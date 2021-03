508 morts 297 274 blessures signalées à la suite de vaccins COVID-19 expérimentaux signalés au Royaume-Uni.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le système de notification des effets indésirables du vaccin COVID du gouvernement britannique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport aujourd’hui, le 11 mars 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 28 février 2021 pour les deux vaccins COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni auprès de Pfizer et AstraZeneca.

Ils rapportent un total de 508 décès et 297 274 blessés.

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech, ils rapportent:

2294 Troubles sanguins dont 1 décès

1153 Troubles cardiaques dont 26 décès

5 Trouble congénital

819 Troubles de l’oreille

12 Troubles endocriniens

1398 Troubles oculaires

10 534 Troubles gastro-intestinaux dont 12 décès

28 915 Troubles généraux dont 114 décès

18 Troubles hépatiques

528 Troubles du système immunitaire

2059 infections dont 38 décès

458 blessures dont 1 décès

1073 Enquêtes

587 Troubles métaboliques dont 1 décès

12 823 Troubles musculaires et tissulaires

24 Néoplasmes

18.059 Troubles du système nerveux dont 17 décès

34 Conditions de grossesse dont 1 décès

1409 Troubles psychiatriques

212 Troubles rénaux et urinaires

389 Troubles de la reproduction et du sein

3986 Troubles respiratoires dont 14 décès

6809 Troubles cutanés dont 1 décès

20 Circonstances sociales

58 Procédures chirurgicales et médicales

1119 Troubles vasculaires dont 1 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech: 227 décès et 94 809 blessures

Pour l’analyse du vaccin COVID-19 Oxford University / AstraZeneca, ils rapportent:

1098 Troubles sanguins dont 1 décès

1922 Troubles cardiaques dont 39 décès

16 Troubles congénitaux

1217 Troubles de l’oreille

36 Troubles endocriniens

2150 Troubles oculaires

22 336 Troubles gastro-intestinaux dont 5 décès

71 732 Troubles généraux dont 153 décès

29 Troubles hépatiques

542 Troubles du système immunitaire

3839 infections dont 38 décès

916 blessures dont 1 décès

2436 Enquêtes

2644 Troubles métaboliques dont 2 décès

24 631 Troubles musculaires et tissulaires

18 néoplasmes dont 1 décès

43 951 Troubles du système nerveux dont 19 décès

20 Conditions de grossesse

3554 Troubles psychiatriques

563 Troubles rénaux et urinaires dont 1 décès

297 Troubles de la reproduction et du sein

5323 Troubles respiratoires dont 11 décès

10 507 Troubles cutanés dont 1 décès

48 Circonstances sociales

151 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

1635 Troubles vasculaires dont 3 décès

Total des réactions au vaccin COVID-19 Université d’Oxford / vaccin AstraZenec: 275 décès et 201 622 blessés

Pour l’analyse non spécifiée de la marque de vaccin COVID-19, ils rapportent:

2 Troubles sanguins

3 Troubles cardiaques dont 1 décès

8 Troubles de l’oreille

12 Troubles oculaires

83 Troubles gastro-intestinaux

300 troubles généraux dont 2 décès

1 Troubles hépatiques

1 Troubles du système immunitaire

12 infections dont 1 décès

5 blessures

11 Enquêtes

24 Troubles métaboliques

82 Troubles musculaires et tissulaires

186 Troubles du système nerveux

24 Troubles psychiatriques

8 Rénal et urinaire

1 Troubles de la reproduction et du sein

23 Troubles respiratoires dont 2 décès

49 Troubles cutanés

1 Circonstances sociales

7 Troubles vasculaires

Total des réactions pour les vaccins non spécifiés de marque de vaccin COVID-19: 4 décès et 796 blessures

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé conclut:

L’expérience globale de sécurité avec les deux vaccins est aussi loin que celle attendue des essais cliniques. Sur la base de l’expérience actuelle, les avantages attendus des deux vaccins COVID-19 dans la prévention de la COVID- [Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] et de ses complications graves l’emportent de loin sur les effets secondaires connus.

Cependant, 9 autres pays européens ont interrompu les injections expérimentales COVID de l’Université d’Oxford / AstraZeneca en raison de préoccupations concernant des caillots sanguins mortels. Voir:

RUPTURE: 9 pays européens suspendent les vaccins expérimentaux contre le COVID AstraZeneca en raison de caillots sanguins mortels

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La dernière victime du programme de vaccination de Bill Gates est une jeune mère

Kassidi Kurill a perdu sa fonction hépatique après sa deuxième dose du vaccin COVID. Elle était auparavant en bonne santé sans conditions médicales préexistantes.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Source : BIT CHUTE

La moitié des travailleurs à domicile français réticents à prendre le vaccin -19 en raison d’un manque de «confiance» dans le gouvernement – rapports

https://www.rt.com/news/517820-france-health-workers-reluctant-vaccine/video/604a059d85f5404b6757225c

Le personnel des maisons de retraite en France hésite à prendre un vaccin Covid-19, selon les médias locaux, un responsable syndical disant à RT que le problème est le manque de communication et de confiance dans les autorités.

La France a l’un des taux de scepticisme à l’égard des vaccins les plus élevés au monde, ont rapporté les médias du pays plus tôt ce mois-ci. Quatre personnes sur dix disent qu’il est peu probable qu’elles soient vaccinées contre le nouveau coronavirus de sitôt.

Le sentiment semble être encore plus répandu parmi les soignants français puisqu’environ la moitié d’entre eux ne sont pas pressés de prendre l’injection même s’ils en ont l’occasion, rapportent les médias, citant des données fournies par les responsables et les experts en charge de la déploiement national des vaccins.

La situation semble particulièrement étrange en raison du fait que les personnes âgées dans les maisons de retraite courent un risque plus élevé de contracter la maladie et de subir les graves conséquences de l’infection.

Selon les statistiques gouvernementales, 25 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans des maisons de retraite médicalisées françaises. Cela représente plus d’un quart du bilan national total des morts lié à Covid-19, qui s’élève à plus de 87 000 personnes.

Pourtant, de nombreux agents de santé ont tout simplement peur d’être vaccinés, comme l’a déclaré à RT Malika Belarbi, une travailleuse à domicile et une responsable syndicale de la Confédération générale française du travail, ajoutant que le manque de communication entre le gouvernement et le personnel médical est à faute ici.

Nous avons perdu confiance dans le gouvernement au sujet du processus de vaccination. Les gens sont préoccupés par les effets secondaires. Certains veulent attendre et obtenir plus d’informations.

Belarbi a également déclaré que ceux qui veulent prendre le vaccin optent pour le vaccin américain Pfizer car il a une efficacité de 90%. Le britannique AstraZeneca est évité par les agents de santé car il n’a qu’un taux d’efficacité de 70%.

Source: AFP © Thomas Kienzle / Un flacon de vaccin corona d’AstraZeneca

«Il est compréhensible que les médecins et le reste de la population veuillent l’option la plus efficace», dit Belarbi. Le gouvernement semble aussi parfois ne faire que renforcer ces convictions. Fin janvier, le président français Emmanuel Macron a admis que le vaccin d’AstraZeneca ne semblait être «quasi efficace» que pour les personnes de plus de 65 ans.

Les reportages des médias français peuvent parfois ne pas être particulièrement rassurants non plus. En février, Le Monde a déclaré que les soignants rapportaient «de forts effets secondaires, tels que fièvre et fatigue» après avoir reçu une injection d’AstraZeneca, avec «des maladies de type grippal, souvent très intenses», enregistrées chez des personnes d’un peu plus de 34 ans.

«Il y a eu tellement d’informations contradictoires sur les vaccins, donc nous sommes très confus», dit Belarbi, ajoutant que les effets secondaires du vaccin AstraZeneca suscitent des inquiétudes en particulier.

Le scepticisme vis-à-vis du personnel médical est apparemment devenu si répandu qu’il a incité les hauts responsables français à intervenir.

La semaine dernière, le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a appelé tous les agents de santé à se vacciner «rapidement», affirmant qu’il s’agissait de «notre sécurité collective» et de la capacité du système de santé français à fonctionner.

L’Académie nationale de médecine de France est allée plus loin et a suggéré de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel médical dans l’un de ses récents tweets.

[Il serait bon que nous choisissions au hasard les doses inoculées aux autorités et autres personnalités faisant la publicité des vaccins COVID à ARNm parmi les lots distribués aux populations et que leurs prises soient totalement médiatisées et vérifiables de la manière la plus précise. De cette façon, s’il n’y a pas d’effets secondaires chez eux, alors les populations seraient incitées ou se décideraient à les prendre à leur tour avec le plus d’assurance. Cela éviterait d’envoyer certains à l’abattoir, alors que d’autres plus rusés espèrent survivre seuls, en blessant, contrôlant ou éliminant tous les cobayes injectés, à court, moyen ou long termes. – MIRASTNEWS].

Belarbi soutient que les soignants veulent se protéger eux-mêmes, leurs proches et les personnes dont ils ont la charge. Ce dont ils ont besoin, a-t-elle dit, c’est une communication ouverte avec les autorités et des informations à jour sur les vaccins.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Dérangeant – Horreur des vaccins – Un génocide mondial est en jeu!

Ne prenez pas l’injection vaccinale à ARNm … c’est génocidaire pour la population mondiale

Le maire de Betim, dans le sud du Brésil, annonce l’achat de 1,2 million de doses du vaccin russe Sputnik V

A travers une transmission sur ses réseaux sociaux, le maire a rapporté que sa demande du médicament avait été approuvée, ce qui permettra à 600 000 personnes de se faire vacciner.

Image d’illustrationIbraheem Abu Mustafa / Reuters

Le maire de la municipalité brésilienne de Betim, Vittorio Medioli, a confirmé jeudi l’achat de 1,2 million de doses du vaccin Sputnik V contre le Covid-19.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Betim vient d’acheter 1,2 million de vaccins à la Russie, qui vaccineront 600 000 personnes », a rapporté Medioli sur son compte Twitter.

Le maire de la municipalité située dans l’Etat de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, a expliqué que la cargaison Sputnik V devrait arriver à Betim entre le 15 et le 20 avril, ce qu’il a qualifié de « grande victoire ».

Nous sommes heureux d’annoncer que Betim vient d’acquérir 1,2 million de vaches en Russie, ce qui fournira 600 000 personnes. Até ou plus d’avril, les immunisateurs verront Betim. Une grande victoire pour notre ville.

– Vittorio Medioli (@v_medioli) 12 mars 2021

Betim a une population estimée à 444 784 personnes. En ce sens, Medioli a rapporté lors d’une émission de réseau que les vaccins Sputnik V seront utilisés pour immuniser les habitants de la municipalité, ainsi que la population flottante, en référence aux travailleurs d’autres villes qui viennent travailler sur le territoire.

D’autre part, Medioli a expliqué que l’acquisition de Sputnik V était possible après la récente ordonnance de la Cour fédérale suprême (STF) du Brésil, qui a habilité les municipalités du pays sud-américain à acheter des vaccins contre le Covid-19.

Jusqu’à ce jeudi, le Secrétariat de la santé de Betim signale un total de 18 811 cas confirmés de Covid-19 et 511 décès.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT