Cuba entame la dernière phase de test du «Soberana 02», le candidat vaccin le plus avancé contre le covid-19 en Amérique latine

L’organisme de réglementation a approuvé l’autorisation de démarrer le dernier essai clinique, pour lequel 44 000 personnes âgées de 19 à 80 ans seront vaccinées.

Un médecin montre un flacon vide du vaccin expérimental Soberana 02 à La Havane, Cuba, jeudi 25 février 2021 Ramon Espinosa / AP

Cuba est prêt à commencer les tests de phase III du candidat vaccin «Soberana 02» contre le coronavirus, qui pourrait bientôt devenir le premier médicament contre la maladie entièrement développé en Amérique latine. Selon les estimations de l’île, s’il avance dans cette dernière étape, le médicament pourrait commencer à être appliqué à partir du mois d’avril.

Ce mercredi, le Center for State Control of Medicines, Equipment and Medical Devices (Cecmed) de Cuba a approuvé l’autorisation d’essais cliniques qui devraient démontrer l’efficacité et l’innocuité de Sovereign 02 en tant que vaccin contre la Covid-19, comme l’a confirmé la société BioCubaFarma société pharmaceutique, en charge du projet.

Pour cela, quelque 44 000 personnes, âgées de 19 à 80 ans et résidant dans huit municipalités de La Havane, recevront environ 150 000 doses.

L’Autorité de régulation cubaine @cubacecmed approuve le début de l’essai clinique de phase III du vaccin candidat # Soberana02, du Finlay Vaccine Institute. #CubaEsCiencia#CubaPorLaVidapic.twitter.com/jlC0DPhwXQ

– BioCubaFarma (@BioCubaFarma) 4 mars 2021

Cuba a commencé la production à grande échelle du Sovereign 02 à partir de la mi-février. La société d’État BioCubaFarma espère développer quelque 100 millions d’unités pour un total de 11 millions d’habitants, les autorités ont donc déjà annoncé que des doses seraient disponibles pour d’autres pays.

Rolando Pérez Rodríguez, directeur de la société d’État d’Amérique centrale, a déclaré au journal argentin Página 12: « Nous pourrons vacciner toute la population avant la fin de l’année, mais nous aurons également une capacité de production pour l’offrir à d’autres pays qui exigez-le. »

Un agent de santé livre un gel alcoolisé à une femme dans une polyclinique de La Havane, Cuba, le 19 janvier 2021 Yamil Lage / AFP

« Il s’agit de partager avec le monde qui nous sommes, la réponse que Cuba peut apporter au problème de la pandémie », a ajouté Pérez Rodríguez.

Pour la production du vaccin, une alliance a été formée entre le Centre national BioCen pour les préparations biologiques, l’Institut Finlay pour les vaccins (IFV) et le Centre d’immunologie moléculaire (CIM). Bien qu’il existe cinq projets de lutte contre la drogue sur l’île des Caraïbes pour la prévention de la maladie causée par le SRAS-COV-2, c’est le plus avancé de tous.

Les autres pays de la région qui développent leur propre antigène sont le Mexique, le Chili, le Brésil et l’Argentine.

L’essai clinique de phase III de #Soberana02 devrait débuter début mars, une fois le protocole approuvé par @cubacecmed et publié dans le registre des essais cliniques de ladite entité. Il couvrira 8 municipalités de La Havane et comprendra 44010 personnes. pic.twitter.com/MJYqRggvw8

– Finlay Vaccine Institute (@FinlayInstituto) 1 mars 2021

Sur les cinq médicaments dans lesquels travaille le pays des Caraïbes, deux sont en charge de l’IFV, Soberana 02 et Soberana 01, qui ont conclu la phase I des essais cliniques et les résultats seront divulgués dans les prochains jours. À ceux-ci s’ajoutait récemment le Soberna 01A, qui entame la première étape des tests.

Les deux autres sont produits par le Centre de génie génétique et de biotechnologie de Cuba, et sont Mambisa, le seul candidat cubain administré par voie intranasale, et Abdala, qui débutera bientôt sa phase III dans les provinces de La Havane, Santiago et Guantánamo, avec plus de 85 000 volontaires, comme l’a confirmé le président Miguel Díaz-Canel.

Dans tous les cas, la protéine RBD est utilisée comme antigène, qui lie le corps viral à la cellule humaine.

Un technicien travaille avec le vaccin «Soberana 02» à l’usine de traitement de conteneurs du Finlay Vaccine Institute à La Havane, Cuba, le mercredi 20 janvier 2021 Yamil Lage / AP

Pour faire face aux difficultés posées par le blocus, Cuba développe également cinq modèles de ventilateurs pulmonaires artificiels. Ceux-ci sont conçus par le Groupe de l’industrie électronique, des technologies de l’information, de l’automatisation et des communications de Cuba (Gelect), qui présentera les prototypes pour évaluation au Centre de contrôle d’État des médicaments, équipements et dispositifs médicaux (Cecmed), a rapporté le Granma un journal.

Début mars, avec l’apparition des premières infections, La Havane a tenté d’acheter des ventilateurs pulmonaires aux sociétés suisses IMT Medial AG et Acutronic, mais lors de leur acquisition par la société américaine Vyaire Medical Inc., les deux sociétés ont annulé la relation commerciale, comme soumis au respect des dispositions que Washington a maintenues pendant 60 ans, et qui ces derniers temps se sont intensifiées.

Alors que l’île progresse dans le développement d’un antidote efficace pour enrayer la crise sanitaire, il y a eu un rebond des cas et des décès records depuis le début de la pandémie, ce qui a forcé le retour des restrictions.

En fait, février a été le mois avec le plus d’infections et de décès depuis que le premier positif a été détecté dans le pays. En 28 jours, 15 536 personnes ont été infectées et 108 décédées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT