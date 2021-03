Tanzanie – Le deuxième coup d’État de Covid? Où est le président Magufuli?

Tanzanie – Le deuxième coup d’État de Covid? La disparition du président John Magufuli fait de lui le deuxième chef d’État «négationniste de Covid» à perdre le pouvoir.

John Magufuli, président de la Tanzanie, a disparu. Il n’a pas été vu en public depuis plusieurs semaines, et les spéculations se multiplient quant à son emplacement.

L’opposition a, à plusieurs reprises, accusé le président d’avoir été hospitalisé avec «Covid-19», soit au Kenya, soit en Inde, bien qu’il ne reste aucune preuve que ce soit le cas.

Pour ajouter un peu de contexte, John Magufuli est l’un des chefs d’État «négateurs de Covid» d’Afrique.

Il a demandé à son bureau de soumettre cinq échantillons non étiquetés pour les tests – chèvre, huile de moteur, papaye, caille et jacquier – et lorsque quatre sont revenus positifs et un « non concluant », il a interdit les kits de test et a appelé à une enquête sur leur origine et leur fabrication.

Dans le passé, il a également remis en question l’innocuité et l’efficacité des prétendus «vaccins anti-Covid», et n’a pas autorisé leur utilisation en Tanzanie.

Dans la presse occidentale, Magufuli a été décrit comme «anti-science» et «populiste», mais il n’est pas juste de suggérer que la santé du peuple tanzanien est une faible priorité pour le président. En fait, c’est tout le contraire.

Après avoir remporté sa première élection en 2015, il a réduit les salaires du gouvernement (y compris le sien) afin d’augmenter le financement des hôpitaux et d’acheter des médicaments contre le SIDA. En 2015, il a annulé les célébrations de la fête de l’indépendance et a utilisé l’argent pour lancer une campagne anti-choléra. Les soins de santé ont été l’une des principales priorités de son administration, et l’espérance de vie de la Tanzanie a augmenté chaque année pendant qu’il était en fonction.

La couverture négative du président Magufuli est un phénomène très récent. Au début de sa présidence, il a même reçu des articles élogieux de la presse occidentale et des groupes de réflexion soutenus par Soros, louant ses réformes et le qualifiant d’«exemple» pour les autres pays africains.

Tout cela a changé lorsqu’il a déclaré que Covid était un canular.

Lorsqu’il a été réélu en octobre 2020, les accusations occidentales standard de «suppression des électeurs» et de «fraude électorale» sont apparues dans la presse occidentale qui avait précédemment rapporté son taux d’approbation aussi élevé que 96%.

Et la campagne anti-Magufuli a pris de l’ampleur au cours de la nouvelle année, avec Mike «nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé» Pompeo lançant des sanctions contre les responsables du gouvernement tanzanien comme l’un de ses derniers actes en tant que secrétaire d’État. Les sanctions étaient théoriquement dues à des «irrégularités électorales», mais la réalité évidente est qu’elles sont dues au refus de la Tanzanie de suivre la ligne Covid.

Le mois dernier, The Guardian, toujours la pointe de la lance en matière de changement de régime «progressif», a publié un article intitulé:

Il est temps pour l’Afrique de freiner le président tanzanien anti-vaxxer

L’article ne fait aucune mention des chèvres, de la papaye et de l’huile moteur testées positives pour le coronavirus, mais demande – de manière journalistique très non partisane:

Quel est le problème avec le président John Magufuli? De nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la Tanzanie se posent cette question. »

Avant de conclure:

Magufuli [alimente] les anti-vaxxers alors que la pandémie et ses nouvelles variantes continuent de se dérouler. [La variante sud-africaine fabriquée en laboratoire avait été lancée en Ouganda et à la frontière avec la Tanzanie. Il faut se souvenir que son prédécesseur s’est trouvé logé à l’OMS dont l’un des dirigeants les plus importants est justement Bill Gates. Il est ainsi facile d’imaginer ce qui est arrivé si ce qui est annoncé est vérifié. A moins que ce soit une stratégie volontaire pour s’éloigner de la nouvelle variante circulant en Ouganda et sans doute dans le pays. Il faut reconnaître que les tests sont pour la plupart du temps des faux positifs. – MIRASTNEWS]. Il a besoin d’être défié ouvertement et directement. Regarder indifféremment expose des millions de personnes en Tanzanie et dans la région des Grands Lacs africains – ainsi que des communautés du monde entier – à ce virus mortel et dévastateur.

L’auteur ne dit pas exactement comment Magufuli devrait être «contesté ouvertement et directement», mais ce n’est pas à cela que servent ces articles. Ils existent simplement pour peindre le sujet comme un méchant et créer un climat où «quelque chose doit être fait». Qu’est-ce que ce «quelque chose» – et, en fait, s’il est légal ou non – ne sont pas l’affaire du public qui lit le Guardian, et la plupart d’entre eux s’en moquent.

Oh, d’ailleurs, l’article fait partie de la section «Développement mondial» du Guardian, qui est parrainée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Juste pour que vous le sachiez.

Ainsi, dans les deux semaines suivant la publication par The Guardian d’un article sponsorisé par Gates appelant à faire quelque chose à propos du président Magufuli, il a disparu, prétendument à cause de Covid. C’est drôle comment ça marche.

Même si Magufuli survit miraculeusement à son combat de «présumé Covid-19», l’écriture est sur le mur de sa carrière politique. Le Conseil des relations étrangères a publié hier cet article, qui va très loin en faisant valoir que le président a perdu toute autorité, et conclut:

une figure audacieuse au sein du parti au pouvoir pourrait capitaliser sur l’épisode actuel pour commencer à inverser le cours. «

Il n’est pas difficile de lire le sous-texte là-bas, si vous pouvez même l’appeler «sous-texte».

Si nous sommes sur le point de voir la mort subite et / ou le remplacement du président tanzanien, il ne sera pas le premier chef d’État africain à subir un tel sort à l’ère de Covid.

L’été dernier, Pierre Nkurunziza, le président du Burundi, a refusé de jouer avec Covid et a ordonné à la délégation de l’OMS de quitter son pays… avant de mourir subitement d’une «crise cardiaque» ou d’un «soupçon de Covid-19». Son successeur a immédiatement annulé chacune de ses politiques Covid, notamment en invitant l’OMS à revenir dans le pays.

C’était notre premier coup d’État à Covid, et il semble que la Tanzanie pourrait bien être la prochaine.

Si j’étais président du Turkménistan ou de la Biélorussie, je ne ferais pas de plans à long terme.

