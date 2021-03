Un travailleur du NHS décède après avoir reçu la première dose de vaccin Pfizer + 9 autres résidents de maisons de soins espagnoles sont morts et 78 infectés par la COVID-19

Un père de quatre enfants du comté de Durham, dans le nord-est de l’Angleterre, est décédé après avoir reçu le premier vaccin du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer Inc. et BioNTech SE.

Chris Moore était en lock-out pendant des mois avant de reprendre son poste d’administrateur au National Health Service (NHS) à la fin de l’année dernière. Il a reçu la première dose du vaccin le 2 janvier à l’hôpital universitaire de North Durham. Moore a commencé à montrer des symptômes deux jours plus tard et a été testé positif pour le coronavirus.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital en raison de difficultés respiratoires. Il a été placé en soins intensifs mais a ensuite été transféré dans un service régulier après avoir montré des signes d’amélioration. Il a rechuté peu de temps après et est décédé quatre semaines plus tard le 10 février. Il laisse dans le deuil sa femme, Helen, et leurs quatre enfants, Rebecca, Daniel, James et Thomas.

Sa femme ne sait pas comment il a contracté la COVID-19 et pense que le vaccin n’a rien à voir avec cela. Mais des études indiquent qu’aucun des vaccins approuvés jusqu’à présent n’est efficace à 100% pour prévenir la COVID-19, même après l’administration des deux doses.

La recherche montre que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à environ 52% après une seule dose. Ce niveau d’efficacité peut aller jusqu’à 95% après la deuxième dose. Cela signifie que certaines personnes qui ont reçu le premier vaccin pourraient encore être infectées par la COVID-19 avant d’arriver pour recevoir la deuxième dose du vaccin.

Les scientifiques ont également averti que la première dose pourrait prendre au moins deux à trois semaines pour devenir efficace dans la lutte contre le virus. Cela peut expliquer pourquoi Moore a montré des symptômes peu de temps après avoir reçu sa première dose.

Une mort tragique

Les hommages pour le travailleur du NHS ont depuis afflué. David Coxon, un ami proche de la famille, a déclaré que Moore était une personne de la famille. Coxon a également déclaré que Moore était un mari aimant, que sa femme décrivait souvent comme son âme sœur.

«Je pense que c’était une personne très attentionnée et très aimante. Il a toujours semblé être une personne souriante et heureuse », a déclaré Coxon. Moore aurait également fêté son anniversaire le 26 février, le jour même où son fils, Daniel, aura 18 ans.

De l’expérience de Moore à l’hôpital, Coxon a déclaré que Moore avait été mis sous respirateur alors que sa famille était appelée à lui rendre visite. Moore a récupéré un peu après avoir vu sa femme et ses enfants, mais avait besoin d’une dialyse rénale. Il ne s’est jamais complètement rétabli depuis et est décédé peu de temps après.

Coxon pense que Moore a peut-être contracté la maladie alors qu’il se rendait à l’hôpital pour se faire vacciner. «La triste vérité est que [sa famille] ne le saura jamais», a déclaré Coxon.

Coxon, qui a déclaré qu’il parlait au nom d’Helen et des enfants, a ajouté qu’il voulait que les gens sachent que le virus existe toujours alors que le Premier ministre Boris Johnson se prépare à assouplir les restrictions à partir de mars.

Coxon a mis en place une page JustGiving pour aider la famille après avoir dû rendre la voiture de Moore au NHS. Le NHS soutient les familles du personnel qui ont perdu un être cher à cause du COVID-19. Parce que Moore n’est plus considéré comme un membre du personnel, sa famille n’a pas du tout droit à une aide financière du NHS.

« Ils disent que vous ne quittez pas le chagrin, vous avancez avec lui », a déclaré Coxon. «[Mais] avec quatre enfants à charge, ce voyage est considérablement plus facile si vous n’avez pas également perdu la voiture familiale.»

D’autres meurent après avoir reçu des vaccins

Malheureusement, Moore n’est qu’une des nombreuses victimes, pour ainsi dire, du vaccin Pfizer-BioNTech. Un homme de 60 ans du comté d’Orange, en Californie, est décédé après avoir reçu la deuxième dose dudit vaccin.

Tim Zook a éprouvé des difficultés respiratoires et des problèmes intestinaux quelques heures à peine après avoir reçu le deuxième vaccin du 5 janvier. Il a été transporté d’urgence aux urgences de l’hôpital où il travaillait. Il est devenu comateux après deux jours. Zook est mort quatre jours après avoir reçu le deuxième coup.

Son fils, Kyle Zook, a dit qu’il voulait vivre et a demandé à être mis sous respirateur. Kyle a ajouté que son père avait une pression artérielle élevée mais qu’il était par ailleurs en bonne santé.

Les enquêteurs ont depuis essayé de déterminer si la vaccination avait joué un rôle dans la mort de Tim Zook (En relation: Premier décès rapporté dans l’essai du vaccin AstraZeneca covid-19, mais l’expérimentation humaine se poursuivra de toute façon.)

Pendant ce temps, l’agent de santé portugais Sonia Acevedo a été retrouvée morte deux jours après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Ses employeurs ont confirmé qu’elle avait reçu le vaccin le 30 décembre, mais qu’ils n’avaient été informés d’aucun effet indésirable.

La fille d’Acevedo a déclaré que sa mère se plaignait uniquement de l’inconfort dans la zone où elle avait reçu l’injection du vaccin, mais qu’elle allait autrement bien. En revanche, le père d’Acevedo a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent. «Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je veux juste des réponses.

Suivez Immunization.news pour en savoir plus sur les risques pour la santé liés aux nouveaux vaccins contre les coronavirus.

Espagne: 9 autres résidents de maisons de soins sont morts et 78 infectés par la COVID-19 des jours après avoir reçu l’ARNm de Pfizer

Neuf résidents de maisons de soins pour personnes âgées en Espagne sont décédés et 69 autres ont été testés positifs à la COVID-19 10 jours après avoir reçu la première dose de vaccin COVID de Pfizer.

(Article de Michael Haynes republié sur HumansAreFree.com)

Les nouvelles s’ajoutent au nombre croissant de rapports de personnes décédant peu de temps après avoir reçu le vaccin expérimental.

Le foyer de soins d’El Salvador à Tolède en Espagne, géré par les «Messagers de la paix», a commencé à administrer les premières doses du vaccin expérimental Pfizer le 13 janvier.

Après six jours, dix résidents ont commencé à manifester des symptômes la COVID-19, ce qui a rapidement conduit un grand nombre de résidents et de membres du personnel à présenter des symptômes.

Au 2 février, un total de neuf résidents étaient décédés après leur injection, 5 autres à l’hôpital et 33 membres du personnel qui se sont révélés positifs selon les tests PCR.

Dans des déclarations faites à la radio espagnole COPE, Sergio Mella, le directeur général des Messagers de la Paix, a déclaré que pendant la soi-disant «première» et «deuxième vague» du virus, la maison avait été «complètement libre» de tout cas d’infection et que le virus n’est apparu qu’après l’administration du vaccin. Il a ajouté que les protocoles d’hygiène COVID avaient été scrupuleusement respectés au sein de la maison de soins.

Malgré cette corrélation particulière entre les événements, Mella n’a rien attribué aux injections, mais a qualifié les décès et les infections de «coïncidence».

Il a laissé entendre que l’une des personnes administrant les injections portait et propageait le virus de manière asymptomatique, ou qu’un membre du personnel avait été infecté par le virus à peu près au moment où le vaccin avait été administré.

Mella a appelé à une large adoption nationale du vaccin expérimental, et les rapports notent que la maison a annoncé son intention de continuer la routine de vaccination, en administrant la deuxième dose du vaccin le 3 février. D’autres tests PCR devaient être effectués deux jours. plus tard.

LifeSiteNews a contacté la maison d’El Salvador pour obtenir des commentaires, mais aucune réponse n’a été reçue au moment de la publication.

La nouvelle est un autre titre de la série de révélations presque quotidiennes de décès et d’infections COVID, qui surviennent après les vaccinations COVID.

Au début de février, 35 religieuses catholiques du Kentucky ont reçu la première dose du vaccin de Pfizer. Le couvent était complètement verrouillé, sans entrée ni sortie, mais deux jours après les injections, deux religieuses sont mortes et 26 ont été testées positives pour le virus.

Des scènes similaires ont été trouvées aux Pays-Bas, lorsque le 30 janvier, 106 résidents d’une maison de retraite à Amersfoort ont reçu leur première dose d’une injection COVID.

Comme El Salvador, la maison n’avait vu aucun cas de virus depuis que l’infection est apparue l’année dernière.

Cependant, en deux semaines, plus de 70 résidents avaient été testés positifs pour le virus et, le 22 février, vingt-deux résidents étaient décédés.

Une autre maison de retraite en Espagne a administré la première dose du vaccin expérimental de Pfizer au début de janvier et, le 12 janvier, le personnel a signalé une épidémie de virus à domicile.

À la fin du mois, 46 résidents étaient décédés, 28 résidents sur 94 avaient été testés positifs pour le virus ainsi que 12 membres du personnel.

De tels cas sont signalés dans le monde entier, car des décès ou des infections par COVID-19 se produisent de près après les vaccinations COVID.

En écrivant pour LifeSite, Celeste McGovern a rassemblé des statistiques sur de tels événements dans le monde entier:

29 personnes âgées sont décédées en Norvège peu de temps après avoir reçu la vaccination de Pfizer.

13 décès parmi 40 résidents suite à la vaccination dans une maison de retraite en Allemagne ont été considérés comme une «coïncidence tragique».

10 décès chez des patients allemands en soins palliatifs dans les heures à quatre jours suivant la vaccination contre la COVID-19 ont été considérés comme une «coïncidence».

22 des 72 résidents d’une maison de soins infirmiers à Basingstoke, en Angleterre, sont décédés après avoir été vaccinés.

24 personnes âgées d’une maison de soins infirmiers à Syracuse, dans l’État de New York, seraient décédées de la COVID-19 au 9 janvier 2021 alors qu’elles avaient été vaccinées à compter du 22 décembre 2020.

10 cas de COVID-19 ont été signalés le 28 janvier chez des personnes âgées qui avaient reçu les deux doses du vaccin Pfizer dans une maison de soins à Stockholm en Suède. Les habitants ont été vaccinés le 27 décembre et à nouveau le 19 janvier.

Le bilan des morts de la COVID-19 dans la petite enclave britannique de Gibraltar était de 16 avant de lancer sa campagne de vaccination Pfizer le 10 janvier 2021, puis de faire 53 morts 10 jours plus tard et 70 sept jours plus tard. Selon un rapport de Reuters, l’Autorité sanitaire de Gibraltar a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve d’un lien de causalité» entre 6 des décès qui ont été étudiés et le vaccin de Pfizer, bien que les individus aient été testés négatifs pour Covid-19 avant la vaccination, mais positif « dans les jours qui suivent. »

4500 cas de COVID-19 en Israël sont survenus chez des patients après avoir reçu une dose du vaccin de Pfizer et 375 de ces patients vaccinés ont dû être hospitalisés, ont rapporté les médias israéliens le 12 janvier.

Sept adultes vivant dans une maison de soins à Saskatoon ont été testés positifs pour le coronavirus une semaine après la vaccination des résidents au centre communautaire de Sherbrooke, a rapporté la CBC. Il n’y avait aucun cas positif au moment de la vaccination.

Sept résidents d’un établissement de soins de longue durée de Montréal ont été testés positifs au Covid-19 dans les 28 jours suivant la vaccination avec le vaccin Pfizer, ce qui a incité la province de Québec à retarder l’administration de la deuxième dose de Pfizer.

Abercorn Care Home en Écosse, qui a commencé les vaccinations contre la COVID-19 le 14 décembre 2020, était le foyer d’une épidémie de virus le 10 janvier et le service national de santé de la région a refusé de dire si les résidents vaccinés étaient malades. Un fondateur d’un groupe de personnel de maison de soins a déclaré au Scottish Daily Record: «Nous avons eu des membres de notre groupe dont les parents ont reçu le vaccin et deux semaines plus tard, ont été testés positifs pour le coronavirus.

Tous les résidents d’une maison à Inverness, en Écosse, ont été vaccinés contre la COVID-19 au début de janvier, mais 17 ont été infectés par le virus après la première dose.

Depuis le lancement du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech, les dernières données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont enregistré un total de 929 décès du 15 décembre 2020 à 12 février 2021, soit près de 6% des 15 923 événements indésirables figurant dans le rapport du système.

La semaine dernière, lors de la conférence de LifeSiteNews sur la COVID-19, un panel de médecins a mis en garde contre les dangers potentiels des vaccins expérimentaux utilisés contre la COVID-19, mentionnant des effets secondaires nocifs et même des décès.

Le Dr Sherri Tenpenny a expliqué que l’anticorps ainsi créé en réponse à l’injection de COVID, «au lieu de vous protéger si vous êtes exposé à cet agent pathogène, il vous rend plus malade, allume toutes les cascades auto-immunes qui ont été créées. par cet anticorps et commence à attaquer votre foie, vos poumons et vos reins.»

«Cet anticorps peut littéralement pénétrer dans vos poumons et tuer vos tissus pulmonaires.»

Avec de tels résultats, Tenpenny a prédit une «cascade auto-immune», qui causerait des maladies et des décès généralisés: «tout le monde va être également endommagé maintenant.»

