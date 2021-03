Mise à jour de la situation, 8 mars – Bill Gates aide la Chine communiste à récolter l’ADN des Américains pour construire des ARMES BIOLOGIQUES spécifiques à la race

Un développement étonnant couvert par The National Pulse révèle que la Fondation Bill & Melinda Gates a aidé à financer une société-écran militaire communiste chinoise qui a utilisé les «tests de Covid» comme ruse pour récolter subrepticement l’ADN des Américains.

Cette société écran du PCC a également été dénoncée par 60 Minutes. Le nom de la société écran du PCC est BGI Genomics. Comme l’explique The National Pulse, «La Fondation Gates a également financé des projets BGI relatifs au séquençage du génome aux côtés d’organismes du Parti communiste chinois tels que le ministère de la Science et de la Technologie et l’Académie des sciences agricoles. De même, le Dr Tadataka Yamada, ancien président du programme de santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates, est président du conseil consultatif scientifique de BGI.»

Consultez le site Web chinois pour BGI à BGI.com, et le site américain (en anglais) est www.bgi.com/us/

Ce reportage à la bombe (explosif) est couvert dans le podcast de situation d’aujourd’hui (ci-dessous), ainsi que d’autres nouvelles d’actualité sur les Covid, les épiceries «réveillées», la lutte du Texas pour la liberté d’expression et bien plus encore.

Voici une photo de Bill Gates debout sous une bannière d’entreprise BGI, aux côtés d’autres personnes clés (vraisemblablement chinoises du continent). Les mots chinois disent, essentiellement, «génomique». Les mots sont écrits en chinois simplifié, qui est l’écriture écrite de la Chine continentale (communiste).

Sous la direction de Bill Gates, BGI a ciblé l’État de Washington et a proposé de gérer des laboratoires de test de Covid dans l’État. « Mais les responsables ont finalement refusé l’offre à la demande du bureau du directeur du renseignement national sur les liens de BGI avec le gouvernement chinois », rapporte TNP. Il s’avère que BGI n’était qu’un front de collecte d’ADN pour recueillir secrètement l’ADN d’Américains, affirmant qu’ils étaient «testés Covid».

Pourquoi le PCC voudrait-il récolter l’ADN des Américains?

N’oubliez pas que Bill Gates est un partisan du dépeuplement mondial. Il a passé des décennies à financer des programmes de lutte contre l’infertilité et la réduction de la population, le tout sous la bannière d’initiatives de «contrôle des naissances» ou de «santé des femmes». Il est clair que Gates considère les êtres humains comme des ennemis à exterminer en grande partie pour «sauver la planète».

Le PCC, quant à lui, a depuis longtemps pour objectif d’exterminer tous les Américains, puis d’occuper et de diriger l’Amérique du Nord en tant que nouveau territoire des Chinois communistes.

Maintenant, il semble que les objectifs de Bill Gates et de la Chine communiste se croisent sous la bannière du génocide. Le massacre massif d’Américains atteint l’objectif du PCC d’affaiblir l’Amérique et de la préparer à une invasion militaire par la Chine, tandis que Bill Gates atteint une partie de son objectif de dépeuplement mondial tout en détruisant les États-Unis d’Amérique en tant que nation souveraine.

En d’autres termes, la Chine veut probablement utiliser de l’ADN récolté pour construire des armes biologiques spécifiques à la race à lâcher contre les États-Unis d’Amérique.

Et leurs efforts ont été aidés par Fauci, Obama et le NIH ainsi que la Fondation Bill & Melinda Gates qui a aidé à financer une partie de la recherche. Il est maintenant clair, de l’avis de cet auteur, que les gouvernements et les mondialistes ont déclaré la guerre à la race humaine et que l’humanité se bat maintenant pour survivre contre des scientifiques et des méchants génocidaires et meurtriers dont l’objectif principal est l’extermination de masse.

Écoutez le podcast d’aujourd’hui pour obtenir tous les détails, et bien plus encore:

Brighteon.com/d6901e28-a0d6-478c-9962-0b46d725b8ab

https://www.brighteon.com/embed/d6901e28-a0d6-478c-9962-0b46d725b8ab

Notre commentaire

Dire que les Etats-Unis sont attaqués par la Chine peut être vrai mais il n’est pas prouvé que le Pentagone n’ait pas un plan parallèle identique avec son gouvernement et son État profond ainsi que les mondialistes, car comment expliquer qu’il ne se soit pas opposé aux vaccins Covid à ARNm, sachant que cette technologie n’a pas fait ses preuves et est généralisée sans la moindre réserve à toute la planète ? – MIRASTNEWS

Vaccin Covid-19 – Dr Cowan – Dr Martin – Le vaccin est différent de tout autre vaccin.

Source : BIT CHUTE

Le vaccin Covid est un vaccin à ARNm.

Aucun test sur les animaux effectué.

Aucun autre vaccin à ARNm n’a été approuvé.

On ment aux gens.

Le Dr Cowan et le Dr Martin expliquent dans cette vidéo.

La mortalité due au vaccin Covid par VAERS pourrait atteindre 100 000 ou plus

Source : BIT CHUTE

Rapports de Chuldrens Health Defense (Défense de la Santé des Enfants).

Le graphique représente l’Amérique.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Bill Gates, Microsoft, les vaccins à ARNm et le complot mondial pour transformer l’ADN humain, la synthèse des protéines et la fonction immunitaire en un système d’exploitation programmable

En janvier 2020, une société peu connue nommée Moderna a eu accès aux séquences génomiques des isolats du SRAS-CoV-2. Ces séquences ont été rapidement utilisées pour développer l’ARNm-1273, un vaccin à ARNm qui code pour les protéines de pointe du SARS-CoV-2 dans les cellules humaines. La technologie est expérimentale et relativement nouvelle, mais elle a été étudiée pendant plusieurs années et pourrait donc être utilisée contre une maladie infectieuse émergente. L’émergence d’un nouveau coronavirus bêta avec des propriétés de gain de fonction améliorées [(Covid-19) Coronavirus Desease (maladie) 2019], présente l’occasion idéale pour Moderna d’expérimenter sur l’ADN humain à l’aide de la plate-forme d’ARNm, ouvrant un portail perfide vers le transhumanisme et créant les conditions pour dépendance humaine perpétuelle à la technologie de l’ARNm pour des processus cellulaires et une fonction immunitaire optimaux.

Microsoft a confirmé qu’il pouvait programmer des comportements complexes à l’aide de l’ADN, ce qui a incité Bill Gates à investir dans la technologie de l’ARNm

En 2016, Microsoft a confirmé qu’il pouvait «programmer des comportements complexes à l’aide de l’ADN». Le Dr Andrew Phillips, responsable du bio-calcul chez Microsoft Research, a déclaré que l’ADN est hautement programmable, tout comme un ordinateur. En 2009, Microsoft Research a publié une recherche controversée détaillant la façon dont les circuits d’ADN peuvent être programmés. Ces programmes peuvent transmettre une gamme de comportements complexes à l’aide de molécules d’ADN. «Imaginez un ordinateur biologique qui fonctionne à l’intérieur d’une cellule vivante», a fait remarquer le Dr Phillips.

Le Dr Neil Dalchau, un scientifique de Microsoft Research, a déclaré que la société travaillait sur un moyen «d’utiliser l’ADN comme matériau programmable». Il a écrit que leur plus grand défi est de trouver comment diagnostiquer automatiquement dans les cellules. Avec un système de surveillance cellulaire méticuleux, la technologie pourrait être utilisée pour diagnostiquer ce dont la cellule a besoin en temps réel, en détournant automatiquement ses opérations et en communiquant de nouvelles instructions. Ce système s’apparente à une télécommande sans fil qui pourrait exploiter les cellules humaines. Le Dr Dalchau a déclaré que la technologie pourrait également «déclencher la mort» de cellules spécifiques. Microsoft est fortement investi dans cette recherche controversée et développe un système de contrôle physiologique à l’intérieur des humains qui détecte, analyse et contrôle les informations moléculaires.

En 2015, Merck s’est associée à Moderna pour un montant de 100 millions de dollars pour développer de nouveaux vaccins à ARNm pour quatre virus ciblés et non divulgués. L’ARNm modifié transforme l’ADN humain en un système d’exploitation programmable, demandant à la machinerie cellulaire du corps de produire presque toutes les protéines d’intérêt, y compris les anticorps. En 2016, Moderna a reçu une subvention de 20 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer un nouvel anticorps thérapeutique à base d’ARNm visant à prévenir une infection par le VIH. En mars 2019, Moderna a reçu une autre subvention de Bill Gates pour évaluer la faisabilité de la technologie de l’ARNm pour fournir des combinaisons d’anticorps afin de réduire l’impact de la septicémie néonatale. À présent, la Fondation Bill Gates investit 250 millions de dollars supplémentaires pour mener à bien ces expériences.

Avec le financement agressif de la technologie ARNm depuis 2009 et avec la montée soudaine des vaccins ARNm, il devient clair comment des mondialistes comme Bill Gates et Microsoft vont programmer l’ADN humain et contrôler les gens de l’intérieur. Il est également clair pourquoi le Dr Anthony Fauci (un allié de Bill Gates) fait tout ce qu’il peut pour enfermer les gens et les forcer à adorer les nouveaux vaccins et à croire des mensonges sur leur système immunitaire. Fauci et Gates sont tous deux investis dans Moderna, le principal développeur derrière la nouvelle expérience de vaccin ARNm. Moderna admet ouvertement que l’ARNm est «une molécule d’information» et a même déposé la technologie sous le nom de «système d’exploitation ARNm». Il existe un complot bien financé et inexplicable pour rendre la population dépendante de cette technologie expérimentale.

Vaccins à ARNm Moderna utilisés comme outil de manipulation pour expérimenter avec l’ADN humain et programmer des cellules humaines

Moderna n’arrêtera pas d’expérimenter l’ADN humain après que le SRAS-Co-V-2 soit jugé sous contrôle. La plate-forme d’ARNm est en cours de configuration en tant que système de dépendance qui contrôle les informations moléculaires pour un large éventail de familles de virus et pour inoculer des mises à jour pour les protéines de pointe de coronavirus.

Les humains qui succombent aux vaccins à ARNm devront recevoir des mises à jour de leurs cellules afin d’adapter leur système immunitaire à leur environnement. Les humains seront contrôlés par cette technologie et leurs processus physiologiques deviendront dépendants des mises à jour afin que leur système immunitaire fonctionne afin qu’ils puissent rester en vie au 21e siècle. Cette plate-forme est une introduction au transhumanisme, où les humains fusionnent avec des machines et dépendent de systèmes d’IA qui analysent les besoins intercellulaires à n’importe quelle saison de la vie.

Moderna est ouvert à l’utilisation de l’ARNm non seulement pour cette maladie, la covid-19. Faisant référence à «Notre système d’exploitation», Moderna a écrit qu’ils «ont entrepris de créer une plate-forme technologique d’ARNm qui fonctionne très bien comme un système d’exploitation sur un ordinateur» pour finalement réécrire une large gamme de protéines dans les cellules humaines. Moderna a déclaré que son ARNm est conçu pour se connecter et jouer de manière interchangeable avec différents programmes. Ils ont comparé le vaccin à ARNm comme une «application» qui communique avec l’ADN humain pour coder des protéines sélectionnées dans les cellules.

Source : BIT CHUTE

Il est clair que Moderna n’est rien d’autre qu’un terrain de jeu pour les mondialistes, un outil pour manipuler les fonctions moléculaires humaines. Ces mondialistes jouent à Dieu avec l’ADN humain et les processus biologiques. Moderna est utilisé pour libérer un nouveau système de contrôle qui emprisonne physiologiquement les gens et les rend physiquement et mentalement dépendants des globalistes et de leurs expériences inexplicables et sans fin.

Les sources comprennent:

GrandMager422.me

TapNewsWire.com

Genengnews.com

Genengnews.com

GatesFoundation.org

Devex.com

NaturalNews.com

Nature.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Reinette Senum – Dr Sherri Tenpenny – Interview – Le vaccin Covid-19 est mortel

En miroir: Dr Sherri Tenpenny – Reinette Senum – Interview – Le vaccin Covid-19 vous tuera.

Le vaccin Covid-19 est un agent de dépopulation.

Le vaccin commencera à fonctionner dans 3 à 6 mois.

Documents des CDC sur les vaccins.

Le Dr Sherri Tenpenny est la fille de référence sur les vaccins.

Vous ne devez pas prendre le vaccin, cela détruira votre santé et vous tuera.

Amélioration dépendante des anticorps.

Faites vos recherches avant de prendre le vaccin Covid 19. Votre santé en dépendra …

Les vaccins COVID empoisonnés par la thérapie génique – Dr Judy Mikovits

Source : BIT CHUTE

Le Dr Judy Mikovits, biologiste moléculaire et virologue, explique les soi-disant «vaccins» d’un point de vue scientifique et partage ses graves préoccupations à leur sujet (y compris les handicaps, les maladies dégénératives et les décès). Elle est interviewée par le Dr Joseph Mercola.

Source: Mercola.

* Avis d’utilisation équitable:

Cette vidéo peut contenir du matériel protégé par des droits d’auteur dont l’utilisation n’a pas été spécifiquement autorisée par le propriétaire des droits d’auteur. Ce matériel a été mis à disposition à des fins d’éducation et de compréhension des problèmes actuels.

* Autant que nous apprécions votre santé physique, votre santé spirituelle est tellement plus précieuse. Nous vivons sur cette terre pendant un moment, mais alors c’est l’éternité …

Où vous situez-vous avec Dieu?

Dieu s’est révélé dans sa Parole, la Bible. Il est juste et ne supporte pas le péché. Aucun de nous n’est juste parce que nous avons tous péché. Dieu dans sa miséricorde, a envoyé son fils unique mourir à notre place, prendre notre châtiment et nous permettre de nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ est ressuscité des morts et est vivant aujourd’hui. Cela signifie qu’il y a de l’espoir! Il peut vous libérer et vous rendre nouveau si vous l’invoquez, vous repentez et mettez votre confiance en lui. Ce n’est pas trop tard! Dieu est bon et il a dit qu’il ne refusera jamais personne qui vient à lui.

Nouveaux testaments gratuits accessibles à tous sur http://free2shine.net

Les autorités de Hong Kong enquêtent sur la mort et les hospitalisations survenues quelques jours après que des personnes aient reçu le vaccin Covid Sinovac

Un ministre du gouvernement de Hong Kong reçoit une dose du vaccin Sinovac Biotech contre la maladie à coronavirus (COVID-19) dans un centre de vaccination communautaire à Hong Kong, Chine, le 22 février 2021. © REUTERS / Tyrone Siu

Les responsables de Hong Kong enquêtent sur un décès et deux épisodes médicaux signalés quelques jours après l’administration du vaccin Covid-19 Sinovac chinois. Jusqu’à présent, aucun lien n’a été établi entre la drogue et les incidents.

Les médias locaux ont rapporté qu’un homme de 71 ans avait été hospitalisé dimanche soir après avoir reçu le coup mercredi dernier. On pense qu’il est mort d’une crise cardiaque.

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’elles enquêtaient sur l’affaire. Le décès a coïncidé avec le transport d’urgence de deux personnes âgées à l’hôpital quelques jours après avoir reçu le vaccin. Un homme de 80 ans a été emmené aux soins intensifs avec des douleurs thoraciques samedi, cinq jours après avoir reçu le vaccin.

Pendant ce temps, dimanche, une femme de 72 ans qui avait pris le médicament un jour plus tôt a été hospitalisée après avoir éprouvé une gêne générale. Les deux patients souffrent de conditions préexistantes, ont rapporté les médias locaux. Les deux cas sont en cours d’examen pour tout lien possible avec le vaccin.

Deux autres décès ont été signalés ces derniers jours, mais les autorités ont exclu le vaccin comme cause potentielle des décès.

Une femme de 55 ans qui a reçu le vaccin est décédée le week-end dernier des suites d’un accident vasculaire cérébral et d’une crise cardiaque. Les responsables ont conclu que son décès n’était pas lié au jab de Sinovac, mais sont toujours en train de préparer un rapport final sur la question.

Des experts médicaux ont également statué mercredi que la mort d’un homme de 63 ans souffrant de diabète et d’hypertension n’était pas causée par la balle.

Bien qu’aucun des incidents n’ait été démontré comme étant causé par le vaccin, des questions ont été soulevées sur les raisons pour lesquelles Hong Kong administre le médicament à des personnes âgées de 60 ans et plus, même si la même chose n’est pas faite en Chine continentale.

Il y a eu de nombreux rapports d’épisodes médicaux graves et de décès survenus chez des personnes qui reçoivent divers vaccins Covid-19, mais aucun des incidents ne s’est avéré être causé par les piqûres. Dimanche, les responsables de la santé autrichiens ont arrêté l’utilisation d’un lot de vaccin AstraZeneca par mesure de précaution tout en enquêtant sur la mort d’une infirmière qui a reçu le médicament.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT