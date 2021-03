CDC: 1 524 MORTS 31 079 blessés à la suite de «vaccins» COVID à ARNm expérimentaux

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a ajouté plus de données aujourd’hui dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Les données vont jusqu’au 5 mars 2021, avec 31 079 événements indésirables enregistrés, dont 1524 décès à la suite d’injections des injections COVID à ARNm expérimentales par Pfizer et Moderna.

Outre les 1 524 décès enregistrés, il y a eu 5 806 visites aux médecins des urgences, 630 incapacités permanentes et 3 477 hospitalisations.

Le CDC a également mis à jour sa page sur les événements indésirables sélectionnés signalés après la vaccination contre la COVID-19 le 9 mars de la semaine dernière, et selon ce rapport, le VAERS a reçu 1637 rapports de décès suite à des «vaccinations» contre la COVID – plus de 100 décès que dans le VAERS vidage de données publié aujourd’hui.

Le CDC continue d’affirmer qu’aucun de ces décès enregistrés à la suite d’injections expérimentales de COVID n’est lié aux injections.

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Source.)

Inoculations du vaccin COVID AstraZeneca interrompues dans de nombreux pays en raison de caillots sanguins mortels

Comme nous l’avons signalé hier, de nombreux pays d’Europe (et maintenant aussi la Thaïlande) ont arrêté la vaccination des personnes avec le vaccin expérimental AstraZeneca après des rapports de caillots sanguins mortels suite aux injections. Voir:

RUPTURE: 9 pays européens suspendent les vaccins expérimentaux contre le COVID AstraZeneca en raison de caillots sanguins mortels

Et bien que les injections COVID d’AstraZeneca ne soient pas encore autorisées pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, certains ont fait remarquer que les effets secondaires des «vaccins» à ARNm actuellement délivrés aux États-Unis pour Pfizer et Moderna ont tout autant, sinon plus, d’effets secondaires défavorables, se demandant si l’un de ces nouveaux vaccins COVID expérimentaux et non approuvés par la FDA doit être poursuivi.

Nous avons donc recherché les données du CDC d’aujourd’hui sur les effets indésirables des deux «vaccins» COVID utilisés aux États-Unis pour «l’embolie pulmonaire», qui est une «maladie pulmonaire aiguë causée par un caillot sanguin délogé», et la raison pour laquelle le vaccin COVID AstraZeneca est maintenant arrêté dans une douzaine de pays dans le monde après deux morts et d’autres blessés.

Le CDC rapporte 120 cas d’embolies pulmonaires, dont 12 DÉCÈS à la suite d’injections des deux injections expérimentales COVID à ARNm actuellement aux États-Unis.

Sept des décès ont suivi l’injection COVID à ARNm de Moderna, tandis que cinq décès ont suivi l’injection COVID à ARNm de Pfizer.

Ce nombre est évidemment bien supérieur aux deux décès signalés jusqu’à présent par embolie pulmonaire à la suite des injections COVID d’AstraZeneca distribuées dans le monde en ce moment.

Pouvons-nous faire confiance au CDC que AUCUN de ces 1 637 décès enregistrés n’est causé par les vaccins COVID à ARNm expérimentaux?

Le CDC a été capturé à plusieurs reprises depuis que la COVID-19 a commencé à augmenter le nombre de décès attribués à la COVID en déclarant que TOUS les décès pour lesquels il y avait un test PCR positif pour la COVID étaient supposés être causés par la COVID, même si le patient avait des conditions préexistantes, et même dans certains cas où le patient est décédé des suites d’un accident, tel qu’un accident de la circulation.

Maintenant, il semble qu’ils font exactement le contraire, en particulier avec les personnes de plus de 65 ans où la grande majorité des décès enregistrés sont survenus à la suite des injections COVID expérimentales, affirmant que les conditions préexistantes sont ce qui a causé la mort du patient, et que dans ZÉRO cas, le «vaccin» COVID expérimental était responsable.

Cependant, il y a probablement une bonne raison pour laquelle une majorité de travailleurs de la santé qui travaillent avec des personnes âgées refusent les injections COVID expérimentales, car ils ont un siège au premier rang pour voir exactement comment ces patients réagissent dans les jours et les semaines suivant les injections COVID.

Un CNA (Certified Nursing Assistant) a rendu public ce qu’il a vu avec les résidents avec lesquels il a travaillé, et la vidéo de son témoignage a maintenant été visionnée plus de 280 000 fois sur notre chaîne Rumble et plus de 88 000 fois sur notre chaîne Bitchute.

Un spectateur a offert ses propres observations à sa mère après avoir reçu une injection COVID dans la section des commentaires de la vidéo Rumble:

Ma mère de 90 ans avait des stades débutants de démence. Rien de très grave. Elle oubliait beaucoup de choses et vous répétait souvent les mêmes choses chaque fois que vous lui parliez.

Mais son esprit était toujours assez bon pour avoir 90 ans. Elle aimait faire des puzzles de Sudoku et des Jumbles.

Elle avait des problèmes oculaires auxquels elle était confrontée depuis environ un an. Elle avait reçu des injections périodiques dans ses yeux l’année dernière pour l’aider à résoudre ses problèmes oculaires. Elle pouvait encore voir les choses, mais peut-être pas aussi clairement qu’elle le devrait.

Mais… ensuite, elle a pris le vaccin, alors qu’elle m’avait dit précédemment qu’elle n’avait pas l’intention de se faire vacciner. Elle déclarerait en outre qu’elle n’avait même jamais pris de vaccin contre la grippe.

Moins d’un mois plus tard, sa santé s’est détériorée depuis lors. Maintenant, son discours est trouble (comme si elle avait eu un accident vasculaire cérébral – mais ce n’est pas le cas); sa vision a tellement baissé ce mois-ci, si bien qu’elle ne voit que des couleurs et des formes; et sa démence a augmenté au point qu’elle pense que c’est 1935 ou 1945.

Elle est récemment tombée chez elle et a renversé la télévision et s’est cassée ou meurtrie les côtes – je suppose qu’elle ne pouvait pas voir, même si elle a peut-être aussi des problèmes d’équilibre maintenant.

Les médecins se préparent à l’envoyer dans un centre de désintoxication pendant 3-4 semaines.

Je doute que je la reverrai jamais vivante – surtout si elle obtient le deuxième vaccin.

Je ne m’attends pas à être autorisé à lui rendre visite dans un établissement de KY, ce qui est à l’envers en ce qui concerne les restrictions et les verrouillages COVID.

Ainsi, lorsque je vois un enfant de 90 ans en assez bonne santé présenter des signes d’AVC (sans avoir eu d’AVC), perdre presque totalement sa vision et commencer à présenter des signes de démence avancée le tout dans un délai d’un mois après avoir pris le vaccin expérimental ARNm COVID, je ne pense pas que je puisse tout attribuer à une morsure d’araignée recluse brune ou à une carence en vitamines.

J’espère seulement que cet article vous donnera une pause si vous ou une personne âgée que vous connaissez vous préparez pour ce cliché.

Ma seule question est si vous n’êtes pas âgé, êtes en assez bonne santé et que vous ne sentez pas que vous êtes en danger de prendre cette injection, est-il possible que des effets secondaires se manifestent plus tard avec vous, peut-être lorsque vous êtes déjà malade et que votre santé est compromise.

Je veux dire, ce n’est pas comme si ma mère avait des effets secondaires immédiats. Les histoires que j’ai lues indiquent que cela a souvent pris 3-4 semaines.

Encore une fois, je ne prendrai jamais cette injection. Mais je souhaite sincèrement à ceux qui obtiennent l’injection la meilleure des chances!

Ce type d’informations est censuré par les médias d’entreprise et Big Tech, et maintenant ils ont commencé à appeler ceux d’entre nous qui publions ce genre d’informations des «terroristes nationaux» pour même oser dire ou publier quoi que ce soit de négatif sur ces plans COVID expérimentaux.

Veuillez faire un effort pour partager vos propres expériences avec ces vaccins expérimentaux. La vie de nombreuses personnes est désormais en jeu et des informations véridiques sont valorisantes. Voir:

Pourquoi quelqu’un choisirait-il de recevoir une injection expérimentale COVID à ARNm?

Traduction : MIRASTNEWS

