Rapport EXPLOSIF – La même industrie technologique qui alimentait les machines informatiques de l’Holocauste soutenant désormais le suivi de la conformité des VACCINS et l’allocation alimentaire

À la fin des années 1930 et au début des années 40, IBM (International Business Machines) a commencé à s’associer avec le Troisième Reich pour fournir des machines informatiques permettant de suivre les Juifs à des fins d’extermination. Ceci est entièrement détaillé dans le livre «IBM and the Holocaust» d’Edwin Black, disponible sur Amazon et ailleurs.

À présent, tel que publié par Mint Press News, IBM s’associe au développeur de vaccins à ARNm Moderna pour fournir ses plates-formes informatiques et ses machines afin de garantir la conformité des vaccins. À mon avis, tout cela fait partie d’un programme mondial d’«Holocauste vaccinal» conçu pour parvenir à une extermination massive de la race humaine. Et les géants de la technologie comme IBM sont heureux de participer.

Assassiner en masse six millions de Juifs ne suffit pas pour IBM, semble-t-il. À présent, ils ciblent six milliards d’êtres humains avec des vaccins mortels qui installent une sorte de «système d’exploitation» dans le corps humain, détournant les cellules du corps pour produire des protéines étrangères via un «code logiciel» d’ARNm qui n’est même pas humain.

Les entreprises privées se sont transformées en agents de lutte contre les vaccins militants, alimentés par la technologie IBM

Le même IBM qui a vendu sa technologie à Adolf Hitler, en d’autres termes, exécute maintenant un programme pilote «Covid-19 Digital Health Pass» à New York qui, selon MPN, «supplée les entreprises privées d’appliquer la Covid-19 imposé par les règlements gouvernementaux.

En d’autres termes, IBM fournit la puissance de calcul et le suivi qui transformeront les entreprises locales en agents de conformité médical fasciste, rappelant les SS nazis, mais maintenant appliqués au domaine de la médecine et des vaccins.

IBM utilise également sa même technologie de blockchain et de cloud computing pour alimenter ses services «Food Trust», qui seront bien sûr utilisés pour restreindre l’approvisionnement alimentaire des personnes qui refusent de se conformer aux demandes de vaccination du gouvernement. En contrôlant la conformité des vaccins et l’approvisionnement alimentaire, IBM concentre le pouvoir entre les mains de tyrans anti-humains diaboliques (comme le gouverneur Cuomo de New York) d’une manière dont Adolf Hitler n’aurait pu que rêver.

Microsoft est ravi de faire plus d’affaires avec le régime communiste chinois de génocidaires et de prélèvements d’organes

Dans le même temps, Microsoft étend désormais ses activités avec la première nation mondiale du génocide, la Chine communiste. Comme le rapporte Free Beacon, la société fondée par Bill Gates n’est pas du tout préoccupée par le fait que la Chine mène toutes les actions de génocide et de cruauté anti-humaine qui correspondent à la définition du terme «génocide». Pourtant, même lorsque le PCC déploie des pirates pour compromettre et infiltrer les programmes MS Exchange de Microsoft afin d’exploiter les données de courrier électronique des clients, Microsoft est toujours heureux de faire plus d’affaires avec la Chine communiste.

C’est parce que Microsoft n’a aucune éthique. Et IBM non plus. En fait, il n’y a aucune entreprise de technologie de premier plan qui n’a aucune morale, éthique ou humanité. Ils sont tous une question de profit et de contrôle sur l’humanité, et s’ils doivent regarder pendant que six milliards d’êtres humains sont massacrés sur la planète, ils sont d’accord tant qu’ils peuvent vendre plus de services informatiques aux bourreaux.

IBM n’a pas changé depuis l’époque du Troisième Reich, en d’autres termes, et de nouvelles entreprises comme Microsoft ont déjà conclu des accords avec le Diable pour promouvoir l’extermination massive d’êtres humains afin d’atteindre les objectifs de dépeuplement de Bill Gates.

Big Tech approuve le meurtre de masse à une échelle que peu de gens peuvent même saisir. Tous les détails de cet horrible cartel criminel techno-fasciste sont révélés dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui que je considère comme un épisode à ne pas manquer si vous voulez comprendre le monde réel:

Une étude établit un lien entre le vaccin contre le coronavirus de Moderna et des réactions cutanées douloureuses après l’inoculation

Les experts de la santé du monde entier continuent d’affirmer que les vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la] (COVID-19) de plusieurs fabricants de médicaments sont sûrs à utiliser au milieu de la pandémie en cours.

Cependant, une équipe de médecins a découvert que le vaccin contre le coronavirus de Moderna provoquait des réactions cutanées douloureuses chez les patients environ 11 jours après l’inoculation.

Les effets secondaires du vaccin Moderna comprennent une peau enflammée et des éruptions cutanées

Après la découverte choquante, l’équipe de 11 médecins a écrit une lettre au New England Journal of Medicine. Les données étaient basées sur les observations de 12 patients ayant signalé des réactions cutanées après avoir reçu le vaccin COVID-19 Modena.

Pour l’étude, les chercheurs ont observé les symptômes de 12 patients (sur 30 420) qui ont développé une réaction retardée. Selon les résultats, la réaction s’est produite n’importe où entre le quatrième et le 11ème jour après que les patients ont reçu la première dose du vaccin COVID-19 Moderna.

Dans la lettre, les médecins ont expliqué que le vaccin a permis à un petit pourcentage de personnes de «développer des plaques de peau enflammée et des éruptions cutanées autour du site d’injection, jusqu’à 11 jours après la vaccination».

La réaction dermatologique inhabituelle au vaccin a été observée chez une douzaine de patients qui ont présenté de grandes plaques rouges surélevées, prurigineuses ou douloureuses près du site d’injection. Malgré ces effets alarmants, l’équipe de médecins a insisté sur le fait que les éruptions cutanées sont survenues en raison d’une «réponse immunitaire allergique retardée» souvent observée dans les réactions médicamenteuses.

Les 12 patients ont reçu un traitement pour les réactions cutanées. Les experts ont également noté que les effets secondaires se sont finalement dissipés après une moyenne de six jours.

Ironiquement, les médecins ont encouragé les patients à recevoir la deuxième dose du vaccin Moderna potentiellement nocif contre le coronavirus. Il n’est pas surprenant qu’après avoir reçu une autre dose du vaccin, trois patients aient eu la même réaction.

Trois patients ont également eu une réaction de moindre gravité. Les données ont montré que 50 pour cent de la cohorte n’avaient aucune réaction après avoir reçu la dose de vaccin de suivi. (Connexes: des centaines de résidents de Floride signalent des effets secondaires après la vaccination contre le coronavirus de Wuhan.)

Comment le vaccin est censé fonctionner

Selon le Dr Esther Freeman, directrice de la dermatologie de la santé mondiale au Massachusetts General Hospital (MGH) et co-auteur de la lettre, la plupart des patients souffrant de réactions cutanées le font parce que leur propre «système immunitaire va fonctionner».

Le Dr Erica Shenoy, co-auteur d’une lettre, a déclaré que les cliniciens et les patients ne devraient pas confondre ces cas d’hypersensibilité cutanée retardée avec une infection cutanée. Shenoy a averti que les réactions cutanées ne nécessitent pas d’antibiotiques.

Le Dr Adil Sheraz, dermatologue consultant et porte-parole de la British Skin Foundation, a expliqué que les réactions cutanées ou cutanées indésirables sont «assez typiques pour une variété de vaccins». Sheraz a noté que les vaccins traditionnels plus reconnus, comme le vaccin ROR (rougeole), surviennent généralement quelques heures à quelques jours plus tard. Ces vaccins peuvent provoquer «une sensibilité, un érythème (rougeur) et un gonflement sur le site».

Le vaccin Moderna est un vaccin à ARNm similaire à celui développé par Pfizer et BioNTech. Ce type de vaccin expose un patient à de l’ARN messager (ARNm) ou à un petit échantillon de matériel génétique de coronavirus.

Cet échantillon de virus s’insère ensuite dans les cellules et les incite à faire une copie de la protéine de pointe du coronavirus. À son tour, ce mécanisme active votre système immunitaire afin qu’il puisse apprendre à vous protéger du virus tout en combattant ses propres cellules avec un déguisement COVID-19.

Ce mécanisme serait à l’origine de la plupart des effets secondaires des vaccins, comme les réactions cutanées liées à l’injection de coronavirus de Moderna. Big Pharma veut que le public croie que ces effets indésirables ne sont pas dus à un cas bénin de coronavirus, mais à la réaction de votre corps et au fonctionnement du système immunitaire.

Le vaccin COVID-19 de Moderna a été approuvé par les autorités de réglementation des médicaments en Amérique, au Royaume-Uni et dans l’UE pour approbation d’urgence. Il est déjà administré aux États-Unis et dans l’UE, tandis que le Royaume-Uni devrait recevoir ses premières doses de vaccin Moderna plus tard en mars.

Les femmes sont plus susceptibles de ressentir des effets secondaires après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus

Une étude distincte des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé que les femmes constituent la majorité des patients subissant des effets secondaires négatifs à cause du vaccin COVID-19.

Dans l’étude, près de 7000 personnes ont déclaré au CDC qu’elles ressentaient des effets secondaires après l’inoculation tels que des maux de tête, de la fatigue et des étourdissements – environ 80% sont des femmes.

L’enquête a été menée par des chercheurs du CDC en février dernier. Les données de sécurité concernaient plus de 13 millions de receveurs du vaccin contre le coronavirus au 13 janvier.

En l’espace d’un mois, 13 794 904 vaccins COVID-19 ont été administrés aux Américains. Environ 61,2 pour cent ou 8 436 863 doses ont été administrées aux femmes.

Shelly Kendeffy, technicienne médicale au State College en Pennsylvanie, a reçu le vaccin COVID-19 Moderna. Selon Kendeffy, elle n’a ressenti aucun effet secondaire immédiatement après avoir été vaccinée. Mais dans l’après-midi du même jour, elle a senti ses dents claquer. Elle transpirait également et se sentait «trempée, mais gelée».

Kendeffy a ajouté que six de ses sept collègues féminines ont également présenté des symptômes tels que des courbatures, des frissons et de la fatigue. Sa septième collègue n’a pas ressenti de symptômes pseudo-grippaux, mais elle «a passé la nuit après [avoir] reçu le vaccin à vomir».

Huit collègues masculins de Kendeffy ont également été vaccinés. Un a ressenti une douleur, une autre a souffert d’un mal de tête, deux ont éprouvé de la fatigue et quatre n’ont éprouvé aucun symptôme.

Sabra Klein, microbiologiste et immunologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a expliqué que ces symptômes signalés n’étaient pas surprenants et que «cette différence de sexe est tout à fait cohérente avec les rapports antérieurs d’autres vaccins».

Les vaccins ARNm de Moderna et Pfizer sont les premiers à recevoir l’autorisation d’utilisation chez les humains. Selon une étude récente sur les données cliniques de phase 3 des essais de Moderna, 84,2% des patients ont signalé des réactions immédiates autour du site d’injection.

Pendant ce temps, seulement 0,8% des patients ont présenté une réaction retardée, dans laquelle ils ont développé une éruption cutanée plus d’une semaine après l’inoculation.

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations relatives aux vaccins contre le coronavirus.

RUPTURE: 9 pays européens suspendent les vaccins expérimentaux contre le COVID AstraZeneca en raison de caillots sanguins mortels

Plus tôt cette semaine, nous avons signalé que l’Autriche avait cessé d’injecter les vaccins COVID expérimentaux d’AstraZeneca après que deux infirmières ont développé des caillots sanguins, dont l’une est décédée. Voir:

Une infirmière décédée et une autre blessée alors que l’Autriche suspend les vaccins contre le COVID d’AstraZeneca

Un autre décès dû à des caillots sanguins après l’injection du vaccin COVID d’AstraZeneca a été signalé au Danemark, ce qui a incité le Danemark à suspendre également la vaccination des personnes avec le vaccin COVID actuel AstraZeneca.

Plus tôt dans la journée, le ministre danois de la Santé, Magnus Heunicke, a tweeté que les autorités sanitaires du Danemark menaient une enquête approfondie sur la question.

Plusieurs autres pays ont maintenant suivi les mesures de précaution de l’Autriche et du Danemark, et ont également arrêté le déploiement des vaccins COVID expérimentaux d’AstraZeneca.

La Norvège, l’Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Lettonie, l’Islande et l’Italie auraient tous mis fin à leur intention d’utiliser le vaccin AstraZeneca. (Source.)

L’un des pays qui ne suspend PAS la vaccination de sa population avec le vaccin expérimental AstraZeneca est le Royaume-Uni, où l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié plus tôt dans la journée un rapport répertoriant 201 622 blessures et 275 décès suite à des injections du vaccin AstraZeneca.

L’Agence européenne des médicaments a autorisé les pays européens à continuer à injecter à ses citoyens le vaccin AstraZeneca pendant que des enquêtes sont en cours sur les caillots sanguins mortels.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré que le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid pouvait continuer à être utilisé lors d’une enquête sur des cas de caillots sanguins qui ont incité plusieurs pays européens à suspendre leur utilisation du vaccin. (Source.)

C’est une histoire en développement, et Health Impact News continuera à fournir des mises à jour au fur et à mesure qu’elles arriveront.

