8 nations européennes arrêtent le vaccin AstraZeneca COVID-19 suite à des rapports de caillots sanguins «graves»

8 pays européens dont l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Lituanie, l’Estonie, le Danemark, la Norvège et l’Islande ont décidé de cesser d’utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 en raison d’incidents graves de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

L’Islande est devenue le dernier pays européen à suspendre le vaccin d’AstraZeneca.

La petite nation insulaire a confirmé environ 6000 cas de COVID depuis le début de la pandémie, soit environ 2% de la population.

Parallèlement, l’EMA (l’équivalent européen de la FDA) a confirmé avoir dénombré pas moins de 30 incidents de caillots sanguins nocifs chez des patients ayant reçu le vaccin, dont au moins un cas au Danemark où le patient est décédé.

La raison de l’arrêt du vaccin AstraZeneca COVID-19 est due à des rapports de caillots sanguins graves après la vaccination.

Selon le tweet de l’écrivain et sceptique Alex Berenson, ce n’est pas le seul vaccin qui provoque des effets indésirables.

Alex Berenson a tweeté: «Attendez simplement qu’ils entendent ce que les vaccins à ARNm peuvent faire… En réalité, cependant, le profil d’effets secondaires du vaccin @astrazeneca n’est guère pire que les injections d’ARNm, mais il a fait l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux. Suivez la politique, je veux dire la science.

Attendez simplement qu’ils entendent ce que les vaccins à ARNm peuvent faire …

Vraiment, cependant, le profil des effets secondaires du vaccin @astrazeneca n’est guère pire que celui des injections d’ARNm, mais il a fait l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux. Suivez la politique, je veux dire la science.

https://t.co/UtGlSmvWkX

– Alex Berenson (@AlexBerenson) 11 mars 2021

Le ministre danois de la Santé a confirmé la suspension des vaccins d’AstraZeneca par tweet. Il a déclaré qu ‘«il n’y a actuellement aucun moyen de savoir avec certitude si les cas de caillots sanguins graves sont liés au vaccin, mais la situation justifie certainement une enquête plus approfondie. Nous avons agi tôt, cela doit faire l’objet d’une enquête approfondie.»

Le Premier ministre italien Mario Draghi a interrompu l’envoi de vaccins AstraZeneca vers l’Australie. Les autorités sanitaires italiennes suspendent les injections du lot actuel de vaccins. D’un autre côté, les autorités sanitaires de Londres et de Bruxelles ont écarté ces problèmes, insistant sur le fait que ce vaccin est sûr tout en allant avec des plans pour approuver le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

RUPTURE: Johnson & Johnson reçoit un avis positif pour son vaccin #COVID-19 du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments, ouvrant la voie à l’approbation dans l’UE. $JNJ

– Julianna Tatelbaum (@CNBCJulianna) 11 mars 2021

Le régulateur européen des médicaments a déclaré qu’il recommandait que le vaccin soit autorisé pour tous les adultes de plus de 18 ans «après qu’une évaluation approfondie» des données de JNJ ait révélé que le vaccin répondait aux critères d’efficacité, de sécurité et de qualité. Le vaccin JNJ est le quatrième à être autorisé pour une utilisation à l’intérieur de l’UE.

Les autorités sanitaires danoises sont tellement préoccupées par les effets secondaires indésirables supposés être liés au vaccin AstraZeneca. Désormais, les autorités danoises ont également suspendu l’injection d’AstraZeneca jeudi. De nombreux patients ont signalé des cas de caillots sanguins reçus après avoir été vaccinés. Cette suspension durera 2 semaines.

NOUVEAU: L’autorité sanitaire danoise déclare que l’utilisation du #vaccin #AstraZeneca COVID-19 a été interrompue en raison de cas graves de caillots sanguins. Cela fait suite à une suspension similaire en Autriche.

Voici une déclaration de l’Agence européenne des médicaments sur la question hier: pic.twitter.com/69WBgoujV1

– Julianna Tatelbaum (@CNBCJulianna) 11 mars 2021

Selon l’Agence européenne des médicaments, il n’y a aucune preuve établissant un lien entre les caillots sanguins et le vaccin. La société a déclaré que seulement 22 cas d’événements indésirables avaient été constatés et qu’environ 3 millions de personnes avaient été vaccinées.

Un investisseur a affirmé que la suspension par le Danemark du vaccin AstraZeneca COVID-19 sur les problèmes de caillots sanguins montre que «les systèmes de détection qui recherchent des problèmes de sécurité potentiels fonctionnent» et que la plupart de ces «événements de sécurité» seraient en fin de compte liés à des processus naturels, et non à la piqûre. .

«Il est bon de voir les systèmes de détection des signaux de sécurité fonctionner et il est important que tout signal de sécurité soit suivi en utilisant les protocoles appropriés», a déclaré à Bloomberg, analyste de Shore, Adam Barker. Les données des essais de phase trois du vaccin suggèrent que «vous vous attendriez à ce que la plupart des signaux de sécurité ne soient finalement pas liés au vaccin», a-t-il déclaré.

Cependant, «il est difficile de porter des jugements sur l’impact sur la valeur pour l’actionnaire», a-t-il ajouté, étant donné qu’il y a «beaucoup de pièces mobiles». Mais en fin de compte, un compromis risque-récompense avec n’importe quelle thérapie; «Vous ne pouvez porter de jugement sur cette décision en toute confiance que lorsque toutes les données sont finalisées et claires».

Récemment, un homme de 65 ans en Inde s’est effondré et est décédé cinq minutes seulement après avoir reçu la première dose de vaccin contre la covid-19. On lui a injecté une dose de 0,5 ml de vaccin Oxford AstraZeneca Covishield par voie intramusculaire.

Même le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, chargé du déploiement du programme australien de vaccin contre le coronavirus, a été hospitalisé juste un jour après avoir pris le vaccin AstraZeneca COVID-19.

Selon un rapport de la Commission permanente de vaccination allemande, le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 n’est efficace que 8% chez les personnes de plus de 65 ans.

Trois pays européens, la Suède, la France et l’Allemagne, ont décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 pour les personnes de plus de 65 ans. Cette décision a été prise en raison du manque de données disponibles sur son efficacité chez les personnes âgées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia