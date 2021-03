La FDA abandonne son consentement éclairé après l’approbation «d’utilisation d’urgence» du vaccin J&J contre le coronavirus , qui a ignoré les tests de sécurité à grande échelle

Le vaccin à dose unique contre le coronavirus de Johnson & Johnson a récemment reçu l’approbation «d’utilisation d’urgence» de la Food and Drug Administration (FDA). Cela signifie que J&J a sauté les tests de sécurité à grande échelle pour son produit biologique expérimental. Pour aggraver les choses, toutes les tentatives précédentes pour créer un vaccin anti-coronavirus sûr et efficace (SRAS et MERS) ont échoué et ont provoqué un amorçage pathogène. En quoi ce produit biologique accéléré est-il différent? Les effets à court et à long terme du vaccin n’ont pas été observés ni évalués. L’efficacité du vaccin n’a été étudiée que jusqu’à 28 jours, après la vaccination. En peu de temps, les chercheurs ont constaté que le vaccin était efficace à 85% pour prévenir les maladies graves. Le taux d’efficacité chuterait encore plus si plus de temps était utilisé pour évaluer si les receveurs sont devenus gravement malades. Le vaccin n’a pas été étudié en dehors de 28 jours, probablement parce que le problème de l’amorçage pathogène entraînerait des maladies, des hospitalisations et des décès plus graves.

Consentement éclairé suspendu, alors que les autorités médicales poussent un vaccin non testé

Étant donné que le vaccin a reçu une autorisation d’utilisation «d’urgence», le consentement éclairé est officiellement suspendu pour ce médicament biologique, car les autorités médicales abandonnent les principes médicaux et le poussent dans les bras des gens. Personne ne mettra suffisamment en garde les patients contre les risques inhérents à ce produit biologique expérimental. Au lieu de cela, les vaccins sont commercialisés dès le départ comme traitant une «urgence» – comme si les vaccinés en bonne santé couraient un danger imminent. C’est un mensonge audacieux pour la plupart des groupes d’âge, car il existe des traitements efficaces et le taux de mortalité des personnes de moins de 65 ans est faible. De plus, si l’on met davantage l’accent sur ce qui peut être fait pour renforcer le système immunitaire des individus, alors la théorie de la nécessité d’un sauveur parfait d’un vaccin serait sans objet. Et pour être clair, le concept d’un vaccin parfait n’existera jamais pour les coronavirus, en raison de la nature en constante évolution de ce type de virus.

Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, a déclaré que l’autorisation du vaccin J&J est cruciale dans la lutte contre une pandémie, même si le virus a considérablement changé au cours de l’année écoulée, succombant au phénomène naturel de mutation virale et d’adaptation de l’hôte. Néanmoins, Woodcock a promu le vaccin comme «la meilleure méthode de prévention médicale pour la Covid-19», même si des traitements fiables sont disponibles, y compris le plasma de convalescence, une approche traditionnelle pour faire face aux maladies infectieuses émergentes. Les dons de plasma exploitent les anticorps des survivants d’une maladie infectieuse pour aider les personnes vulnérables à se rétablir et à acquérir une immunité.

La FDA oblige les médecins à abandonner leur serment d’Hippocrate

Le vaccin J&J deviendra rapidement l’option la plus populaire pour la vaccination contre la Covid, car il est recommandé en tant que vaccin à dose unique, contrairement aux inoculations Moderna et Pfizer, qui nécessitent un protocole minimum de deux injections. Le vaccin J&J est conçu comme un produit biologique traditionnel, utilisant un virus atténué, cultivé dans des lignées cellulaires animales et fœtales avortées. Les expériences Moderna et Pfizer sont basées sur une nouvelle technologie de type qui insère des instructions dans les cellules, forçant le corps à créer des protéines de pointe à partir du coronavirus. Les nanoparticules de ces vaccins doivent être conservées à des températures extrêmement basses ou elles se dégraderont. Le vaccin J&J, quant à lui, introduit un antigène de coronavirus étranger dans le corps, ainsi qu’un adjuvant et d’autres produits chimiques destinés à augmenter une réponse immunitaire. La mise au point de ces produits biologiques prend généralement 10 à 15 ans, et seuls 23% des vaccins réussissent ce processus scientifique fastidieux et chronophage. Le vaccin J&J a été poussé à travers les études de sécurité à grande échelle, en contournant des années de recherche scientifique et d’évaluation.

En libérant ce produit biologique sans tests de sécurité appropriés, la FDA renonce à son consentement éclairé et oblige les autorités médicales, les médecins et les infirmières à aller à l’encontre de leur serment d’Hippocrate.

Un initié de l’OMS dénonce GAVI et Bill Gates pour avoir perpétré une plandémie de coronavirus

Le Dr Astrid Stückelberger a largué des bombes majeures lors d’une récente interview qui a complètement fait sauter le couvercle sur l’eugéniste milliardaire Bill Gates, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) corrompue et d’autres éléments néfastes qui ont tous conspiré ensemble pour perpétrer le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] plandémique dans le monde.

Scientifique, écrivain et initié de l’OMS, le Dr Stückelberger croyait au travail de la branche des Nations Unies jusqu’à ce qu’elle commence à voir de sérieux signaux d’alarme avec son fonctionnement. Tout comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, l’OMS fonctionne plus comme une société privée que comme une agence de santé publique, travaillant pour faire avancer les intérêts de Big Pharma et d’autres forces pro-vaccinales comme la Fondation Bill & Melinda Gates.

En tant que professeur à l’Université des sciences appliquées de Suisse et chargé de cours au sein de l’Institut de santé mondiale de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, le Dr Stückelberger est une source crédible, d’ailleurs, dont les informations privilégiées sur le L’OMS mérite d’être signalée.

En un mot, les États membres de l’OMS, dont il y en a 193, sont liés par les règles et restrictions que l’OMS décide d’imposer au nom de la «santé publique». Avec le virus chinois [français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS], l’OMS a prononcé toutes sortes de nouvelles exigences auxquelles la grande majorité s’est ralliée, à l’exception de deux: l’Iran et les États-Unis sous le président Donald Trump.

Dans les coulisses, Gates et ses cohortes, avec GAVI, dirigeaient le navire WuFlu, l’OMS semblant prendre toutes les décisions. Et grâce au mode de fonctionnement de l’OMS, la plandémie a été facile à mettre en œuvre.

«Elle est inscrite dans la constitution de l’OMS», déclare le Dr Stückelberger à propos de la facilité avec laquelle l’OMS est en mesure de décréter des «réglementations sanitaires internationales». «Ainsi, ils n’ont pas besoin de l’adopter. Il est immédiatement approuvé et il s’agit d’une obligation, il est donc juridiquement contraignant.»

Vous pouvez regarder l’interview complète du Dr Stückelberger ci-dessous:

https://www.bitchute.com/embed/vGRIgKFhe87O/

Bill Gates a demandé à devenir son propre «État membre» à l’OMS

Gates a une influence incroyable sur les décisions prises à l’OMS, qui ont un impact sur la plupart des pays du monde. Il a payé tellement d’argent à l’agence au fil des ans qu’il pense maintenant qu’il a le droit de voter comme s’il était son propre pays.

Le Dr Stückelberger explique que Gates bénéficie de l’immunité en Suisse où de tels accords sont conclus, tout comme GAVI, et a tenté à plusieurs reprises de devenir son propre «État membre» aux yeux de l’OMS – bien qu’il ne soit pas clair s’il a jamais été voté. En tant que tel.

Même ainsi, Gates tire encore beaucoup de ficelles à l’OMS. Il négocie et signe des contrats au nom de différents pays, agissant en tant qu’intermédiaire non élu pour décider quels vaccins ou produits pharmaceutiques seront achetés par eux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gates a planifié le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] avec son exercice Event 201 à l’automne 2019. Cet exercice impliquait l’élaboration de stratégies pour une pandémie majeure qui s’est justement produite plusieurs mois plus tard.

Le Dr Stückelberger a été témoin de la façon dont l’OMS organise les mêmes types d’exercices depuis des années, ce qui l’a d’abord informée de quelque chose de louche. Elle note également que ces dernières années, l’OMS a modifié toutes sortes de définitions dans ses directives sanitaires pour permettre à toute forme de grippe ou même au rhume de devenir potentiellement une «pandémie».

Même le mot «immunité», dit-elle, que nous avons également noté, a été redéfini par l’OMS pour n’inclure que «l’immunité» liée au vaccin par opposition à l’immunité naturelle.

Plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

