Le coronavirus breveté par le CDC en tant qu’arme biologique

Source : BIT CHUTEhttps://www.bitchute.com/video/cv4RAymKsHcX/

Sources utilisées dans la vidéo:

Cliquez ici

Cliquez également ici

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Steve Inman – https://twitter.com/SteveInmanUIC/status/1366081053207658499

AVIS D’UTILISATION ÉQUITABLE: Cette vidéo peut contenir du matériel protégé par des droits d’auteur; dont l’utilisation n’a pas été spécifiquement autorisée par le titulaire du droit d’auteur. Nous rendons ce matériel disponible à des fins de critique, de commentaire, d’examen, de reportage et d’éducation qui constituent l’utilisation loyale de tout matériel protégé par le droit d’auteur comme prévu à l’article 107 de la loi américaine sur le droit d’auteur. Nonobstant les dispositions des articles 106 et 106A, l’utilisation équitable d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins telles que la critique, les commentaires, l’examen, les reportages et l’éducation ne constitue pas une violation du droit d’auteur.