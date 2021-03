500 blessés, au moins 15 tués après de multiples explosions au niveau d’une base militaire dans la plus grande ville de Guinée équatoriale (VIDÉOS)

© TVGE/REUTERS TV/via REUTERS

Quatre explosions ont secoué une base militaire à Bata, en Guinée équatoriale, tuant au moins 15 personnes. Des vidéos montrent la dévastation et la fuite des civils, alors que les médias locaux rapportent que les hôpitaux sont submergés par des centaines de blessés.

Les explosions ont secoué Bata dimanche soir et, selon les médias locaux, toutes se sont produites dans la base militaire située dans la ville portuaire. Des séquences vidéo troublantes montrent de la fumée s’élevant du site de l’explosion et des femmes en pleurs, alors que certains des blessés sont vus en train d’être aidés à s’éloigner de la scène. La poussière et les débris remplissent le ciel et jonchent les routes.

🇬🇶GUINEA ECUATORIAL 🚨 #ÚLTIMAHORA | El origen de las explosiones en la ciudad de #Bata fue en un almacén de explosivos de una base militar. 🎥Vidéo: Cortesía pic.twitter.com/b1MU8hTkMc

– Rochex R. Robinson Bonilla (@ RochexRB27) 7 mars 2021

Dans une déclaration à la télévision nationale, le président Teodoro Obiang a imputé les explosions à l’utilisation négligente de dynamite à la base.

Guinée Équatoriale: Une série d’explosions sème le chaos à Bata. L’AFP annonce que des explosions ont frappé un camp militaire, faisant des blessés. pic.twitter.com/Vsrp949DeG

– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 mars 2021

Au moins 15 personnes ont été tuées et environ 500 blessées dans l’explosion, a déclaré Obiang. Pendant ce temps, la chaîne de télévision locale TVGE a fait état d’au moins 20 victimes, les hôpitaux locaux étant submergés par l’afflux de blessés.

🇬🇶GUINEA ECUATORIAL 🚨 #URGENTE🚨: Emergencia en #Bata. Personal médico y los bomberos están desplegados en el lugar atendiendo y trasladando a los heridos tombes y muy tombes a los hospitales de la Paz, Nuevo Inseso y el Hospital Regional de Bata. pic.twitter.com/u9zMv5e8Tz

– Rochex R. Robinson Bonilla (@ RochexRB27) 7 mars 2021

La Guinée équatoriale était une colonie espagnole jusqu’en 1968. Son industrie pétrolière en a fait le pays le plus riche en revenu national brut d’Afrique subsaharienne, mais son inégalité de richesse est parmi les plus élevées de la région. La nation a récemment été aux prises avec à la fois la propagation de la Covid-19 et la chute mondiale des prix du pétrole brut, sur lesquels l’État compte pour la majorité de ses revenus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’Autriche suspend la vaccination avec un lot de médicament AstraZeneca après le décès d’un patient et la maladie d’un autre

La mesure a été prise par précaution malgré le fait que, pour le moment, « il n’y a aucune preuve d’un lien de causalité avec le vaccin », indiquent les autorités.

Un flacon de vaccin AstraZeneca, Fabian Bimmer / Reuters

Les autorités autrichiennes ont suspendu les vaccinations avec un lot de médicament d’AstraZeneca contre le coronavirus par mesure de précaution, tout en enquêtant sur le décès d’une personne et la maladie d’une autre après avoir reçu des injections, l’Office fédéral de la sécurité des soins de santé (BASG).

L’agence explique qu’elle a reçu « deux rapports dans un lien temporaire avec la vaccination avec le même lot de vaccin AstraZeneca à la clinique du district de Zwettl », dans l’état de Basse-Autriche, rapporte Reuters.

Une femme de 49 ans est décédée des suites de troubles hémorragiques graves, tandis qu’un autre patient de 35 ans se remet d’une embolie pulmonaire, une maladie aiguë causée par un caillot sanguin délogé. Divers points de vente ont indiqué que les femmes touchées étaient des infirmières travaillant à la clinique de Zwettl.

« Mesure préventive »

Le BASG indique que, pour le moment, « il n’y a aucune preuve d’une relation causale avec le vaccin » et rappelle que la coagulation sanguine ne fait pas partie des effets secondaires connus du médicament, bien qu’il étudie l’événement pour exclure complètement tout possible lien.

Entre-temps, et par « mesure de précaution », le stock restant du lot de vaccins en question n’est plus livré ou utilisé pour la vaccination, a-t-il souligné.

Réponse d’AstraZeneca

De son côté, un porte-parole d’AstraZeneca a souligné que la société est en contact avec les autorités autrichiennes et soutiendra pleinement l’enquête, tout en rappelant qu' »aucun événement indésirable grave associé au vaccin n’a été confirmé » et que tous les lots sont soumis à des contrôles de qualité stricts et rigoureux.

Les essais et l’expérience jusqu’à présent suggèrent que le vaccin, dont l’utilisation a été approuvée dans plus de 50 pays, est sûr et efficace, a noté le porte-parole.

Les régulateurs de l’Union européenne ont approuvé l’antidote fin janvier, après avoir déterminé son efficacité et sa sécurité, tandis que l’Organisation mondiale de la santé a autorisé son utilisation d’urgence à la mi-février.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

« Si le vaccin n’est pas géré, il n’y aura pas de réponse valable »: les peuples autochtones de l’Équateur demandent d’approuver Sputnik V

Un dirigeant autochtone a tenu des réunions avec des diplomates russes accrédités dans le pays pour discuter de la possibilité d’obtenir l’antidote.

Stevo Vasiljevic / Reuters

Les peuples autochtones de l’Équateur ont demandé à l’Agence nationale de régulation, de contrôle et de surveillance de la santé (Arcsa) d’autoriser le vaccin russe Sputnik V et d’autres antidotes contre le coronavirus. C’est ce qu’a déclaré Leonidas Iza, chef du Mouvement indigène et paysan du Cotopaxi (MICC), qui a rappelé que plusieurs spécialistes estiment que l’Équateur est à la traîne en matière de vaccination, tout en critiquant le gouvernement de Lénine Moreno pour n’avoir couvert jusqu’à présent que 0,2% des neuf millions d’habitants qui ont été proposés pour se faire vacciner cette année.

S’adressant à EFE, le représentant autochtone a fait écho aux limites alarmantes auxquelles la pandémie a atteint en Équateur et a indiqué qu’il avait tenu des réunions avec des diplomates russes accrédités dans le pays pour discuter de la possibilité d’obtenir Sputnik V. «Pour plus d’efforts que nous faisons , si le vaccin n’est pas géré, il n’y aura pas de réponse qui en vaille la peine», a prévenu Iza.

Facteurs à préciser

En particulier, Iza a énuméré une série de facteurs mis en évidence par les diplomates russes lors de la dernière réunion à l’ambassade, et qui doivent être précisés pour que le vaccin puisse atteindre le pays andin.

En premier lieu, l’Arcsa doit préciser les spécifications techniques et scientifiques qui garantissent l’entrée de l’antidote, a déclaré le leader indigène, soulignant que « s’il n’y a pas d’autorisation, il n’y aura aucun moyen d’apporter le vaccin ». En ce sens, il a rappelé que la société pharmaceutique russe a déjà remis la demande correspondante et tous les documents nécessaires à son approbation à l’autorité.

D’autre part, la mission diplomatique a évoqué les quotas de vaccins qui pourraient être attribués à l’Équateur, au milieu de l’augmentation de la demande du médicament sur le marché mondial. En ce sens, Iza prévient que, si des mesures ne sont pas prises rapidement, l’Équateur pourrait devoir attendre «longtemps» l’arrivée des doses, il a donc insisté sur la nécessité de traiter l‘autorisation «le plus tôt possible». Il a également suggéré que ce pourrait être l’Association des municipalités de l’Équateur (AME) qui spécifie les doses requises en fonction des besoins de chaque ville.

Il a également souligné qu’il avait interrogé des diplomates russes sur la possibilité d’offrir « des prix différenciés pour les peuples autochtones », et qu’ils ont répondu qu’ils consulteraient les autorités du pays.

Une stratégie « pour toute la population »

Le leader a précisé que les pourparlers avec la Russie ne visent pas à « résoudre les besoins des peuples et nationalités autochtones », mais plutôt à représenter une stratégie « pour l’ensemble de la population » au milieu de l’incertitude sur la stratégie de vaccination du gouvernement.

Selon le leader du Mouvement, filiale de la Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (Conaie), ils ont déjà envoyé une lettre à l’Arcsa cette semaine pour demander des explications sur l’état de la certification des vaccins contre le Covid-19.

Iza a également partagé ses soupçons selon lesquels le gouvernement local a donné la priorité aux négociations avec les vaccins des États-Unis et des pays alignés. En ce sens, il a souligné qu' »il ne peut y avoir d’intérêts politiques » dans la lutte contre la pandémie, qui s’inscrit dans « un besoin de défendre la vie ».

Le vaccin Sputnik V utilise la technologie des adénovirus humains provenant de deux vecteurs différents, Ad26 et Ad5, qui sont administrés en deux injections à 21 jours d’intervalle. Cette solution ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux, qui ne se multiplient pas et sont totalement sans danger pour la santé.

Début février, la prestigieuse revue médicale The Lancet a publié les résultats préliminaires des essais de la troisième phase du médicament russe, qui montrent qu’il est efficace à 91,6%, convient à toutes les tranches d’âge et n’a aucun effet secondaire grave.

Sputnik V est devenu cette semaine le deuxième vaccin anticovide que plus de pays ont officiellement approuvé après avoir dépassé celui de Pfizer.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé la procédure d’examen continu (révision continue) du médicament russe, dans le cadre de laquelle elle évaluera l’antidote pour vérifier qu’il est conforme aux normes de l’UE en matière d’efficacité, de sécurité et de qualité.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT