Mise à jour de la situation, 1er mars – Les armes de dépopulation des vaccins et la position pro-vaccin du GOP contre l’humanité

Il est grand temps que nous déclarions l’évidence: le GOP est tout-en-un avec l’industrie du vaccin, sachant même que les vaccins à ARNm sont des injections d’euthanasie conçues pour commettre un génocide à l’échelle mondiale.

Avec Trump vantant son «succès» avec les vaccins lors de son discours d’hier à CPAC, il est tout à fait clair que le GOP est maintenant pro-génocide, tout comme les Démocrates. Aucun parti politique ne valorise plus la vie humaine et tout le monde dans le marais s’est engagé pour le massacre de milliards d’êtres humains.

Les Démocrates mènent des massacres par avortement, appelant cela «la santé des femmes». Le GOP procède à des massacres de masse par le biais de vaccins, l’appelant «santé publique».

C’est la même politique, et tout est enraciné dans le satanisme, la destruction et la mauvaise intention.

Dans le podcast d’aujourd’hui, je couvre la vérité sur les vaccins en tant qu’armes de dépeuplement mondial, en demandant pourquoi une personne rationnelle voterait pour un candidat qui continue de promouvoir les vaccins.

J’ai atteint le point où je ne soutiendrai plus aucun candidat faisant la promotion des vaccins, point final. Leur appartenance à un parti importe peu et je ne joue pas le jeu du vote «pour le moindre de deux maux». Surtout quand les deux parties sont mauvaises.

Tout candidat – y compris Trump – qui fait la promotion de vaccins mortels n’obtiendra jamais mon soutien. Ces dangereux vaccins «d’autorisation d’urgence» qui ont déjà été injectés à 50 millions d’Américains ne sont rien de plus qu’une dangereuse expérience médicale qui aura des conséquences dévastatrices dans les années à venir. Ceux qui font la promotion de ces vaccins dangereux et largement non testés sont des meurtriers de masse, clairs et simples.

Je ne voterai pour aucun meurtrier de masse, et vous ne devriez pas non plus.

Le podcast d’aujourd’hui fournit tous les détails (avec une introduction à la beatbox en prime):

MICROSOFT, 2016: «NOUS POUVONS PROGRAMMER DES COMPORTEMENTS COMPLEXES À L’AIDE DE L’ADN». ADN 3 BRINS CONFIRMÉ

« Imaginez un ordinateur biologique qui fonctionne à l’intérieur d’une cellule vivante »

– Dr Andrew Phillips, responsable du bio-calcul chez Microsoft Research.

« Le problème que nous essayons de résoudre est vraiment d’essayer d’avoir un diagnostic plus sophistiqué qui peut se produire automatiquement à l’intérieur des cellules … Dans ce projet, nous essayons d’utiliser l’ADN comme un matériau programmable », selon le Dr Neil Dalchau, un scientifique chez Microsoft Research.

La vidéo sera également mise à disposition sur nos chaînes les plateformes de vidéo de la liberté d’expression, voir nos liens

Pour moi, la partie la plus frappante de cette vidéo est la confirmation qu’ils sont après la technologie d’ADN à trois brins qu’Anthony Patch a évoquée dans cette interview sensationnelle de 2014, qui nous a également valu une interdiction de Youtube.

«[Microsoft] essaie essentiellement de détecter, d’analyser et de contrôler les informations moléculaires» Georg Seelig, professeur agrégé à l’Université de Washington, financée par Gates.

Moderna a décrit l’ARNm comme «une molécule d’information» et a même déposé le nom «mRNA OS» – ce qui signifie «système d’exploitation», selon bigtechtopia.com

Nous avons le grand honneur de Moderna «sur bande» décrivant le vaccin à ARNm comme une «thérapie de l’information»:

«Les dispositifs moléculaires constitués d’acides nucléiques présentent un grand potentiel pour des applications allant de la détection biologique à la nanomédecine intelligente. Ils permettent d’effectuer des calculs à l’échelle moléculaire, tout en s’interfaçant directement avec les composants moléculaires des systèmes vivants. Ils forment des structures stables à l’intérieur des cellules et leurs interactions peuvent être contrôlées avec précision en modifiant leurs séquences nucléotidiques. Cependant, la conception de dispositifs d’acide nucléique corrects et robustes est un défi majeur, en raison de la complexité élevée du système et du potentiel d’interférences indésirables entre les molécules du système. Pour aider à relever ces défis, nous avons développé l’outil DNA Strand Displacement (DSD), un langage de programmation permettant de concevoir et de simuler des dispositifs de calcul à base d’ADN. Le langage utilise le déplacement de brin d’ADN comme principal mécanisme de calcul, ce qui permet de concevoir des dispositifs uniquement en termes d’acides nucléiques. Le DSD est une première étape vers le développement d’outils de conception et d’analyse pour le déplacement de brin d’ADN, et complète l’émergence de nouvelles stratégies de mise en œuvre pour le calcul de l’ADN. » Recherche Microsoft

Microsoft, 2016: «Nous pouvons programmer des comportements complexes à l’aide de l’ADN». ADN 3 brins confirmé

Tedros Adhanom de l’OMS devrait être jugé pour crimes contre l’humanité.

La Maison Blanche travaille avec Big Tech pour supprimer la soi-disant «désinformation» sur les vaccins

La Maison Blanche a contacté les magnats de la Big Tech, y compris Facebook, Twitter et Google, dans le but d’arrêter la propagation de la soi-disant désinformation sur les vaccins, selon un récent rapport de Reuters.

L’information provenait d’un haut fonctionnaire de l’administration de Biden, qui a noté que les entreprises étaient «très réceptives» alors qu’elles s’engageaient avec la Maison Blanche.

Le président Joe Biden a fait de l’inoculation de centaines de millions d’Américains sa priorité absolue depuis ses premiers jours au pouvoir.

Lors de sa visite la semaine dernière dans une usine de fabrication de Pfizer Inc., qui a fabriqué l’un des deux vaccins approuvés pour une utilisation contre le COVID-19 aux États-Unis, Biden a réitéré sa promesse d’administrer au moins 100 millions de doses du vaccin dans ses 100 premiers jours au bureau. Mais ce n’est que la parole. «[Nous] devons continuer», a-t-il ajouté.

Les plateformes de médias sociaux pour commencer à censurer les informations factuelles

Récemment, cependant, les responsables ont noté qu’une campagne anti-vaccin se développait rapidement sur les réseaux sociaux. Reuters a rapporté que Biden lui-même avait exprimé sa crainte que la peur de prendre le vaccin ne devienne un obstacle de taille aux projets de son administration de vacciner des milliers d’Américains à travers le pays chaque jour.

La source a cité les manifestations anti-vaccinales au Dodger Stadium de Los Angeles. Le premier a commencé vers 14 heures. le 30 janvier. La source a déclaré que la Maison-Blanche voulait empêcher des événements similaires de se produire à l’avenir.

Les manifestations ont été organisées via une page Facebook qui partageait des informations sur le virus. Les autorités ont dû fermer le stade, qui est actuellement utilisé comme site de vaccination. C’est aussi l’un des plus grands du pays. Les travailleurs de la santé y administrent plus de 8 000 doses de vaccins COVID-19 par jour.

La source a déclaré que les manifestations du Dodger Stadium ont mis en lumière la mesure dans laquelle des plates-formes telles que Facebook sont rapidement devenues un outil d’organisation important pour les mouvements qui auraient propagé de la désinformation, comme la campagne anti-vaccin.

«L’hésitation à l’égard des vaccins est un énorme obstacle à la vaccination de tout le monde», a déclaré la source à Reuters. «[Et] il n’y a pas d’acteurs plus importants que les plateformes de médias sociaux.»

La source a ajouté qu’ils avaient discuté avec des entreprises de médias sociaux afin de comprendre l’importance de la désinformation et leur rôle pour se débarrasser rapidement de cette désinformation.

Auparavant, le sénateur démocrate Richard Blumenthal avait critiqué les entreprises dans un tweet et accusé Twitter et Facebook de ne pas aller assez vite pour freiner le harcèlement ciblé des personnes vaccinées sur leurs plateformes. Blumenthal a déclaré que les deux sociétés étaient également lentes à arrêter les «théories du complot».

D’autre part, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré que les informations compromettant les vaccins ont conduit de plus en plus de personnes à remettre en question le vaccin.

Robert F. Kennedy, Jr., président du groupe de défense de la santé des enfants, a noté comment les magnats des médias sociaux «servent désormais ouvertement de substituts du gouvernement» en censurant des informations factuellement exactes qui s’écartent de celles approuvées par le gouvernement.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société avait déjà offert son aide à la Maison Blanche. Il a également publié une nouvelle politique visant à supprimer les publications sur la plate-forme contenant des informations liées au coronavirus que la société juge fausses. L’entreprise supprimera également les pages et les comptes qui partagent ces publications.

D’autre part, Twitter a déclaré dans un communiqué qu’il communiquait régulièrement avec la Maison Blanche sur des questions clés, y compris la «désinformation COVID-19». Google n’a pas commenté la question, mais a indiqué un blog d’entreprise sur la façon dont il lutte contre la propagation de la désinformation.

La source a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si les discussions avec les entreprises jusqu’à présent conduiraient à une réduction réelle de la propagation de la désinformation. La source a ajouté que plus de détails sur la question seront publiés au cours des 10 prochains jours environ. (En relation: Facebook, Twitter a donné de l’argent à Biden tout en protégeant Hunter.)

Allez sur TechGiants.news pour en savoir plus sur la façon dont l’administration Biden travaille avec Big Tech pour détruire les connaissances humaines et asservir les masses.

Les femmes ayant récemment reçu des injections de vaccins expérimentaux contre les covides présentent des symptômes de CANCER DU SEIN

Un groupe de médecins de l’Utah a découvert quelque chose de terrifiant lors de récentes mammographies effectuées au centre de soins du sein de Salt Lake City, dans l’Utah. Les femmes qui ont récemment reçu des injections de vaccins expérimentaux COVID souffrent d’une inflammation anormale des ganglions lymphatiques de leurs seins. Selon les médecins d’Intermountain Healthcare, les femmes qui prennent les vaccins Covid-19 présentent des symptômes de cancer du sein.

Le Dr Brett Parkinson, MD, avertit: «Chaque fois que nous les voyons sur une mammographie de dépistage normale, nous rappelons ces patientes car cela peut signifier soit un cancer du sein métastatique qui se déplace vers les ganglions lymphatiques, soit un lymphome ou une leucémie.» Au lieu de s’attaquer à la cause de ce problème (vaccins), les médecins disent désormais aux femmes de ne pas se faire mammographies après la vaccination. Hors de vue, hors de l’esprit.

Vaccins expérimentaux provoquant une inflammation systémique des tissus mammaires

Les vaccins ne provoquent pas seulement une réponse inflammatoire dans le bras des receveurs, comme on l’a vu avec la plupart des vaccins, mais les injections provoquent également une inflammation systémique dans tout le tissu mammaire des femmes. Les médecins sont inquiets car l’inflammation augmente à chaque dose de vaccin. Après la première dose du vaccin Moderna, les femmes ont en moyenne 11% de ganglions lymphatiques enflés dans le tissu mammaire. Après la deuxième dose, l’inflammation augmente à 16% de leurs ganglions lymphatiques dans le tissu mammaire. Le vaccin Moderna est construit sur la plate-forme expérimentale d’ARNm qui terraforme métaphoriquement les cellules humaines afin qu’elles puissent soutenir la réplication de virus étrangers. La plate-forme d’ARNm modifie les processus cellulaires, provoquant une inflammation imprévisible lorsque les cellules immunitaires répondent à ces propriétés virales nouvellement développées. (En relation: freinez l’inflammation avec ces 8 suppléments naturels,)

Dissimuler les blessures causées par les vaccins et les causes du cancer devient une priorité absolue pour les oncologues

Afin de dissimuler les preuves de cette lésion vaccinale généralisée, les médecins modifient les directives de mammographie et refusent de dépister le tissu mammaire des femmes qui ont été récemment vaccinées contre le covid-19. Les médecins conseillent désormais à toutes les patientes de reporter leurs mammographies annuelles, soit avant la première dose, soit quatre semaines après la deuxième dose. «Nous ne voulons pas que ces patients obtiennent un faux positif pour avoir ce genre d’alarme», a déclaré Parkinson.

Les oncologues répondent généralement à tous les positifs (faux ou réels) de manière agressive, en recommandant la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Cependant, lorsqu’il s’agit de trouver une inflammation induite par le vaccin dans les ganglions lymphatiques du tissu mammaire, les médecins sont soudainement prêts à qualifier la preuve de «faux positif». L’industrie du cancer n’est pas sur le point de dévoiler les causes du cancer et de parler de vraies solutions.

Les médecins sont fiers de «sauver des vies» grâce à la détection précoce du cancer du sein, mais en ce qui concerne les blessures dues aux vaccins, les médecins ferment les yeux et retardent le processus de dépistage. De toute évidence, les femmes et le reste de la société sont trompés sur les origines du cancer et des maladies chroniques. Les femmes sont induites en erreur sur les causes sous-jacentes de l’inflammation qui créent les conditions propices au développement du cancer du sein. La vaccination déclenche un processus inflammatoire. Les vaccins expérimentaux à ARNm sont conçus pour reprogrammer les fonctions cellulaires, pour créer des protéines de pointe qui créeront encore plus d’inflammation dans tout le corps. Le fait que les médecins soient prêts à renoncer à la détection du cancer du sein après la vaccination d’une femme montre à quel point l’établissement médical ira pour couvrir les blessures causées par les vaccins et les véritables origines du cancer.

Pour en savoir plus sur le traitement d’un diagnostic de cancer, visitez Cancer.news.

