles montraient que le système immunitaire fonctionnait.

Pamela Dörhöfer du Frankfurter Rundschau contredit ceci:

« Ce n’est pas si simple, cependant. En fait, le vaccin Astrazeneca soulève un certain nombre de questions. Son efficacité d’environ 70 pour cent est inférieure aux plus de 90 pour cent rapportées par Biontech / Pfizer et Moderna pour leurs vaccins à ARNm. Astrazeneca est encore moins efficace contre la variante du virus sud-africain. »

Les questions sur le déclenchement éventuel du cancer et l’intégration de l’ADN viral utilisé (qui est également utilisé dans d’autres vaccins vecteurs) dans le génome humain n’ont finalement pas reçu de réponse. Les deux sont probablement très improbables, mais cela ne peut être définitivement exclu pour le moment.

L’éditeur scientifique du Frankfurter Rundschau résume les effets secondaires du vaccin AstraZeneca:

«Plus les symptômes sont jeunes, plus fréquents et sévères après la vaccination avec le vaccin Astrazenaca contre le coronavirus. Ceci est d’autant plus important que les jeunes n’ont pas un grand risque d’évolution sévère avec une infection naturelle, s’ils ne sont pas chroniquement malades. Appliquer une pression morale n’est pas la bonne façon de gérer le doute.»

Dans le passé, les effets secondaires graves des vaccins n’étaient souvent pas suivis. La société pharmaceutique GlaxoSmithKline avait déjà ignoré ces informations concernant son vaccin contre la grippe porcine en 2009.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier ne peut pas comprendre les inquiétudes concernant les vaccins COVID-19:

«Tous les vaccins approuvés par l’Union européenne sont efficaces et bien tolérés. […] La réticence à utiliser le vaccin Astrazeneca est un problème de luxe, surtout du point de vue de millions de personnes qui attendent toujours la première dose. […]] Vacciner plus vite, c’est à l’ordre du jour.»

En savoir plus sur le sujet – Des experts chinois mettent en garde contre le vaccin BioNTech / Pfizer après des décès en Norvège

Dégradé: une statue de la reine Elizabeth II retrouvée DÉCAPITÉE après un soupçon de vandalisme dans un parc canadien, la police lance une enquête

Des photos de la police montrent un buste de la reine Elizabeth II avant et après que des vandales présumés aient enlevé la tête de la statue, à Victoria, au Canada. © Service de police de Victoria

Un buste de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni a été découvert sans tête dans un parc canadien, envoyant la police locale à la recherche de vandales à la suite d’autres actes récents de destruction de biens et de violence dans la même région.

Le buste sans tête a été repéré plus tôt cette semaine dans le parc Beacon Hill de Victoria, selon des informations locales. L’incident survient après qu’une vague de vandalisme nocturne a frappé la ville, qui a laissé des graffitis, bien que l’on ne sache toujours pas s’il existe un lien entre les deux.

UPDATE | Aucune arrestation n’a été effectuée, des témoins et une vidéo de surveillance sont recherchés alors que nous enquêtons sur la frénésie de graffitis d’hier et la « décapitation » de la statue de la reine Elizabeth II à Beacon Hill Park. #yyj | https://t.co/S9iFwvleO3| (1/4)

– Police de Victoria (@vicpdcanada) 25 février 2021

Un représentant de la police a également noté que deux arrestations avaient été effectuées pour des crimes violents dans les environs du parc cette semaine, un homme ayant attaqué un agent chargé de l’application du règlement avec une pelle et un autre «arrêté sous la menace d’une arme» dans un autre parc. Le deuxième a été placé en garde à vue après s’être engagé dans une altercation avec le personnel de Beacon Hill en brandissant un marteau. On ne sait pas non plus si l’un ou l’autre des suspects avait un lien avec la décapitation de la statue.

#Graffitispree à Victoria la nuit dernière laisse des messages comme #f**kbylaw et #defendbeaconhill jonchés à travers la ville #yyj#victoriabuzz@victoriabuzzespic.twitter.com/U8W9qkVRDN

– Ryan Hook (@ryanhookwrites) 24 février 2021

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, a dénoncé le vandalisme présumé, déclarant mercredi: «Que ce soit la décapitation d’une statue, l’écriture sur le mur, la gravure sur verre ou quoi que ce soit, c’est tout simplement inacceptable et totalement inutile.»

La police continue de rechercher la tête manquante et a demandé au public toute information qui pourrait aider à la localiser, Osoko notant qu’il pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars pour réparer la statue (littéralement) dégradée.

Le mutant israélien, la prophétie de Tsahal et la réalité sur le terrain

Gilad Atzmon – gilad.co.uk 25 févr.2021

Au moment d’écrire cet article, 75,4% des nouveaux cas de Covid-19 en Israël ont moins de 39 ans. Seulement 5,5% avaient plus de 60 ans. Seuls 59,9% des patients critiques ont plus de 60 ans. 40% ont moins de 60 ans. Le pays a également détecté une forte augmentation des cas de Covid-19 parmi les femmes enceintes. Beaucoup sont hospitalisés, 8 sont actuellement dans un état critique.

En Israël, les cas de Covid-19 chez les nouveau-nés ont connu un pic significatif de 1300% (de 400 cas chez les moins de deux ans le 20 novembre à 5800 en février 2021).

Les cas de Covid-19 par habitant en Israël ont fortement augmenté et figuraient parmi les plus élevés au monde (sinon le plus élevé) au cours du premier mois de la campagne de vaccination de masse «réussie». En moins de deux mois d’inoculation intensive avec le vaccin Pfizer, Israël a réussi à doubler le nombre de décès accumulés au cours des dix mois précédents de la pandémie. Nous parlons de 2 700 citoyens israéliens, un nombre similaire au nombre de soldats de Tsahal qui sont morts dans la guerre de Yom Kippour, soi-disant l’événement le plus traumatisant de l’histoire israélienne moderne.

Lorsque j’ai présenté ces chiffres à David Scott de UK Column il y a à peine deux jours, sa réaction a été directe et lucide: « ce que vous décrivez ici est vraiment une nouvelle maladie. » J’ai peur que Scott ait raison. C’est exactement ce que nous voyons en Israël.

Hier, j’ai regardé la discussion en direct d’Ynet avec le professeur Nachman Ash, le «chef de la Covid-19» israélien. Au cours de la discussion en ligne, le professeur Ash a tenté de répondre aux préoccupations des Israéliens concernant la situation de Covid-19 et l’impact du vaccin Pfizer. Étonnamment (ou pas), Ash a eu du mal à répondre à la plupart des questions pour des raisons évidentes. Personne, y compris le professeur Ash, ne connaît les réponses à la plupart des questions cruciales concernant Covid-19 et les soi-disant «vaccins».

Personne ne sait à quel point la substance Pfizer sera efficace à long terme. Personne ne sait comment Covid-19 pourrait évoluer dans un proche avenir. Personne ne sait si les Israéliens sont sur le point de faire face à une poussée massive d’ADE (amélioration dépendante des anticorps), mais je l’espère non. Ce que nous savons avec certitude, c’est que les médecins spécialistes israéliens qui expriment de telles préoccupations légitimes sont victimes d’abus et de harcèlement insensés. Ils peuvent facilement perdre leur licence médicale à vie. Le Dr Avshalom Karmel, qui a eu le courage de mettre en garde ses concitoyens sur les conséquences possibles du vaccin, a rapporté hier dans un tweet: «Le ministère de la Santé me menace, le directeur de mon hôpital m’a grondé…» C’est comme ça qu’on supposait traiter les professionnels de la santé dans une société «libre»?

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1364592222583349248&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.thetruthseeker.co.uk%2F%3Fp%3D228569&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

J’ai écouté l’interview en direct avec le professeur Ash alors qu’il n’avait vraiment rien à offrir, mais c’est alors que vint la question que j’attendais. Un Israélien a demandé au professeur Ash « pendant combien de temps allez-vous cacher le fait que nous avons affaire à un « mutant israélien »? » Le présentateur de Ynet a qualifié la question de «conspirateur», mais Ash a admis que «nous détectons de nombreux mutants». Je n’ai pas pu entendre un déni catégorique.

La vérité est qu’une discussion sur un «mutant israélien» circule depuis un certain temps. Fin janvier, les services de renseignement de Tsahal ont averti qu’un mutant israélien Covid-19 était une possibilité probable. Le 24 janvier, le Times of Israel a rapporté qu' »un groupe de travail dirigé par l’armée a mis en garde contre l’émergence potentielle d’une variante israélienne mutée du coronavirus résistant aux vaccins et « le déploiement massif de vaccins au milieu d’une épidémie en cours pourrait exercer une « pression évolutive » sur le coronavirus… »

L’examen de la politique israélienne actuelle suggère la possibilité que l’AMAN (renseignement de Tsahal) ait été sur place dans sa prédiction. À en juger par les symptômes uniques et nouveaux associés à la Covid-19 dans l’État juif, nous avons affaire à une maladie aux caractéristiques nouvelles. Il attaque les jeunes et les enceintes, il abandonne les personnes âgées et vulnérables. Plus Israël abaisse l’âge des personnes vaccinées, plus les cas sont jeunes, et ces cas augmentent de façon exponentielle.

Il est difficile d’ignorer la possibilité que le succès de la campagne de vaccination de masse soit la carte électorale du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Si la campagne s’avère un succès à la veille du jour du scrutin, Bibi devrait gagner. Pourtant, si la vaccination de masse se révèle comme une aventure désastreuse, imprudente et politiquement motivée qui a mis toute la population israélienne en danger, non seulement son avenir politique serait détruit, il verrait probablement l’affaire pénale contre lui s’étendre considérablement, et pas seulement en Israël.

Je ne suis pas en mesure de vérifier si la prophétie d’AMAN concernant l’émergence possible d’un mutant israélien s’est réalisée, mais je peux essayer d’analyser la politique actuelle d’Israël à la lumière d’une évolution possible aussi préoccupante.

Israël exerce une pression incroyable sur tous les Israéliens pour qu’ils prennent le vaccin. Au moyen d’un «passeport vert», il envisage de limiter considérablement les libertés des personnes non vaccinées et leur capacité à gagner leur vie. Netanyahu a juré le 24 février que, le 10 avril, chaque Israélien serait vacciné. Cela peut évidemment être interprété par certains comme la «véritable préoccupation» de Bibi pour la santé de son peuple. Une explication plus cynique est que Bibi comprend maintenant que, s’il y a une souche israélienne déclenchée par la campagne de vaccination de masse, la seule façon de la combattre est de vacciner chaque Israélien vivant qui saute pour que le vaccin puisse réduire la maladie et la mort comme le suggèrent diverses études. Les aéroports internationaux, les ports maritimes et les points de passage des frontières d’Israël restent fermés indéfiniment. Certains Israéliens peuvent prendre l’avion, mais personne ne peut quitter le pays. On peut se demander pourquoi les Israéliens (ou même simplement les vaccinés) ne sont pas autorisés à partir. Une explication possible est qu’Israël insiste pour empêcher la fuite d’une souche de Covid-19 potentiellement unique hors du pays. Pourquoi Israël n’autorise-t-il pas sa grande communauté de vaccinés à voyager? Une possibilité est qu’Israël reconnaît que les vaccinés peuvent propager la souche. Vous pouvez même le pousser et vous demander pourquoi Israël se soucie de propager un mutant? Je ne sais pas si Israël s’en soucie ou non, mais je sais qu’ils auront des élections dans moins d’un mois. Bibi fera tout ce qu’il faut pour maintenir l’image d’un succès révolutionnaire dans la lutte contre Covid-19. Les Israéliens qui ont été les cobayes dans cette expérience sont invités à rester en ligne pendant au moins un mois de plus. Nous apprenons de différentes sources israéliennes que certaines questions concernant la politique israélienne Covid-19, y compris les discussions au sein du cabinet gouvernemental Corona, sont désormais soumises à des lois de confidentialité de 30 ans. En Israël, seules les questions liées à la sécurité nationale (telles que les opérations secrètes des FDI et du Mossad) bénéficient d’un tel statut de «confidentialité». Qu’est-ce que le gouvernement israélien et son premier ministre insistent pour se cacher de son peuple et du monde et pourquoi?

Il existe un nombre croissant d’études provenant d’Israël qui mentionnent que le vaccin a réussi à plus de 90% à prévenir la maladie et à réduire la maladie. Hier, une nouvelle étude a «confirmé» que le vaccin de Pfizer «s’est aussi bien comporté dans le monde réel que lors de l’essai clinique qui a conduit à son utilisation.»

Personnellement, je ne doute pas que le vaccin puisse réussir à court terme à protéger ceux qui sont prêts à le prendre. Mais je ne peux pas non plus fermer les yeux sur la corrélation effrayante entre la vaccination de masse et l’augmentation exponentielle des cas de Covid-19 et des décès qui peuvent être détectés dans tous les pays qui se sont engagés dans la vaccination de masse. Je ne peux pas fermer les yeux sur le fait indéniable que la vaccination de masse rapide en Israël est en corrélation avec un changement radical des symptômes de la Covid-19 au point qu’il apparaît comme une «nouvelle maladie dans son ensemble».

Je demande donc à chaque personne responsable et à chaque gouvernement d’examiner le cas israélien avec prudence et d’examiner l’évolution des symptômes comme un événement dangereux crucial.

Si l’AMAN de Tsahal a eu raison dans son avertissement et qu’Israël est aux prises avec sa propre tension, alors Israël devrait être franc et annoncer au monde que c’est le cas. C’est ce que la Chine et la Grande-Bretagne ont fait. C’est ce que vient de faire la Californie. C’est exactement ce que nous attendons d’une nation responsable, mais Bibi peut préférer garder ses cartes près de sa poitrine. Si tel est le cas, il peut avoir le choix entre deux voies. La première consiste à verrouiller le pays et à empêcher la propagation de la variante israélienne avant les élections. L’autre consiste à encourager d’autres pays et des gouvernements imprudents à suivre la voie israélienne afin qu’ils finissent par développer leurs propres mutants mortels.

Pas de vaccin, pas de travail: GMC menace les médecins de mesures disciplinaires pour avoir refusé le vaccin

Le conseiller médical en chef Chris Whitty a déclaré que les médecins ont un «devoir professionnel» d’obtenir un vaccin COVID-19 et le Conseil médical général l’a soutenu en disant que les médecins pourraient faire face à des mesures disciplinaires s’ils en refusent un sans raison valable. Personnel Today a le rapport.

Bien que le gouvernement ait déclaré que la vaccination ne serait pas obligatoire pour le grand public, il a été rapporté que les dirigeants du NHS ont envisagé d’en faire une obligation pour les agents de santé de première ligne – suivre les traces de nombreuses maisons de retraite qui commençaient à faire de la vaccination une condition d’emploi. Le médecin-chef Chris Whitty a déclaré au personnel de santé qu’il avait le devoir professionnel de se faire vacciner et, selon un rapport du Times, il y a un «débat en direct» entre les dirigeants du NHS pour savoir si cela devrait être obligatoire. Le Conseil médical général a déclaré que «les médecins devraient être immunisés contre les maladies transmissibles graves courantes, sauf contre-indication médicale» et que des «mesures fortes» devraient être mises en place pour protéger les patients lorsqu’il existe de bonnes raisons pour lesquelles un médecin ne peut pas recevoir le vaccin. De même, la British Medical Association (BMA) a soutenu la position de Chris Whitty et a convenu que le personnel de santé devrait être vacciné à moins qu’il n’ait une raison médicale valable qui l’empêche de le faire. «Nous continuerons d’encourager l’adoption des vaccinations, mais toute proposition d’exigence contractuelle ou réglementaire pour les travailleurs de la santé d’avoir un vaccin Covid-19 nécessiterait un examen minutieux pour prendre en compte les implications juridiques et éthiques», a déclaré le Dr Chaand Nagpaul, président du BMA conseil. Le NHS England a déclaré qu’il était juste que Whitty suggère que le personnel du NHS ait la responsabilité professionnelle de se faire vacciner. Personnel Today l’a contacté pour de plus amples commentaires. La semaine dernière, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé que seuls les deux tiers du personnel des services sociaux et les quatre cinquièmes des travailleurs du NHS avaient reçu un vaccin, bien que tous les employés de ces groupes se soient vus offrir le vaccin. Il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir si faire de la vaccination une condition d’emploi est légal et la semaine dernière, le secrétaire à la justice a confirmé que les employeurs peuvent insister pour que les nouveaux employés reçoivent le vaccin.

Cela se produit malgré le principe éthique et juridique bien établi, réaffirmé le mois dernier par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon lequel les personnes ne devraient pas subir de discrimination ou de désavantage en raison d’une baisse des traitements médicaux.

Un lecteur averti de Lockdown Skeptics nous a dit: Tous les vaccins COVID-19 sont encore dans les essais de phase 3 qui ne devraient pas se terminer avant la fin de 2022 ou début 2023. Ces essais recherchent des données de sécurité à moyen et long terme. Ils ne sont pas autorisés mais sont utilisés sous autorisation d’urgence. Voici une lettre aux employeurs que l’UKMFA a publiée décrivant les problèmes juridiques et scientifiques entourant les vaccins exigeants avec ces produits expérimentaux (ou en fait tout autre).

Il semble extrêmement illibéral d’exiger qu’une personne subisse une intervention médicale particulière pour conserver son emploi ou être nommée à un nouveau poste. Pire encore, cette intervention médicale est toujours sans licence et officiellement considérée comme étant dans une phase expérimentale de développement. Pourquoi alors la rendre obligatoire est-elle même envisagée par une société qui prétend respecter l’autonomie personnelle et les droits de l’homme? Je ne suis certainement pas un opposant aux vaccins, que je considère (lorsqu’ils sont développés correctement et en toute sécurité) comme un miracle de la science médicale. Mais il me semble tout aussi clair qu’en aucun cas une personne ne doit être contrainte – y compris sous la menace d’un désavantage social ou économique – de recevoir une intervention médicale expérimentale à laquelle elle ne consent pas. Comme l’indique la résolution du Conseil de l’Europe, cela devrait être fondamental dans une société civilisée, même pour les interventions non expérimentales. Le fait que ce ne soit pas en dit long sur la mesure dans laquelle nous sommes tombés en tant que société depuis cette période de l’année dernière.

Stop Press: Matthew Lynn dans le Telegraph dit que les passeports vaccinaux ne sont pas une «porte d’entrée vers la liberté».

Les passeports de vaccins sont une autre étape perfide sur la voie d’une société agréée et basée sur l’autorisation. Nous ne pourrons pas voyager, travailler dans un bureau ou rencontrer des amis à moins qu’un fonctionnaire quelque part ait tamponné nos papiers. Pire, le risque est autant culturel que légaliste. Cela allait déjà être une lutte pour atténuer l’impact de près d’un an de verrouillage, où les gens avaient les domaines les plus intimes de leur vie microgérés par l’État. Le danger était toujours que cet état d’esprit s’enracine, que nous devenions habitués à attendre qu’on nous dise quoi faire avant de le faire. Les passeports de vaccins aideraient à institutionnaliser cet état d’esprit, au détriment de la liberté et de bien d’autres choses. Il existe une bien meilleure solution. Une fois que les vaccins sont disponibles pour tout le monde, c’est à vous de décider si vous recevez un vaccin ou non. Si vous ne le faites pas, vous prenez clairement un risque, mais cela dépend de vous. En dehors de cela, vous devriez pouvoir vivre votre vie à votre guise. Nous devons trouver des moyens de réduire l’augmentation massive du pouvoir de l’État en 12 mois douloureux – sans trouver de nouvelles façons de l’augmenter de façon permanente.

Vaut la peine d’être lu dans son intégralité.

https://lockdownsceptics.org/

KAMALA HARRIS, PAPE, ROYAUX, ÉLITES, POLITIQUES DU MONDE, TOUS IMPLIQUÉS DANS LA TRAITE / LA PÉDOPHILIE

Ce monde n’est pas du tout ce que vous pensez qu’il est.

Des plus grands leaders mondiaux à votre sympathique voisin maçonnique, c’est un monde rempli de pédophiles.

Faites vos recherches sur les maçons. Ce que vous finirez par trouver vous dérangera profondément.

Rois and Reines, les familles d’élite très riches, les juges, les politiciens, les hommes d’affaires … c’est une ligne de temps malade dans laquelle nous vivons.

Le pouvoir des conflits non violents

La façon dont vous résistez compte à long terme

Pourparlers TEDx 2013

Entre 1900 et 2006, les campagnes de résistance civile non violente ont eu deux fois plus de succès que les campagnes violentes. Erica parle de ses recherches sur le bilan historique impressionnant de la résistance civile au 20e siècle et la promesse d’une lutte sans armes au 21e siècle. Elle se concentrera sur la soi-disant «règle des 3,5%» – l’idée qu’aucun gouvernement ne peut résister à un défi de 3,5% de sa population sans accommoder le mouvement ou (dans les cas extrêmes) se désintégrer. En plus d’expliquer pourquoi la résistance non-violente a été si efficace, elle partagera également quelques leçons apprises sur les raisons pour lesquelles elle échoue parfois.

7 h 15

Mon point ici est que la visibilité des actions de résistance civile leur permet d’attirer une participation plus active et diversifiée de ces personnes ambivalentes, et une fois qu’elles sont impliquées, il est presque garanti que le mouvement aura alors des liens avec les forces de sécurité, les bureaucrates civils, les les élites d’affaires, les élites éducatives, les médias d’État, les autorités religieuses, etc., et ces gens commencent à réévaluer leurs propres allégeances.

Lors d’un appel ZOOM organisé par http://vaccinecnoicecanada.com le 24 février 21, le Dr Northrup a déclaré que seulement 3% de la population est nécessaire pour susciter des changements et que nous y sommes maintenant.

Conférence Liberté pour la vérité – Canada

Des groupes émergent avec du matériel pédagogique permettant aux gens de s’autonomiser et d’agir ensemble. Plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui s’impliquent.

Vendredi 5 mars 2021 à 20h00 HNE, les équipes se mobilisent pour faire une vraie différence. Rejoignez-nous et voyez ce qui peut être accompli lorsque vous obtenez une équipe passionnée et animée par le cœur pour unifier notre pays et se concentrer sur le changement par l’autonomisation, l’éducation et l’action.

Faites en sorte que votre nombre compte en participant et soyez fiers de savoir que vous avez contribué …… Rejoignez-nous le vendredi 5 mars 2021 à 20 h 00 HNE, où nous accueillons l’avocat constitutionnel canadien Rocco Galati et des médecins de renommée internationale – Judy Mikovitz et Carrie Madej. https://thefreedomorg.ca

Plus de détails à suivre.

Sans préjudice et sans recours

Doreen A Agostino

