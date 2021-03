EUGÉNISME: Plus de 1 000 femmes détenues en Californie stérilisées de force parce que «c’est moins cher que l’aide sociale»

Kelli Dillon

Par Cassy Fiano-Chesser

Live Action

Un schéma horrible décrit comme l’eugénisme moderne a vu le jour, grâce à la bravoure d’une victime devenue dénonciatrice.

Kelli Dillon a été condamnée à 15 ans de prison après avoir tué son mari violent en état de légitime défense; en prison, Dillon dit qu’on lui a menti au sujet d’un problème de santé et qu’elle a ensuite été stérilisée de force à son insu ou sans son consentement.

Scott Hechinger, un défenseur public de Brooklyn, a tweeté sur l’expérience de Dillon.

En 2001, alors qu’elle était incarcérée à la prison pour femmes de Californie centrale, la plus grande prison pour femmes du monde, Dillon a appris qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale pour enlever un kyste de l’ovaire.

Cinq ans plus tard, Dillon a commencé à ressentir des symptômes de ménopause à l’âge de 24 ans, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a découvert qu’elle avait subi une hystérectomie à son insu ou sans son consentement. Elle a rapidement poursuivi le Département californien des services correctionnels et de la réadaptation (CDCR) mais a perdu.

Au lieu d’abandonner, Dillon a travaillé avec une équipe de cinéastes qui l’ont suivie pendant sept ans pour raconter à la fois l’histoire de Dillon et les histoires d’autres femmes qui ont subi la même injustice.

Le documentaire «Belly of the Beast» est sorti à la fin de l’année dernière et les statistiques relevées par les cinéastes sont inquiétantes.

Les femmes sont actuellement la population carcérale qui croît le plus rapidement, et la grande majorité de ces détenues sont déjà des mères en âge de procréer.

La majorité sont des Noirs et la plupart sont incarcérés pour des infractions non violentes. Malheureusement, 92% de ces femmes ont été victimes de violence et d’abus au cours de leur vie.

En Californie, plus de 1 000 prisonnières ont été stérilisées de force, la plupart noires. Beaucoup de ces femmes ont été faussement informées qu’elles avaient un cancer du col de l’utérus ou qu’elles avaient subi une hystérectomie à leur insu après leur accouchement.

Erika Cohn, réalisatrice et productrice exécutive du documentaire, a découvert ces atrocités par l’intermédiaire de Cynthia Chandler, l’avocate qui représentait Dillon et l’a aidée à adopter le SB1135, un projet de loi interdisant la stérilisation en prison à des fins de contrôle des naissances.

Pour Cohn, l’information était particulièrement inquiétante en tant que femme juive.

«Pour moi, cela a vraiment crié à l’eugénisme», a-t-elle déclaré au Business Insider. «Quand j’ai appris ce genre de génocide différent qui se produisait par l’emprisonnement, qui se produisait par des stérilisations forcées derrière les barreaux, j’ai su que je voulais m’impliquer. Cohn a ajouté: «Il y a des couches sur des couches sur des couches de la façon dont ces procédures se produisent. Et la seule chose qui reste cohérente, c’est qu’il s’agit de stérilisations illégales coercitives.»

Selon Dillon et Hechinger, les médecins ont déclaré qu’il valait mieux stériliser de force les détenus noirs que de quitter la prison et de bénéficier de l’aide sociale.

«C’est l’une des choses qui sont arrivées à la femme noire afro-américaine: nous sommes considérés comme des bénéficiaires de l’aide sociale. Et nous sommes considérés comme des fardeaux pour le système», a-t-elle déclaré au 19e. «Si vous pouvez perpétuer ce mensonge et perpétuer ces problèmes, alors il est plus facile d’obtenir non seulement l’adhésion à l’ordre du jour et à la politique pour nous stériliser, mais vous pouvez également obtenir la personne qui pense avoir un haut niveau moral de en préservant la vie… vous pouvez les amener à adhérer à cette merde aussi.

Malheureusement, l’histoire de détenus californiens stérilisés de force n’est pas rare. Les détenus du Tennessee ont été contraints à la stérilisation sur une base régulière, soudoyés avec le temps libre de leur peine de prison, un programme qui n’a pris fin qu’en 2019.

Il s’agit de la continuation moderne d’un effort de longue date pour stériliser les détenus, qui, entre autres, étaient jugés «défectueux» ou «inaptes» à avoir des enfants.

Lorsque Dillon a été incarcérée à l’origine, elle avait deux enfants en bas âge qu’elle avait rarement le droit de voir. Elle espérait qu’une fois son séjour en prison terminé, elle serait en mesure de recommencer sa vie, de trouver l’amour et d’avoir plus d’enfants. Pourtant, la connaissance de ce qui lui est arrivé l’a presque détruite.

«Il m’a fallu un moment pour m’ouvrir et raconter mon histoire parce que c’est la partie la plus douloureuse de ma vie», a déclaré Dillon au Daily Beast. «Quand j’y pense, je suis étouffé. Il monte toujours au milieu de ma gorge comme une balle au point que je ne trouve presque pas ma voix, même si ma voix peut sembler forte et que je semble bruyante et courageuse – mais ce n’est pas ce que je ressens à l’intérieur.»

Lisez l’histoire complète sur Live Action.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

VACCINS – UN VÉRITABLE PRÊTRE QUI N’A PAS PEUR D’ATTAQUER LES LOBBIES DU CONSORTERY

Source : BIT CHUTE

Un lanceur d’alerte révèle de nombreuses complications liées à la grossesse à la suite d’injections expérimentales de COVID – «Un vaccin laissant une trace de mères dévastées»

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Lorsque les «vaccins» expérimentaux COVID de Pfizer ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis en décembre 2020, Health Impact News a rapporté que si l’EUA du Royaume-Uni pour le vaccin Pfizer contenait des avertissements pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les femmes. prévoyant de devenir enceinte, de NE PAS se faire vacciner, les directives de la FDA américaine pour le même vaccin Pfizer n’ont pas inclus de tels avertissements. Voir:

Contrairement au Royaume-Uni, la FDA américaine permet aux femmes enceintes et qui allaitent de recevoir le vaccin expérimental COVID Pfizer

Nous avons également signalé précédemment au moins un cas où une médecin enceinte a reçu les injections expérimentales de COVID, puis signalé qu’elle avait fait une fausse couche trois jours plus tard. Voir:

Un médecin résident du Wisconsin a fait une fausse couche 3 jours après avoir été injecté avec une injection expérimentale COVID à ARNm

Selon un groupe pro-vie du Nouveau-Mexique, un dénonciateur qui siège dans un groupe de travail COVID-19 affirme que de nombreuses complications de la grossesse, y compris l’accouchement prématuré, les fausses couches et les avortements spontanés suite aux vaccins COVID, sont dissimulées au public.

Bud Shaver de Abortion Free New Mexico rapporte:

Le mois dernier, Abortion Free New Mexico a publié un rapport sur une femme du Michigan qui, à 28 semaines de grossesse, a reçu la première dose du vaccin BioNTech de Pfizer. Elle a par la suite accouché d’un bébé de 29 semaines non viable. Son bébé n’avait pas de rythme cardiaque dans les trois jours suivant le vaccin et elle a signalé la mortinaissance directement sur le site Web du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) attribuant le vaccin à la mort de son bébé. Abortion Free New Mexico continue de recevoir des informations d’un lanceur d’alerte, qui siège dans un groupe de travail COVID-19, qui s’inquiète non seulement de ces effets indésirables chez les femmes enceintes, mais aussi de la façon dont les médias n’alerteront pas le public sur ces réactions chez les mortinaissances à un rythme alarmant. Selon notre dénonciateur: Nous avons jusqu’à 35 issues de grossesse indésirables (naissance prématurée, fausse couche, avortement spontané) liées au «vaccin» et 25 «malformations congénitales». Au total, 925 décès ont été signalés, dont environ 300 dans les 2 jours suivant le vaccin. Ce ne sont que des effets à court terme! Il y a également des rapports de «handicap permanent». Il y en aura d’autres plus tard et d’ici là, il sera difficile de les relier au vaccin. C’est TRÈS TRÈS mauvais et tant de personnes ont déjà été vaccinées. Beaucoup développeront des maladies auto-immunes graves telles que la SEP, l’infertilité et les maladies à prions, la thrombocytopénie, la maladie d’Alzheimer, des lésions cérébrales non spécifiques, l’immunopathologie pulmonaire, la défaillance d’organes multiples. Je suppose que la plupart des médecins ne comprennent pas la science. Je ne peux pas croire que plus ne combattent pas cela. C’est contre le code de Nuremberg et c’est un crime horrible contre l’humanité. Étant donné que l’embryon / fœtus se développe si rapidement, ils constituent un bon indicateur de toxicité. Les autres scientifiques de mon équipe semblent avoir «peur» de dire quoi que ce soit et tout ce que nous publions est filtré par les politiciens avant qu’ils ne décident de ce qui est dit au public. (Source.)

Tara Shaver, porte-parole d’Avortion Free New Mexico a publié la déclaration suivante:

Les femmes enceintes sont induites en erreur en leur faisant croire que les vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna sont sans danger pendant la grossesse. Cependant, notre lanceur d’alerte qui travaille actuellement sur un groupe de travail COVID 19 est très préoccupé par le grand nombre d’effets indésirables à court terme déjà signalés, en particulier chez les femmes enceintes. De plus, il est troublant que les médecins OBGYN conseillent aux femmes enceintes de se faire vacciner. Dans un cas, deux médecins en Virginie ont fait cette recommandation et dans les deux jours, une femme a fait une fausse couche. Ce vaccin laisse une trace de mères dévastées et qui sait quels peuvent être les problèmes de fertilité à long terme de ces femmes. Les vaccins COVID-19 administrés aux femmes enceintes doivent être arrêtés immédiatement. Ces vaccins ne devraient pas être promus par la communauté médicale comme étant sûrs, car il est de plus en plus évident qu’ils ne le sont pas. (Source.)

The Epoch Times vient également de publier un article documentant certains de ces cas qui ont été signalés à la base de données VAERS concernant des femmes enceintes qui ont pris les clichés COVID expérimentaux.

Trente-quatre cas de femmes enceintes ayant subi des fausses couches spontanées ou des mortinaissances après avoir reçu un vaccin COVID-19 ont été soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dans un cas, un médecin du Tennessee, enceinte de cinq semaines, a fait une fausse couche 13 jours après avoir été immunisé avec un vaccin Pfizer. La femme de 31 ans n’avait pas d’allergies ou d’antécédents médicaux connus. Alors qu’une infirmière de l’Indiana âgée de 33 ans dans sa troisième semaine de grossesse a fait une fausse couche cinq jours après avoir reçu son deuxième vaccin Pfizer. Elle a également signalé que l’événement indésirable avait provoqué une anomalie congénitale. Et une femme de 32 ans en Virginie, enceinte de huit semaines, a déclaré avoir fait une fausse couche cinq jours après avoir reçu l’injection de la première dose d’un vaccin Moderna en janvier. Elle avait consulté deux obstétriciens et gynécologues (OB-GYN) avant de recevoir le vaccin le 14 janvier. Elle a ressenti des crampes abdominales et des saignements vaginaux deux jours plus tard et a fait une fausse couche le 19 janvier. Elle ne prenait que des vitamines prénatales. Dans le Michigan, une femme de 35 ans qui était enceinte de 28 semaines et cinq jours a déclaré que les mouvements du bébé avaient diminué deux jours après son premier vaccin Pfizer en décembre 2020. La femme a accouché d’un bébé mort-né pesant deux livres et sept onces à 29 semaines. . Elle était étroitement surveillée pour une anomalie du cordon ombilical appelée insertion du cordon vélamenteux. Pfizer et Moderna n’ont pas répondu à une demande de commentaires d’Epoch Times. En outre, la FDA n’a pas répondu à l’enquête de The Epoch Times sur la question de savoir si l’agence de réglementation examinera le rapport VAERS. Un porte-parole de la FDA a déclaré à Epoch Times dans un e-mail que leurs experts en la matière travaillant avec les vaccins sont «assez occupés» pour le moment. Le Dr Shelley Cole, MD, OB-GYN et membre de America’s Frontline Doctors, dit qu’il est préoccupant qu’un vaccin encore en phase expérimentale soit recommandé aux femmes enceintes et allaitantes et que la science ne les protège plus. «En tant qu’obstétricien-gynécologue, c’est une préoccupation», a déclaré Cole à Epoch Times. «Nous jetons [maintenant] la science et la méthode de la médecine scientifique par la fenêtre et mettons en péril les grossesses et les futures grossesses.» « Cela m’inquiète que le CDC dise qu’il n’y a pas d’études, mais il n’y a rien de mal à l’obtenir et vous n’avez même pas besoin d’en discuter avec votre médecin », a ajouté Cole. «Je veux dire que c’est le contraire de tout ce que les modèles et méthodes scientifiques et les normes de soins sont depuis un siècle.» Dans ses conseils sur les «Considérations relatives à la vaccination pour les personnes enceintes ou qui allaitent», le CDC indique que les femmes enceintes ou allaitantes qui «font partie d’un groupe recommandé pour recevoir le vaccin COVID-19, comme le personnel de santé, peuvent choisir de se faire vacciner». et qu’ils ne sont pas tenus de discuter avec leur médecin «avant la vaccination», même s’il existe des preuves limitées «disponibles sur l’innocuité des vaccins COVID-19» dans ce groupe. Il n’y a pas non plus de données de sécurité sur les «effets des vaccins à ARNm sur le nourrisson allaité ou sur la production / l’excrétion de lait», mais le vaccin n’est «pas considéré comme un risque pour le nourrisson allaité». (Source.)

La Commission consultative sur les vaccins infantiles (ACCV) tient sa réunion trimestrielle demain, 4 mars 2021, et le CDC publiera un rapport sur le «Résumé de la sécurité de la vaccination maternelle» pour les nouveaux vaccins COVID qui ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence.

Health Impact News a obtenu une copie, qui devrait être publiée sur le site Web hrsa.gov d’ici demain, et voici ce que rapporte le CDC:

Résumé de l’innocuité de la vaccination maternelle 􀂃 Les femmes enceintes n’ont pas été spécifiquement incluses dans les essais cliniques de pré-autorisation des vaccins COVID-19 – La surveillance et la recherche de sécurité post-autorisation sont les principaux moyens d’obtenir des données de sécurité sur la vaccination COVID-19 pendant la grossesse 􀂃 Un nombre plus élevé que prévu de femmes enceintes autodéclarées se sont inscrites dans v-safe 􀂃 Le profil de réactogénicité et les événements indésirables observés chez les femmes enceintes dans v-safe n’indiquent aucun problème de sécurité 􀂃 La plupart des rapports au VAERS chez les femmes enceintes (73%) concernaient des événements indésirables non spécifiques à la grossesse (par exemple, des réactions locales et systémiques) 􀂃 La fausse couche était l’événement indésirable lié à la grossesse le plus fréquemment rapporté au VAERS; les chiffres se situent dans les taux de référence connus basés sur les doses de vaccin COVID-19 présumées administrées aux femmes enceintes

Ainsi, même s’il y a «un plus grand nombre que prévu de femmes enceintes autodéclarées» signalant des effets indésirables aux vaccins expérimentaux, et même si «la fausse couche était l’événement indésirable spécifique à la grossesse le plus fréquemment signalé», le CDC conclut que cela «n’a pas signaler tout problème de sécurité.»

Faites-vous confiance au CDC?

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises ici à Health Impact News, le CDC est une organisation corrompue à laquelle on ne peut pas faire confiance. Ils sont le plus grand acheteur et distributeur de vaccins au monde, allouant chaque année plus de 5 MILLIARDS de dollars dans leur budget (fourni par les contribuables américains) pour acheter et distribuer des vaccins auprès de Big Pharma. Voir:

Le CDC devrait-il superviser la sécurité des vaccins lorsqu’ils achètent plus de 5 milliards de dollars de vaccins auprès de Big Pharma?

Le CDC détient également plus de 56 brevets sur les vaccins, et bon nombre de leurs scientifiques perçoivent des redevances sur la vente de vaccins. (Source.)

Pouvons-nous faire confiance au CDC? Le British Medical Journal révèle que le CDC ment sur ses liens avec les grandes entreprises pharmaceutiques

Les dénonciateurs scientifiques du CDC confirment la corruption au sein du CDC

Lanceur d’alerte du CDC: Le CDC a dissimulé le lien entre le vaccin ROR et l’autisme chez les garçons afro-américains

L’histoire de la fraude à la recherche du CDC concernant les vaccins et l’autisme

En outre, de nombreux directeurs qui dirigent le CDC continuent de travailler pour Big Pharma développant des vaccins après avoir terminé leur mandat au CDC. Voir:

L’ancienne directrice du CDC qui a approuvé le vaccin Gardasil et est devenue chef de la division des vaccins de Merck nommée «Femme de l’année»

Mais ils ont quelques conseils intéressants sur la «préparation», si vous êtes intéressé (grâce à un lecteur de Health Impact News qui m’a alerté sur cette section du site Web du CDC).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Childrens Health Defence dit que les décès par vaccin ont été enregistrés la semaine dernière

Source : BIT CHUTE

JourneyOfAdam

TRUNEWS EN TÊTE AVEC KERRY KINSEY – 3 MARS 2021

Johnson and Johnson veut tester le vaccin Covid sur les nourrissons. David Knight dit que Pfizer vise à essayer leur vaccin sur des enfants entre 5 et 11 ans. Les taux de mortalité montent en flèche en Israël à la suite du vaccin expérimental Pfizer.

Del Bigtree dit qu’Israël fait honte aux gens qui ne reçoivent pas l’injection. Deux rapports différents établissent un lien entre le vaccin et le cancer, y compris le cancer du sein.

Sur «Corona Crazy», c’est une parodie de verrouillage d’une chanson populaire des années 60, et regardez la formation antiraciste réveillée la plus intelligente disponible!

Regardez l’épisode complet sur http://www.TruNews.com

Lien:

https://www.trunews.com/stream/trunews-headlines-with-kerry-kinsey-march-3-2021