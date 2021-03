Mise à jour de la situation, 4 mars – Les dirigeants noirs osent dire la vérité sur le dépeuplement des vaccins GÉNOCIDE

Alors que les libéraux blancs abasourdis et soumis au lavage de cerveau font la queue pour se faire vacciner avec une injection mortelle du vaccin Covid «kill switch», les dirigeants noirs sonnent l’alarme sur le programme de génocide des vaccins pour exterminer les Noirs.

Pensez-y: les dirigeants chrétiens blancs disent à leurs troupeaux de se dépêcher et de se faire vacciner (et tués, dans de nombreux cas), affirmant que l’écrasement de votre synthèse d’ARN est en quelque sorte pieux … tandis que de nombreux chefs religieux noirs avertissent leurs membres d’éviter le vaccin programme de génocide qui donne la priorité aux Noirs pour l’extermination de masse.

Se pourrait-il que les chefs religieux noirs soient plus proches de Dieu que les colosses chrétiens blancs soumis au lavage de cerveau qui travaillent pour Satan?

Cela y ressemble. Il se peut aussi que les dirigeants noirs soient parfaitement conscients de la guerre contre les Noirs menée depuis des générations par l’industrie de l’avortement, l’industrie du cancer, les vaccins enrichis de produits chimiques pour l’infertilité et même les systèmes d’eau municipaux conçus par le gouvernement pour fournir des niveaux élevés de le saturnisme dans les communautés noires telles que Detroit.

Lorsque les dirigeants noirs avertissent que le vaccin est une arme de dépeuplement déployée contre l’humanité, les Blancs intelligents devraient écouter et en tenir compte. Nous sommes tous dans le même bateau, après tout, frères et sœurs de la race appelée «humanité». Alors que les pouvoirs en place veulent nous diviser entre Noirs et Blancs, la vérité est qu’ils veulent tous nous exterminer. Et si nous nous battons les uns contre les autres au lieu de nous unir pour lutter contre le programme d’extermination mondialiste, nous serons tous détruits.

Personne ne comprend mieux que les chefs religieux noirs en Amérique aujourd’hui. Et au fait, l’une des voix les plus puissantes sur ce sujet particulier n’est pas chrétienne… c’est un musulman.

Alors enlevez vos œillères et écoutez la vérité dans le podcast choquant et époustouflant d’aujourd’hui qui ose discuter de Blancs abasourdis, de Noirs hautement informés, de l’avenir de la race humaine et de la raison pour laquelle aucun de nous n’est en sécurité lorsque des mondialistes blancs fous comme Bill Gates ont le pouvoir de modifier l’atmosphère et de créer une famine mondiale en bloquant le soleil.

Dans le podcast d’aujourd’hui, vous apprendrez également comment mes amis et moi avons fait passer en contrebande des cassettes de contrebande du comédien Richard Pryor dans notre petit cercle social, en écoutant la vérité, la satire et la comédie «non autorisées» du comédien le plus brillant qui ait jamais vécu (et un champion de la liberté d’expression). Pourtant, la censure est si extrême aujourd’hui que même Richard Pryor ne survivrait jamais à la culture d’annulation s’il montait sur scène aujourd’hui.

Écoutez le morceau «The Exorcist» de Richard Pryor pour un tour de force grossier de comédie brute qui ne serait jamais autorisée nulle part aujourd’hui. Et c’est précisément ce qui le rend si drôle, même en 2021.

Écoutez mon podcast complet aujourd’hui sur Brighteon.com (où Richard Pryor serait très bien accueilli …)

Brighteon.com/3ae180c9-2323-47ce-a6f3-b42e700169d1

https://www.brighteon.com/embed/3ae180c9-2323-47ce-a6f3-b42e700169d1

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour, si vous l’osez, à l’adresse suivante:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

RAPPORT: Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer a tué 40 fois plus de personnes âgées que le virus lui-même n’en aurait fait

Les vaccins expérimentaux contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] de Pfizer qui ont été précipités dans la production et la distribution via le programme «Operation Warp Speed» de Donald Trump tuent beaucoup plus de personnes âgées que le soi-disant «virus» lui-même n’en aurait.

Une ré-analyse des données fournies par le ministère israélien de la Santé a conclu que les injections de thérapie génique d’ARN messager (ARNm) de Pfizer et BioNTech ont déjà tué «environ 40 fois plus de personnes (âgées) que la maladie elle-même n’en aurait tué» au cours d’une récente période de vaccination de cinq semaines.

S’appuyant sur une recherche de janvier dernier qui a révélé que les vaccins contre le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ne sont «pas plus sûrs» que le virus lui-même, cette dernière étude accuse les vaccins Trump de causer plus de décès plutôt que de les prévenir.

Le Dr Hervé Seligmann, professeur à l’Université d’Aix-Marseille en France a démontré à l’aide d’une analyse mathématique complète que parmi «les personnes vaccinées et âgées de plus de 65 ans, 0,2%… sont décédées pendant la période de trois semaines entre les doses, soit environ 200 sur 100 000 vaccinés.»

«Ceci est à comparer aux 4,91 morts parmi 100 000 morts de la COVID-19 sans vaccination», a-t-il ajouté.

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer a tué 260 fois plus de jeunes que le virus lui-même

Seligmann et ses collègues ont constaté que la situation est encore pire pour les jeunes qui sont piégés par les injections de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] de Pfizer. Parmi les personnes de moins de 65 ans, les vaccins ont tué 260 fois plus de personnes que celles qui auraient été mortes du virus lui-même.

«Cette image effrayante s’étend également aux moins de 65 ans», ont écrit les chercheurs. Au cours du processus de vaccination de cinq semaines, «0,05%, soit 50 décès sur 100 000».

«Ceci est à comparer aux 0,19 pour 100 000 mourant de la COVID-19 (qui) ne sont pas vaccinés… Par conséquent, le taux de mortalité de ce groupe d’âge a augmenté de 260 (fois) au cours de cette période de cinq semaines du processus de vaccination, par rapport à leur taux de mortalité naturel lié au COVID-19», ont-ils ajouté.

Seligmann, qui est également titulaire d’un diplôme en biologie de l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré que lui et son équipe «n’ont pas de conflits ou d’intérêts autres que d’avoir des enfants en Israël».

Seligmann et son collègue ont ajouté que ces chiffres seraient probablement beaucoup trop bas car ils ne tiennent compte que des décès survenus dans «cette courte période» et «n’incluent pas les AVC et les événements cardiaques (et autres) résultant des réactions inflammatoires.» Les chiffres ne «tiennent pas non plus compte des complications à long terme», a-t-il expliqué.

En d’autres termes, il est tout simplement stupide d’obtenir un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] basé sur la science. La «maladie» ne présente pratiquement aucun risque de complications pour la grande majorité des personnes qui la «contractent», et pourtant des millions de personnes ont été convaincues de prendre des «vaccins» expérimentaux dont leurs fabricants ne sont pas responsables en cas de blessure. ou la mort.

Gardez à l’esprit que ces blessures et décès signalés ne comprennent que ceux survenus peu de temps après l’administration des vaccins. Il reste à voir comment ces vaccinations affectent tout le monde à moyen et long terme.

Comme l’ont révélé les médecins de première ligne américains (AFLDS), les effets d’amélioration dépendante des anticorps (ADE) de ces vaccins contre le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] n’offrent aucune protection contre le virus et rendront en fait les personnes qui les reçoivent plus vulnérables à la maladie plus tard. .

«Au lieu de protéger la personne, [cela] provoque une maladie plus grave ou mortelle lorsque la personne est plus tard exposée au SRAS-CoV-2 dans la nature», a déterminé l’AFLDS. «Le vaccin amplifie l’infection plutôt que de prévenir les dommages.»

Pour cette raison, l’AFLDS décourage fortement les gens de ne pas se procurer l’un de ces vaccins expérimentaux. Reconnaissant les dangers encourus, Seligmann et ses collègues chercheurs font de même, qualifiant cette campagne de vaccination de masse de «nouvel Holocauste».

Vous trouverez plus des dernières nouvelles sur l’escroquerie du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News