De nouvelles preuves révèlent la participation du FBI et du NYPD à l’assassinat de Malcom X + Il n’y a pas de vaccin…

Selon de nouvelles preuves, la mort du militant des droits civiques Malcolm X était un complot planifié et exécuté par le NYPD et le FBI. Malcolm X a été assassiné par eux il y a 56 ans à Harlem.

La nouvelle preuve est la lettre écrite par un policier infiltré qui a participé à cette opération.

Le policier nommé, Ray Wood, était sur son lit de mort quand il a avoué qu’il s’agissait d’un complot de la part du NYPD et du FBI. Ray Wood a écrit ses aveux dans une lettre.

Selon la confession faite par Ray, il était également impliqué dans le complot et sa responsabilité était d’arrêter les détails de sécurité de Malcolm X quelques jours avant l’assassinat. Malcolm X a été abattu à Harlem en février 1965.

Ray était censé s’assurer qu’il n’y avait pas de sécurité de porte pour Malcolm X à la salle de bal Audubon, où il a été assassiné.

Après que Ray Wood ait écrit cette lettre, les filles de Malcolm X demandent à rouvrir l’enquête sur le meurtre.

Ils reçoivent le soutien des membres de la famille de Ray et de Ben Crump, qui est un avocat spécialisé dans les droits civils.

«Donc, ce que nous essayons de faire, c’est de parler de justice réparatrice, c’est comme les avocats – essayez de rechercher une justice sans relâche», a déclaré l’avocat Ray Hamlin. «Au nom de l’héritage de Malcolm X, le Dr Betty Shabazz, au nom de sa famille sa lignée qui est ici.

Lundi, le FBI a répondu en publiant la déclaration suivante sur la réouverture de l’enquête.

«Le bureau extérieur du FBI à New York est au courant de rapports récents concernant les circonstances de la mort de Malcom X.

Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en coopération avec le bureau du procureur du district de Manhattan pour l’aider dans son examen de la question et fournir les documents pertinents provenant des avoirs du FBI.

Le FBI d’aujourd’hui représente la noble poursuite de la justice, et nous continuerons de soutenir l’examen de toutes les manières possibles.»

Le NYPD a également répondu samedi.

«Il y a plusieurs mois, le procureur du district de Manhattan a lancé un examen de l’enquête et des poursuites qui ont abouti à deux condamnations pour le meurtre de Malcom X.

Le NYPD a fourni tous les dossiers disponibles concernant cette affaire au procureur de district. Le Ministère reste déterminé à contribuer de quelque manière que ce soit à cet examen.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Il n’y a pas de vaccin…

Project Veritas publie des images du PDG de Facebook montrant son inquiétude concernant les vaccins du coronavirus de Wuhan

Le chien de garde du journalisme Project Veritas a publié des images du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, exprimant son inquiétude concernant les vaccins COVID-19. Un initié de l’entreprise a envoyé les images, prétendument tirées d’une session hebdomadaire interne de questions et réponses. Les commentaires de Zuckerberg dans les images de juillet 2020 exprimaient une nette préoccupation concernant les effets des injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] sur l’ADN et l’ARN.

Le PDG de Facebook a déclaré à l’époque: «Je veux juste m’assurer de partager une certaine prudence sur ce [vaccin], car nous ne connaissons tout simplement pas les effets secondaires à long terme de la modification de l’ADN et de l’ARN des gens. [En outre,] la capacité de produire ces anticorps et si [le vaccin] cause d’autres mutations ou d’autres risques en aval. Il y a donc du travail sur les deux voies de développement de vaccins.»

Mais des mois plus tard, Zuckerberg semblait chanter un air différent. Le responsable de Facebook a organisé une diffusion publique en direct avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, en novembre 2020.

Zuckerberg a déclaré pendant le flux: «Juste pour clarifier un point, je crois comprendre que ces vaccins ne modifient pas votre ADN ou votre ARN. C’est donc juste un point important à clarifier. Si je me trompe ici, bien sûr, corrigez-moi.» Fauci a appuyé la déclaration de Zuckerberg, ajoutant: «Tout d’abord, l’ADN est inhérent à votre cellule nucléaire. S’en tenir à tout ce qui est étranger sera finalement effacé.»

Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par The Epoch Times à ce sujet.

La plateforme de médias sociaux avait imposé des directives strictes sur le contenu COVID-19 que les gens peuvent publier. Il a interdit ou restreint un certain nombre d’utilisateurs qui bafouent ces politiques. Un article de blog rédigé par le vice-président de Facebook pour l’intégrité, Guy Rosen, a présenté le plan du site pour traiter la désinformation sur la COVID-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019].

Dans une mise à jour du 8 février, Facebook a déclaré qu’il intensifierait ses efforts pour «supprimer les fausses allégations… concernant les vaccins COVID-19, la COVID-19 et les vaccins en général pendant la pandémie». La mise à jour est intervenue après des consultations avec les principales agences de santé, dont l’Organisation mondiale de la santé. Certaines des allégations supplémentaires que Facebook supprimerait incluent celles qui affirment que la COVID-19 est artificiel ou fabriqué et que les vaccins sont inefficaces et provoquent l’autisme, selon le post.

Avant le billet de blog de Rosen, Facebook avait déjà interdit le contenu anti-vaccin dans les publicités. Les publications prétendant que les vaccinations ne sont pas sûres et entraîneront la mort et celles qui vont à l’encontre des directives des autorités sanitaires sur la vaccination ont été interdites sur la plateforme. Cependant, la plateforme de médias sociaux n’interdit pas les publicités traitant de la législation sur les vaccins.

La position pro-vaccination de Facebook ne montre que son parti pris clair envers les grandes entreprises pharmaceutiques

Facebook interdisant le contenu anti-vaccin sur le site révèle sa complicité avec Big Pharma en poussant à des «remèdes» nocifs. Il avait précédemment censuré des articles et des vidéos qui présentaient des moyens alternatifs de traiter certaines maladies. (En relation: La guerre de censure sur les informations sur la santé s’intensifie à mesure que Facebook supprime un groupe de santé qui préconise des habitudes alimentaires faibles en glucides et une bonne nutrition.)

En juillet 2020, NewsBusters a rapporté que Facebook censurait activement les publications faisant la promotion de l’hydroxychloroquine (HCQ) comme traitement de la COVID-19. Le média conservateur a cité un rapport du groupe de défense de la liberté d’expression Reclaim The Net, qui a qualifié la censure du site de médias sociaux de «cas d’impérialisme numérique».

Reclaim The Net a également publié un rapport confirmant la censure par Zuckerberg du HCQ comme un possible traitement COVID-19. «Nous ne voulons pas devenir les arbitres de la vérité. Mais sur les revendications spécifiques, si quelqu’un va sortir et dire que [HCQ] est prouvé pour guérir [la COVID-19], nous pensons que nous devrions retirer cette [réclamation]», a déclaré le PDG de Facebook aux législateurs de la Chambre lors d’une audience.

Le représentant Jim Sensenbrenner (R-WI) a contesté la déclaration de Zuckerberg, affirmant que les médecins devraient être les seuls à décider si le HCQ est le bon médicament pour la COVID-19. Mais le PDG de Facebook a insisté sur le fait que la plate-forme de médias sociaux aurait le dernier mot sur l’HCQ indépendamment de ce que les professionnels de la santé décident. Zuckerberg a défendu sa position anti-HCQ: «Déclarer qu’il existe un remède éprouvé pour la COVID alors qu’il n’y en a pas, en fait, pourrait encourager quelqu’un à aller prendre quelque chose qui pourrait avoir un effet indésirable.»

La défense de Zuckerberg de sa position anti-HCQ a fait suite à une conférence de presse mettant en vedette plusieurs médecins soutenant l’utilisation du médicament contre la COVID-19. L’organisateur de l’événement, le Dr Simone Gold, a déclaré que les options de traitement pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] devraient être débattues et discutées plutôt que d’être censurées et réduites au silence. (En relation: Facebook interdit les vidéos d’éducation sur la maladie d’Alzheimer et la prévention de la démence.)

Visitez MarkZuckerberg.news pour en savoir plus sur la censure par Facebook des opinions médicales alternatives.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

ProjectVeritas.com

About.FB.com

Facebook.com

NewsBusters.org

ReclaimTheNet.org

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le «Triangle spatial des Bermudes» provoque le crash des ordinateurs de l’ISS

Un point faible dans le champ magnétique terrestre appelé Anomalie de l’Atlantique Sud (AAS) a provoqué l’écrasement des ordinateurs à bord de la Station spatiale internationale.

Parfois appelé le «Triangle des Bermudes de l’espace», ce point faible est une vaste étendue d’intensité réduite dans le champ magnétique terrestre, planant au-dessus de l’Amérique du Sud et du sud de l’océan Atlantique.

Alors que les humains au sol sont à l’abri des effets de l’AAS, les ordinateurs de l’ISS et les satellites en orbite autour de la Terre n’ont pas cette chance. Lorsqu’ils traversent l’anomalie, ils sont bombardés de niveaux élevés de rayonnement qui gâchent leurs composants.

Les effets de l’anomalie de l’Atlantique Sud

Le champ magnétique terrestre joue un rôle important dans le maintien de la vie sur Terre. Avec une altitude comprise entre 620 et 37 000 miles au-dessus de la surface de la planète, il protège les humains des rayonnements nocifs et empêche l’atmosphère de s’infiltrer dans l’espace, entre autres.

Mais une partie du champ magnétique, l’AAS, est plus faible que le reste. Ce point faible est causé par deux caractéristiques du noyau terrestre: l’inclinaison de son axe magnétique et le flux de métaux fondus à l’intérieur de son noyau externe. Ces métaux barattés agissent comme un générateur massif qui crée des courants électriques qui produisent le champ magnétique. Mais à mesure que le mouvement du noyau change avec le temps, le champ magnétique fluctue également. Ceci, couplé à l’inclinaison de l’axe magnétique, génère l’AAS.

L’anomalie permet aux particules chargées de plonger plus près de la Terre, perturbant potentiellement les objets en hauteur dans le ciel.

«[La] faible intensité du champ géomagnétique aboutit finalement à une plus grande vulnérabilité des satellites aux particules énergétiques, au point que les engins spatiaux pourraient être endommagés lorsqu’ils traversent la zone», a expliqué John Tarduno, professeur de géophysique à l’Université de Rochester.

«Pensez à une décharge électrique ou à un arc. Avec plus de rayonnement entrant, un satellite peut devenir chargé et les arcs associés peuvent entraîner de graves dommages», a-t-il poursuivi.

Les satellites en orbite basse sont particulièrement vulnérables car l’AAS a une altitude plus basse – à environ 310 miles au-dessus de la surface de la Terre. Dans les premiers jours de l’ISS, qui tournait récemment à environ 220 miles au-dessus du sol, les ordinateurs s’écraseraient généralement et les agences spatiales seraient obligées d’arrêter leurs systèmes embarqués pour éviter des dommages totaux.

«Mettre l’équipement en «mode sans échec» signifie que les opérations qui sont plus vulnérables aux rayonnements sont réduites», a déclaré Tarduno.

L’AAS affecte non seulement les machines mais aussi les astronautes. Certains ont rapporté avoir vu d’étranges lumières blanches clignoter devant leurs yeux lorsqu’ils entraient dans l’anomalie. (Connexes: l’exposition à un rayonnement chronique à faible dose dans l’espace lointain pourrait endommager le cerveau des astronautes.)

Pour protéger les astronautes, les parties les plus fréquemment occupées de l’ISS, telles que la galerie et les dortoirs, sont recouvertes d’un blindage solide pour réduire les niveaux de rayonnement entrant dans la station spatiale. Les astronautes portent également des dosimètres, des appareils qui mesurent leur exposition personnelle aux rayonnements ionisants en temps réel et envoient un avertissement s’ils atteignent des niveaux dangereux.

Machines spatiales concernées par l’AAS

Même maintenant, les machines spatiales souffrent encore occasionnellement des effets de l’AAS. L’anomalie provoque parfois des «blips» (perte de données) et réinitialise les cartes d’alimentation de certains instruments ISS environ une fois par mois.

Le télescope spatial Hubble, qui orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 350 miles, est incapable de collecter des données astronomiques dans chacune des 10 fois où il traverse l4AAS chaque jour. S’il continue de fonctionner pendant ces périodes, il tombera probablement complètement en panne.

Les dommages aux machines spatiales peuvent s’avérer coûteux, comme le montre le satellite Hitomi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. Un peu plus d’un mois après son lancement en février 2016, les opérateurs ont perdu le contact avec Hitomi et ce dernier s’est finalement brisé en plusieurs morceaux. Le satellite a coûté à JAXA environ 273 millions de dollars et trois ans d’études approfondies.

Les experts ont appris plus tard que le problème était dû à des informations erronées envoyées par le vaisseau spatial.

L’AAS pourrait poser plus de problèmes à l’avenir car des études récentes montrent qu’il s’affaiblit. Il a perdu près de 10% de sa force au cours des deux derniers siècles. Les experts estiment également que l’ASA est peut-être en train de se scinder ou qu’un autre point faible émerge indépendamment et fusionne avec lui.

Apprenez-en davantage sur les dangers d’une Terre «sans champ» sur Disaster.news.

Les sources comprennent:

Express.co.uk

LiveScience.com

NASA.gov

Web.Archive.org

EarthSky.org

Space.com

News.Sky.com

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC a attrapé le rasage des morts dans le système Vaers

Source : BIT CHUTE

Les décès de Vaers ne sont plus dans la base de données lorsqu’ils l’étaient autrefois.

Preuve de blessures causées par le vaccin Covid:

https://drive.google.com/file/d/1gVLI6Y6e5mDfu0_7qc0Ozw1GkM69-CIC/view

Un physiothérapeute de 28 ans est décédé deux jours après le tir d’ARNm: Cliquez ici

https://www.browningfuneral.com/obituaries/Haley-Link-Brinkmeyer?obId=19759390

Téléchargez la vidéo:

https://dlsharefile.com/file/NDM0OTI4ZGUt

Al-Qaïda est de notre côté en Syrie – Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden

Et puis ils « tuèrent » quand même Ben Laden – MIRASTNEWS

Jacob Sullivan est le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden. Il était auparavant conseiller politique principal pour la campagne électorale présidentielle de 2016 d’Hillary Clinton et chef de cabinet adjoint au département d’État. Il a été exposé dans un e-mail divulgué affirmant – Al-Qaïda est de notre côté en Syrie.

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, a envoyé un courrier électronique à la secrétaire d’État d’alors, Hillary Clinton, indiquant qu’Al-Qaïda était «de notre côté» pendant l’administration Obama.

L’e-mail a été publié par WikiLeaks pendant l’escalade de la guerre civile syrienne lorsque Jake Sullivan était directeur de la planification des politiques à la Maison Blanche d’Obama.

«[al-Quada] est de notre côté en Syrie» – courrier du conseiller politique de la secrétaire d’État Hillary Clinton (février 2012) https://t.co/Jq5FDgD2hr pic.twitter.com/k6hIk68nvC

– WikiLeaks (@wikileaks) 12 avril 2017

Désormais conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Sullivan a révélé qu’Al-Qaïda était «de notre côté» en Syrie.

Dans son intégralité, l’e-mail à Clinton intitulé SPOT REPORT 02/12 / II se lit comme suit:

Voir le dernier point – AQ est de notre côté en Syrie.

Sinon, les choses se sont globalement déroulées comme prévu.

Récemment, les systèmes de défense aérienne américains Avenger ont été repérés en Syrie, suivis de frappes aériennes alimentant les spéculations concernant le mouvement américain dans la zone de guerre du Levant – relançant à nouveau les guerres sans fin arrêtées par l’administration Donald Trump en supprimant progressivement l’Opération Timber Sycamore.

La nouvelle survient après que GreatGameIndia ait rapporté comment les médias grand public préparaient le terrain pour que Joe Biden augmente la présence militaire américaine en Irak et dans toute la zone de guerre du Levant après les deux attentats-suicides à Bagdad.

L’administration Joe Biden a également abandonné l’accord de paix de son prédécesseur en Afghanistan pour retirer toutes les forces de l’OTAN d’Afghanistan. En janvier, le Pentagone avait confirmé l’ordre de Trump de couper le nombre de soldats américains en Afghanistan à 2500 soldats au total.

Endless Wars pourrait bientôt commencer avec la résurrection d’ISIS, bien sûr avec le soutien tacite de la CIA et du Mi6.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

HUMAN LAB RATS: le Royaume-Uni va infecter des volontaires avec un coronavirus dans le premier essai de provocation humaine au monde

Le premier «essai de provocation humaine» de la COVID-19 au monde débutera au Royaume-Uni dans quelques semaines, après l’approbation de l’organe d’éthique des essais cliniques du pays le mercredi 17 février.

L’essai impliquera jusqu’à 90 adultes en bonne santé âgés de 18 à 30 ans qui seront exposés à la souche originale du coronavirus dans un environnement sûr et contrôlé pour comprendre comment le virus se développe, ainsi que les premiers stades de l’infection avant l’apparition des symptômes.

L’essai de provocation implique un consortium qui comprend des chercheurs de l’Imperial College de Londres, du Royal Free London NHS Foundation Trust, du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins et de la société clinique hVIVO.

Les volontaires devront subir un dépistage approfondi, qui comprendra des tests sanguins, des tests d’imagerie, des scanners cardiaques et d’autres examens physiques, pour s’assurer qu’ils ne sont pas vulnérables au [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 (Coronavirus Desease 2019). Les volontaires ne seront acceptés que s’ils n’ont aucun antécédent de COVID-19, aucun problème de santé sous-jacent et aucun facteur de risque comme le tabagisme.

Le gouvernement britannique a mis 33,6 millions de livres sterling pour le procès. Chaque volontaire recevra 4 500 £ sur l’année pour son implication. Ils seront mis en quarantaine au Royal Free Hospital de Londres pendant au moins 14 jours. Ils seront ensuite exposés au coronavirus via des gouttes dans le nez deux jours après l’enregistrement.

Les médecins prélèveront chaque jour des écouvillons nasaux et des échantillons de sang pour surveiller les changements dans la quantité de virus dans leur système, ainsi que pour surveiller leurs réactions immunitaires. Ils peuvent rentrer chez eux après deux semaines, mais il leur sera demandé de revenir pour des suivis toutes les quelques semaines pendant un an.

Un essai de défi humain pourrait offrir rapidement des informations précieuses

Un challenge trial (essai de provocation) implique généralement d’exposer des personnes en bonne santé à des virus. Les chercheurs mènent de tels essais afin de mieux comprendre les nouveaux virus pathogènes ou de tester l’efficacité d’un vaccin. Des essais de provocation ont déjà été menés avec de nombreuses maladies transmissibles, notamment le paludisme, la typhoïde et la grippe.

En raison des implications éthiques et des risques des essais de provocation, elle reste une méthode d’étude controversée. Les scientifiques se sont jusqu’à présent fondés sur l’étude des participants qui ont contracté le coronavirus auprès de porteurs. Mais en raison des verrouillages, le nombre de personnes contractant la maladie dans le grand public diminue.

Les scientifiques qui mènent des études sur la COVID-19 doivent attendre que les gens soient à nouveau infectés par le virus. Certains se déplacent même vers d’autres pays où les taux d’infection sont plus élevés afin de poursuivre leurs recherches.

Pour leur essai de provocation, qui débutera dans un mois, les chercheurs visent à déterminer la plus petite quantité de coronavirus nécessaire pour provoquer une infection, pas des symptômes. Les chercheurs cherchent également à comprendre comment le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 progresse après l’infection initiale, ainsi que le nombre de particules virales rejetées par les patients.

Pendant leur séjour à l’hôpital, les participants subiront des tests cognitifs pour évaluer comment le coronavirus affecte leur fonction cognitive. Les chercheurs utiliseront également des cartes à gratter et à renifler pour évaluer comment le virus affecte l’odorat des participants. La perte d’odorat est l’un des symptômes les plus courants de la COVID-19.

Si les participants développent des symptômes graves, ils seront traités par remdesivir. Le remdesivir est un médicament antiviral initialement développé pour traiter l’hépatite. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé son utilisation l’année dernière pour les personnes hospitalisées avec un [virus de la] COVID-19 suspectée ou confirmée en laboratoire.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils utiliseraient la souche originale du coronavirus pour établir une base de référence. «Il est vraiment important d’établir ce modèle avec un virus que nous connaissons tellement», a déclaré Robert Read, responsable des sciences cliniques et expérimentales à l’université de Southampton, qui participe à l’étude.

En raison des risques inhérents que posent les essais de provocation, les chercheurs doivent disposer du plus d’informations possible. «[L’essai] montrera que nous sommes en mesure d’établir une infection chez des volontaires en bonne santé», a déclaré Read. Il montrera également s’il est sécuritaire de le faire. «Vous avez besoin de ces informations avant de passer à de nouvelles variantes.»

Andrew Catchpole, le directeur scientifique de hVIVO, a déclaré qu’ils pourraient plus tard mener des essais similaires avec de nouvelles variantes du coronavirus, telles que la variante B.1.1.7 plus contagieuse détectée pour la première fois dans le Kent.

De plus, Read a ajouté que les résultats de l’essai aideront les autorités réglementaires à comprendre le potentiel des nouveaux vaccins par rapport aux vaccins déjà établis. (Connexes: les promoteurs de vaccins gèrent désormais les attentes alors que la promesse du vaccin COVID-19 s’estompe.)

Allez sur Pandemic.news pour plus d’articles avec des mises à jour sur la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

NYTimes.com

TheGuardian.com

Divina Ramirez

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

