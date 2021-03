La dénonciatrice de l’OMS, Astrid Stuckelberger, dénonce les activités suspectes de Bill Gates et de GAVI

Lanceuse d’alerte de l’OMS, le Dr Astrid Stuckelberger, dans une confession étonnante, a révélé les activités suspectes de Bill Gates et de GAVI. Lors de la 41e session du Comité d’enquête Corona, elle a déclaré que les règles en vertu desquelles les pays collaborent avec l’OMS placent pratiquement l’OMS en charge de toutes les règles et édits et annonces formels – Gates étant juste là en tant que membre du conseil exécutif comme un État membre non officiel, prendre des décisions qui affectent le monde entier.

Dre Astrid Stuckelberger, lanceuse d’alerte de l’OMS

La Dre Astrid Stuckelberger est une scientifique de la santé qui fait de la recherche, de la formation et de l’enseignement en santé publique. Au début de sa carrière, elle a commencé à travailler pour l’Organisation mondiale de la santé, faisant des recherches qu’elle qualifie de «science pour la politique».

En tant qu’écrivain, elle a publié 10 livres et plus de 170 articles scientifiques, documents de politique générale, rapports gouvernementaux, de la Commission européenne ou de l’ONU.

Au fur et à mesure que sa carrière avançait, elle a commencé à se faire demander par des politiciens d’organiser des événements dans le domaine de la santé publique. Et puis, en sa qualité de travailleuse avec l’éthique de la recherche pour l’OMS, l’Université de Genève lui a demandé de travailler sur les réglementations sanitaires internationales en 1999.

Elle a également travaillé avec l’Université de Georgetown et d’autres pour se préparer à une pandémie et agir rapidement en cas de survenue d’une pandémie.

Le comité d’enquête Corona

La Stiftung Corona Ausschuss (Comité d’enquête Corona) en Allemagne est une plate-forme indépendante pour les questions médicales et l’éthique dirigée par le Dr Reiner Füllmich.

Le Dr Füllmich est un avocat de premier plan en Allemagne et en Californie, spécialisé dans la poursuite des entreprises frauduleuses, y compris ce qui pourrait devenir la plus grande affaire judiciaire mondiale contre tous les protagonistes du soi-disant «scandale Covid».

C’est à cause de ses efforts qu’un tribunal allemand, dans une décision historique, a déclaré que les verrouillages COVID-19 imposés par le gouvernement étaient inconstitutionnels. Le verrouillage printanier de la Thuringe était une «décision politique catastrophiquement fausse avec des conséquences dramatiques pour presque tous les domaines de la vie des gens», a déclaré le tribunal, justifiant sa décision.

Au cours de la 41e session du comité, le Dr Astrid Stückelberger, scientifique et chercheuse suisse en santé, a dénoncé le fonctionnement interne de l’OMS, où elle a travaillé pendant 20 ans.

Dans un aveu stupéfiant, elle dit que la Suisse est le centre de la corruption et que GAVI et Bill Gates jouissent d’une immunité totale contre tout ce qu’ils font.

Elle évoque les activités «suspectes» de Bill Gates et les réserves qu’elle émet sur les actions de l’OMS, de GAVI et de Gates.

Pire encore, lorsque la pandémie a commencé, elle a constaté que de nombreuses violations des réglementations sanitaires internationales se produisaient, et plus encore.

Les règles en vertu desquelles les pays collaborent avec l’OMS confient virtuellement à l’OMS la responsabilité de toutes les règles, édits et annonces officiels – Gates étant juste là en tant que membre du conseil exécutif comme un État membre non officiel, prenant des décisions qui affectent le monde entier.

Regardez la vidéo de la 41e session du comité d’enquête Corona ci-dessous:

Plus tôt, GreatGameIndia a rapporté comment GAVI contrôle la réponse aux coronavirus des pays fonctionnant comme un cartel des vaccins.

Selon une étude évaluée par des pairs publiée dans une revue respectée par les scientifiques du vaccin les plus réputés au monde, le vaccin DTC de Bill Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même.

Le vaccin a apparemment compromis leur système immunitaire. Bien qu’une telle étude n’ait jamais été réalisée avant 2017, Bill Gates et la Vaccine Alliance GAVI et l’OMS ont poussé les vaccins sur des bébés africains sans méfiance.

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), financé par Bill Gates et dirigé par le Royaume-Uni, a créé un système appelé «Financement basé sur la performance» par lequel ils punissent financièrement les nations en fonction de leur conformité ou non-respect des programmes de vaccination.

Cependant, le chiffre des décès liés aux vaccins de GAVI est beaucoup plus élevé et selon Madhav Nalpat, directeur du département de géopolitique et des relations internationales de l’Université Manipal, les médicaments critiques produits par Big Pharma ont entraîné jusqu’à 38 millions de décès prématurés.

Le BMGF finance des ONG internationales telles que GAVI et PATH, qui poursuivent sa politique de promotion des marques produites par des entreprises américaines et européennes telles que Ely Lilly, Pfizer, GSK, Merck, Novartis et d’autres sociétés connues pour le prix élevé de plusieurs des médicaments commercialisés par eux.

Bien que les chiffres exacts soient difficiles à obtenir, un expert de la santé a affirmé que «les prix intolérablement élevés des médicaments critiques produits par les grandes entreprises pharmaceutiques ont entraîné jusqu’à 38 millions de décès prématurés dans les pays sous-développés au cours de la dernière décennie», et que ce chiffre auraient été «beaucoup plus au cas où les groupes de la société civile en Europe n’auraient pas réussi à s’agir pour accéder à des produits de remplacement moins chers en provenance d’Inde pour plusieurs médicaments à prix exorbitant contre des maladies mortelles produites par des conglomérats pharmaceutiques du monde développé».

GAVI est également associé au British Eugenics Movement ainsi qu’à d’autres institutions liées à l’eugénisme comme le Wellcome Trust et d’autres fabricants du vaccin COVID-19 comme AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Alexa de Google présente le vaccin Bill Gates comme un moyen de tuer plus d’un milliard de personnes !!

Alexa de Google dit que le vaccin Bill Gates est utilisé pour tuer plus d’un milliard de personnes et Bill Gates admet que le vaccin COVID-19 est de changer VOTRE ADN !! Source ZGoldenReport

https://www.brighteon.com/embed/de314dc3-8703-49ca-bce9-951082941f6b

La Fondation Bill Gates a financé l’ADN d’une entreprise de génomique «minière» … Source

