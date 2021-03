BIG PHARMA ASSASSINE UN AUTRE Lanceur d’alerte sur les VACCINS À mesure que le nombre de décès par vaccin augmente

Et encore un autre dénonciateur (Brandy Vaughan – vaccin Merck) a été retrouvé assassiné après avoir révélé ce que Big Pharma cache au public.

L’élimination de millions de PERSONNES INNOCENTES est le but de l’agenda de Big Pharma. Il n’a jamais été question de santé, seulement de profit.

Bill Gates, le Dr Anthony Fauci, l’Organisation mondiale de la santé, des politiciens corrompus, des responsables de la santé et bien d’autres sont tous impliqués dans ce meurtre de masse (Crimes Against Humanity).

Nous avertissons de cela depuis des années et pourtant les gens font la queue pour le vaccin Covid-19 et la mort éventuelle dans un an.

C’est comme des moutons qui se suivent sur la falaise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE