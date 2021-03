Première semaine de vaccins expérimentaux COVID en Corée du Sud: 7 morts et plus de 2800 blessés

Partout où ce soi-disant vaccin passe le monde trépasse !

Une employée d’une maison de retraite à Séoul reçoit la semaine dernière le premier vaccin contre la Covid-19 en Corée du Sud. © Reuters / Jung Yeon-je – Source de l’image.

Le gouvernement sud-coréen enquête sur 7 décès consécutifs à la vaccination Covid-19 avec le vaccin d’AstraZeneca

Par RT.com

Extraits:

La Corée du Sud a terminé sa première semaine de déploiement des vaccinations tant attendues à la Covid-19 dans le pays avec des milliers de réactions indésirables présumées au vaccin d’AstraZeneca, dont sept ont entraîné des décès.

Le nombre de morts après le vaccin a augmenté de quatre au cours des deux derniers jours, selon un rapport publié samedi par l’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), qui enquête sur les incidents. Des vaccins ont été administrés à plus de 296 000 personnes, soit environ 0,6 pour cent de la population du pays, au cours de la première semaine du déploiement.

La Corée du Sud a signalé plus de 2 800 effets indésirables liés aux vaccins Covid-19, mais seuls 24 de ces cas ont été jugés graves, y compris les sept qui ont entraîné la mort. Les 24 cas graves impliquaient des personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca, qui était le premier vaccin approuvé pour une utilisation en Corée du Sud.

La grande majorité des doses administrées jusqu’à présent sont le vaccin AstraZeneca. Séoul a également un contrat pour recevoir des millions de doses du vaccin Covid-19 Pfizer-BioNTech , mais les expéditions à grande échelle ne devraient pas commencer avant le mois prochain.

La Corée du Sud a généralement certains des taux de vaccination les plus élevés au monde et possède certains des efforts d’atténuation de Covid les plus efficaces.

Mais le pays a tardé à commencer à administrer des vaccins, apparemment parce que les responsables pensaient que leurs succès avec Covid-19 leur permettaient de se concentrer sur la sécurité plutôt que sur la vitesse.

La Corée du Sud a signalé plus de 92 000 cas de Covid-19 parmi ses 52 millions d’habitants, et seulement 1 632 décès samedi. En comparaison, le Royaume-Uni, qui compte environ 67 millions d’habitants, a enregistré plus de 4,2 millions de cas et 124 000 décès.

Mais la Corée du Sud a souffert d’une peur du vaccin l’automne dernier, lorsqu’au moins 83 personnes sont mortes peu de temps après avoir été vaccinées contre la grippe saisonnière.

Le KDCA a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve que l’un quelconque de ces décès avait été causé par les coups de feu.

