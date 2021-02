Les avocats promettent des «procès à Nuremberg» contre tous ceux qui sont derrière l’escroquerie COVID + 244 personnes dont 8 bébés à naître sont décédées au Royaume-Uni peu de temps après avoir été vaccinées

Les avocats promettent des «procès à Nuremberg» contre tous ceux qui sont derrière l’escroquerie COVID

En ce moment, un deuxième tribunal de Nuremberg est en préparation, avec un recours collectif mis en place sous l’égide de milliers d’avocats dans le monde derrière l’avocat américano-allemand Reiner Fuellmich, qui poursuit les responsables du scandale Covid-19 manipulé par le Forum de Davos.

À cet égard, il convient de rappeler que Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à condamner le géant automobile Volkswagen dans le cas des pots catalytiques falsifiés. Et c’est ce même avocat qui a réussi à condamner Deutsche Bank en tant qu’entreprise criminelle. Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes commises par les entreprises allemandes sont dérisoires par rapport aux dommages que la crise Covid-19 a causés et continue de causer. Cette crise de Covid-19 devrait être rebaptisée «scandale de Covid-19» et tous les responsables devraient être poursuivis pour dommages civils en raison de manipulations et de protocoles de test falsifiés. Par conséquent, un réseau international d’avocats d’affaires plaidera la plus grande affaire délictuelle de tous les temps, le scandale de la fraude Covid-19, qui s’est entre-temps transformé en le plus grand crime contre l’humanité jamais commis.

Une commission d’enquête Covid-19 a été mise en place à l’initiative d’un groupe d’avocats allemands dans le but d’intenter un recours collectif international utilisant le droit anglo-saxon. Voici la traduction résumée de la dernière communication du Dr Fuellmich du 15/02/2021:

«Les auditions d’une centaine de scientifiques, médecins, économistes et avocats de renommée internationale, qui ont été menées par la Commission d’enquête de Berlin sur l’affaire Covid-19 depuis le 10 juillet 2020, ont entre-temps montré avec une probabilité proche de la certitude que le scandale Covid-19 n’était à aucun moment un problème de santé. Il s’agissait plutôt de solidifier le pouvoir illégitime (illégitime parce qu’il avait été obtenu par des méthodes criminelles) de la «clique de Davos» corrompue en transférant la richesse du peuple aux membres de la clique de Davos, détruisant, entre autres, les petites et moyennes -entreprises de taille en particulier. Des plateformes comme Amazon, Google, Uber, etc. pourraient ainsi s’approprier leur part de marché et leur richesse.»

État de l’enquête du Comité Covid-19

a. Covid-19 comme tactique de diversion par les «élites» des entreprises et des politiques afin de transférer la part de marché et la richesse des petites et moyennes entreprises vers des plateformes mondiales telles qu’Amazon, Google, Uber, etc.

b. Contribution de la taxe audiovisuelle à la reconstruction d’un nouveau paysage médiatique offrant une information véritablement indépendante

c. Sécuriser les structures agricoles régionales

d. Faire une monnaie régionale sécurisée pour éviter qu’une nouvelle monnaie ne vienne «d’en haut» à allouer en cas de bonne conduite.

e. Considérations psychologiques de la situation: comment s’est-elle produite?

Actions en annulation de l’approbation d’une vaccination, déposées contre la Commission européenne, procès à New York du statut des tests PCR, essais allemands, essais canadiens, procès australiens, procès autrichiens, procès devant la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme.

«Nous avons vu ce qui a été confirmé maintes et maintes fois: le degré de danger posé par le virus est à peu près le même que celui de la grippe saisonnière, qu’il s’agisse d’un nouveau virus (entièrement ou partiellement fabriqué) ou que nous soyons simplement faire face à une grippe rebaptisée «pandémie de Covid-19». En attendant, les tests PCR de Drosten ne peuvent même rien nous dire sur les infections contagieuses. Pour aggraver les choses, les dommages sanitaires et économiques causés par les mesures anti-covid ont été si dévastateurs que nous devons parler d’un niveau de destruction historiquement unique.»

«Le fait que la santé n’ait jamais été un problème est particulièrement évident, sauf que les injections de substances génétiquement expérimentales déguisées en« vaccinations »causent désormais de graves dommages, y compris des conséquences mortelles, à grande échelle. La population mondiale a été utilisée comme cobayes pour ces injections expérimentales de gènes à la fois progressivement et extrêmement rapidement. Afin de plonger la population dans la panique, des mesures de confinement dangereuses et nuisibles (même selon l’OMS) du port de masque obligatoire, inutile et dangereux et de la distanciation sociale, inutiles et contre-productives, ont été introduites. La population était donc «prête» pour les injections.»

«En attendant, de plus en plus de personnes, et pas seulement des avocats – et à juste titre – réclament, en plus de l’arrêt immédiat de ces mesures meurtrières, un contrôle judiciaire par un tribunal international véritablement indépendant sur le modèle des procès de Nuremberg. Un exemple d’une telle demande et un extrait émouvant d’un discours du docteur anglais Dr. Vernon Coleman peuvent être trouvés sur le lien suivant: https://youtu.be/T3DNV7v5i74 [Lien désactivé]

En savoir plus sur https://principia-scientific.com/lawyers-promise-nurember-trials-against-all-behind-covid-scam/

Le lien ci-dessus a été bloqué par Twitter, j’ai donc suggéré aux gens de rechercher le titre.

Il est temps de renouer avec la nature et les esprits apparentés

Nous avons besoin d’environ 3% de la population pour se réveiller, ce qui signifie reconnaître les préjudices et les transformer en innocuité. Il est suggéré que nous y sommes déjà [3%], alors faisons notre part en divulguant des preuves, notamment en informant les élus, les agences gouvernementales, les entreprises, les chefs de police, les commissions scolaires, etc.

Il n’y a pas de pandémie [image à partager]

Décision du Mexique d’interdire le monde de l’agro-industrie des roches de glyphosate

«Nous sommes une nation souveraine avec un gouvernement démocratique», a-t-il poursuivi, «qui est arrivé au pouvoir avec le soutien de la majorité des citoyens, une nation qui place le respect de notre constitution et le respect des droits de l’homme avant tout intérêt privé.» https://www.naturalblaze.com/2021/02/mexicos-decision-to-ban-glyphosate-has-rocked-the-agribusiness-world.html?utm_source=Natural+Blaze+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=69beter4dAMbAIL4-utm_campaign=69Cter4dAMbAIL4-RM_SSCampaign=69beter4dAMBAIL4-RM_SS0_b73c66b129-69be4d37b4-388229733

Bravo Mexico pour avoir montré à l’homme ce qui est possible.

Les voyageurs internationaux quittent l’aéroport Pearson de Mississauga et ignorent les règles de quarantaine

Chris Sky a éduqué les voyageurs à l’aéroport Pearson.

La police déclare qu’à moins de circonstances aggravantes graves, comme une infraction au Code criminel, ou tout autre comportement démontré qui met l’individu ou le public en danger, elle ne détiendra pas les personnes qui ne se conforment pas. https://www.insauga.com/international-travelers-are-walking-out-of-mississaugas-pearson-airport-ignoring-quarantine-rules

Covid est un catalyseur pour que l’homme se libère. De nombreuses personnes montrent la voie. Plus tôt les gens rejoindront cette transition, plus tôt une nouvelle ère de justice, de liberté et de cohérence avancera. Merci d’avoir fait votre part.

Sans préjudice et sans recours

Doreen A Agostinohttps://ourgreaterdestiny.org/

Source : Tap News Wire

🔴URGENT !! 🔴 Ne vous faites pas VACCINER jusqu’à ce que vous voyiez CELA !!

Que se passe-t-il avec ce soi-disant «VACCIN», que Moderna appelle en fait un «système d’exploitation», un «programme», une «application» et le «logiciel de la vie» (voir ceci pour preuve sur leur propre site Web : link https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development) est INSIDIEUX et carrément MAL. Partagez cette vidéo avec tout le monde que vous pouvez.

Il s’agit d’un système de notification par lequel TOUT le monde soumet des effets indésirables; pas seulement les professionnels de la santé. Il y a un avertissement au début que vous devriez lire. Aussi, si vous souhaitez plus d’informations sur chaque cas, vous pouvez cliquer sur le numéro bleu « VAERS ID » dans la colonne de gauche. Il a été rapporté que «MOINS D’UN POURCENT» d’effets indésirables sont signalés. Cela seul devrait donner à quiconque, à tout le moins, une pause sérieuse!

Voici tous les liens dont j’ai parlé dans la vidéo:

Site Moderna: https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

VAERS: https://vaers.hhs.gov/data.html

CDC: https://wonder.cdc.gov/vaers.html

244 personnes dont 8 bébés à naître sont décédées au Royaume-Uni peu de temps après avoir été vaccinées

Source de l’image: Shutterstock

Par Dorothy Cummings McLean

Un examen de la sécurité des vaccins du gouvernement britannique a révélé que 244 personnes, dont 8 bébés à naître, sont décédées en Grande-Bretagne peu de temps après avoir reçu l’un des deux vaccins contre le coronavirus.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne croyait pas que les vaccinations étaient responsables.

Un rapport détaillé produit par le gouvernement britannique aujourd’hui a détaillé tous les effets secondaires suspectés [plus de 100 000 au total], y compris les décès, signalés par le personnel médical ou les personnes ayant reçu au moins un vaccin Covid-19 entre début décembre 2020 et le 31 janvier, 2021 [février non inclus].

Les deux vaccins actuellement utilisés au Royaume-Uni sont le Pfizer / BioNTech et l’Université d’Oxford / AstraZeneca. Ils ont été autorisés par l’Agence nationale de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Selon le rapport:

«La MHRA a reçu 143 rapports britanniques de suspicion d’effets indésirables du vaccin Pfizer / BioNTech dans lesquels le patient est décédé peu de temps après la vaccination, 90 rapports pour le vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca et 3 pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée. La majorité de ces rapports concernaient des personnes âgées ou des personnes atteintes d’une maladie sous-jacente. L’examen des rapports individuels et des modèles de déclaration ne suggère pas que le vaccin a joué un rôle dans le décès.»

Le rapport incluait dans ses documents auxiliaires les informations selon lesquelles 5 fausses couches ont été signalées après l’utilisation du vaccin Pfizer et 3 après le vaccin d’Oxford.

La MHRA surveille la sécurité des vaccins tels qu’ils sont utilisés sur le public, et à cette fin, ils ont introduit un «système de carte jaune» pour recueillir les rapports de tout effet secondaire suspecté.

20 319 rapports Carton jaune, y compris un total de 59 614 effets indésirables suspectés, ont été faits concernant le vaccin Pfizer. 11748 ont été faites concernant le vaccin AstraZeneca, qui n’a été déployé que le 4 janvier 2021. 72 rapports Carton jaune ne précisaient pas quel vaccin était utilisé.

Le rapport du gouvernement indique qu’il y a eu 3 à 4 rapports de carton jaune pour 1 000 doses et souligne que la grande majorité des inoculations n’ont pas été signalées comme ayant des effets secondaires.

Au 31 janvier, selon les estimations, 6,6 millions de premières doses du vaccin Pfizer et environ 3 millions de premières doses du vaccin Oxford avaient été administrées. En outre, un demi-million de secondes doses, principalement du vaccin Pfizer, ont été utilisées.

Le rapport explique également que le nombre de cartons jaunes soumis n’était pas inhabituel pour un nouveau vaccin que le public et les professionnels de la santé ont été encouragés à examiner.

Il indique également qu’il n’y a pas eu autant de cartons jaunes pour l’utilisation publique du vaccin que de rapports d’effets indésirables au cours des essais cliniques.

Pour les vaccins Pfizer et Oxford, il y en avait plus d’un sur 10. Fait intéressant, les effets secondaires des deux vaccins seraient «plus légers» et «moins fréquents» chez les personnes âgées de plus de 75 ans.

Le déploiement britannique a jusqu’à présent touché principalement les personnes âgées britanniques de plus de 75 ans, les professionnels de la santé et les collègues de travail. Le rapport Yellow Card indique que «l’écrasante majorité» des effets secondaires surviennent peu de temps après la vaccination et n’entraînent pas de complications:

«Pour les deux vaccins, l’écrasante majorité des rapports concernent des réactions au site d’injection (bras douloureux par exemple) et des symptômes généralisés tels que des maladies« grippales », des maux de tête, des frissons, de la fatigue (fatigue), des nausées (mal au cœur), de la fièvre, étourdissements, faiblesse, douleurs musculaires et rythme cardiaque rapide. En général, ils surviennent peu de temps après la vaccination et ne sont pas associés à une maladie plus grave ou durable.»

Cependant, on a signalé des dommages plus graves associés au vaccin, notamment l’anaphylaxie et la paralysie de Bell. Aujourd’hui, 130 «réactions indésirables spontanées associées à une anaphylaxie ou des réactions anaphylactoïdes» en Grande-Bretagne ont été signalées pour le vaccin Pfizer, et 30 pour le vaccin Oxford.

La paralysie de Bell, qui implique une paralysie faciale ou un affaiblissement des muscles faciaux, a été signalée 99 fois pour le vaccin Pfizer et 15 fois pour le vaccin Oxford. La MHRA dit que parce que cette maladie «peut également se produire naturellement, une association avec le vaccin n’est pas encore confirmée.»

Le rapport indique qu’une «gamme» de «rapports isolés ou séries de rapports» d’autres effets indésirables graves soupçonnés ont été signalés.

Il a également déclaré, cependant, qu’il n’y avait «actuellement aucune indication de modèles ou de taux de notification spécifiques» suggérant que les vaccins en étaient responsables.

Mais ses liens vers des rapports spécifiques attachés à chaque vaccin montrent une image claire de centaines, voire de milliers de réactions particulières qui seraient désagréables à vivre.

Effets indésirables suspectés après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech

Un total de 59 614 effets secondaires suspectés ont été enregistrés après l’utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech.

Le lien avec l’analyse du vaccin Pfizer montre clairement que 1 437 troubles sanguins ont été rapportés après l’inoculation, dont 1 204 étant des lymphadénopathies (ganglions lymphatiques hypertrophiés ou enflés). 712 troubles cardiaques ont été rapportés, notamment des palpitations (303) et une accélération du rythme cardiaque (230). 445 troubles de l’oreille ont été signalés, dont des vertiges (146), des douleurs auriculaires (122) et des niveaux variables de perte auditive (31).

Il y avait 823 références à des troubles oculaires, dont 145 signalements de douleur oculaire, 126 de vision trouble et 5 de cécité. 6 605 commandes gastro-intestinales ont été signalées, parmi lesquelles 2 889 cas de nausées, 924 cas de diarrhée, 775 cas de vomissements et 283 cas de douleurs abdominales hautes.

Sur les 19 354 «troubles généraux» signalés, 4 007 étaient des cas de fatigue, 3 665 des fièvres, 2 310 des frissons, 773 des douleurs au site de vaccination, 491 des «maladies de type grippal». Il y avait 308 troubles du système immunitaire, principalement des réactions d’hypersensibilité (146) et anaphylactiques (116).

Ironiquement, on a signalé 1 186 infections, dont 308 cas (y compris des «cas suspects») de Covid-19 lui-même, 231 cas de grippe et 154 infections des voies respiratoires supérieures.

Il y a eu 224 blessures signalées et 357 troubles métaboliques, dont 252 étaient une perte d’appétit. 8 129 troubles musculaires et tissulaires ont été mentionnés, dont 2 690 douleurs musculaires et 1 704 douleurs articulaires. 11 160 troubles nerveux ont été signalés, dont 5 506 céphalées, 1 546 cas d’étourdissements, 45 convulsions, 15 cas de paralysie et 1 cas de syndrome de verrouillage. Il y a eu 5 fausses couches signalées.

Sur les 830 troubles psychiatriques signalés, 162 étaient de l’insomnie, 112 cas de confusion et 73 épisodes d’anxiété. Sur les 120 troubles rénaux et urinaires, 35 étaient des douleurs rénales et 12 étaient de l’incontinence urinaire. Il y avait 187 troubles de la reproduction et du sein mentionnés, dont 31 étaient des douleurs mammaires et 22 des ménorragies (règles abondantes).

Il y a eu 2 397 troubles respiratoires signalés, dont 520 cas de difficultés respiratoires, 483 maux de gorge et 426 cas de toux. 3 947 troubles cutanés ont été signalés, dont au moins 796 éruptions cutanées et 776 cas de démangeaisons. Les 676 troubles vasculaires enregistrés comprenaient 182 bouffées de chaleur.

Effets indésirables suspectés après avoir reçu l’Université d’Oxford / AstraZeneca

Un total de 42 649 effets secondaires suspectés ont été enregistrés après l’utilisation du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca.

Le lien avec l’analyse du vaccin d’Oxford indique que 202 troubles sanguins ont été signalés après l’inoculation, dont 171 cas de ganglions lymphatiques modifiés. 406 troubles cardiaques ont été rapportés, notamment des palpitations (214) et une accélération du rythme cardiaque (141). 203 troubles de l’oreille ont été signalés, dont des douleurs auriculaires (88), des vertiges (41) et des niveaux variables de perte auditive (31).

Il y avait 456 références à des troubles oculaires, dont 191 rapports de douleur oculaire, 53 comptes de vision trouble et 8 de cécité. 4 693 commandes gastro-intestinales ont été signalées, parmi lesquelles 2 320 cas de nausées, 479 cas de diarrhée, 862 cas de vomissements et 235 cas de douleurs abdominales.

Sur les 15 644 «troubles généraux» signalés, 2658 étaient de la fatigue, 4562 étaient de la fièvre, 2971 étaient des frissons, 100 étaient des douleurs au site de vaccination, 579 étaient des «maladies de type grippal». Il y avait 90 troubles du système immunitaire, encore une fois principalement des réactions d’hypersensibilité (39) et anaphylactiques (28).

Avec le vaccin Oxford, 695 infections ont été signalées, dont 42 cas (dont 2 «cas suspects») de Covid-19 lui-même, 358 cas de grippe et 74 infections des voies respiratoires supérieures.

112 blessures ont été signalées et 491 troubles métaboliques, dont 430 étaient une perte d’appétit. Il y avait 5 427 troubles musculaires et tissulaires, dont 1 983 cas de douleurs musculaires et 1 281 de douleurs articulaires. 9 328 troubles nerveux ont été signalés, dont 5 112 céphalées, 1 207 cas d’étourdissements, 40 convulsions et 5 cas de paralysie.

Il y a eu 3 fausses couches.

748 troubles psychiatriques ont été signalés, dont l’insomnie (195), l’état confus (92) et les hallucinations (64). 112 troubles rénaux et urinaires ont été signalés, dont des douleurs rénales (48) et des mictions fréquentes (22). Il y a eu 83 troubles de la reproduction et du sein rapportés.

Sur les 1 030 troubles respiratoires signalés, 282 étaient des cas de difficulté à respirer, 209 des maux de gorge et 169 des cas de toux. 2 052 troubles cutanés ont été signalés, en particulier une transpiration excessive (615), des éruptions cutanées (271) et des démangeaisons (224. Les 337 troubles vasculaires enregistrés comprenaient 121 bouffées de chaleur.

Source

UKRAINEGATE à WASHINGTON DC EMBASSIES: TRAFIC MASSIF DU SEXE D’ENFANTS (VIDÉO SCRUBBED D’INTERNET)

DISPARU DE L’INTERNET !!! C’est la PARTIE 2 du DÉCODE VIDÉO qui a été nettoyée à partir d’Internet! C’est le FOOTAGE LE PLUS CONNU!

!!!!!! Cette vidéo de 33 ’38 « a été publiée par And We Know le 24 novembre 2019: GONE !!!!!!

Source: Les informations explosives codées dans les transcriptions d’appel en Ukraine.SB2:

https://bit.ly/2QLLU7u

IMAGE DE SAUVEGARDE EN BAS DE L’ARTICLE!

https://www.reddit.com/user/SerialBrain2/comments/dyik2v/the_explosive_information_coded_in_the_ukraine/

Schiff lit le tweet POTUS à Yov: https://bit.ly/2KRgskk

Schiff jure à Yov: https://bit.ly/2ridsGR

UKRAINE BOMBSHELL: l’Ambassade d’Ukraine à DC, plaque tournante du trafic d’enfants de la CIA depuis 2001:

https://timothycharlesholmseth.com/

Stefanik détruit Yov: https://bit.ly/2sgfnfF

Rôle de Yovanovitch dans Spygate: https://bit.ly/2DezlcM

PENTAGON PEDOPHILE TASK FORCE: The Hammer of Justice Report – Finders connectés à Craig Sawyer

https://ugetube.com/watch/pentagon-pedophile-task-force-the-hammer-of-justice-report-finders-connected-to-craig-sawyer_qwqrIUkxP5mHKA6.html

LIN WOOD valide la RECHERCHE ET LES FAITS DE TIMOTHY CHARLES HOLMSETH: LA PÉDOPHILIE SATANIQUE AU GOUVERNEMENT

https://ugetube.com/watch/lin-wood-validates-timothy-charles-holmseth-039-s-research-facts-satanic-pedophilia-in-government_odCF2lB4vXWrPDr.html

THE_HIGH_COMMAND:

https://www.bitchute.com/channel/2pZ6g7DTmL61/

Rapports et recherches de Tim:

https://timothycharlesholmseth.com/

Les informations explosives codées dans les transcriptions d’appel en Ukraine.

Je vous ai dit dans mon dernier article que la publication de la deuxième transcription serait dévastatrice.

La prophétie s’est accomplie. Le tapis Maestro a bombardé la Cabale et son DC Swamp.

Qui peut me dire quel avion militaire a été sélectionné pour cette mission?

Café péruvien pour ceux qui ont répondu au légendaire B-52!

Le Maestro l’a annoncé la veille de la publication de la transcription ici même: jusqu’à 15h20

Pour nous assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde, approchons de la base aérienne de Barksdale mentionnée par POTUS et regardons à quoi ressemble une mission de bombardement B-52: vidéo

Vous avez ça?

C’est le premier indice que vous avez dû détecter pour comprendre pourquoi le maestro continue d’appeler sa conversation avec le président Zelinsky un appel «PARFAIT».

Valeur pour PARFAIT? 73. Valeur pour BARKSDALE? 73!

Ensuite, nous remarquons que dans sa bagarre de presse du 3 novembre 2019, il a commencé par dire: « JE SUIS CHOQUÉ » et a qualifié l’appel de « PERFECTO »: jusqu’à 0:57

Puis, nous remarquons que dans sa bagarre de presse du 8 novembre 2019, le Maestro a annoncé que la transcription du premier appel était «TRÈS RÉVÉLANTE»: jusqu’à 14h14

Puzzle à venir? Avez-vous résolu?

Une grosse grosse charge de café péruvien pour ceux qui ont assemblé les pièces et ont vu que toute cette conversation consistait à sauver les ENFANTS, Epstein, HUSSEIN et HRC! Voici la solution: Img1

Connaissant le contexte, nous pouvons maintenant décoder les transcriptions.

Commençons par la transcription du premier appel qui est celui que le Maestro a qualifié de «TRÈS RÉVÉLANT» et qui a été publié le 15 novembre 2019.

Pour ceux qui veulent tester leurs compétences en décodage, je vais d’abord donner la transcription avec des reflets codés par couleur servant d’indices. Connaître le contexte, c’est lutter contre la pédophilie, essayez de décoder la conversation: Img2-Img3-Img4

Prêt pour la solution?

Découvrez comment le président Zelinsky code que les autorités ukrainiennes ont collecté des preuves impliquant des responsables américains de très haut niveau: Img5

L’horrible vidéo: Img6

Plus de confirmations et nous remarquons également que les tweets avant ET après l’appel concernent les enfants: Img7

Juste au cas où vous auriez encore des doutes, POTUS et le président Zelinsky ont fourni une ultime confirmation à la fin de l’appel: Img8

Jetons maintenant un œil à la transcription du deuxième appel

D’après mes articles précédents, vous savez déjà que l’un des principaux objectifs de cette conversation était pour le Maestro d’insérer des mots clés mortels comme «Biden» ou «procureur» pour mettre l’autre camp en transe alors que le boomerang faisait son chemin. retour à eux.

Nous pouvons donc nous concentrer sur les zones spécifiques de la transcription qui ajoutent une nouvelle composante à l’histoire.

Même méthode: nous regardons d’abord autour de nous pour recueillir des indices et remarquons que le 15 novembre 2019, le Maestro a prononcé un discours sur la transparence des prix des soins de santé. Regardons: jusqu’à 16h43

Sachant que l’Ukraine fait la une des journaux et que la conversation secrète concerne les enfants, avez-vous résolu pourquoi il a insisté sur de bons médecins?

Saviez-vous que la C_A a utilisé l’ambassade d’Ukraine à Washington comme plaque tournante du trafic d’enfants avec la complicité de médecins voyous qui ont falsifié des documents médicaux pour faire sortir des bébés de Varsovie? Voici W. Kruger interviewé par T. Holmseth: jusqu’à 23h48

Le jour où le Maestro a prononcé ce discours, l’ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Yovanovitch, a témoigné devant le Congrès. Voyons comment Shifty la jure: jusqu’à 58:28

Worlds Doctors Alliance Covid-19 ~ Blessures liées aux vaccins à partir d’Internet!

Bonjour les gens … Il y a un jeu en jeu pour réprimer les anti-vaxxers. Considérez ceci, les vaccinations contiennent des composés ARN / ADN synthétiques messagers modifiés et la technologie Nano Lipid. Dans toutes les études avec des furets, des lapins et des rats, une réponse immunitaire paradoxale a été observée et les anticorps ont accéléré la réponse immunitaire, ce qui a fait que le virus a des effets pires, permettant à des fragments du virus de pénétrer dans leurs cellules et d’être incorporés dans l’ADN du receveur de ce vaccin, par un processus appelé transduction, qui transforme l’ADN des cellules …. c’est irréversible Chers Humains …………. Cette vidéo a de nombreux médecins exprimant leurs préoccupations … www. arcturian.com.au

HEADS UP – DES OPPOSANTS NIGÉRIANS SONT OUVERTEMENT ABATTUS PAR L’ARMÉE DES NATIONS UNIES

