Avant COVID, Gates planifiait la censure des médias sociaux des défenseurs de la sécurité des vaccins avec l’industrie pharmaceutique, les CDC, les médias, la Chine et la CIA

Au cours des deux dernières semaines, Facebook et d’autres sites de médias sociaux m’ont déplateformé ainsi que de nombreux autres critiques de la corruption réglementaire et des politiques autoritaires de santé publique. Alors, voici du fourrage pour ceux d’entre vous qui ont le sentiment étrange que la réponse gouvernement / industrie à la pandémie semble avoir été planifiée – avant même qu’il y ait une pandémie.

(Article de Robert F. Kennedy, Jr. republié de ChildrensHealthDefense.org)

Le document ci-joint montre qu’une cabale d’individus puissants a en effet commencé à planifier l’expulsion massive des sceptiques aux vaccins par les médias sociaux en octobre 2019, une semaine ou deux avant que COVID ne commence à circuler. Ce mois-là, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a organisé un exercice de quatre simulations «de table» d’une pandémie mondiale de coronavirus avec d’autres panjandrums «Etat Profond» de haut rang. L’exercice a été appelé événement 201.

Les co-conspirateurs de Gates comprenaient des représentants de la Banque mondiale, du World Economic Forum (Grande Réinitialisation), du Bloomberg / Johns Hopkins University Populations Center, des Centers for Disease Control and Prevention, de diverses puissances médiatiques, du gouvernement chinois, d’une ancienne agence centrale de renseignement / Directeur de l’Agence de sécurité nationale (il n’y a pas un ancien officier de la CIA), le fabricant de vaccins Johnson & Johnson, les industries de la finance et de la biosécurité et Edelman, la principale société des relations publiques au monde.

Sous la direction de Gates, ces éminences ont joué le rôle des membres d’un Conseil de contrôle de la pandémie, combattant les stratégies gouvernementales pour contrôler la pandémie, le récit et la population. Il va sans dire que l’on parlait peu de renforcement des systèmes immunitaires, de remèdes prêts à l’emploi ou de médicaments thérapeutiques et de vitamines non brevetés, mais beaucoup de discussions sur la promotion de l’adoption de nouveaux médicaments antiviraux et vaccins brevetables.

Mais les participants se sont principalement concentrés sur la planification de stratégies d’État policier, centrées sur l’industrie et alarmistes pour gérer une contagion mondiale imaginaire de coronavirus aboutissant à une censure de masse des médias sociaux.

Curieusement, Gates prétend maintenant que la simulation ne s’est pas produite. Le 12 avril 2020, Gates a déclaré à la BBC: «Maintenant, nous y sommes. Nous n’avons pas simulé cela, nous n’avons pas pratiqué, donc tant les politiques de santé que les politiques économiques, nous nous trouvons en territoire inconnu.»

Malheureusement pour cette rumeur, les vidéos de l’événement sont toujours disponibles sur Internet. Ils montrent que Gates et son équipe ont effectivement simulé des politiques sanitaires et économiques. Il est difficile d’avouer que Gates a oublié.

L’épidémie simulée de COVID de l’événement Gates 201 a causé 65 millions de morts au bout de 18 mois et un effondrement économique mondial qui a duré jusqu’à une décennie. Par rapport à la simulation de Gates, par conséquent, la crise réelle de la COVID-19 est un peu ratée, ayant imposé à peine 2,5 millions de décès «attribués à la COVID» au cours des 13 derniers mois.

Les décès «attribués à la COVID» dans la situation réelle sont très discutables et doivent être replacés dans le contexte d’une population mondiale de 7,8 milliards d’habitants, avec environ 59 millions de décès attendus chaque année. Les prédictions d’un effondrement économique d’une décennie se révéleront probablement plus précises – mais uniquement à cause du verrouillage draconien promu par Gates.

Le script de l’événement 201 de Gates imagine de vastes émeutes contre les vaccins déclenchées par des publications sur Internet. La présomption universelle et résolue parmi ses participants était qu’une telle crise serait une opportunité de commodité pour promouvoir de nouveaux vaccins et resserrer les contrôles par un État de surveillance et de censure.

Le quatrième segment du scénario – sur la manipulation et le contrôle de l’opinion publique – est le plus révélateur. Il prédit étrangement la crise actuelle de la démocratie:

Les participants ont discuté des mécanismes de contrôle de la «désinformation» et de la «désinformation», en «inondant» les médias de propagande («bonne information»), en imposant des sanctions pour diffusion de mensonges et en discréditant le mouvement anti-vaccination.

Jane Halton, de la banque australienne ANZ, l’un des auteurs de la politique oppressive de l’Australie «pas de vaccin, pas de salaire», a assuré aux participants que la Fondation Gates crée des algorithmes «pour passer au crible les informations sur ces plateformes de médias sociaux» afin de protéger le public des pensées et informations dangereuses.

George Gao, le directeur prémonitoire du Centre chinois de contrôle des maladies, s’inquiète de la manière de supprimer les «rumeurs» selon lesquelles le virus est généré en laboratoire: «Les gens croient: «C’est un fait de l’homme»… [et que] une société pharmaceutique a fabriqué le virus.»

Chen Huang, chercheur chez Apple, chez Google et le plus grand expert mondial en matière de suivi et de traçage et de technologie de reconnaissance faciale, joue le rôle du présentateur qui rend compte des contre-mesures gouvernementales. Il attribue les émeutes aux militants anti-vaccins et prédit que Twitter et Facebook coopéreront pour «identifier [ant] et supprimer [ant] un nombre inquiétant de comptes consacrés à la diffusion de la désinformation sur l’épidémie» et à mettre en œuvre «des fermetures Internet… pour étouffer la panique.»

Le Dr Tara Kirk Sell, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security de la Bloomberg School of Health, craint que les sociétés pharmaceutiques soient accusées d’introduire le virus afin de pouvoir gagner de l’argent sur les médicaments et les vaccins: «[Nous] avons vu la foi du public dans leurs produits chuter. » Elle note avec inquiétude que «les troubles, dus à de fausses rumeurs et à des messages qui divisent, augmentent et aggravent la propagation de la maladie à mesure que les niveaux de confiance diminuent et que les gens cessent de coopérer avec les efforts de riposte. C’est un problème énorme, qui menace les gouvernements et les institutions de confiance.»

Sell ​​rappelle à ses collègues collaborateurs: «Nous savons que les médias sociaux sont désormais le principal moyen par lequel de nombreuses personnes reçoivent leurs nouvelles, de sorte que les interruptions de ces plates-formes pourraient freiner la propagation de la désinformation.» Il existe de nombreuses façons, conseiller Sell, pour le gouvernement et les alliés de l’industrie d’atteindre cet objectif: «Certains gouvernements ont pris le contrôle de l’accès national à Internet. D’autres censurent les sites Web et le contenu des médias sociaux et un petit nombre ont complètement fermé l’accès à Internet pour empêcher la propagation de la désinformation. Des sanctions ont été mises en place pour la diffusion de mensonges préjudiciables, y compris les arrestations.»

Matthew Harrington, PDG d’Edelman Public Relations, convient que les médias sociaux doivent s’aligner pour promouvoir la politique gouvernementale: «Je pense aussi que nous sommes à un moment où les plateformes de médias sociaux doivent avancer et reconnaître le moment pour affirmer qu’une plate-forme technologique et non un diffuseur est terminée. Ils doivent en effet participer à la diffusion d’informations exactes et s’associer avec les communautés scientifiques et sanitaires pour contrebalancer, voire inonder la zone, d’informations précises. Car essayer de remettre le génie dans le flacon de mésinformation et de désinformation n’est pas possible.»

Stephen Redd, l’amiral du service de santé publique, a la sinistre notion selon laquelle le gouvernement devrait exploiter les données des médias sociaux pour identifier les personnes ayant des croyances négatives: «Je pense qu’avec les plates-formes de médias sociaux, il y a une opportunité de comprendre qui est susceptible… de la désinformation, donc je pense qu’il y a une opportunité de collecter des données à partir de ce mécanisme de communication.»

Adrian Thomas de Johnson & Johnson annonce «quelques nouvelles importantes à partager de la part de certaines de« nos sociétés membres [Pharma]»: nous faisons des essais cliniques sur de nouveaux antirétroviraux et, en fait, sur des vaccins!» Il recommande une stratégie pour résoudre les problèmes de ces entreprises lorsque «des rumeurs se propageaient» selon lesquelles leurs produits mal testés «causent des décès et que les patients ne les prennent plus». Il suggère: «Peut-être que nous faisons l’erreur de signaler et de compter tous les décès et infections.»

L’ancienne directrice adjointe de la CIA, Avril Haines, a dévoilé une stratégie visant à «inonder la zone» de propagande provenant de «sources fiables», y compris «des leaders communautaires influents, ainsi que des agents de santé». Il met en garde contre «de fausses informations qui commencent à entraver notre capacité à faire face à la pandémie, alors nous devons être en mesure d’y réagir rapidement».

Matthew Harrington (PDG d’Edelman) observe qu’Internet – qui promettait autrefois la décentralisation et la démocratisation de l’information – doit maintenant être centralisé: «Je pense juste pour construire un peu sur ce que Avril a dit, je pense comme dans les conversations précédentes où nous avons parlé de centralisation autour de la gestion de l’information ou des besoins de santé publique, il doit y avoir une réponse centralisée autour de l’approche de communication qui est ensuite en cascade vers des défenseurs informés, représentés dans les communautés d’ONG, les professionnels de la santé, etc.»

Tom Inglesby (conseiller expert John Hopkins en biosécurité auprès des National Institutes of Health, du Pentagone et de la Sécurité intérieure) convient qu’un contrôle centralisé est nécessaire: «Vous voulez dire un international centralisé?»

Matthew Harrington (Edelman) répond que l’accès à l’information doit être: «centralisé sur une base internationale, car je pense qu’il doit y avoir un référentiel central des données factuelles et des messages clés.»

Hasti Taghi (conseiller média) résume: «Le mouvement anti-vaccin était très fort et c’est quelque chose qui s’est propagé spécifiquement à travers les médias sociaux. Alors que nous faisons la recherche pour trouver les bons vaccins pour aider à empêcher que cela continue, comment pouvons-nous obtenir les bonnes informations? Comment pouvons-nous communiquer les bonnes informations pour nous assurer que le public a confiance dans les vaccins que nous créons?»

Kevin McAleese, chargé de communication pour les projets agricoles financés par Gates, observe que: «Pour moi, il est clair que les pays doivent faire de gros efforts pour gérer à la fois la mésinformation et la désinformation. Nous savons que les entreprises de médias sociaux travaillent sans relâche pour lutter contre ces campagnes de désinformation. La tâche d’identifier chaque mauvais acteur est immense. C’est un problème énorme qui nous empêchera de mettre fin à la pandémie et qui pourrait même conduire à la chute des gouvernements, comme nous l’avons vu lors du printemps arabe. Si la solution passe par le contrôle et la réduction de l’accès à l’information, je pense que c’est le bon choix.»

Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security de Bloomberg, est d’accord, demandant si «Dans ce cas, pensez-vous que les gouvernements sont au point où ils doivent exiger des entreprises de médias sociaux qu’elles fonctionnent d’une certaine manière?»

Lavan Thiru, le ministre des Finances de Singapour, suggère que le gouvernement pourrait donner des exemples de dissidents avec «des mesures gouvernementales ou coercitives contre les fausses informations. Certains d’entre nous, cette nouvelle réglementation est en place sur la façon dont nous traitons les fausses nouvelles. Le moment est peut-être venu pour nous de présenter certains cas où nous sommes en mesure de présenter de mauvais acteurs et de laisser le soin aux tribunaux de décider s’ils ont effectivement diffusé de fausses nouvelles.»

Lisez la transcription ci-jointe pour voir comment Gates et son appareil gouvernemental, pharmaceutique et de renseignement ont télégraphié leurs plans de censure et de contrôle des médias pendant la pandémie. Dans une autre coïncidence étrange, la COVID-19 a commencé à circuler parmi les populations mondiales quelques jours après la réunion de Gates.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News