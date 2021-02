À propos de l’achat de vaccins: Pfizer exerce une pression massive sur les gouvernements sud-américains

L’Argentine, le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud ont refusé d’acheter le vaccin à BioNTech et Pfizer l’année dernière. Les demandes exagérées de suspension des demandes de recours en raison d’éventuels dommages aux vaccins étaient inacceptables pour eux.

Selon le Bureau of Investigative Journalism, de nombreux pays d’Amérique latine déplorent les actions du géant pharmaceutique américain Pfizer. Cela aurait exercé une pression extrême sur les gouvernements de nombreux pays d’Amérique du Sud.

Les points de discorde auraient été en particulier la question des indemnités et des garanties pour d’éventuels frais juridiques futurs dus à la présence d’éventuels dommages de vaccination. Pfizer a demandé aux États concernés, entre autres, de déposer les actifs de l’État – y compris les réserves des banques nationales respectives, les bâtiments des ambassades et les bases militaires – en garantie d’éventuels litiges juridiques futurs.

Pfizer a mené des négociations avec plus de 100 pays et organisations supranationales, qui ont abouti à des contrats d’approvisionnement avec neuf pays d’Amérique latine et des Caraïbes: Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Mexique, Panama, Pérou et Uruguay. Les termes spécifiques de ces accords ne sont pas connus.

L’un des responsables interrogés par des journalistes du Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) basé à Londres qui était présent dans les négociations entre l’un de ces pays et Pfizer et qui n’est pas autorisé à s’exprimer ouvertement en raison d’une clause de confidentialité, a décrit la procédure du groupe new-yorkais d’origine allemande comme une « intimidation de haut niveau ». Selon le responsable, les dirigeants de Pfizer ont exhorté le gouvernement à acheter plus de canettes que les responsables de l’État ne l’avaient prévu. Un négociateur aurait répondu moralement avec amertume:

« Achetez plus, vous tuerez des gens, les gens mourront à cause de vous. »

Le gouvernement a estimé que l’accès aux vaccins contre la COVID-19 avait fait l’objet d’un « chantage ». Apparemment, une ligne rouge avait été franchie ici pour certains chefs d’État.

Le chef de l’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, s’est même publiquement moqué des demandes de BioNTech et Pfizer en décembre. Si ceux qui souhaitent se faire vacciner se transforment en « caïman » après l’injection, ce serait leur problème, le président, qui critiquait fondamentalement la vaccination, l’a clairement précisé.

Le deuxième plus grand État d’Amérique du Sud a également rompu les négociations avec Pfizer et s’appuie sur Sputnik V. « Pfizer s’est mal comporté à l’égard de l’Argentine », a déclaré Ginés González Garcia au TBIJ. « Son intolérance à notre égard était scandaleuse », a ajouté le jeune homme de 75 ans, ministre de la Santé de l’Argentine de décembre 2019 à février 2021.

Dans l’État andin du Pérou, comme les autres États, Pfizer ne s’est pas non plus rendu populaire par des demandes excessives:

« Pour autant que je sache, Pfizer voulait acquérir une propriété de l’État si le Pérou ne pouvait pas payer. Impossible. Je ne peux pas confirmer ce que cela voulait dire spécifiquement. Mais la propriété à l’étranger a été citée comme exemple au Pérou », a déclaré l’ancien ministre péruvien de la Santé, Víctor Miroir Zamora -World. L’entreprise américaine a également voulu exclure d’emblée d’éventuelles plaintes en cas d’erreurs auto-infligées, par exemple si Pfizer avait envoyé le mauvais vaccin ou s’il y avait eu là une « erreur de fabrication ».

Le scientifique britannique de renom Mark Eccleston-Turner de l’Université de Keele, au Royaume-Uni, spécialisé en droit international et en santé mondiale, a décrit l’approche de Pfizer sur Twitter comme

« vraiment l’une des histoires les plus scandaleuses que j’ai rencontrées dans le domaine de la santé mondiale ».

C’est vraiment l’une des histoires les plus scandaleuses que j’ai rencontrées dans le domaine de la santé mondiale. https://t.co/ULlNPnvex6

– Mark Eccleston-Turner (@MarkRTurner) 23 février 2021

Néanmoins, selon Pedro Villarreal de l’Institut Max Planck, spécialiste du droit public étranger et du droit international, les sociétés pharmaceutiques peuvent toujours supposer qu’elles trouveront un acheteur de vaccins.

Si un gouvernement n’acceptait pas leurs conditions, il trouverait un autre État. « Vous pouvez donc vous permettre ce genre de négociations difficiles », a déclaré Villarreal dans l’ARD Weltspiegel.

La plupart des gouvernements ont protégé les fabricants de vaccins auprès desquels ils se procurent des vaccins contre des poursuites pénales dans la mesure du possible et assument eux-mêmes les frais de justice en cas d’éventuels effets tardifs de la vaccination.

Les Sud-Américains se sont opposés à ces demandes de Pfizer. Le 18 décembre 2020, le porte-parole du ministère fédéral de la Santé Oliver Ewald a commenté la question de la responsabilité en Allemagne:

«Si l’utilisation du vaccin entraîne des dommages, alors – selon le cas – la société pharmaceutique peut être tenue responsable sur la base de diverses bases juridiques. Cela peut résulter de la loi pharmaceutique, de la loi sur la responsabilité du fait des produits. En outre, la les règlements généraux sur la responsabilité s’appliquent. La Loi sur la protection contre les infections elle-même régit également exactement quand une personne peut demander des soins en vertu de la Loi fédérale sur les approvisionnements. C’est le cas, par exemple, si une personne a subi des atteintes à la santé à la suite d’une vaccination qui a été publiquement recommandée par une autorité publique compétente.»

Allemagne: les dénonciateurs affirment que 8 résidents sur 31 des établissements de soins (26%) sont décédés après avoir pris le vaccin Pfizer

L’avocat Reiner Fuellmich a présenté une vidéo d’un dénonciateur qui a déclaré que 31 résidents souffrant de démence dans un établissement de soins en Allemagne se sont vu injecter le vaccin à ARN Pfizer Covid-19 qui a fait huit morts et 11 autres avec des effets secondaires graves. Certains résidents ont été vaccinés de force. L’avocat Fuellmich dit que les fabricants de vaccins et ceux qui les administrent pourraient commettre un homicide et peut-être même un meurtre. -GEG

Plus tôt cette semaine, nous avons publié la traduction en anglais d’une vidéo en allemand que l’avocat Reiner Fuellmich a publiée avec un dénonciateur qui travaille dans une maison de soins infirmiers où plusieurs résidents ont reçu des injections avec les injections expérimentales d’ARNm COVID contre leur volonté, et où beaucoup d’entre eux sont morts un court temps plus tard. Voir:

Dénonciateur: 8 résidents sur 31 décédés dans une maison de retraite allemande après avoir été injectés de force avec des injections COVID d’ARNm expérimental de Pfizer contre leur volonté

Depuis que cette interview a été publiée, d’autres lanceurs d’alerte en Allemagne qui travaillent dans des maisons de retraite ont également fait un pas en avant, certains avec des séquences vidéo montrant des résidents détenus et vaccinés contre leur volonté.

L’avocat Reiner Fuellmich, parlant des résidents qui étaient auparavant en bonne santé physique et qui ne souffraient que de «démence», a déclaré:

L’un d’eux était un coureur, à la fin des années 70, ou ÉTAIT un coureur, devrais-je dire, qui était aussi chanteur d’opéra. Il a surpassé l’une des infirmières qui est dans la trentaine. Il chantait encore des opéras le jour où il s’est fait vacciner. Après avoir été vacciné, quelques jours plus tard, il est mort. Donc, ce chanteur d’opéra ne chante plus.

