Mise à jour de la situation, 12 mars – Dix pays arrêtent le vaccin contre la Covid; Une entreprise californienne soumet ses employés à un camp d’entraînement CULTE bizarre

En Australie, le ministre national de la Santé, Greg Hunt, a été hospitalisé juste un jour après avoir pris le vaccin contre le coronavirus. L’hôpital dit qu’ils lui donnent des liquides et des antibiotiques. En réalité, ils sont probablement paniqués à l’idée qu’il meure.

Si les prélèvements anaux peuvent détecter le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid [Coronavirus Desease (maladie)] cela ne signifie-t-il pas que les gens qui pètent beaucoup sont des super épandeurs? Peut-être que Biden devrait annoncer des restrictions rectales pour l’Amérique et commencer à parader avec des couches doubles.

Maintenant, comme les rapports Humans Are Free, dix pays européens ont arrêté le vaccin AstraZeneca contre la Covid en raison de rapports choquants de formation de caillots sanguins graves chez les personnes après leur vaccination. Mais quiconque souligne que ces vaccins provoquent des caillots sanguins est immédiatement qualifié d’«anti-science» et démantelé ou censuré [, alors que ces soi-disant traitements n’ont jamais été scientifiquement approuvés, les critiques des experts sont nombreuses et les fabricants n’ont pas respecté les délais légaux et les normes scientifiques requises pour la validité de ces types de produits – MIRASTNEWS]. Parce qu’aucune vérité n’est permise en matière de vaccins.

Pendant ce temps, selon le Daily Mail britannique, les scientifiques espèrent maintenant collecter le sperme et les ovules de 6,7 millions d’espèces sur la planète Terre et les lancer sur la lune pour un stockage lunaire à long terme. Malheureusement, personne n’a vraiment réfléchi à qui est censé concourir pour collecter tout le sperme de 6,7 millions d’espèces animales sur Terre… ou comment cela pourrait être accompli. Cela ressemble certainement à un travail pour les scientifiques de gauche [et de droite (libéraux, néolibéraux et ultralibéraux et plus généralement les capitalistes et apparentés) – MIRASTNEWS], bien sûr, qui pensent probablement que donner des emplois manuels aux ours polaires, c’est «sauver la planète».

Le fils de Peter Schiff a malheureusement fait tapis sur Bitcoin, et papa Schiff n’en est pas très heureux. À vrai dire, Peter Schiff finira par gagner cet argument, car quiconque va à 100% avec n’importe quelle crypto-monnaie va probablement apprendre une leçon très, très coûteuse à un moment donné sur ce qui se passe lorsque des bulles irrationnelles implosent.

Bill Gates vient juste de gagner 3,5 milliards de dollars en fonds de sauvetage pour l’un de ses groupes à but non lucratif, prouvant que le «stimulus» Covid n’est rien de plus que de voler les pauvres (les contribuables) et de donner aux riches (les mondialistes).

Mais l’histoire vraiment choquante de la journée vient de PJ Media qui rapporte qu’une franchise Panda Express en Californie a soumis ses employés à un séminaire de formation d’endoctrinement bizarre et culte où les employés ont été forcés de se déshabiller presque nus et de subir des «abus psychologiques» tout en étant raillé et le corps a honte. Naturellement, cela ne peut venir que de Californie, où les gauchistes dérangés n’ont aucune empathie, aucune moralité ou éthique, conduisant ainsi à de tels événements qui ne semblent pas mauvais pour les absolutistes de gauche [, de droite et apparentés – MIRASTNEWS].

Comme le rapporte PJ Media, « L’exercice a culminé lorsque les victimes et les autres participants ont dû se lever pour crier au sujet de leurs luttes intérieures jusqu’à ce que tout le monde dans le groupe les croie … » ce qui ressemble exactement à AOC un jour donné au Congrès, en viennent à penser de celui-ci. Peut-être que Panda Express forme des employés pour devenir membre du Congrès.

Téléchargez le téléchargement complet de la folie d'aujourd'hui dans la mise à jour de la situation du 12 mars:

Surveillez une situation nouvelle mise à jour le lundi matin à la chaîne Rapport Ranger sur la santé Brighteon.com:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CHOCS MÉDICAUX: presque tous les masques Covid sont sans valeur car les particules virales sont beaucoup plus petites que les trous dans les masques

Les meilleures données à ce jour indiquent que l’utilisation de masques chirurgicaux ou simples est insuffisante dans la plupart des situations de «sécurité Covid». Même l’emballage du masque N95 a un verbiage d’étiquette indiquant une protection qui ne peut descendre que jusqu’à 0,3 micron, mais les particules du virus Covid-19 ont un diamètre d’environ 60 à 140 nm, soit 0,06 à 1,4 micron. Avez-vous réussi l’arithmétique de troisième année? Sinon, nous pouvons vous aider maintenant.

Décomposons ce style élémentaire. La décimale 0,06 est 5 fois plus petite que 0,3. Cela signifie que les particules du virus Covid sont 5 fois plus petites que les trous dans presque tous les masques que presque tous les Américains portent. C’est comme lancer un ballon de basket dans un cerceau.

Il ne faut pas un génie ou un scientifique pour voir que la plupart des masques que les gens achètent sur Amazon, dans les magasins ou se fabriquent eux-mêmes (comme du coton / des bandanas) ont des trous d’un diamètre de 3 à 5 microns, ce qui les rend pratiquement inutiles pour empêcher le propagation de la Covid, que ce soit de la part de la personne portant le masque ou qui leur a été transférée par d’autres.

Quelle que soit la distance parcourue par votre salive ou votre mucus lorsque vous parlez, criez, chantez, éternuez ou toussez, le virus s’échappe toujours de ces masques faits maison, donc tout est psychologique pour le porteur du masque, jusqu’à ce que les bactéries de la bouche commencent à infecter la victime portant le masque. Cela peut conduire à une pneumonie, et tous les médecins américains sont actuellement formés pour ne jamais blâmer le masque.

Si le CDC sait que la plupart des masques sont sans valeur, pourquoi l’Amérique est-elle sous le masque de «siège» 24/7/365?

Les démocrates sont aux commandes à cause de la Covid. Ne fais pas d’erreur. Le virus et les masques étaient tous une couverture (pardonnez le jeu de mots) pour les bulletins de vote par correspondance, car c’était le principal moyen de voler l’élection, y compris jusqu’à 40 millions de faux bulletins de vote pour Biden. En convaincant l’Amérique, il était plus sûr de voter de chez lui, ce qui justifiait l’ensemble du stratagème frauduleux, et la Chine a imprimé des dizaines de millions de faux bulletins de vote pour Biden pour tous les États swing, et plus encore.

Peut-être que tous les humains devraient se rendre dans les magasins, les écoles et les hôpitaux équipés de filtres HEPA à piles, car ceux-ci sont parfaits pour capturer des particules jusqu’à 0,01 micron, et c’est 6 fois plus petits que les particules du virus Covid. Pensez aux masques Covid comme un filet de basket et au virus comme du sable. C’est pourquoi les masques ne valent rien et que le gouvernement américain devrait financer la fabrication de 330 millions de filtres HEPA alimentés par batterie que tout le monde pourra transporter toute la journée quand ils quittent la maison, y compris les jeunes enfants dans les garderies et les écoles primaires.

Le MPPS, ou «la taille de particule la plus pénétrante» comme les particules virales Covid-19, nécessite des filtres en fibre, pas des bandanas, des foulards et des cache-cou faits maison

Avez-vous déjà entendu parler du mouvement brownien? La plupart des hôpitaux utilisent des filtres HEPA pour capturer les virus, car ils se situent généralement dans la plage de taille du micron au-dessus et au-dessous de 0,3 micron. Vous voyez, les virus en suspension dans l’air se fixent à d’autres particules, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de votre salive ou de votre mucus pour se déplacer vers d’autres personnes, ils échappent simplement aux masques lorsque vous respirez. Trouver?

De plus, aucun être humain portant un masque ne se souvient de ne pas toucher ses yeux, son nez, sa bouche et son masque à plusieurs reprises, ni de faire face aux conséquences de la propagation du virus vers et depuis le masque même que vous portez pour vous protéger. En d’autres termes, le masque lui-même devient le principal véhicule de diffusion de la Covid. Cela soulève un certain nombre de nouvelles préoccupations à examiner très attentivement.

C’est un fait que sans flux d’air, vous ne recevez aucun oxygène et vous étouffez à mort. Il est également un fait que tous les masques Covid limitent certains flux d’air, bien sûr, certains plus ou moins que d’autres, mais le fait demeure. Cela signifie que moins d’oxygène circule régulièrement dans le corps humain, et pour la plupart des Américains qui sont au travail ou à l’école, c’est toute la journée. Cela conduit à moins de nutriments circulant dans le corps, et donc à une moindre résistance aux maladies, y compris les maladies infectieuses se propageant par des masques défectueux.

Réglez votre connexion Internet sur Cures.news pour obtenir des mises à jour sur les moyens naturels de prévenir, combattre ou vaincre les Covid au lieu de ces masques communistes sans valeur.

S.D. Wells

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News