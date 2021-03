Mise à jour de la situation, 10 mars – Combinaisons de s’envoler en maternité, terrorisme Covid et écouvillons nasaux qui cassent la cervelle

Le faux président Joe Biden veut que l’armée travaille sur des «combinaisons de vol en maternité» afin que les femmes enceintes puissent faire voler des avions de combat en territoire ennemi. Oui, c’est insensé, mais encore une fois, les démocrates le sont aussi. Ils pensent qu’il est «progressiste» pour les guerriers de combat d’être des femmes enceintes, d’une manière ou d’une autre…

Alors que les guerrières enceintes s’entraînent pour commencer à larguer des bombes sur la Syrie, le gouverneur de New York Cuomo accumule encore plus de #metoo points dans sa quête pour surpasser Bill Cosby sur le nombre de femmes qu’il a agressées sexuellement. Cuomo a maintenant six ans, ce qui signifie qu’il a encore un long chemin à parcourir. Mais là encore, il est un acteur de premier plan à New York depuis vingt ans, et s’il n’y a pas au moins 50 à 60 femmes qui ont été touchées de manière inappropriée par Cuomo, nous serions choqués.

Également couvert dans le podcast d’aujourd’hui: le CDC affirme que 78% des personnes hospitalisées pour Covid étaient en surpoids ou obèses, et pourtant les médias mainstream continuent de prendre de l’argent auprès des entreprises de produits alimentaires transformés dont les produits favorisent l’obésité. La malbouffe transformée est tout autant une cause de la crise de la Covid que la Covid elle-même, semble-t-il.

Israël, quant à lui, a mis en place un «apartheid médical» où les personnes qui ne se soumettent pas à l’obéissance aux vaccins sont essentiellement exclues de la société moderne. Et en Amérique, le personnel médical coince tellement les écouvillons nasaux dans le nez des gens qu’ils brisent la membrane qui retient leur liquide céphalo-rachidien.

C’est la tyrannie médicale à part entière, la folie gouvernementale et le terrorisme vaccinal.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News