Le CDC rapporte 1095 décès à la suite de vaccins expérimentaux COVID tandis que le gouvernement britannique rapporte 294 décès

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a effectué un autre vidage de données aujourd’hui dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Les données vont jusqu’au 18 février 2021, avec 19 907 événements indésirables enregistrés, dont 1095 décès à la suite d’injections de tirs d’ARNm COVID expérimentaux par Pfizer et Moderna.

Outre les 1 095 décès enregistrés, il y a eu 4 151 visites aux médecins des urgences, 403 incapacités permanentes et 2 298 hospitalisations.

Plus de 71% des décès enregistrés avaient plus de 65 ans, mais il y avait aussi 158 décès dont l’âge était «inconnu» et il est probable que la majorité de ces décès concernaient également des personnes âgées.

Plusieurs questions sur ces données restent sans réponse. Par exemple, pourquoi les données ne sont-elles publiées que tous les vendredis? Pourquoi le public ne peut-il pas voir les rapports réellement soumis au fur et à mesure qu’ils arrivent? Le CDC publie-t-il TOUTES les données ou les filtre-t-il?

Par exemple, plus tôt dans la journée, nous avons rapporté la mort de Haley Link Brinkmeyer, 28 ans, de l’Indiana, survenue fin janvier.

Mais une recherche de décès dans l’État de l’Indiana ne révèle que 16 décès enregistrés à ce jour, et tous au-dessus de l’âge de 44 ans. le coroner enquêtait sur un décès lié au vaccin.

Nous avons signalé d’autres occasions où des personnes blessées par un vaccin expérimental COVID signalent leur blessure au VAERS, mais cela ne se présente jamais.

Le CDC a également mis à jour sa page d’effets indésirables sélectionnés signalés après la vaccination contre la COVID-19 le 25 février 2021, où ils déclarent maintenant que le VAERS a reçu 1099 rapports de décès à la suite de vaccins expérimentaux contre la COVID. Ils sont presque revenus au nombre initial de 1 170 décès qu’ils avaient signalé il y a deux semaines.

Cependant, il n’y a rien à craindre, car:

«Les médecins du CDC et de la FDA examinent chaque rapport de cas de décès dès qu’il est notifié et le CDC demande des dossiers médicaux pour évaluer davantage les rapports. Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination a contribué au décès des patients.

Rapports du Royaume-Uni

Le gouvernement britannique dispose également d’un système de notification des effets indésirables du vaccin COVID par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Leur dernier rapport remonte au 25 février 2021. Ils fournissent trois rapports: un du vaccin COVID expérimental Pfizer, un du vaccin COVID expérimental AstraZeneca et un où la «marque de vaccin n’est pas spécifiée».

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech, ils rapportent:

1835 Troubles sanguins

919 Troubles cardiaques dont 23 décès

1 Trouble congénital

620 Troubles de l’oreille

6 Troubles endocriniens

1098 Troubles oculaires

8506 Troubles gastro-intestinaux dont 10 décès

24313 Troubles généraux dont 107 décès

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 Oxford University / AstraZeneca, ils rapportent:

577 Troubles sanguins

1069 Troubles cardiaques dont 22 décès

6 Troubles congénitaux

617 Troubles de l’oreille

14 Troubles endocriniens

1157 Troubles oculaires

12776 Troubles gastro-intestinaux dont 3 décès

41429 Troubles généraux dont 127 décès

Pour l’analyse non spécifiée de la marque de vaccin COVID-19, ils rapportent:

2 Troubles sanguins

1 trouble cardiaque dont 1 décès

8 Troubles de l’oreille

8 Troubles oculaires

58 Troubles gastro-intestinaux

223 Troubles généraux dont 1 décès

Rien d’inquiétant ici non plus, comme le conclut l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé:

L’expérience globale de sécurité avec les deux vaccins est aussi loin que celle attendue des essais cliniques. Sur la base de l’expérience actuelle, les avantages attendus des deux vaccins COVID-19 dans la prévention du COVID-19 et de ses complications graves l’emportent de loin sur les effets secondaires connus.

Vous ne vous sentez pas mieux maintenant que les vaccins sont enfin arrivés pour sauver le monde?

Source : Health Impact News

Source : Health Impact News

Physiothérapeute PhD de 28 ans MORT 2 jours après avoir été injecté avec le vaccin ARNm expérimental COVID

Haley Link Brinkmeyer le jour de son mariage en 2018 avec sa mère Shauna O’Neill Link travaillant sur sa robe de mariée. Haley est maintenant MORT 2 jours après avoir reçu une injection d’ARNm COVID. Source de l’image Facebook.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Je ne sais pas si vous, lecteurs de Health Impact News, êtes fatigués de lire toutes ces morts soudaines de personnes par ailleurs en bonne santé, dont beaucoup sont dans la fleur de l’âge, juste après avoir reçu l’un des «vaccins» COVID expérimentaux, mais Je sais que j’en ai marre de publier constamment ces histoires !!

Ce sont des MEURTRES!

Appelons-les ce qu’ils sont vraiment. Tous ces «vaccins» COVID expérimentaux qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence accélérée sont ILLÉGAUX!

COVID-19 est le plus grand scandale médical de notre vie!

Personne ne doit mourir de la COVID-19 (Coronavirus Desease 2019) car des milliers de médecins à travers le monde ont documenté comment les patients COVID peuvent être guéris à 100% avec des médicaments plus anciens tels que l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine, ou évités en premier lieu avec une nutrition appropriée et un supplément en vitamines comme la vitamine C et vitamine D.

Les nouveaux vaccins COVID-19 sont une aubaine financière pour l’industrie pharmaceutique, mais ils ne sont pas nécessaires et ils tuent et mutilent des gens, et constituent clairement une menace bien plus grave pour la vie et la mort que n’importe quel «virus».

Le blog COVID vient de souligner la mort de Haley Link Brinkmeyer, 28 ans, qui vient de terminer son doctorat et de se marier en 2018 et est maintenant MORT deux jours après avoir reçu l’une des injections expérimentales COVID à ARNm.

EVANSVILLE, INDIANA – Mme Haley Link Brinkmeyer a obtenu son doctorat de l’Université d’Evansville en 2018. Elle a épousé son amoureux du lycée, Evan, à peu près au même moment. Haley est maintenant morte parce que les médias grand public et sociaux l’ont convaincue que les injections d’ARNm expérimentales sont sûres et nécessaires pour le bien commun.

Mme Brinkmeyer a reçu une injection d’ARNm le mardi 19 janvier ou vers cette date. On ne sait pas si c’était la piqûre de Pfizer / BioNTech ou de Moderna. Elle est décédée deux jours plus tard, selon sa mère, Shauna O’Neill Link. La mort subite de Mme Brinkmeyer a choqué tout le monde dans sa famille et laissé son jeune mari avec un vide qui ne sera probablement jamais comblé. Une Shauna au cœur brisé n’a pas mâché ses mots sur la mort de sa fille.

Mme Brinkmeyer était physiothérapeute au North River Health Campus, une communauté de personnes âgées à Evansville. L’établissement a publié des photos et un message sur les «vaccins COVID» le 20 janvier, à peu près au même moment où Mme Brinkmeyer s’est fait vacciner.

Article complet

Une autre organisation pharmaceutique criminelle, Johnson & Johnson, qui a une fiche de rap criminelle presque aussi longue que celle de Pfizer, est sur le point d’obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour mettre un troisième vaccin COVID expérimental sur le marché, avec 140 millions de doses supplémentaires qui devraient être distribuées dans tout le pays. d’ici mars.

Les dirigeants de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson disent qu’ils travaillent tous les angles pour augmenter la production de vaccins COVID-19 et s’attendent à augmenter les livraisons hebdomadaires de dizaines de millions d’ici la fin mars. Pfizer, qui expédie de 4 à 5 millions de doses par semaine, prévoit d’augmenter ce chiffre à 13 millions par semaine à la mi-mars, selon un témoignage de la direction prévu pour l’audience de mardi matin devant le bras de surveillance du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre. J&J, qui ne disposait que de 2 millions de doses en stock la semaine dernière, devrait être en mesure d’en expédier 20 millions d’ici le 31 mars – à condition qu’il obtienne l’autorisation de la FDA comme prévu, Richard Nettles, MD, vice-président des affaires médicales américaines chez Janssen’s maladies infectieuses et vaccins unité, a déclaré dans son témoignage. Le coup est en place pour un examen par un comité de la FDA plus tard cette semaine. (Source.)

La population pro-vaccinale fait toujours la queue et supplie d’être injectée avec ces poisons, mais la grande question est maintenant de savoir comment vont-ils gérer les personnes «hésitantes aux vaccins» qui ne veulent pas de ces produits eugéniques de gestion de la population?

Source : Health Impact News

Source : Health Impact News

Dr Tom Cowan – « Les vaccins sont des armes biologiques génétiquement modifiées » – LES DÉFAUTS DE LA THÉORIE VIRALE

Source : BIT CHUTE

Alors pourquoi y a-t-il tant de médecins et de soi-disant «scientifiques» qui sont encore dans le noir?

Cette citation dit tout:

«Il est difficile de faire comprendre à un homme quelque chose, quand son salaire dépend du fait qu’il ne le comprend pas. – Upton Sinclair

Une vidéo d’un dénonciateur expose la vaccination forcée dans les maisons de soins infirmiers, ce qui a entraîné 8 décès

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (26/02/21).

Comme toujours, prenez les informations décrites dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Vaccin

https://2020news.de/en/whistleblower-from-berlin-nursing-home-the-terrible-dying-after-vaccination/

If there is one message that needs to cut through it’s this: the vaccines are safe and effective. pic.twitter.com/S2eA24D9Gj — President Biden (@POTUS) February 26, 2021

https://www.bnnbloomberg.ca/un-security-council-calls-for-cease-fires-to-speed-vaccinations-1.1569500

https://www.zerohedge.com/covid-19/these-7-states-are-verge-herd-immunity

https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/

Politique étrangère des Etats-Unis

So you mean exactly like the independent media widely reported at the time and got censored for?Typical. We don’t need some “US INTEL REPORT”, the evidence was obvious. This is the gov telling us allowable to acknowledge that truth now. #GovernmentIsFakeNews https://t.co/laDUjXD2l0 — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) February 26, 2021

https://www.middleeastmonitor.com/20210223-classified-un-report-says-blackwater-tried-to-overthrow-libya-government/

https://www.middleeastmonitor.com/20210223-classified-un-report-says-blackwater-tried-to-overthrow-libya-government/

It’s embarrassing that many are seemingly unable or unwilling to address the insulting level of blatant hypocrisy between parties when the #TwoPartyIllusion shifts. Take note that words change, but actions are the same. Now, suddenly, Jen no longer has an issue. #FakeResistance https://t.co/ItnfuSmkFx — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) February 26, 2021

As long as Biden murders families and commits war crimes with a “good heart” then it’s okay. #Freedom https://t.co/46lw9Elnpx — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) February 26, 2021

https://www.timesofisrael.com/israel-said-very-pleased-with-us-strikes-in-syria-biden-is-not-obama/

https://www.timesofisrael.com/explosion-hits-israeli-owned-cargo-ship-in-gulf-of-oman-no-injuries/

https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-israel-convene-top-secret-strategic-forum-iran

Can someone please tell Israel this? Thanks. Funny how laws and rights only matter when discussing the “bad guys”. 🤔 https://t.co/XLbtCi22FJ — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) February 26, 2021

Through the proliferation of joint law enforcement task forces, the federal government is creating a national police force that operates in a legal twilight zone with little or no oversight.https://t.co/qrJ2vKOpv8 — Activist Post (@ActivistPost) February 23, 2021

Passeport vaccinal

Verrouillage

Lockdowns are quietly improving cities around the world.



📕 Read more: https://t.co/LoTPj7VyGw pic.twitter.com/EFSamua2PB — World Economic Forum (@wef) February 26, 2021

https://mises.org/wire/yet-another-study-shows-yet-again-lockdowns-dont-work

https://www.zerohedge.com/political/federal-judge-rules-nationwide-eviction-ban-unconstitutional

Protestation du verrouillage

Protestation du Verrouillage

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

CERTAINES des études de masque sur l'efficacité:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond