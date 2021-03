Meurtres de masse? – Un rapport du CQC révèle que 34% des membres du personnel du NHS se sont sentis obligés de passer des commandes «Ne pas réanimer» sur les patients handicapés Covid

Un rapport accablant publié par la Care Quality Commission (CQC) a révélé que trente-quatre pour cent des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux ont été poussées à passer des ordonnances de «ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire» (DNACPR) sur des patients atteints de Covid qui souffraient d’un handicap et des difficultés d’apprentissage, sans impliquer le patient ou sa famille dans la décision.

Le CQC a été chargé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, en vertu de l’article 48 de la loi de 2008 sur la santé et la protection sociale, de procéder à un examen spécial des décisions de ne pas tenter de réanimation cardiopulmonaire (DNACPR) prises pendant la pandémie de COVID-19 (rapport complet peut être trouvé ici).

L’enquête a été menée en raison de préoccupations concernant l’application générale des décisions du DNACPR, y compris leur application à des groupes de personnes plutôt que sur une évaluation de chaque individu, et en raison de rapports faisant état de ces décisions prises sans impliquer la personne concernée.

Le CQC a examiné tous les secteurs clés, y compris les foyers de soins, les soins primaires et les hôpitaux, et a enquêté sur la mise en œuvre des directives DNACPR.

Après avoir mené son enquête, le CQC a trouvé des preuves de création de DNACPR inacceptables et inappropriées tout au long de la pandémie et a déclaré qu’il était possible que des cas de DNACPR inappropriés demeurent en place.

Une décision DNACPR est une instruction de ne pas tenter de réanimation cardio-pulmonaire. Les DNACPR sont conçus pour protéger les gens contre les souffrances inutiles en recevant une RCR dont ils ne veulent pas, qui ne fonctionnera pas ou lorsque le mal l’emporte sur les avantages.

Toute décision concernant la RCR doit être prise sur la base d’une évaluation minutieuse de la situation de chaque individu et ne doit jamais être dictée par des politiques «générales». Les décisions relatives à la RCR doivent être exemptes de toute discrimination, par exemple en ce qui concerne un handicap, et non fondée sur la vision subjective d’un professionnel de la qualité de vie d’une personne. Une décision dans l’intérêt supérieur concernant la RCR est unique à chaque personne et doit être guidée par la qualité de vie future que la personne elle-même considérerait comme acceptable.

Cependant, l’enquête du CQC a révélé que tout au long de la «pandémie», ces directives n’avaient pas été suivies car ils avaient reçu des preuves profondément troublantes de nombreuses sources que pendant la pandémie COVID19, les avis DNACPR avaient été appliqués de manière générale à certaines catégories de personnes par certains prestataires de soins, sans aucune implication des individus ou leurs familles.

Près de 10% des personnes utilisant des services ou des familles qui ont répondu à leur appel à preuve ont déclaré par le British Institute of Human Rights avoir subi des pressions ou avoir utilisé des ordres DNACPR. Trente-quatre pour cent des personnes travaillant dans le domaine de la santé et / ou les services sociaux ont déclaré qu’ils étaient sous pression pour mettre en place des DNACPR sans impliquer la personne. En outre, 71% des organisations de plaidoyer et des militants ont déclaré avoir subi des ordres DNACPR mis en place ou des pressions pour les rendre sans être impliqué dans la décision.

Le CQC a trouvé des exemples d’utilisation inappropriée et illégale des formulaires DNACPR – y compris le DNACPR général. Ils ont également constaté que le personnel interprétant incorrectement le DNACPR empêchait les gens d’avoir accès aux soins et aux traitements hospitaliers. Des rapports ont également été reçus de fournisseurs de soins cherchant à appliquer les formulaires DNACPR aux patients sans discussion ou explication suffisante avec les personnes et leurs familles.

Voici quelques exemples des rapports que le CQC a reçus –

«Le médecin de garde avait informé le personnel de la maison de soins que si les personnes âgées sous leurs soins contractaient le COVID-19, elles auraient un DNACPR mis en place. Un autre a déclaré que les médecins refusaient de se rendre dans un foyer de soins parce qu’ils avaient fait mourir deux résidents du COVID-19. Le personnel soignant a été invité à prendre des observations pour lesquelles il n’avait pas été formé et tous les résidents avaient un DNACPR en place.

«Les commentaires individuels que nous avons reçus ont montré des expériences de personnes et de leurs familles qui ne savaient pas qu’elles avaient une ordonnance DNACPR, souvent ne le savaient pas tant que la personne n’était pas très bien. Parfois, cette décision avait été prise par un médecin professionnel sans l’implication de la personne ou de la famille. Parfois, la famille a été informée que la personne avait accepté le DNACPR, mais des questions ont été soulevées quant à savoir s’il s’agissait d’un consentement éclairé pour des raisons telles que la surdité ou ne parle pas anglais, ou des conversations que la famille a eues avec la personne.

«Il y avait également des exemples tirés des commentaires où les soins n’avaient pas été fournis à la personne avec un DNACPR en place – par exemple, une maison de soins qui n’appelait pas d’ambulance tout de suite, un retard dans l’appel des médecins ou une personne qui se sentait obligée d’accepter un plan de soins anticipé pour la COVID-19 qui stipulait qu’ils resteraient à la maison sans traitement s’ils contractaient le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.»

La plupart des décès présumés de Covid sont survenus chez des personnes âgées de 90 ans et plus. Le groupe d’âge suivant avec le plus de décès est de 85 à 89 ans, puis de 80 à 84 ans et ainsi de suite. Avec les commandes «Ne pas réanimer» passées aux personnes âgées et handicapées, ce qui entraîne un manque total de soins, n’est-il pas étonnant?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News